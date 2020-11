Álvaro Martínez Serrano: «Pacto contra el terrorismo 1 día más???»

Hace no mucho tiempo hubo un país llamado España que tuvo un Presidente de

Gobierno llamado Zapatero como consecuencia del mayor atentado terrorista

sufrido en dicho país.

A pesar de la presión de altas instancias y chapucera sentencia de

aquellos atentados, millones de españoles no se creyeron que los terroristas

fue causa de 4 camellos de medio pelo como reflejó la sentencia.

El entonces Presidente llamado ZP llegó a decir no solo que un miembro de

una banda asesina criminar llamada ETA “era un hombre de paz”, sino que los

atentados asesinos de la misma organización criminal en la T4 de Barajas

fueron un accidente. Por supuesto ello no tuvo nada que ver con la

negociación que ese miserable presidente estaba llevando con los asesinos,

ni tampoco darles el chivatazo a sus recaudadores para evitar ser detenidos

en un caso llamado FAISAN.

Durante el mandato del miserable presidente ZP y con semejantes

credenciales, éste llegó a firmar un pacto llamado “ contra el terrorismo “

con un partido que entonces no parecía enterarse de nada y era oposición

llamado PP.

En dicho acuerdo se señalaba concretamente en los puntos 9 y 10:

* 9. El objetivo de este acuerdo, impulsar conjuntamente las

libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración

permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español,

que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los

ámbitos recogidos en el presente Acuerdo -reformas legislativas, política

penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e

instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los

acontecimientos que afecten a la política antiterrorista. A tal fin, se

creará una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente y en la que

se integrarán representantes de ambas fuerzas políticas y, con el acuerdo

del Gobierno, representantes de éste.

* 10. Con la firma del presente acuerdo PP y PSOE queremos ratificar

públicamente nuestro compromiso firme de trabajo en común, para la defensa

del derecho a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos españoles.

Ambas formaciones políticas coincidimos en los principios que deben inspirar

la lucha antiterrorista y, en los términos aquí recogidos, en la política

que debe desarrollarse.

Unos años después y con un paréntesis negro en manos del PP, dicho país

eligió a un nuevo presidente llamado Pedo Sánchez. Un hombre de reconocido

prestigio y un vasto currículum profesional acompañado de todo un Doctorado

en Economía con la máxima distinción CUM LAUDE. Un hombre riguroso, de

palabra, coherente y de los que se viste por los pies.

Cierto día en una entrevista de TV tuvo un pequeño desliz diciendo que

nunca pactaría con una formación llamada BILDU. Dicho partido fue legalizado

por la puerta de atrás de un Tribunal llamado Constitucional con la mano del

ZP y en contra del Tribunal Supremo de ese país por ser los herederos de la

banda asesina criminal ETA.

Sobre dicho desliz, el Presidente Sánchez (alias Falconeti por lo poco que

coge el avión) no solo le respondió al entrevistador lo indicado, sino que

enfatizo de manera ofendida “quiere que se lo repita 20 veces, no pactaré

con BILDU”.

Ya lo hizo de forma miserable en Navarra, y hoy 12 de Noviembre

reconociendo en las cortes no solo su miserable catadura moral, sino la de

un hombre sin escrúpulos, amoral, capaz de traicionar su propia palabra, a

su partido y a todas las victimas del terrorismo. Y QUÉ HAY DE su pacto

con el PP como mínimo en los puntos 9 y 10 según se constata del acuerdo

“contra el terrorismo”.

Llegado a este punto no vamos a pensar si por obra de un milagro alguno de

los 100 diputados de su partido y demás cobardes presidentes autonómicos

darán un paso adelante para decir “HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO”.

Simplemente me pregunto si el desnortado partido llamado democrático PP

será capaz de SOSTENER 1 DÍA MÁS el pacto suscrito con el PSOE llamado

“antiterrorista” con quien tan bien se siente ahora con sus acuerdos con

BILDU, quienes no condenan ni uno solo de los atentados criminales Etarras

que al día de hoy no han esclarecido los cientos de asesinatos sin resolver

mientras Sánchez los acerca al país vasco a decenas.

Al margen de esperar una respuesta urgente del PP para abandonar este pacto

con los traidores del PSOE , una reflexión. Si siento verdadero asco por

este presidente y su partido por todo el daño que están causando a las

victimas del terrorismo, no quiero ni pensar lo que estarán sufriendo las

verdades victimas de ETA en estos momentos. Todo mi cariño, aliento y apoyo.