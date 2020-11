Victor Entrialgo De Castro: «Yo se lo explicaré»

Yo le explico Sra Almudena Grandes por qué no se puede pactar con Bildu.

Una señora que dice escribir, pero lleva viviendo ni se sabe cuanto “del cuento oficial”, en casa nada menos que dos sueldos de cuento oficial, se sorprende de que el pueblo soberano se extrañe de que un Presidente de gobierno traidor pacte con los filoetarras mientras al tiempo que saca presos, saca los presupuestos.

Dice la Sra Grandes que por qué Sanchez no puede pactar con estos individuos si han sido elegidos en elecciones legítimas, como si resultar elegido en un sistema electoral tan útil a los enemigos de la Nación y no modificado por el Psoe y el Pp, sirviese para lavar décadas de oprobio y asesinatos, de miedo inoculado en la nuca de la sociedad a través de los medios más viles que bestias infrahumanas puedan imaginar.

No un homicio imprudente o praeterintencional, o un execrable y espeluznante asesinato pasional, la obra de un sicario del crimen o un horripilante ajuste de cuentas en el mundo de las drogas, sobre los que debe caer todo el peso de la ley, no.

Hablamos de una cadena interminable de asesinatos abominables, premeditados, cobardes, con alevosía y ensañamiento durante décadas de democracia, -con Franco no gurgutaban y pidieron clemencia que luego no tuvieron,- aumentando innecesariamente el sufrimiento de sus víctimas, no sólo para quitarles la vida a las víctimas, -o sea todo-, a un semejante que tristemente ya no está, sino para atemorizar y doblegar a todo un pueblo y una Nación democrática, para segregar por las armas una de sus partes, con la cobardía y la debilidad mental de seres tan limitados que, como demonios asesinos, acabaron con las vidas de sus víctimas inocentes.

Enmarcado todo ello en una estrategia de pertenencia estúpida a una banda armada mafiosa y asesina para, -con el trampantojo de una politica separatista-, acabar salvajemente, unas veces con un tiro en la nuca, otras con el atentado a un Hipercor, bomba lapa, coche bomba o incluso bajo un autobus lleno de compañeros guardias civiles como en la Plaza de la Republica dominicana en Madrid, o incluso asesinando a niños como en la casa cuartel de Zaragoza. Nunca enfrentándose cara a cara con guardias o policias armados ni siquiera con sus víctimas inocentes.

Asesinatos viles, cobardes e indiscriminados de sus semejantes, no sólo como fruto de un horripilante acto pasional o un accidente incalificable de un lance armado, sino con el fin execrable, abominable, perverso y horripilante con el fin último de atemorizar y chantajear hasta hacer hincar la rodilla a una sociedad, a un pueblo soberano, a toda una Nación, que conmocionada periódicamente por el horror y con sus servidores públicos al frente, resistió y venció a los asesinos.

“Para que ahora un hijo de la Gran muralla” entre españoles, de paso por la Moncloa, pacte con los beneficiarios de la banda para prolongar su estancia en el poder mientras se pertrecha y aprovisiona de privilegios y se apresura a meter amigos en la ratonera.

Como seres humanos, compadezco a los asesinos de Eta que no estén perturbados y tengan que cargar toda su vida con su Crimen y Castigo, el pesado castigo de su conciencia. No se lo desearía ni a mi peor enemigo, si lo tuviera. Incluso aunque desde el punto de vista humano o religioso, usted o yo, o mucho más difícilmente los familiares de las víctimas, pudieran alcanzar el perdón,

desde el punto de vista político no puede tolerarse que los beneficiarios de sus actos infames y canallas, quienes ni siquiera lo han pedido aún personalmente y como organización, ni de boquilla, sino que siguen declarado públicamente hace días su pretensión de la ruptura de España violentando, si no vidas, su orden constitucional, convocando a lo que Otegui ha llamado “su naciones”, sean, ahora precisamente, cuando le conviene al Presidente felón, elegidos para pactar los presupuestos que le permitan mantenerse en el poder.

Una ignominia apoyada entre otras por una joven osada sin bachiller, Adriana Lastra, un ministro con pinta de mesonero Ávalos y la escriba del “cuento oficial” Grandes. Ignoran todos estos petimetres cómo ha llegado hasta ahí esta banda de asesinos hasta la posición desde la que ahora negocian y pretenden prevalerse con la ayuda del traidor, de podemitas y separatistas catalanes, y del otro gran traidor, el idiota de Zapatero. Un oprobio que habŕá de perseguir a Pedro Sánchez durante toda la vida cuando este cobarde país se decida de una puta vez a salir a la calle a pedir su dimisión y renuncia, su abandono inmediato del poderse. Y dará gracias, porque un par de siglos atrás incluso le pedirían más.

A todos éstos que dicen ahora que si los filoetarras han sido elegidos en elecciones, qué problema hay para pactar, yo les diré a continuación cual es el problema que ustedes no acaban de ver.

**Dedicada al Presidente del Gobierno, que olvida por exlusivo interés propio y pacta con los beneficiarios de la Banda, así como a la Sra Almudena Grandes que vive de sueldos públicos mientras se pregunta con su característico magisterio por qué no pueden pactar los beneficiarios de ETA, si han sido elegidos en las elecciones.

Pero lo más terrible de todo es que tratando de ordenar esta historia interminable, esta lista interminable, tratando de colocar en el papel los datos y las tablas de la Asociación de víctimas del terrorismo, no sólo no estarán todos y habrá errores. Lo peor es hacer consciente siquiera un instante que cada nombre de esta lista era la vida de un hombre, de una mujer o incluso de un niño, al que unos desalmados privaron por una debilidad mental y una imbecilidad cerebral inexplicable, de lo más grande, la vida, y la posibilidad de ver el sol esta mañana.

Víctor Entrialgo

Lista de asesinados por la banda terrorista de salvajes asesinos de ETA.

Los jóvenes deben saber y los mayores recordar que ETA ha asesinado en sus 51 años de historia a 857 personas, según las cifras que maneja la Fundación Víctimas del Terrorismo. El año que arroja el mayor balance de víctimas mortales es 1980, con 98, tan sólo tres años después de que la Ley de Amnistía General vaciara de etarras todas las cárceles. La cifra es significativa si se tiene en cuenta que la banda aún no había estrenado el coche bomba, su arma preferida para provocar matanzas indiscriminadas.

En 1960. , ETA asesinó a la niña de un año Begoña Urroz. No se volvieron a registrar víctimas mortales hasta 1968, con dos personas asesinadas. A continuación se ve una línea ascendente que tiene su momento culminante en 1980, con esos casi cien muertos. A partir de ahí, en la década de los ochenta el número de víctimas mortales oscila entre las 18 que hubo en 1989 -hay que tener en cuenta que hubo una tregua de tres meses- y las 52 de 1987, año en que ETA provocó las matanzas de Hipercor y Zaragoza donde el horror negro incluyó ataúdes blancos.Todas las víctimas de la banda terrorista

ETA ha asesinado en sus 51 años de historia a 857 personas, según las cifras que maneja la Fundación Víctimas del Terrorismo. El año que arroja el mayor balance de víctimas mortales es 1980, con 98, tan sólo tres años después de que la Ley de Amnistía General vaciara de etarras todas las cárceles. La cifra es significativa si se tiene en cuenta que la banda aún no había estrenado el coche bomba, su arma preferida para provocar matanzas indiscriminadas.

En 196º, ETA asesinó a la niña de un año Begoña Urroz. No se volvieron a registrar víctimas mortales hasta 1968, con dos personas asesinadas. A continuación se ve una línea ascendente que tiene su momento culminante en 1980, con esos casi cien muertos. A partir de ahí, en la década de los ochenta el número de víctimas mortales oscila entre las 18 que hubo en 1989 -hay que tener en cuenta que hubo una tregua de tres meses- y las 52 de 1987, año en que ETA provocó las matanzas de Hipercor y Zaragoza.

2010

Fecha Nombre Profesión

16/3/2010 Jean-Serge Nérin

(París) Gendarme francés

2009

Fecha Nombre Profesión

30/07/2009 Carlos Enrique Sáenz de Tejada

(Palmanova) Guardia Civil

30/07/2009 Diego Salvà Lezaun

(Palmanova) Guardia Civil

19/06/2009 Eduardo Antonio Puelles García

(Arrigorriaga) Inspector Jefe Policía Nacional

2008

Fecha Nombre Profesión

03/12/2008 Ignacio Uría Mendizabal

(Azpeitia) Empresario

22/09/2008 Luis Conde De La Cruz

(Santoña) Brigada del Ejército

14/05/2008 Juan Manuel Piñuel Villalón

(Legutiano) Guardia Civil

07/03/2008 Isaías Carrasco Miguel

(Arrasate/Mondragón) Militante Socialista

2007

Fecha Nombre Profesión

05/12/2007 Fernando Trapero Blázquez

(Capbreton) Guardia Civil

01/12/2007 Raúl Centeno Bayón

(Capbreton) Guardia Civil

03/03/2007 Ambrosio Fernández Rico

(Arrasate/Mondragón) Jubilado

2006

Fecha Nombre Profesión

30/12/2006 Carlos Alonso Palate Sailema

(Madrid) Empleado (Ecuatoriano)

30/12/2006 Diego Armando Estacio

(Madrid) Empleado (Ecuatoriano)

