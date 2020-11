Muy bien Tamara, Dieter Brandau y Nieves López Gamonal en «La Tarde de Dieter»

POR UNOS MEDIOS, INSTANCIAS DE ENCARNACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEONTOLÓGICOS, HONRADOS, DE JUEGO, COMPETENCIA Y COOPERACIÓN LIMPIOS, RIGUROSOS, COMPETENTES, EFICIENTES

A partir del “Digesto o Pandectas”, gran compilación jurídica del emperador romano Justiniano I el Grande, en el siglo VI: “Hay que hacer el bien, no hacer mal a nadie y dar a cada uno, individual y socialmente, lo que le corresponde en justicia justa bien medida, definida, explicaba, aplicada, difundida y controlada”

Soy de la generación española de la radio (pública, privada, internacional – BBC; Radio France; etc.), pues, empece a ver la televisión, con rayas, en blanco y negro, etc., en mi pueblo Vegadeo (Asturias-España), en la adolescencia, en los años 60.

Me encanta la radio, que sigo a todas horas, y vengo colaborando en la radio (local, provincial, regional, nacional, internacional, publicas, privadas, de Internet, etc.) desde los años 70 y hasta la actualidad, noviembre 2020. He hecho, vengo haciendo numerosos trabajos de socioeconomía sobre la radio y los medios de comunicación, y, entre los libros que publiqué sobre la radio figura el que hice como editor, titulado, “Primeros Encuentros de la Comunicación: La Radio”, que fue editado por la Diputación Provincial de La Coruña (Galicia-España) en 1986 y que recoge las ponencias, comunicaciones, debates, etc. de los “Encuentros de la Comunicación. I Encuentros de la Radio”, organizados, en diciembre 1983, en La Coruña (Galicia-España), por Radio Nacional de España (RNE) en Galicia bajo la dirección del periodista Manuel Lombao (a la sazón director de RNE en Galicia) y su equipo integrado por profesionales de la radio pública y privada en Galicia. En estos “I Encuentros de la Radio” y en esta publicación participaron gran número de investigadores, profesionales de la radio, la información-comunicación de Galicia, España, etc.

Creo que la radio es un excelente medio de información, comunicación, formación, socialización, participación, relación, integración (la gran familia de la radio, etc.), creación, dinamización social, etc., muy positivo, directo, ágil, muy enriquecedor, etc. Pero, OJO, siempre que este bien hecho, deontológica, honrada, responsable, competente, eficiente y creativamente, de juego, competencia y cooperación limpios, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, eficiente, etc., por el bien, la verdad justa, responsable, etc.

Quiero felicitar, muy justa y efusivamente, al programa de la cadena española de radio “Esradio”, “La Tarde de Dieter” y, posteriormente, dado su gran éxito, “La Noche de Dieter” (de lunes a jueves de 20 horas a 23 horas y viernes de 20 a 22 horas); quiero felicitar a Dieter Brandau (director del mismo) y Nieves López Gamonal (subdirectora del mismo) y a todo su equipo, por la excelente entrevista que le han hecho a la señora de nombre Tamara, el lunes nueve (9) de noviembre 2020, en la que se dio cuenta, muy bien, de forma muy rigurosa y positiva, de la gran actitud y comportamiento de Tamara, madre de tres hijos, golpeada muy duramente por la pandemia del coronavirus y que ha sabido salir adelante, después de caer en paro, de carecer prácticamente de todo; que ha sabido salir adelante, siempre con una admirable actitud y comportamientos muy positivos y, además, ha sabido movilizarse para ayudar a los demás, a muchas personas, familias que, como dijo, están mucho peor que ella, que la suya, debido a la muy grave crisis creada por la pandemia del coronavirus y a la muy mala Gobernación, gestión de la misma, falta clara de liderazgo español por el extremista Gobierno socialista-comunista y de los nuevos extremismos identitarios de PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude y sus socios, redes, etc. extremistas nacionalistas, izquierdistas, etc., anti-España, anti-Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, anti-español, anti-democracia representativa con justa división de poderes, con seguridad, garantías y justicia justas, con los muy justos, necesarios y responsables contra-poderes democráticos (sistema de “Checks and Balances”, de chequeos, balanzas, justos, legítimos y muy necesarios contra-poderes democráticos), controles democráticos.

