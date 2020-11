POR LA LIBERTAD Y DEMOCRACIA CON SEGURIDAD, GARANTÍAS Y JUSTICIA JUSTAS PARA CUBA, ARGENTINA, VENEZUELA, PARA “LOS PUEBLOS DE LA TIERRA”, COMO DICE NUESTRA VIGENTE CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA DE MONARQUÍA PARLAMENTARIA DE 1978

Mis abuelos de Vegadeo (Asturias-España) y como otras muchas personas del Occidente asturiano, la Mariña lucense (Galicia-España), emigraron a Cuba, a principios del siglo XX, y donde nació mi madre. Retornaron a Vegadeo cuando mi madre tenía tres años. Antepasados de la familia de mi madre se instalaron, también, en Tampa (Florida-Estados Unidos) y de la familia de mi padre anduvieron, también, por Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos.

Muchos españoles de la zona astur-galaica del Occidente asturiano y la Mariña lucense, pero también del resto de España, de todas sus provincias, emigraron a la gran, muy atrayente, emprendedora y rica Cuba “La Perla del Caribe” (se calcula que fueron mas de 700.000 los españoles que emigraron a Cuba hasta 1959 y cuando España tenía 18 millones de habitantes y más), y, también, a Argentina y Venezuela, que, junto a los Estados Unidos, eran las naciones que atraían más emigrantes por su gran riqueza, desarrollo, emprendimiento. Lo que ha sido arruinado, en Cuba, Argentina, Venezuela, etc., material, inmaterial, socioeconómica, éticamente, por el extremismo comunista, izquierdista y populista. Y que, además, viene contribuyendo a sembrar el odio, a la ruina de otras naciones, regiones (Cataluña, Pais Vasco, Navarra, etc.), etc. con la vieja y nueva Internacional Comunista, ahora, con el Foro neocomunista y de los nuevos extremismos identitarios, nacionalistas, tribalistas, tráficos ilegales, etc., con el Foro de Sao Paolo 1990 (creado en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva cuando se hundieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas/URSS/Unión Soviética y el comunismo del este), con sus regímenes, fuerzas, instancias, medios, representaciones, movimientos, redes, etc., interiores y exteriores, fomentadores de las peores contaminaciones, lavado de cerebros, manipulaciones, corrupciones, juegos sucios, de las/los peores envidias, odios, divisiones, exclusiones, enfrentamientos, chantajes, amenazas, persecuciones violencias (materiales, inmateriales, etc.), terrorismos, etc.

El Foro de Sao Paolo 1990, en su reunión-Encuentro Nº 23 en Managua (Nicaragua), julio 2017, que contó con la presencia de las fuerzas extremistas izquierdistas, nacionalistas llegadas desde España, Izquierda Unida (IU) de la coalición Unidos Podemos (UP), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Candidatura de Unidad Popular (CUP); el Foro de Sao Paolo 1990, en dicho Encuentro de Managua, aprobó un documento de apoyo al ilegal y golpista referéndum celebrado en Cataluña el uno (1) de octubre 2017. En las autonomías españolas, Cataluña, Pais Vasco, Navarra, etc., controladas, en buena parte, por los extremistas, racistas supremacistas, superioristas, nacionalistas e izquierdistas, por fuerzas, grupos, medios, instancias, redes, etc. antiEspaña, antiConstitución democrática española, anti-Monarquía constitucional española, anti-español, anti democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas, etc., con el muy lamentable y condenable apoyo de PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude; en dichas autonomías españolas, se vienen violando, sistemática y gravemente, los derechos humanos y democráticos, que todos los ciudadanos españoles son libres e iguales en todas y cada una de las partes de España, etc.

Los cubanos que huyeron del comunismo cubano, a partir de 1959, cuando por la fuerza se impuso el comunismo cubano y con apoyo exterior del socialismo-comunismo internacional, etc.; los cubanos que huyeron del comunismo cubano contribuyeron al desarrollo de Miami (Florida-Estados Unidos), etc. con su gran capacidad de trabajo, emprendimiento. Sin embargo, cubanos socializados ya por el comunismo cubano y que han dejado, vienen dejando Cuba comunista, una parte de ellos han encarnado los muy negativos modos, maneras, hábitos, etc. impuestos por el comunismo cubano y que ha arruinado, viene arruinando Cuba y la vida de millones de cubanos, etc. Si bien, ayer y hoy, dentro y fuera de Cuba comunista, hay cubanos que vienen luchando, muy activa y arriesgadamente, por acabar, en Cuba, con el control, la represión, maltrato, la persecución, censura, etc. implacables, con los presos políticos, con el totalitarismo comunista cubano y a favor de las libertades, de los derechos humanos y democráticos con seguridad, garantías, etc. para/en Cuba, por el mejor desarrollo democrático para Cuba, etc. Por ello, por esta continua y muy dura lucha a favor de los derechos humanos, la libertad, la dignidad ciudadana y la democracia con seguridad, garantías, etc., en Cuba comunista, ayer, hoy y desde 1959 hasta la actualidad (lunes, 16 de noviembre 2020, cuando se hace este escrito), de forma implacable, totalitaria, sistemática y violentamente, son controlados, perseguidos, detenidos, maltratados, represaliados, etc., muchos cubanos, sus familias, entorno, etc., por luchar, pacífica y activamente, por los derechos humanos, la libertad, la democracia, la dignidad ciudadana, etc. para/en Cuba, etc.