2003

Fecha Nombre Profesión

30/05/2003 Bonifacio Martí­n Hernández Policía Nacional

30/05/2003 Julián Embid Luna

(Sangüesa/Zangoza) Policía Nacional

17/05/2003 Jesús Lolo Jato

(Portugalete) Policía Municipal

07/03/2003 Domingo Durán Díez

(Santander) Policía Nacional

08/02/2003 Joseba Pagazaurtundúa Ruíz

(Andoain) Jefe de la Policía Municipal de Andoain

2002

Fecha Nombre Profesión

17/12/2002 Antonio Molina Martín

(Collado Villalba) Guardia Civil

24/09/2002 Juan Carlos Beiro Montes

(Leitza) Cabo de la Guardia Civil

04/08/2002 Silvia Martínez Santiago

(Santa Pola) Estudiante

04/08/2002 Cecilio Gallego Alaminos

(Santa Pola) Jubilado de Telefónica

21/03/2002 Juan Priede Pérez

(Orio) Concejal PSE-EE de O

2001

Fecha Nombre Profesión

23/11/2001 Ana Isabel Arostegi Lejarreta

(Beasain) Ertzaina

23/11/2001 Francisco Javier Mijangos Martínez de Bujo

(Beasain) Ertzaina

07/11/2001 José María Lidón Corbi

(Getxo) Magistrado de la Audiencia Nacional

20/08/2001 Francisca Eraunzetamurgil Alkorta

(Donostia-San Sebastián) Jubilada

28/07/2001 Justo Oreja Pedraza

(Madrid) Militar Teniente Coronel

14/07/2001 José Javier Múgica Astibia

(Leitza) Concejal Unión Pueblo Navarro en Leiza

14/07/2001 Mikel María Uribe Aurkia

(Leaburu) Ertzaina

10/07/2001 Luis Ortiz de la Rosa

(Madrid) Policía Nacional

24/05/2001 Santiago Oleaga Elejabarrieta

(Donostia-San Sebastián) Director financiera del Diario Vasco

06/05/2001 Manuel Giménez Abad

(Zaragoza) Presidente del PP en Aragón

20/03/2001 Froilán Elespe Inciarte

(Lasarte-Oria) Concejal del PSE-EE de Lasarte

17/03/2001 Santos Santamaría Avendaño

(Roses) Mosso D’esquadra

09/03/2001 Iñaki Totorika Vega

(Hernani) Ertzaina

22/02/2001 Josu Leonet Azkune

(Donostia-San Sebastián) Trabajador de Elektra

22/02/2001 José Angel Santos Laranga

(Donostia-San Sebastián) Trabajador de Elektra

26/01/2001 Ramón Díaz García

(Donostia-San Sebastián) Cocinero de la Comandancia

2000

Fecha Nombre Profesión

20/12/2000 Juan Miguel Gervilla Valladolid

(Barcelona) Policía Local

14/12/2000 Francisco Cano Consuegra

(Terrassa) Concejal del PP de Viladecavals

21/11/2000 Ernest Lluch Martín

(Barcelona) Ex-ministro Socialista de Sanidad

08/11/2000 Jesús Sánchez Martínez

(Madrid) Conductor de Autobús

30/10/2000 Jesús Escudero García

(Madrid) Policía Nacional

30/10/2000 Armando Medina Sánchez

(Madrid) Conductor del Tribunal Supremo

30/10/2000 José Francisco Querol Lombardero (Madrid) Magistrado del Tribunal Supremo

22/10/2000 Máximo Casado Carrera

(Vitoria-Gasteiz) Funcionario Prisiones

16/10/2000 Antonio Muñoz Cariñanos

(Sevilla) Médico Militar

09/10/2000 Luis Portero García

(Granada) Fiscal Jefe

21/09/2000 José Luis Ruiz Casado

(Sant Adrià de Besòs) Concejal PP en Santa Adria de Besós

29/08/2000 Manuel Indiano Azaustre

(Zumarraga) Concejal PP en Zumarraga

20/08/2000 José Angel De Jesús Encinas

(Sallent de Gállego) Guardia Civil

20/08/2000 Irene Fernández Pereda

(Sallent de Gállego) Guardia Civil

09/08/2000 Francisco Casanova Vicente

(Berriozar) Subteniente del Ejército

08/08/2000 José María Korta Uranga

(Zumaia) Presidente de la Patronal

29/07/2000 Juan María Jauregui Apalategui

(Tolosa) Ex-Gobernador Civil de Guipúzcoa

15/07/2000 José Marí­a Martí­n Carpena

(Málaga) Concejal PP en Málaga

04/06/2000 Jesús María Pedrosa Urquiza

(Durango) Concejal PP en Durango

07/05/2000 José Luis López de Lacalle

(Andoain) Periodista

22/02/2000 Fernando Buesa Blanco

(Vitoria-Gasteiz) Secretario general del PSE-EE

22/02/2000 Jorge Díaz Elorza

(Vitoria-Gasteiz) Ertzaintza

21/01/2000 Pedro Antonio Blanco García

(Madrid) Teniente Coronel del Ejércit

Fecha Nombre Profesión

25/06/1998 Manuel Zamarreño Villoria

(Errenteria) Concejal del PP en Rentería

09/05/1998 Alfonso Parada Ulloa

(Vitoria-Gasteiz) Subteniente Guardia Civil jubilado

06/05/1998 Tomás Caballero Pastor

(Pamplona/Iruña) Concejal Unión Pueblo Navarro

30/01/1998 Alberto Jiménez Becerril Barrio

(Sevilla) Concejal del PP en Sevilla

30/01/1998 Ascensión García Ortiz

(Sevilla) Abogada Esposa Alberto Jiménez

09/01/1998 José Ignacio Iruretagoiena Larrañaga

(Zarautz) Concejal del PP en Zarautz

1997

Fecha Nombre Profesión

11/12/1997 José Luis Caso Cortines

(Irún) Concejal del PP en Rentería

14/10/1997 José María Aguirre Larraona

(Bilbao) Ertzaina

05/09/1997 Daniel Villar Enciso

(Basauri) Policía Nacional

13/07/1997 Miguel Angel Blanco Garrido

(Lasarte-Oria) Concejal del PP en Ermua

12/05/1997 Servando Rivas Pérez

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

03/05/1997 Juan Manuel García Fernández

(Zierbena) Guardia Civil

24/04/1997 Luis Andrés Samperio Sañudo

(Bilbao) Inspector de Policía

11/03/1997 Francisco Javier Gómez Elósegui

(Donostia-San Sebastián) Psicólogo de prisiones

17/02/1997 Modesto Rico Pasarín

(Bilbao) Policía Nacional

13/02/1997 Angel Portugal del Alamo

(Donostia-San Sebastián) Conductor de autobuses

11/02/1997 Patxi Arratibel Fuentes

(Tolosa) Empresario

10/02/1997 Domingo Puente Marín

(Granada) Peluquero

10/02/1997 Rafael Martínez Emperador

(Madrid) Magistrado del Tribunal Supremo

30/01/1997 Eugenio Olaciregui Borda

(Donostia-San Sebastián) Vendedor

08/01/1997 Jesús Agustín Cuesta Abril

(Madrid) Militar

1996

Fecha Nombre Profesión

14/10/1996 Serafín Apellaniz Pagola

(Donostia-San Sebastián) Industrial

26/07/1996 Isidro Usabiaga Esnaola

(Ordizia) Empresario

20/05/1996 Miguel Angel Ayllon Díaz-González

(Córdoba) Sargento de Ingenieros

04/03/1996 Ramón Doral Trabadelo

(Irún) Ertzaina

14/02/1996 Francisco Tomás y Valiente

(Madrid) Catedratico de Derecho

06/02/1996 Fernando Mugica Herzog

(Donostia-San Sebastián) Abogado

1995

Fecha Nombre Profesión

22/12/1995 Luciano Cortizo Alonso

(León) Comandante de Artillería

16/12/1995 Josefina Correa Huerta

(Valencia) Auxiliar de clínica (Hospital Sagunto)