La Gobernación, gestión del muy grave problema del coronavirus en España, por el extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, a fecha trece (13) de noviembre 2020 (cuando se hace este escrito), una de las peores de Occidente, del mundo; Gobierno de España que se fue, de vacaciones de verano 2020, tres semanas y en plena pandemia del coronavirus, que demostró una falta muy grave de liderazgo español y le pasó este muy grave problema de la pandemia del coronavirus a las Autonomías, etc.; esta Gobernación y gestión de la pandemia del coronavirus por el extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, como estábamos diciendo, es una de las peores del mundo: con las mascarillas mas caras y de lo que culpaba a la Unión Europea cuando Portugal, Holanda, Bélgica, Italia…, las tenían y tienen mucho más mas baratas; con falta de control, de pruebas de coronavirus, en aeropuertos, puertos, por tierra, mar, aire, etc.; en contagiados y muertos por coronavirus por cien mil habitantes (España, a fecha trece de noviembre 2020, con mas de 60.000 muertos por coronavirus, ocupa la primera posición del mundo en muertos, 127,1, por cien mil habitantes), en ancianos muertos en residencias (mas de 20.000), en personal sanitario contagiado (mas de 73.000), en paro (paro general, paro juvenil, etc.), en muy graves consecuencias económicas, empresariales, sociales, etc.

Es muy necesario que, en la radio, los medios de comunicación, en las instancias de encarnación y socialización, etc., se informe bien, con deontología, honradez, juego limpio y el máximo rigor, competencia, etc., que se hagan entrevistas tan buenas y oportunas como esta, a Tamara, que estamos comentado y en la que intervinieron, muy bien, Dieter Brandau y Nieves López Gamonal. Lo cual es muy positivo para tratar de/ para deber mejorar las cosas, en el campo de la información-comunicación y en el resto de los campos sociales, de forma deontológica, honrada, humilde, con juego, competencia y cooperación limpios, con critica positiva fundada, con rigor, eficiencia, el mejor compromiso individual y social por el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, responsable, respetuoso, competente, riguroso, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, cultural, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por el bien, sabiendo, siempre, debiendo saber, siempre, aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc., por la verdad justa y responsable.

¡Enhorabuena! a Dieter Brandau y Nieves López Gamonal por su excelente programa “La Tarde de Dieter” y que, además y en mi opinión, es uno de los mejores de España y de la mejor talla internacional.

Pero, ¡Ojo!, no hay que dormirse en los laureles y hay que trabajar, deontológicamente, mucho y bien, con el máximo rigor, competencia, eficiencia, emprendimiento, creatividad, etc., por la mejor información, los mejores reportajes, la defensa, potenciación del español en toda España, en todas y cada una de sus partes y en el exterior (el español lo hablan en el mundo, según los últimos datos de octubre 2020 del “Instituto Cervantes”, mas de 585 millones de personas, lo aprenden cada año más de 22 millones de personas, etc. Y, sin embargo, en España, los extremistas nacionalistas e izquierdistas antiespañoles, antiConstitución española, anti-sistema democrático español de monarquía parlamentaria de 1978, con apoyo de PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, quieren liquidarlo y liquidar España, la gran nación española), las mejores entrevistas (dentro y fuera de España, y que viene haciendo, Dieter Brandau y su equipo, y debe/en seguir haciendo y del máximo nivel, actualidad, interés público, etc., como las que le acaba/an de hacer, no solo a Tamara, sino a Nicolas Redondo Terreros, Joaquín Leguina, destacados miembros y exdirigentes del PSOE, promotores del colectivo, de la asociación “La España que reúne”, etc.), los mejores colaboradores, las mejores tertulias, etc., que sirvan para contribuir al mejor juego, competencia y cooperación limpios, al mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, etc., al bien, a la verdad justa, responsable, etc. Y todo ello muy bien medido, definido, explicado, aplicado, difundido y controlado.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; viernes 13 noviembre 2020, Santiago de Compostela (Galicia-España): Principio y Fin del Camino de Santiago: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…