Recordemos que miles de cubanos murieron ahogados tratando de huir del “Paraíso Comunista Cubano” y una parte de ellos fueron atacados violentamente por la totalitaria represión comunista cubana cuando huían. Cuba comunista arroja el mayor porcentaje de suicidios por cien mil habitantes de America del Centro, el Caribe y el Sur, pero, también, en relación con América del Norte (Estados Unidos, Canadá, etc.) y este suicidio afecta, especialmente, a la población activa.

En Cuba comunista, el salario mínimo mensual es de 15 euros y el salario medio es de 30 euros; en Venezuela neocomunista, el salario mínimo mensual está entre 2-5 euros y en la Argentina extremista populista en unos 270 euros; el salario mínimo mensual en España es de 1.108 euros y, por la influencia del negativo y corruptor-corrupto intervencionismo socialista, nacionalista anti-español, etc. y la claudicación ante los mismos del centro-derecha español, entre otras cosas, es uno de los salarios mas bajos de la Unión Europa en relación con las naciones democráticas europeas, occidentales, etc. mas desarrolladas y avanzadas de la misma y cuando dichos salarios y pensiones deberán ser mucho mejores dado el gran potencial de España, de la gran nación española, pues, entre otras cosas, el español lo hablan en el mundo mas de 585 millones de personas, lo aprenden cada año mas de 22 millones de personas y el gallego-portugués-brasileiro, que es igual al español en un 89%, lo hablan en el mundo mas de 250 millones de personas, en Estados Unidos hablan español mas de 60 millones de personas, en Brasil hablan español mas de 30 millones de personas, etc.

El que suscribe, Miguel Cancio de Vegadeo (Asturias-España), fui a Cuba durante 11 días para ver la tierra a la que emigraron mis abuelos, donde nació mi madre, donde emigró mucho gente de mi zona y toda España, por donde anduvieron los antepasados de mi padre. Fui a Cuba y recorrí todo lo que pude, hablé con todo tipo de gente, me informé lo más posible (por lo que me pegaron algún toque, me llamaron la atención por tanta pregunta, búsqueda de información, datos) y lo que vi, pude verificar, fue un completo desastre por arriba, en medio y abajo, todo sometido al totalitario control, censura y represión comunistas, y donde la corrupción, juego sucio, lo que llaman los cubanos “resolver”, tiene un gran, espectacular desarrollo, lo invade absolutamente todo, interior y exteriormente…

Por cierto, el escritor cubano Leonardo Padura (La Habana-Cuba, 9 de octubre 1955) es, viene siendo muy cómodo para el totalitario y destructivo régimen comunista cubano. Y, en la entrevista en la radio en el programa “Herrera en Cope” (martes 10 de noviembre 2020), de gran éxito en España y que hace y dirige el periodista español Carlos Herrera Crusset, uno de los conductores radiofónicos españoles de mas éxito e impacto social en la historia de la radio española, de la cadena española de radio COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas y cuyo mayor accionista es las Conferencia Episcopal Española/CEE); como estaba diciendo, el escrito cubano Padura dio en “Herrera en Cope” una lamentable muestra más de dicha comodidad para el régimen totalitario comunista cubano y en ningún momento de su entrevista, de una y otra forma, se refirió a la muy grave y continua violación de los derechos humanos y democráticos en la dictadura totalitaria socialista-comunista cubana, en Cuba comunista. Situación que, con la pandemia del coronavirus y la caída del turismo, ha agravado, en Cuba comunista, las condiciones de vida y trabajo de los cubanos y que, para la inmensa mayoría de los cubanos, son muy malas, muy injustas. Lo que pude comprobar cuando visité Cuba comunista.

Véase en Internet el artículo de la escritora, poeta y periodista cubana, exiliada en Francia donde ha recibido varias distinciones (ha recibido la nacionalidad francesa y española), Zoé Valdés, “La cobardía de Leonardo Padura Fuentes”.

Es un grave escándalo internacional que Cuba comunista, de nuevo, en octubre 2020, haya sido elegida por la Organización de Naciones Unidas para formar parte de su Consejo de Derechos Humanos. Y, ya, es la quinta ocasión que forma parte de este Consejo y cuando viola, muy grave, sistemática y reiteradamente, los derechos humanos y democráticos. Pero, ¡OJO!, hay, también, bastantes otras naciones que, como Cuba comunista, violan, muy grave, sistemática y reiteradamente, los derechos humanos y democráticos y vienen formando parte de dicho Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas: ¡INADMISIBLE!, ¡QUE VERGÜENZA!, ¡QUE ESCÁNDALO!

Fdo. Miguel Cancio Álvarez, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 16-11-20, Santiago de Compostela (Galicia-España): Principio y Fin del Camino de Santiago: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…