11/12/1995 Manuel Carrasco Almansa

(Madrid) Conductor Civil Armada

11/12/1995 Santiago Esteban Junquer

(Madrid) Administrativo Armada

11/12/1995 José Ramón Intriago Esteban

(Madrid) Chapista Armada

11/12/1995 Félix Ramos Bailón

(Madrid) Chapista de la Armada

11/12/1995 Florentino López Del Castillo

(Madrid) Conductor Mecánico Armada

11/12/1995 Martín Rosa Valero

(Madrid) Conductor Mecánico Armada

10/12/1995 Iñaki Mendiluce Etxeberri

(Itsasondo) Ertzaina

10/12/1995 José Luis González Villanueva

(Itsasondo) Ertzaina

20/10/1995 Enrique Nieto Viyella

(Donostia-San Sebastián) Inspector Policía Nacional

19/06/1995 Jesús Rebollo García

(Madrid) Policía Local

20/04/1995 Eduardo López Moreno

(Endarlaza) Policía Nacional

19/04/1995 Margarita González Mansilla

(Madrid) Jubilada

10/04/1995 Mariano de Juan Santamaría

(Donostia-San Sebastián) Brigada Infantería

23/01/1995 Gregorio Ordoñez Fenollar

(Donostia-San Sebastián) Teniente Alcalde PP

13/01/1995 Rafael Leiva Loro

(Bilbao) Policía Naciona

1994

Fecha Nombre Profesión

15/12/1994 Alfonso Morcillo Calero

(Lasarte-Oria) Suboficial de la Policía Local

21/08/1994 José Santana Ramos

(Bilbao) Policía Nacional

10/08/1994 José Antonio Díaz Losada

(Bilbao) Albañil

29/07/1994 Francisco Veguillas Elices

(Madrid) Teniente General Ejército de Tierra

29/07/1994 Francisco Martín Moya

(Madrid) Conductor

29/07/1994 Cesar García Contonente

(Madrid) Tramollista

26/07/1994 José Manuel Olarte Urresti

(Donostia-San Sebastián) Empresario

01/06/1994 Juan José Hernández Rovira

(Madrid) General Ejército de Tierra

23/05/1994 Miguel Peralta Utrera

(Madrid) Teniente de Ingenieros

28/04/1994 José Benigno Villalobos

(Valle de Trápaga-Trapagaran) Guardia Civil

18/04/1994 Vicente Beti Montesinos

(Barcelona) Civil

04/04/1994 Fernando Jiménez Pascual

(Bilbao) Guardia Civil

07/02/1994 Leopoldo García Campos

(Barcelona) Coronel Ejército Tierra

14/01/1994 José Santos Pico

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

1992

Fecha Nombre Profesión

30/11/1992 Miguel Miranda Puertas

(Madrid) Subteniente Guardia Civil

29/09/1992 José Luis Luengo Martínez

(Errenteria) Empleado de Telefónica

14/09/1992 Ricardo González Colino

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

02/09/1992 Antonio Heredero Gil

(Salamanca) Coronel Ejército Tierra

17/08/1992 José Manuel Fernández Lozano

(Oiartzun) Guardia Civil

17/08/1992 Juan Manuel Martínez Gil

(Oiartzun) Guardia Civil

23/04/1992 Juan Manuel Helices Patiño

(Irún) Policía Nacional

31/03/1992 Joaquín Vasco Alvarez

(Madrid) Coronel del Ejército del Aire

23/03/1992 Juan José Carrasco Guerrero

(Madrid) Economista

19/03/1992 Enrique Martínez Hernández

(Lliçà d’Amunt) Cabo Guardia Civil Cedax

19/03/1992 Antonio José Martos Martínez

(Sant Quirze del Vallès) Albañil

25/02/1992 José San Martín Bretón

(Getxo) Guardia Civil

19/02/1992 Eutimio Gómez Gómez

(Santander) Calefactor Hospital

19/02/1992 Julia Ríos Rioz

(Santander) Panadera (Esposa de E. Gómez)

19/02/1992 Antonio Ricondo Somoza

(Santander) Químico

10/02/1992 Angel García Rabadán

(Murcia) Cabo Policía Nacional

06/02/1992 Juan Antonio Núñez Sánchez

(Madrid) Capitán Caballería

06/02/1992 Ramón Carlos Navia Refojo

(Madrid) Capitán Artillería

06/02/1992 Emilio Domingo Tejedor Fuentes

(Madrid) Capitán Infantería

06/02/1992 Francisco Carrillo Pérez

(Madrid) Soldado

06/02/1992 Antonio Ricote Castilla

(Madrid) Funcionario Ejército de Tierra

16/01/1992 Virgilio Más Navarro

(Barcelona) Brigada Banda Música

16/01/1992 Juan Querol Queralt

(Barcelona) Sargento Banda Música

15/01/1992 Manuel Broseta Pons

(Valencia) Jurista Político

14/01/1992 José Anseán Castro

(Bilbao) Agente C.N. Policía

08/01/1992 Arturo Anguera Vallés

(Barcelona) Comandante del Ejército del Aire

1991

Fecha Nombre Profesión

13/12/1991 José Antonio Garrido Martinez

(Barcelona) Policía Nacional

13/12/1991 Francisco Javier Delgado González-Navarro

(Barcelona) Policía Nacional

26/11/1991 José Javier Urretegui Aramburu

(Donostia-San Sebastián) Gerente Pub Chaplin

19/11/1991 Pedro Carbonero Fernández

(Galdakao) Sargento Guardia Civil

07/11/1991 Fabio Moreno Asla

(Erandio) Civil

23/10/1991 Juan Carlos Trujillo García

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

23/10/1991 Eduardo Sobrino González

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

17/10/1991 Francisco Carballar Muñoz

(Madrid) Teniente ejército

16/09/1991 José Luis Jiménez Vargas

(Mutxamel) Policía Local

16/09/1991 Víctor Manuel Puertas Viera

(Mutxamel) Policía Nacional

16/09/1991 Francisco Cebrián Caberas

(Mutxamel) Ex-Guardia Civil

01/09/1991 Alfonso Menchaca Lejona

(Bilbao) Ertzaina

07/08/1991 Francisco Gil Mendoza

(Irún) Civil

28/07/1991 Carlos Pérez Dacosta

(Getxo) Guardia Civil

01/07/1991 Pedro Domínguez Pérez

(Sevilla) Subinspector Tédax

01/07/1991 Luis Claraco López

(Sevilla) Oficial Tédax

01/07/1991 José Luis Jiménez Barrero

(Sevilla) Tédax

28/06/1991 Manuel Pérez Ortega

(Sevilla) Funcionario de prisiones

28/06/1991 Jesús Sánchez Lozano

(Sevilla) Recluso

28/06/1991 Donato Calzado García

(Sevilla) Recluso

28/06/1991 Edmundo Pérez Crespo

(Sevilla) Civil

13/06/1991 Ricardo Couso Ríos

(Valle de Trápaga-Trapagaran) Guardia Civil

12/06/1991 Andrés Muñoz Pérez

(Madrid) Artificiero C.N.P.

12/06/1991 Valentín Martín Sánchez

(Madrid) Artificiero C.N.P.

08/06/1991 Raúl Suárez Fernández

(Errenteria) Civil

05/06/1991 Enrique Aguilar Prieto

(Madrid) Teniente del Ejército del Aire

29/05/1991 Juan Salas Piriz

(Vic) Guardia Civil

29/05/1991 Baudilia Luque

(Vic) Civil

29/05/1991 María Pilar Quesada Araque

(Vic) Civil

29/05/1991 Ana Cristina Porras López

(Vic) Civil

29/05/1991 Rosa María Rosa Muñoz

(Vic) Civil

29/05/1991 Vanesa Ruiz Lara

(Vic) Civil

29/05/1991 Ramón Mayo

(Vic) Policía Municipal

29/05/1991 Francisco Cipriano Díaz Sánchez

(Vic) Civil

29/05/1991 Juan Chincoa Alés

(Vic) Guardia Civil

29/05/1991 Nuria Ribó Perera

(Vic) Civil

09/05/1991 Francisco Alvarez Gómez

(Ortuella) Guardia Civil

06/05/1991 Francisco Robles Fuentes

(Pasaia) Guardia Civil

15/04/1991 María del Coro Villamudria Sánchez

(Donostia-San Sebastián) Estudiante

08/04/1991 José Manuel Cruz Martín

(Barakaldo) Policía Nacional

21/03/1991 Manuel Echevarría Echevarría

(Bilbao) Vendedor ambulante

16/03/1991 Luis Aragó Guillén

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

04/03/1991 José Edmundo Casañ Perez-Serrano

(Valencia) Delegado de Ferrovial

31/01/1991 Francisco Díaz De Cerio Gomez

(Bilbao) Ex-Guardia Civil

09/01/1991 Isidro Jiménez Dual

(Bilbao) Vendedor ambulante

02/01/1991 Luis García Lozano

(Donostia-San Sebastián) Corone

1990

Fecha Nombre Profesión

14/12/1990 Luis Alfredo Achurra Cianca

(Amorebieta-Etxano) Policía Nacional

13/12/1990 Vicente López Jiménez

(Donostia-San Sebastián) Quiosquero

08/12/1990 Miguel Marcos Martínez

(Sabadell) Policía Nacional

08/12/1990 Ramón Díaz García

(Sabadell) Policía Nacional

08/12/1990 Juan José Escuredo Ruiz

(Sabadell) Policía Nacional

08/12/1990 Eduardo Hidalgo Carzo

(Sabadell) Policía Nacional

08/12/1990 Francisco Pérez Pérez

(Sabadell) Policía Nacional

08/12/1990 Juan Gómez Salar

(Sabadell) Policía Nacional

18/11/1990 José Francisco Hernández Herrera

(Santurtzi) Policía Nacional

18/11/1990 Daniel López Tizón

(Santurtzi) Policía Nacional

06/10/1990 Carlos Abreras Arroyo

(Plentzia) Industrial

02/09/1990 José Manuel Alba Morales

(Bilbao) Guardia Civil

02/09/1990 Luis Alberto Sánchez García

(Bilbao) Civil

28/06/1990 Ignacio Urrutia Bilbao

(Donostia-San Sebastián) Capitán Infantería retirado

25/06/1990 José Luis Hervas Mañas

(Foz de Lumbier) Sargento Guardia Civil

13/06/1990 José Lasanta Martínez

(Donostia-San Sebastián) Coronel retirado

10/06/1990 Rafael San Sebastián Flechoso

(Getxo) Trabajador

03/06/1990 Francisco Almagro Carmona

(Pamplona/Iruña) Policía

06/04/1990 Miguel Paredes García

(Donostia-San Sebastián) Civil

06/04/1990 Elena Moreno Jiménez

(Donostia-San Sebastián) Esposa del anterior

04/04/1990 Benjamín Quintano Carrasco

(Pasaia) Guardia Civil

13/03/1990 Angel Jesús Mota Iglesias

(Donostia-San Sebastián) Funcionario Prisiones

01/03/1990 Aureliano Rodríguez Arenas

(Donostia-San Sebastián) Teniente Marina

30/01/1990 Ignacio Pérez Alvarez

(Galdakao) Policía Nacional

1989

Fecha Nombre Profesión

17/11/1989 José Martínez Moreno

(Madrid) Teniente Coronel

15/11/1989 Ignacio Bañuelo Laso

(Bilbao) Vendedor ambulante

06/11/1989 Eladio Rodriguez García

(Getxo) Policía Nacional

29/09/1989 Juan Pedro González Manzano

(Irún) Policía Nacional

12/09/1989 Mª Carmen Tagle González

(Madrid) Fiscal

12/09/1989 Luis Reina Mesonero

(Bilbao) Pescadero

11/08/1989 Conrada Muñoz Herrera

(Montillana) Madre de funcionario de prisiones

19/07/1989 José María Martín Posadillo

(Madrid) Coronel

19/07/1989 Ignacio Baraguas Argües

(Madrid) Comandante

29/06/1989 Luis Hortelano García

(Bilbao) Ertzaina

26/06/1989 Gregorio Caño García

(Donostia-San Sebastián) Chofer

24/05/1989 Manuel Jodar Cabrera

(Bilbao) Policía Nacional

24/05/1989 José María Sánchez García

(Bilbao) Policía Nacional

08/05/1989 José Antonio Montes Gila

(Alcalá de Henares) Policía Nacional Alcala Meco

08/05/1989 Juan Antonio García Andrés

(Alcalá de Henares) Policía Nacional Alcala Meco

25/04/1989 Juan Bautista Castellanos

(Bilbao) Teniente Farmacia

12/04/1989 José Calvo De La Hoz

(Las Arenas) Sargento Guar

1986

Fecha Nombre Profesión

11/11/1986 María José Teixeira Gonçalves

(Donostia-San Sebastián) Civil (Portuguesa)

