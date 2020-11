El IVA de las mascarillas. ¿Una mentira más?»

Ante la continua queja de ciudadanos, la petición de empresas y partidos de la oposición (VOX, PP y Cs) y la denuncia en la prensa para que el gobierno, este gobierno socialcomunista, bajara el precio de las mascarillas, un bien en este momento de primera necesidad, la respuesta fue siempre que la normativa comunitaria relativa al IVA prohibía dicha rebaja. Y en varias ocasiones insistió en ello. Algunas de las citas más recientes son:

El Gobierno rechazó la propuesta de Ciudadanos de disminuir el IVA de las mascarillas del 21% al 4%, medida que causaría «1.568 millones de euros de menor recaudación al año», con el argumento de que “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (…), ya precisó el alcance del Anexo III en relación con la legislación española, no permitiendo la tributación a tipo reducido de bienes como guantes, mascarillas o geles desinfectantes y otros productos similares». Montero se refiere al Anexo III de la ‘Directiva 2006/112/CE del Consejo de la Unión Europa de 28 de noviembre de 2006, que ciertamente existe, pero olvidó citar (“¿conscientemente?”) una comunicación posterior de fecha 5 de mayo de 2020 “Guidance Note on the VAT and Customs treatment of supplies of goods needed to combat the COVID-19 outbreak; Revision 05/05/2020”. (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/covid-19-2020-04-03-guidance-note-to-member-states.pdf) en la que dice que se flexibilizan esas medidas en esos casos.

El portavoz del PSOE, Valentín García, argumentó que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya condenó a España en 2013 por aplicar el IVA reducido a productos sanitarios y dijo que no se podía ampliar la aplicación del IVA hiperreducido sin modificar la normativa europea”. De esta forma, pidió a Ciudadanos que trasladase la proposición al Parlamento Europeo.

El Gobierno en boca de su portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó el pasado 16 de octubre que “hay un reglamento europeo que impide, que prohíbe que se pueda bajar de la venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del Gobierno de España, es una cuestión del reglamento que a todo el mundo nos obliga”.

El martes, 20 de octubre, la misma ministra, María Jesús Montero, dijo que «estamos en contacto con la Comisión» para saber «si van a usar el régimen sancionador con los países que han reducido el precio del IVA o si nos va permitir a todos los países hacer uso de esa bajada de precio» y

el pasado 1 de noviembre justificaba que “es el reglamento europeo lo que impide bajar el IVA de las mascarillas y, por tanto, empujar su precio al descenso”. El reglamento al que hace referencia Montero es la citada directiva.

Por otra parte, el pasado miércoles, día 11 de noviembre, la portavoz del PSOE en el Congreso del Diputados, Adriana Lastra, aseguraba que “Italia se saltó «la ley» para eliminar el IVA de las mascarillas, justo lo que busca evitar España, que se encuentra en negociaciones con la Comisión Europea para reducir su precio”.

Sin embargo, el pasado miércoles día 11, la misma ministra María Jesús Montero anunciaba en el Congreso, a bombo y platillo, que el Consejo de Ministros aprobará el martes próximo un decreto ley para la rebaja del IVA de las mascarillas desechables del 21% al 4% y aseguró, como si fuera una novedad y el resultado de arduas conversaciones, que “el Gobierno ha adoptado esta medida tras confirmar que la Comisión Europea no abrirá un procedimiento de infracción por este cambio legal”.