02/11/1986 Genaro García De Andoain

(Vitoria-Gasteiz) Delegado Policía Vasca

28/10/1986 Julio Cesar Sánchez Rodríguez

(Bilbao) Policía Nacional

25/10/1986 Rafael Garrido Gil

(Donostia-San Sebastián) Gobernador Militar

25/10/1986 Daniel Garrido Velasco

(Donostia-San Sebastián) Civil (hijo del anterior)

25/10/1986 Daniela Velasco Domínguez de Vidaurreta

(Donostia-San Sebastián) Esposa de Rafael Garrido

14/10/1986 Angel González Pozo

(Barcelona) Policía Nacional

10/09/1986 María Dolores González Catarain

(Ordizia) Ex-terrorista de ETA

18/08/1986 José Picatoste González

(Villarreal) Coronel de Artillería

13/08/1986 José Miguel Moros Peña

(Portugalete) Peón de la construcción

05/08/1986 Juan Ignacio Calvo Guerrero

(Madrid) Guardia Civil

31/07/1986 Angel De La Higuera López

(Madrid) Guardia Civil

26/07/1986 Ignacio Mateu Isturiz

(Aretxabaleta) Teniente Guardia Civil

26/07/1986 Adrián González Revilla

(Aretxabaleta) Guardia Civil

18/07/1986 Javier Esteban Plaza

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Jesús Jiménez Jimeno

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 José Joaquín García Ruiz

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Antonio Lancharro Reyes

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Andrés José Fernández Pertierra

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 José Calvo Gutierrez

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Miguel Angel Cornejo Ros

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Carmelo Bella Álamo

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Jesús María Freixes Montes

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Santiago Iglesias Godino

(Madrid) Guardia Civil

28/06/1986 Francisco Muriel Muñoz

(Orio) Guardia Civil

17/06/1986 Carlos Besteiro Pérez

(Madrid) Teniente Coronel

17/06/1986 Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez

(Madrid) Comandante

17/06/1986 Francisco Casillas Martín

(Madrid) Soldado

08/06/1986 Antonio Ramos Ramírez

(Arrasate/Mondragón) Guardia Civil

20/05/1986 Manuel Fuentes Pedreira

(Arrigorriaga) Policía Nacional

02/05/1986 Enrique Moreno Arguilea

(Donostia-San Sebastián) Jubilado

25/04/1986 Juan Carlos González Rentero

(Madrid) Guardia Civil

25/04/1986 Vicente Javier Domínguez González

(Madrid) Guardia Civil

25/04/1986 Juan José Catón Vázquez

(Madrid) Guardia Civil

25/04/1986 Juan Mateos Pulido

(Madrid) Guardia Civil

25/04/1986 Alberto Alonso Gómez

(Madrid) Guardia Civil

20/03/1986 José Ignacio Aguirrezabalaga de la Granja

(Zumaia) Camarero

13/03/1986 José Antonio Alvarez Díez

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

06/02/1986 Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto

(Madrid) Vicealmirante de la Armada

1985

Fecha Nombre Profesión

30/12/1985 Alejandro Sáenz Sánchez

(Lasarte-Oria) Guardia Civil retirado

06/12/1985 Mario Leal Barquero

(Arrasate/Mondragón) Guardia Civil

26/11/1985 José Herrero Quiles

(Lasarte-Oria) Guardia Civil retirado

25/11/1985 Rafael Melchor García

(Donostia-San Sebastián) Militar Cabo de Radio

25/11/1985 José Manuel Ibarzabal Luque

(Donostia-San Sebastián) Militar

25/11/1985 Isidoro Díez Ratón

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

14/09/1985 Félix Gallego Salmón

(Vitoria-Gasteiz) Policía Nacional

11/09/1985 Eugene Kent Brown

(Madrid) Civil

16/08/1985 Clement Peret

(Castellón de la Plana/Castelló de la Plana) Industrial Francés

04/08/1985 José Expósito Afán

(Elgoibar) Guardia Civil retirado

03/08/1985 Fernando Amor Calvo

(Luyando) Guardia Civil

29/07/1985 Fausto Escrigas Estrada

(Madrid) Militar Vicealmirante

29/07/1985 Agustín Ruiz Fernandez de Retana

(Vitoria-Gasteiz) Subcomisario Policía Nacional

11/07/1985 Esther Gijalba Gómez

(Madrid) Civil

09/07/1985 Antonio Trujillo Comino

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

09/07/1985 Juan Merino Antúñez

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

26/06/1985 Estanislao Galindez Llano

(Amurrio) Cartero

24/06/1985 Ignacio Montes Abad

(Bilbao) Marinero

18/06/1985 Eugenio Recio García

(Santurtzi) Guardia Civil

12/06/1985 Vicente Romero González

(Madrid) Coronel Ejército

12/06/1985 Juan García Jiménez

(Madrid) Conductor civil

12/06/1985 Esteban Del Amo García

(Madrid) Policía Nacional

12/06/1985 José Milarengo De Bernardo

(Portugalete) Brigada Comandancia Marina

30/05/1985 Alfredo Aguirre Belascoain

(Pamplona/Iruña) Estudiante

30/05/1985 Francisco Miguel Sánchez

(Pamplona/Iruña) Policía Nacional

30/05/1985 José Martínez Parens

(Markina-Xemein) Jefe Personal Fábrica Esperanza y Cia.

26/05/1985 Moisés Cosme Herrero Luango

(Bilbao) Inspector C.S. Policía

22/05/1985 Francisco Rivas López

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

22/05/1985 Máximo Díaz Barderas

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

18/05/1985 Juan José Uriarte Orue

(Bermeo) Taxista

16/05/1985 Luis Navarro Izquierdo

(Basauri) Cabo Policía Nacional

12/05/1985 Máximo Antonio García Freile

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

29/04/1985 Jesús Ildefonso Garcia Padilla

(Galdakao) Analista

07/03/1985 Carlos Díaz Arcocha

(Vitoria-Gasteiz) Teniente Coronel Ertzaintza

26/02/1985 Angel Facal Soto

(Pasajes San Juan) Industrial

19/02/1985 Ricardo Tejero Magro

(Madrid) Director Banco Central

19/01/1985 Agapito Sánchez Angulo

(Portugalete) Peluquer

/1986 María José Teixeira Gonçalves

(Donostia-San Sebastián) Civil (Portuguesa)

02/11/1986 Genaro García De Andoain

(Vitoria-Gasteiz) Delegado Policía Vasca

28/10/1986 Julio Cesar Sánchez Rodríguez

(Bilbao) Policía Nacional

25/10/1986 Rafael Garrido Gil

(Donostia-San Sebastián) Gobernador Militar

25/10/1986 Daniel Garrido Velasco

(Donostia-San Sebastián) Civil (hijo del anterior)

25/10/1986 Daniela Velasco Domínguez de Vidaurreta

(Donostia-San Sebastián) Esposa de Rafael Garrido

14/10/1986 Angel González Pozo

(Barcelona) Policía Nacional

10/09/1986 María Dolores González Catarain

(Ordizia) Ex-terrorista de ETA

18/08/1986 José Picatoste González

(Villarreal) Coronel de Artillería

13/08/1986 José Miguel Moros Peña

(Portugalete) Peón de la construcción

05/08/1986 Juan Ignacio Calvo Guerrero

(Madrid) Guardia Civil

31/07/1986 Angel De La Higuera López

(Madrid) Guardia Civil

26/07/1986 Ignacio Mateu Isturiz

(Aretxabaleta) Teniente Guardia Civil

26/07/1986 Adrián González Revilla

(Aretxabaleta) Guardia Civil

18/07/1986 Javier Esteban Plaza

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Jesús Jiménez Jimeno

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 José Joaquín García Ruiz

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Antonio Lancharro Reyes

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Andrés José Fernández Pertierra

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 José Calvo Gutierrez

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Miguel Angel Cornejo Ros

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Carmelo Bella Álamo

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Jesús María Freixes Montes

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Santiago Iglesias Godino

(Madrid) Guardia Civil

28/06/1986 Francisco Muriel Muñoz

(Orio) Guardia Civil

17/06/1986 Carlos Besteiro Pérez

(Madrid) Teniente Coronel

17/06/1986 Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez

(Madrid) Comandante

17/06/1986 Francisco Casillas Martín

(Madrid) Soldado

08/06/1986 Antonio Ramos Ramírez

(Arrasate/Mondragón) Guardia Civil

20/05/1986 Manuel Fuentes Pedreira

(Arrigorriaga) Policía Nacional

02/05/1986 Enrique Moreno Arguilea

(Donostia-San Sebastián) Jubilado

25/04/1986 Juan Carlos González Rentero

(Madrid) Guardia Civil

25/04/1986 Vicente Javier Domínguez González

(Madrid) Guardia Civil

25/04/1986 Juan José Catón Vázquez

(Madrid) Guardia Civil

25/04/1986 Juan Mateos Pulido

(Madrid) Guardia Civil

25/04/1986 Alberto Alonso Gómez

(Madrid) Guardia Civil

20/03/1986 José Ignacio Aguirrezabalaga de la Granja

(Zumaia) Camarero

13/03/1986 José Antonio Alvarez Díez

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

06/02/1986 Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto

(Madrid) Vicealmirante de la Armada

1985

Fecha Nombre Profesión

30/12/1985 Alejandro Sáenz Sánchez

(Lasarte-Oria) Guardia Civil retirado

06/12/1985 Mario Leal Barquero

(Arrasate/Mondragón) Guardia Civil

26/11/1985 José Herrero Quiles

(Lasarte-Oria) Guardia Civil retirado

25/11/1985 Rafael Melchor García

(Donostia-San Sebastián) Militar Cabo de Radio

25/11/1985 José Manuel Ibarzabal Luque

(Donostia-San Sebastián) Militar

25/11/1985 Isidoro Díez Ratón

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

14/09/1985 Félix Gallego Salmón

(Vitoria-Gasteiz) Policía Nacional

11/09/1985 Eugene Kent Brown

(Madrid) Civil

16/08/1985 Clement Peret

(Castellón de la Plana/Castelló de la Plana) Industrial Francés

04/08/1985 José Expósito Afán

(Elgoibar) Guardia Civil retirado

03/08/1985 Fernando Amor Calvo

(Luyando) Guardia Civil

29/07/1985 Fausto Escrigas Estrada

(Madrid) Militar Vicealmirante

29/07/1985 Agustín Ruiz Fernandez de Retana

(Vitoria-Gasteiz) Subcomisario Policía Nacional

11/07/1985 Esther Gijalba Gómez

(Madrid) Civil

09/07/1985 Antonio Trujillo Comino

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

09/07/1985 Juan Merino Antúñez

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

26/06/1985 Estanislao Galindez Llano

(Amurrio) Cartero

24/06/1985 Ignacio Montes Abad

(Bilbao) Marinero

18/06/1985 Eugenio Recio García

(Santurtzi) Guardia Civil

12/06/1985 Vicente Romero González

(Madrid) Coronel Ejército

12/06/1985 Juan García Jiménez

(Madrid) Conductor civil

12/06/1985 Esteban Del Amo García

(Madrid) Policía Nacional

12/06/1985 José Milarengo De Bernardo

(Portugalete) Brigada Comandancia Marina

30/05/1985 Alfredo Aguirre Belascoain

(Pamplona/Iruña) Estudiante

30/05/1985 Francisco Miguel Sánchez

(Pamplona/Iruña) Policía Nacional

30/05/1985 José Martínez Parens

(Markina-Xemein) Jefe Personal Fábrica Esperanza y Cia.

26/05/1985 Moisés Cosme Herrero Luango

(Bilbao) Inspector C.S. Policía

22/05/1985 Francisco Rivas López

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

22/05/1985 Máximo Díaz Barderas

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

18/05/1985 Juan José Uriarte Orue

(Bermeo) Taxista

16/05/1985 Luis Navarro Izquierdo

(Basauri) Cabo Policía Nacional

12/05/1985 Máximo Antonio García Freile

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

29/04/1985 Jesús Ildefonso Garcia Padilla

(Galdakao) Analista

07/03/1985 Carlos Díaz Arcocha

(Vitoria-Gasteiz) Teniente Coronel Ertzaintza

26/02/1985 Angel Facal Soto

(Pasajes San Juan) Industrial

19/02/1985 Ricardo Tejero Magro

(Madrid) Director Banco Central

19/01/1985 Agapito Sánchez Angulo

(Portugalete)

11/11/1986 María José Teixeira Gonçalves

(Donostia-San Sebastián) Civil (Portuguesa)

02/11/1986 Genaro García De Andoain

(Vitoria-Gasteiz) Delegado Policía Vasca

28/10/1986 Julio Cesar Sánchez Rodríguez

(Bilbao) Policía Nacional

25/10/1986 Rafael Garrido Gil

(Donostia-San Sebastián) Gobernador Militar

25/10/1986 Daniel Garrido Velasco

(Donostia-San Sebastián) Civil (hijo del anterior)

25/10/1986 Daniela Velasco Domínguez de Vidaurreta

(Donostia-San Sebastián) Esposa de Rafael Garrido

14/10/1986 Angel González Pozo

(Barcelona) Policía Nacional

10/09/1986 María Dolores González Catarain

(Ordizia) Ex-terrorista de ETA

18/08/1986 José Picatoste González

(Villarreal) Coronel de Artillería

13/08/1986 José Miguel Moros Peña

(Portugalete) Peón de la construcción

05/08/1986 Juan Ignacio Calvo Guerrero

(Madrid) Guardia Civil

31/07/1986 Angel De La Higuera López

(Madrid) Guardia Civil

26/07/1986 Ignacio Mateu Isturiz

(Aretxabaleta) Teniente Guardia Civil

26/07/1986 Adrián González Revilla

(Aretxabaleta) Guardia Civil

18/07/1986 Javier Esteban Plaza

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Jesús Jiménez Jimeno

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 José Joaquín García Ruiz

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Antonio Lancharro Reyes

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Andrés José Fernández Pertierra

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 José Calvo Gutierrez

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Miguel Angel Cornejo Ros

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Carmelo Bella Álamo

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Jesús María Freixes Montes

(Madrid) Guardia Civil

14/07/1986 Santiago Iglesias Godino

(Madrid) Guardia Civil

28/06/1986 Francisco Muriel Muñoz

(Orio) Guardia Civil

17/06/1986 Carlos Besteiro Pérez

(Madrid) Teniente Coronel

17/06/1986 Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez

(Madrid) Comandante

17/06/1986 Francisco Casillas Martín

(Madrid) Soldado

08/06/1986 Antonio Ramos Ramírez

(Arrasate/Mondragón) Guardia Civil

20/05/1986 Manuel Fuentes Pedreira

(Arrigorriaga) Policía Nacional

02/05/1986 Enrique Moreno Arguilea

(Donostia-San Sebastián) Jubilado

25/04/1986 Juan Carlos González Rentero

(Madrid) Guardia Civil

25/04/1986 Vicente Javier Domínguez González

(Madrid) Guardia Civil

25/04/1986 Juan José Catón Vázquez

(Madrid) Guardia Civil

25/04/1986 Juan Mateos Pulido

(Madrid) Guardia Civil

25/04/1986 Alberto Alonso Gómez

(Madrid) Guardia Civil

20/03/1986 José Ignacio Aguirrezabalaga de la Granja

(Zumaia) Camarero

13/03/1986 José Antonio Alvarez Díez

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

06/02/1986 Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto

(Madrid) Vicealmirante de la Armada

1985

Fecha Nombre Profesión

30/12/1985 Alejandro Sáenz Sánchez

(Lasarte-Oria) Guardia Civil retirado

06/12/1985 Mario Leal Barquero

(Arrasate/Mondragón) Guardia Civil

26/11/1985 José Herrero Quiles

(Lasarte-Oria) Guardia Civil retirado

25/11/1985 Rafael Melchor García

(Donostia-San Sebastián) Militar Cabo de Radio

25/11/1985 José Manuel Ibarzabal Luque

(Donostia-San Sebastián) Militar

25/11/1985 Isidoro Díez Ratón

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

14/09/1985 Félix Gallego Salmón

(Vitoria-Gasteiz) Policía Nacional

11/09/1985 Eugene Kent Brown

(Madrid) Civil

16/08/1985 Clement Peret

(Castellón de la Plana/Castelló de la Plana) Industrial Francés

04/08/1985 José Expósito Afán

(Elgoibar) Guardia Civil retirado

03/08/1985 Fernando Amor Calvo

(Luyando) Guardia Civil

29/07/1985 Fausto Escrigas Estrada

(Madrid) Militar Vicealmirante

29/07/1985 Agustín Ruiz Fernandez de Retana

(Vitoria-Gasteiz) Subcomisario Policía Nacional

11/07/1985 Esther Gijalba Gómez

(Madrid) Civil

09/07/1985 Antonio Trujillo Comino

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

09/07/1985 Juan Merino Antúñez

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

26/06/1985 Estanislao Galindez Llano

(Amurrio) Cartero

24/06/1985 Ignacio Montes Abad

(Bilbao) Marinero

18/06/1985 Eugenio Recio García

(Santurtzi) Guardia Civil

12/06/1985 Vicente Romero González

(Madrid) Coronel Ejército

12/06/1985 Juan García Jiménez

(Madrid) Conductor civil

12/06/1985 Esteban Del Amo García

(Madrid) Policía Nacional

12/06/1985 José Milarengo De Bernardo

(Portugalete) Brigada Comandancia Marina

30/05/1985 Alfredo Aguirre Belascoain

(Pamplona/Iruña) Estudiante

30/05/1985 Francisco Miguel Sánchez

(Pamplona/Iruña) Policía Nacional

30/05/1985 José Martínez Parens

(Markina-Xemein) Jefe Personal Fábrica Esperanza y Cia.