La realidad es que la Comisión Europea ya comunicó hace meses a los Estados miembros que no sancionaría a quien lo hiciera. De hecho, es importante señalar que existe un comunicado de la Comisión Europea a los Estados miembros, ya citado en el punto 1, para informarles de que no iniciaría procedimientos de infracción contra aquellos países del bloque que decidiesen reducir el IVA de las mascarillas y no iba a sancionarles por ello. La nota dice literalmente en su punto d) Abastecimiento interno: flexibilización temporal de los tipos aplicados,

Hemos recibido consultas de determinados Estados miembros sobre la posibilidad de permitir tratamiento excepcional de IVA de bienes suministrados en relación con COVID-19 que no son elegibles para tasas de IVA reducidas

Aclaremos lo siguiente:

• El Anexo III de la Directiva del IVA que enumera los bienes elegibles para un tipo de IVA reducido no cubre todos los productos destinados a uso general, que pueden utilizarse para proteger a las personas de o prevenir la propagación de COVID-19 (por ejemplo, equipos de protección personal, dispositivos médicos, etc.).

• La propuesta de la Comisión de 2018 para modificar la Directiva del IVA en lo que respecta a los tipos de IVA, si lo adopta el Consejo sobre la base de su enfoque original, es decir, con una lista negativa, permitiría a todos los Estados miembros aplicar un tipo reducido o incluso nulo al suministro de tales bienes (siempre que dicho suministro solo beneficie al consumidor final y

persigue un objetivo de interés general).

• En lo que respecta a las adquisiciones intracomunitarias y los suministros internos de dichos bienes, las normas vigentes sobre el IVA no permiten la aplicación de tipos reducidos o nulos a este tipo de productos. Sin embargo, la propuesta de la Comisión que se encuentra actualmente sobre la mesa del Consejo lo haría posible, si se adopta. La Comisión, en su Comunicación de 2016 sobre la aplicación de la legislación de la UE, indicó que normalmente no iniciará procedimientos de infracción cuando una propuesta legislativa esté pendiente ante el Consejo.

De hecho, y en consecuencia, al día de hoy, y no desobedeciendo, como dice la “ilustrada” Lastra, muchos países ya lo han hecho y no han sido sancionados. En Portugal, por ejemplo, el tipo es del 6%, en Francia del 5,5% y en Alemania del 5%, mientras que en Italia, Bélgica y Países Bajos es del 0%. En consecuencia y desde entonces, España se convirtió en uno de los países de la UE con mayor tributación sobre las mascarillas al seguir aplicando el tipo general del IVA.

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por el contrario, se ha negado durante meses a rebajar la fiscalidad de este producto sanitario que se convirtió en esencial y hasta obligatorio como consecuencia de la pandemia, a sabiendas de que era posible. El coste de dicho retraso para el bolsillo de los contribuyentes españoles, si el Gobierno de PSOE y Podemos hubieran rebajado el IVA de las mascarillas el pasado 5 de mayo y no el próximo martes 17 de noviembre cuando finalmente lo aprueben en Consejo de Ministros, supera los 1.000 millones de euros, tomando como base los cálculos del propio Ejecutivo, que estima en 1.568 millones de euros la pérdida de recaudación anual por bajar el IVA del 21% al 4%, es decir, unos 54 euros por familia.

Y mientras la gigantesca administración pública sigue creciendo, los sueldos de cargos públicos (por ej. presidente de gobierno, ministros, secretarios de estado, asesores) sigue aumentando y asimismo el número total de políticos . Aunque muchos considerarían demagógica e inútil las preguntas siguientes es importante considerar cuanto se podría conseguir reduciendo de forma drástica el tamaño de una administración hiper inflada y gigantesca. ¿Cuánto se podría conseguir por ejemplo si el número de políticos en España (actualmente superior a 400.000) se redujera a la mitad, el número de ministerios a menos de 12 y a un tercio el de asesores?.

Si ante las múltiples mentiras, engaños, bulos, imprecisiones, desinformaciones, “fake news”, correcciones de correcciones de correcciones [comprobables en la hemeroteca y videoteca de las propias declaraciones oficiales, y ruedas de prensa de Sánchez y de sus ministros como Montero, Illa y responsables como Simón simplemente a lo largo de estos nueve meses] sumamos esta última sobre las mascarillas, el “Ministerio de la Verdad” actuara, explotaría.