26/05/1985 Moisés Cosme Herrero Luango

(Bilbao) Inspector C.S. Policía

22/05/1985 Francisco Rivas López

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

22/05/1985 Máximo Díaz Barderas

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

18/05/1985 Juan José Uriarte Orue

(Bermeo) Taxista

16/05/1985 Luis Navarro Izquierdo

(Basauri) Cabo Policía Nacional

12/05/1985 Máximo Antonio García Freile

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

29/04/1985 Jesús Ildefonso Garcia Padilla

(Galdakao) Analista

07/03/1985 Carlos Díaz Arcocha

(Vitoria-Gasteiz) Teniente Coronel Ertzaintza

26/02/1985 Angel Facal Soto

(Pasajes San Juan) Industrial

19/02/1985 Ricardo Tejero Magro

(Madrid) Director Banco Central

19/01/1985 Agapito Sánchez Angulo

(Portugalete) Peluquer

1985

Fecha Nombre Profesión

30/12/198 Alejandro Sáenz Sánchez

(Lasarte-Oria) Guardia Civil retirado

06/12/1985 Mario Leal Barquero

(Arrasate/Mondragón) Guardia Civil

26/11/1985 José Herrero Quiles

(Lasarte-Oria) Guardia Civil retirado

25/11/1985 Rafael Melchor García

(Donostia-San Sebastián) Militar Cabo de Radio

25/11/1985 José Manuel Ibarzabal Luque

(Donostia-San Sebastián) Militar

25/11/1985 Isidoro Díez Ratón

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

14/09/1985 Félix Gallego Salmón

(Vitoria-Gasteiz) Policía Nacional

11/09/1985 Eugene Kent Brown

(Madrid) Civil

16/08/1985 Clement Peret

(Castellón de la Plana/Castelló de la Plana) Industrial Francés

04/08/1985 José Expósito Afán

(Elgoibar) Guardia Civil retirado

03/08/1985 Fernando Amor Calvo

(Luyando) Guardia Civil

29/07/1985 Fausto Escrigas Estrada

(Madrid) Militar Vicealmirante

29/07/1985 Agustín Ruiz Fernandez de Retana

(Vitoria-Gasteiz) Subcomisario Policía Nacional

11/07/1985 Esther Gijalba Gómez

(Madrid) Civil

09/07/1985 Antonio Trujillo Comino

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

09/07/1985 Juan Merino Antúñez

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

26/06/1985 Estanislao Galindez Llano

(Amurrio) Cartero

24/06/1985 Ignacio Montes Abad

(Bilbao) Marinero

18/06/1985 Eugenio Recio García

(Santurtzi) Guardia Civil

12/06/1985 Vicente Romero González

(Madrid) Coronel Ejército

12/06/1985 Juan García Jiménez

(Madrid) Conductor civil

12/06/1985 Esteban Del Amo García

(Madrid) Policía Nacional

12/06/1985 José Milarengo De Bernardo

(Portugalete) Brigada Comandancia Marina

30/05/1985 Alfredo Aguirre Belascoain

(Pamplona/Iruña) Estudiante

30/05/1985 Francisco Miguel Sánchez

(Pamplona/Iruña) Policía Nacional

30/05/1985 José Martínez Parens

(Markina-Xemein) Jefe Personal Fábrica Esperanza y Cia.

26/05/1985 Moisés Cosme Herrero Luango

(Bilbao) Inspector C.S. Policía

22/05/1985 Francisco Rivas López

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

22/05/1985 Máximo Díaz Barderas

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

18/05/1985 Juan José Uriarte Orue

(Bermeo) Taxista

16/05/1985 Luis Navarro Izquierdo

(Basauri) Cabo Policía Nacional

12/05/1985 Máximo Antonio García Freile

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

29/04/1985 Jesús Ildefonso Garcia Padilla

(Galdakao) Analista

07/03/1985 Carlos Díaz Arcocha

(Vitoria-Gasteiz) Teniente Coronel Ertzaintza

26/02/1985 Angel Facal Soto

(Pasajes San Juan) Industrial

19/02/1985 Ricardo Tejero Magro

(Madrid) Director Banco Central

19/01/1985 Agapito Sánchez Angulo

(Portugalete

1980 José Martín Sagardía Zaldua

(Biarritz) Miembro de ETA

11/12/1980 José Javier Moreno Castro

(Eibar) Inspector C.S. Policía

06/12/1980 Ignacio Lasa de Rezola

(Azpeitia) Industrial

02/12/1980 Carlos Fernández Varcárcel

(Logroño) Subcomisario de Policía Nacional

27/11/1980 Miguel Garciarena Baraibar

(Donostia-San Sebastián) Teniente Coronel Jefe Policía Municipal de San Sebastián

27/11/1980 Miguel Angel San Martin Fernández

(Logroño) Industrial

21/11/1980 Aurelio Prieto Prieto

(Tolosa) Guardia Civil

17/11/1980 Juan García León

(Eibar) Guardia Civil

14/11/1980 Vicente Zorita Alonso

(Santurtzi) Empleado Militante de AP

12/11/1980 Miguel Zunzunegui Arratibel

(Ataun) Camionero

06/11/1980 Alberto Lisalde Ramos

(Eibar) Policía Nacional

06/11/1980 Sotero Mazo Figueras

(Eibar) Peluquero

04/11/1980 Miguel Lasa Arrubarrena

(Zarautz) Peluquero

03/11/1980 Angel Retamar Nogales

(Zarautz) Cabo 1º Guardia Civil

03/11/1980 Arturo López Hernández

(Zarautz) Cabo 1º Guardia Civil

03/11/1980 Modesto García Lorenzo

(Zarautz) Guardia Civil

03/11/1980 Julio Cesar Castrillejo Pérez

(Zarautz) Guardia Civil

31/10/1980 Juan de Dios Doval de Mateo

(Donostia-San Sebastián) Profesor Ejecutiva de UCD

31/10/1980 José María Pérez López de Orueta

(Hernani) Abogado criminalista

29/10/1980 Carlos Fernández Aspiazu

(Donostia-San Sebastián) Industrial

23/10/1980 Juan Manuel García Cordero

(Donostia-San Sebastián) Delegado Telefónica

23/10/1980 Jaime Arrese Arizmendiarreta

(Elgoibar) Alcalde de Elgoibar (UCD)

23/10/1980 Felipe Extremiana Unanue

(Amorebieta-Etxano) Profesor Ex-concejal de UCD

13/10/1980 Lorenzo Motos Rodríguez

(Donostia-San Sebastián) Teniente Coronel

07/10/1980 Carlos García Fernández

(Eibar) Estanquero

04/10/1980 José Luis Vázquez Plata

(Salvatierra/Agurain) Cabo 1º Guardia Civil

04/10/1980 Avelino Palma Brioa

(Salvatierra/Agurain) Guardia Civil

04/10/1980 Angel Prado Mella

(Salvatierra/Agurain) Guardia Civil

03/10/1980 José Antonio Merenciano Ruiz

(Durango) Inspector C.G. Policía

03/10/1980 Sergio Canal Canal

(Durango) Subcomisario C.G. Policía

03/10/1980 Jesús Hernando Ortega

(Durango) Policía Nacional

02/10/1980 Ramón Coto Abad

(Bilbao) Jubilado regente de estanco

02/10/1980 Benito Morales Fabián

(Errenteria) Taxista

29/09/1980 José Ignacio Ustarán Ramírez

(Vitoria-Gasteiz) Perito asegurador y miembro ejecutiva UCD

20/09/1980 Antonio García Argente

(Markina-Xemein) Guardia Civil

20/09/1980 Mariano González Huergos

(Markina-Xemein) Guardia Civil

20/09/1980 Miguel Fernández Espigares

(Markina-Xemein) Guardia Civil

20/09/1980 Alfonso Martínez Bellos

(Markina-Xemein) Guardia Civil

13/09/1980 José María Urquizu Goyonaga

(Durango) Teniente Coronel Farmacéutico

06/09/1980 Basilio Altuna Fernández

(Erenchun) Capitán Policía Nacional

03/09/1980 Antonio Fernández Guzmán

(Santurtzi) Conductor Portuario DERMASA

28/08/1980 Jesús María Echeveste Toledo

(Irún) Comerciante Apoderado agencia de Aduanas

02/08/1980 Mario González Blasco

(Eibar) Soldador AGRIMINSA

23/07/1980 Antonio Contreras Gabarra

(Bilbao) Escolar

23/07/1980 María Contreras Gabarra

(Bilbao) Escolar

23/07/1980 Anastasio Leal Serradillo

(Bilbao) Funcionario de Limpiezas

22/07/1980 Francisco López Bescós

(Villamediana de Iregua) Teniente Guardia Civil

18/07/1980 Ramón Ledo Taboada

(Bergara) Chapista

13/07/1980 Aurelio Navio Navio

(Orio) Guardia Civil

13/07/1980 Antonio Gómez Ramos

(Orio) Guardia Civil

02/07/1980 Joaquín Becerra Calvente

(Amurrio) Copropietario Bar Florida

28/06/1980 Justino Quindós López

(Azkoitia) Guardia Civil retirado

28/06/1980 Elio López Camerón

(Azkoitia) Mecánico

28/06/1980 Julio Muñoz Gran

(Azkoitia) Funcionario

25/06/1980 Luis Hergueta Guinea

(Vitoria-Gasteiz) Técnico Michelin

20/06/1980 Julio Santiago Expósito Pascual

(Sestao) Comerciante

19/06/1980 Jose Pablo García Lorenzo

(Amorebieta-Etxano) Empleado del Ayuntamiento

15/06/1980 Angel Postigo Mejías

(Pamplona/Iruña) Policía Nacional

11/06/1980 Jose Miguel Etxeberria

(San Juan de Luz) Militante de CCAA

16/05/1980 Francisco Ramón Ruiz Fernández

(Goizueta) Cabo 1º Guardia Civil

16/05/1980 Francisco Puig Mestre

(Goizueta) Guardia Civil

16/05/1980 Ceferino Peña Zubia

(Arrona) Industrial Taller de carrocería

15/05/1980 Dionisio Villadangas Calvo

(Donostia-San Sebastián) Cabo Policía Nacional

15/05/1980 José Manuel Rodríguez Fontana

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

15/05/1980 Jesús Holgado Sabio

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

12/05/1980 Ramón Baglietto Martínez

(Alto de Azcarate) Industrial

09/05/1980 Antonio Moreno Nuñez

(Santurtzi) Policía Nacional

08/05/1980 José Maria Espinosa Viscarret

(Pasajes San Juan) Comandante Artillería

01/05/1980 Jose Oyaga Maranon

(Pamplona) Civil

01/05/1980 Jesus Maria Vidaurre Olleta

(Pamplona) Civil

28/04/1980 Rufino Muñoz Alcalde

(Oiartzun) Sargento Guardia Civil

16/04/1980 Luis Martos García

(Irún) Guardia Civil

16/04/1980 José Torralba López

(Irún) Guardia Civil

13/04/1980 Eugenio Lázaro Valle

(Vitoria-Gasteiz) Comandante Infantería

06/04/1980 Francisco Pascual Anchio

(Orio) Guardia Civil

06/04/1980 Florentino Lopetegui Barcajoba

(Orio) Pescador

29/03/1980 José María Piris Carballo

(Azpeitia) Escolar

25/03/1980 Enrique Aresti Urien

(Bilbao) Empresario Subdirector LA UNIÓN Y EL FENIX

24/03/1980 Dámaso Sánchez Soto

(Durango) Industrial Propietario de relojería DASAN

24/03/1980 José Arcedo Quiles

(Eskoriatza) Marmolista

18/03/1980 José Luis Ramírez Villar

(Madrid) Soldado

20/02/1980 Eugenio Saracibar Gonzalez de Durana

(Donostia-San Sebastián) Coronel Infantería retirado

17/02/1980 Mario Cendán Geimonde

(Islares) Taxista

15/02/1980 Ignacio Arocena Arbelaiz

(Oiartzun) Taxista

08/02/1980 Angel Astuy Rodríguez

(Oñati) Policía Municipal

08/02/1980 Miguel Rodríguez Fuentes

(Pasaia) Comandante Infantería

01/02/1980 José Martínez Pérez-Castillo

(Ispaster) Guardia Civil

01/02/1980 Carlos José Gómez Trillo

(Ispaster) Guardia Civil

01/02/1980 José Gomez Mariñán

(Ispaster) Guardia Civil

01/02/1980 Alfredo Díez Marcos

(Ispaster) Guardia Civil

01/02/1980 Antonio Marín Gamero

(Ispaster) Guardia Civil

01/02/1980 Victorino Villamor González

(Ispaster) Guardia Civil

27/01/1980 Juan Manuel Román Moreno

(Basauri) Policía Nacional

25/01/1980 Luis Dominguez Jiménez

(Bergara) Sepulturero

23/01/1980 Alfredo Ramos Vázquez

(Barakaldo) Industrial Propietario bar Estadium

20/01/1980 Liborio Arana Gómez

(Barakaldo) Civil

20/01/1980 Manuel Santacoloma Velasco

(Barakaldo) Civil

20/01/1980 Maria Paz Armiño Boran

(Barakaldo) Ama de casa

20/01/1980 Pacifico Fica Zuloaga

(Barakaldo) Obrero

19/01/1980 Jose Miguel Palacios Domínguez

(Getxo) Agente Comercial

15/01/1980 Carlos Saldise Corta

(Donostia-San Sebastián) Miembro de Gestoras Pro-Amnistía

14/01/1980 Francisco Moya Jimenez

(Elorrio) Guardia Civil

10/01/1980 Jesús Maria Velasco Zuazola

(Vitoria-Gasteiz) Comandante Caballería

09/01/1980 Sebastián Arroyo González

(Altsasu/Alsasua) Empleado Guardia Civil retirado

05/01/1980 Jesús García García

(Barakaldo) Industrial Propietario de bar

1979

Fecha Nombre Profesión

18/12/1979 Juan Cruz Montoya Ortueta

(Vitoria-Gasteiz) Conserje Colegio Mayor

28/11/1979 Angel García Pérez

(Azpeitia) Guardia Civil

28/11/1979 Antonio Álex Martínez

(Azpeitia) Guardia Civil

28/11/1979 Pedro Sánchez Marfil

(Azpeitia) Guardia Civil

16/11/1979 Juan Luís Aguirreurreta Arzamendi

(Arrasate/Mondragón) Administrativo

12/11/1979 Fernando Rodríguez Espinola

(Oiartzun) Guardia Forestal de ICONA

02/11/1979 Antonio Mesa Murillo

(Bilbao) Comisario de Policía

31/10/1979 Manuel Fuentes Fontán

(Portugalete) Guardia Civil

27/10/1979 Germán González López

(Urretxu) Fotógrafo Militante PSOE

08/10/1979 Carlos Sanz Biurrun

(Pamplona/Iruña) Jefe de Brigada de Investigación Criminal

07/10/1979 Eugenio Recio Guzmán

(Bilbao) Sargento de la Guardia Civil

07/10/1979 Manuel Pérez Comerón

(Bilbao) Sargento de la Guardia Civil

05/10/1979 Luís Maria Uríarte Alzaa

(Bilbao) Ex-Alcalde de Bedia

30/09/1979 Santos Sampedro Lozano

(Donostia-San Sebastián) Inspector de Policía

30/09/1979 Alfonso Vilariño Doce

(Gernika-Lumo) Jefe Policía Municipal

30/09/1979 Pedro Gori Rovira

(Las Arenas) Camarero

26/09/1979 Sixto Holgado Martín

(Errenteria) Taxista

23/09/1979 Lorenzo González Valles

(Donostia-San Sebastián) General de Brigada Gobernador Militar

23/09/1979 Carlos Seijas Fernández

(Ferrol) Capitán de Infantería de la Marina

19/09/1979 Aurelio Pérez Zamora

(Bilbao) Coronel de Caballería

19/09/1979 Julián Ezquerro Serrano

(Bilbao) Comandante de Infantería Estado Mayor

13/09/1979 Modesto Carriegas Pérez

(Barakaldo) Director Banco Hispano Americano de Baracaldo

30/08/1979 José Maria Pérez Rodríguez

(Zumarraga) Policía Nacional

30/08/1979 Aureliano Calvo Valls

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

18/08/1979 Jose Manuel Juan Boix

(Madrid) Deportista Estudiante

16/08/1979 Antonio López Carreras

(Bilbao) Obrero jubilado

13/08/1979 Manuel Ferreira Simoes

(Portugalete) Policía Municipal

08/08/1979 Antonio Nieves Cañuelo

(Sondika) Guardia Civil

04/08/1979 Juan Tauste Sánchez

(Eibar) Guardia Civil

02/08/1979 Dionisio Gonzalo Rey Amez

(Madrid) Policía Nacional retirado

29/07/1979 Florentino García Siller

(Madrid) Policía Militar

29/07/1979 Dorothy Fertz

(Madrid) Turista alemana Estudiante

29/07/1979 José Manuel Amaya Pérez

(Madrid) Civil

29/07/1979 Juan Luna Azol

(Madrid) Guardia Civil retirado

29/07/1979 Jesús Emilio Pérez Palma

(Madrid) Estudiante

29/07/1979 Guadalupe Redondo Villar

(Madrid) Ama de casa

29/07/1979 Moisés Cordero López

(Donostia-San Sebastián) Brigada Guardia Civil

29/07/1979 Antonio Pastor Marín

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

28/07/1979 Miguel Angel Saro López

(Bilbao) Cabo 1º Policía Nacional

28/07/1979 Emilio López de la Peña

(Bilbao) Cabo Primero Policía Nacional

21/07/1979 Jesús María Colomo Rodríguez

(Beasain) Camarero

12/07/1979 Santos Ainsa Cristóbal

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Juan Ramón Albanell Córdoba

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Cristóbal Albero Sánchez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Joaquín Antolín Berenguer

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Serafín Ares Espiñeira

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Begoña Alvarez Velasco

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Louisa Laure Augusta-Farcy

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Asunción Baeza Escolano

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Carmen Ballaruelo Turón

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Marta Bamala Duch

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Teresa Berdor Labe

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Andrés Bonet Bofill

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Emilia Bouza Alvarez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 María Asunción Cabello Baeza

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Angel Cabello Iruela

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Miguel Cárcamo Lastra

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Blanca Iris Carllini de Castellini

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Juan Castellini

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Francisco Cosme Quer

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Juan de Juan Martínez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José del Amo Villar

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Eugenio Díaz Iglesias

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Eugenio Díaz Montes

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Francisca Diufaín de Alba

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Domingo Pujadas

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Patrick du Breuil Anchagnon

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Isabel Durán Milara

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Rosa Mª Ezquerro Escribano

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Kim Klaus Felmann

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Inmaculada Fernández Caballero

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Fernandez Olive

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Walace Foster

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Angel Fullana Llodra

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Jean Arthur Furnelle

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Mª Concepción Garcia Llorente

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Genara García O’Neill

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 David Giménez Pérez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Amparo Gimeno Puyol

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Francisco Gómez Quero

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Santiago González Camiruaga

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Pilar González Fuentes

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Giménez Gil

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Angel Hernández Pérez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Benita Leno

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Angel Martínez Torres

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Luis Martínez Muñio

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Santiago Martín Pérez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Carlos Alberto Mauro Albricio

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Molina Campayo

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Gonzalo Montes Martínez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Manuel Moro Hernández

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Manuel Moya Jimeno

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Fernando Noguero Noguero

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Leocadio Olabarría García-Ribero

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Mercedes Payol

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Rodrigo Peñalosa Esteban-Infantes

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Rodrigo Peñalosa López-Pin

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Ana Mª Pérez Gimeno

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Enrique Pérez Gimeno

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Joaquín Ismael Peris Coret

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Francisco Javier Puig Villaro

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Alfonso Queipo de Llano Acuña

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Tomás Revuelta García

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Arnold Rivero

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Vicente Ruber Chermay

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Mª Fernanda Ruber Gimeno

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Miguel Angel Santos Alvarez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Mª Sanz Herranz

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Erosina Segarra Narváez de López

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Luis Serrano Sánchez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Francisco Sidera Casals

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Jim Thaelman

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Arabia Torres Bardo

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Basilia Torres

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Joaquín Valero Pérez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Mercedes Vega Neira

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Karl Theodor Walle Yoris

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Robert Waslow

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

01/07/1979 Emeterio de la Fuente Aller

(León) Guardia Civil Brigada

22/06/1979 Francisco Medina Albala

(Donostia-San Sebastián) Albañil

22/06/1979 Diego Alfaro Orihuela

(Basauri) Agente Comercial

19/06/1979 Hector Muñoz Espinosa

(Irún) Anticuario

13/06/1979 Angel Baños Espada

(Lemoiz) Montador Central Nuclear

07/06/1979 Andrés Antonio Varela Rua

(Tolosa) Comandante retirado de Infantería

06/06/1979 Luis Berasategui Mendizabal

(Bergara) Industrial

25/05/1979 Luis Gómez Ortigüela

(Madrid) Teniente General

25/05/1979 Agustín Laso Corral

(Madrid) Coronel

25/05/1979 Jesús Abalos Jiménez

(Madrid) Coronel de Infantería

25/05/1979 Luis Gómez Borrero

(Madrid) Conductor Parque Móvil

17/05/1979 Antonio Pérez García

(Lemoa) Propietario de Bar

02/05/1979 Jose Miguel Maestre Rodríguez

(Ordizia) Guardia Civil

02/05/1979 Antonio Peña Solís

(Ordizia) Guardia Civil

30/04/1979 Juan Antonio Díaz Román

(Oñati) Guardia Civil

28/04/1979 Pedro Ruiz Rodríguez

(Durango) Policía Municipal

17/04/1979 Juan Bautista García

(Ordizia) Guardia Civil de Tráfico

09/04/1979 Dionisio Imaz Gorostiza

(Ordizia) Industrial Propietario de taller

07/04/1979 Ginés Pujante Garcia

(Donostia-San Sebastián) Sargento Policía Nacional

07/04/1979 Miguel Orenés Guillamón

(Donostia-San Sebastián) Cabo 1º Policía Nacional

07/04/1979 Juan Bautista Peralta Montoya

(Donostia-San Sebastián) Cabo 1º Policía Nacional

05/04/1979 Pedro Fernández Serrano

(Pamplona/Iruña) Industrial Propietario de bar

23/03/1979 Antonio Recio Claver

(Vitoria-Gasteiz) Inspector Subcomisario de Policía

16/03/1979 José Maria Maderal Oleaga

(Bilbao) Presidente Hermandad de Antiguos Caballeros de la Legión

09/03/1979 Miguel Chávarri Isasi

(Beasain) Jefe Policía Municipal

05/03/1979 Agustín Muñoz Vázquez

(Madrid) General Brigada

14/02/1979 Sergio Borrajo Palacín

(Vitoria-Gasteiz) Teniente Coronel

14/02/1979 Benito Arroyo Gutiérrez

(Deba) Guardia Civil

12/02/1979 Cesar Pinilla Sanz

(Mungia) Jefe Policía Municipal

08/02/1979 Simón Cambronero Castejón

(Barcelona) Cabo Policía Nacional

07/02/1979 Vicente Irusta Altamira

(Ibarruri) Civil

06/02/1979 José Antonio Vivo Undabarrena

(Olaberria) Alcalde de Olaberria

04/02/1979 Esteban Sáez Gomez

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

03/02/1979 José Diez Pérez

(Andoain) Guardia Civil

31/01/1979 Félix De Diego Martínez

(Irún) Guardia Civil

30/01/1979 José Fernandez Artola Goiciechea

(Antzuola) Representante de comercio

27/01/1979 Jesús Ulayar Liliaga

(Etxarri-Aranatz) Ex-alcalde

15/01/1979 Francisco Mota Calvo

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

13/01/1979 Francisco Gómez Jiménez

(Azpeitia) Guardia Civil

13/01/1979 Miguel García Bayo

(Azpeitia) Guardia Civil

09/01/1979 Ciriaco Sanz García

(Laudio/Llodio) Guardia Civil

06/01/1979 Antonio Ramírez Gallardo

(Beasain) Guardia Civil

06/01/1979 Hortensia González Ruiz

(Beasain) Estudiante Novia del anterior

03/01/1979 Constantino Ortín Gil

(Madrid) General de División Gobernador Militar

02/01/1979 José Maria Herrera Hernandez

(Donostia-San Sebastián) Comandante

02/01/1979 Francisco Berlanga Robles

(Pamplona/Iruña) Cabo Policía Naciona

1980 José Martín Sagardía Zaldua

(Biarritz) Miembro de ETA

11/12/1980 José Javier Moreno Castro

(Eibar) Inspector C.S. Policía

06/12/1980 Ignacio Lasa de Rezola

(Azpeitia) Industrial

02/12/1980 Carlos Fernández Varcárcel

(Logroño) Subcomisario de Policía Nacional

27/11/1980 Miguel Garciarena Baraibar

(Donostia-San Sebastián) Teniente Coronel Jefe Policía Municipal de San Sebastián

27/11/1980 Miguel Angel San Martin Fernández

(Logroño) Industrial

21/11/1980 Aurelio Prieto Prieto

(Tolosa) Guardia Civil

17/11/1980 Juan García León

(Eibar) Guardia Civil

14/11/1980 Vicente Zorita Alonso

(Santurtzi) Empleado Militante de AP

12/11/1980 Miguel Zunzunegui Arratibel

(Ataun) Camionero

06/11/1980 Alberto Lisalde Ramos

(Eibar) Policía Nacional

06/11/1980 Sotero Mazo Figueras

(Eibar) Peluquero

04/11/1980 Miguel Lasa Arrubarrena

(Zarautz) Peluquero

03/11/1980 Angel Retamar Nogales

(Zarautz) Cabo 1º Guardia Civil

03/11/1980 Arturo López Hernández

(Zarautz) Cabo 1º Guardia Civil

03/11/1980 Modesto García Lorenzo

(Zarautz) Guardia Civil

03/11/1980 Julio Cesar Castrillejo Pérez

(Zarautz) Guardia Civil

31/10/1980 Juan de Dios Doval de Mateo

(Donostia-San Sebastián) Profesor Ejecutiva de UCD

31/10/1980 José María Pérez López de Orueta

(Hernani) Abogado criminalista

29/10/1980 Carlos Fernández Aspiazu

(Donostia-San Sebastián) Industrial

23/10/1980 Juan Manuel García Cordero

(Donostia-San Sebastián) Delegado Telefónica

23/10/1980 Jaime Arrese Arizmendiarreta

(Elgoibar) Alcalde de Elgoibar (UCD)

23/10/1980 Felipe Extremiana Unanue

(Amorebieta-Etxano) Profesor Ex-concejal de UCD

13/10/1980 Lorenzo Motos Rodríguez

(Donostia-San Sebastián) Teniente Coronel

07/10/1980 Carlos García Fernández

(Eibar) Estanquero

04/10/1980 José Luis Vázquez Plata

(Salvatierra/Agurain) Cabo 1º Guardia Civil

04/10/1980 Avelino Palma Brioa

(Salvatierra/Agurain) Guardia Civil

04/10/1980 Angel Prado Mella

(Salvatierra/Agurain) Guardia Civil

03/10/1980 José Antonio Merenciano Ruiz

(Durango) Inspector C.G. Policía

03/10/1980 Sergio Canal Canal

(Durango) Subcomisario C.G. Policía

03/10/1980 Jesús Hernando Ortega

(Durango) Policía Nacional

02/10/1980 Ramón Coto Abad

(Bilbao) Jubilado regente de estanco

02/10/1980 Benito Morales Fabián

(Errenteria) Taxista

29/09/1980 José Ignacio Ustarán Ramírez

(Vitoria-Gasteiz) Perito asegurador y miembro ejecutiva UCD

20/09/1980 Antonio García Argente

(Markina-Xemein) Guardia Civil

20/09/1980 Mariano González Huergos

(Markina-Xemein) Guardia Civil

20/09/1980 Miguel Fernández Espigares

(Markina-Xemein) Guardia Civil

20/09/1980 Alfonso Martínez Bellos

(Markina-Xemein) Guardia Civil

13/09/1980 José María Urquizu Goyonaga

(Durango) Teniente Coronel Farmacéutico

06/09/1980 Basilio Altuna Fernández

(Erenchun) Capitán Policía Nacional

03/09/1980 Antonio Fernández Guzmán

(Santurtzi) Conductor Portuario DERMASA

28/08/1980 Jesús María Echeveste Toledo

(Irún) Comerciante Apoderado agencia de Aduanas

02/08/1980 Mario González Blasco

(Eibar) Soldador AGRIMINSA

23/07/1980 Antonio Contreras Gabarra

(Bilbao) Escolar

23/07/1980 María Contreras Gabarra

(Bilbao) Escolar

23/07/1980 Anastasio Leal Serradillo

(Bilbao) Funcionario de Limpiezas

22/07/1980 Francisco López Bescós

(Villamediana de Iregua) Teniente Guardia Civil

18/07/1980 Ramón Ledo Taboada

(Bergara) Chapista

13/07/1980 Aurelio Navio Navio

(Orio) Guardia Civil

13/07/1980 Antonio Gómez Ramos

(Orio) Guardia Civil

02/07/1980 Joaquín Becerra Calvente

(Amurrio) Copropietario Bar Florida

28/06/1980 Justino Quindós López

(Azkoitia) Guardia Civil retirado

28/06/1980 Elio López Camerón

(Azkoitia) Mecánico

28/06/1980 Julio Muñoz Gran

(Azkoitia) Funcionario

25/06/1980 Luis Hergueta Guinea

(Vitoria-Gasteiz) Técnico Michelin

20/06/1980 Julio Santiago Expósito Pascual

(Sestao) Comerciante

19/06/1980 Jose Pablo García Lorenzo

(Amorebieta-Etxano) Empleado del Ayuntamiento

15/06/1980 Angel Postigo Mejías

(Pamplona/Iruña) Policía Nacional

11/06/1980 Jose Miguel Etxeberria

(San Juan de Luz) Militante de CCAA

16/05/1980 Francisco Ramón Ruiz Fernández

(Goizueta) Cabo 1º Guardia Civil

16/05/1980 Francisco Puig Mestre

(Goizueta) Guardia Civil

16/05/1980 Ceferino Peña Zubia

(Arrona) Industrial Taller de carrocería

15/05/1980 Dionisio Villadangas Calvo

(Donostia-San Sebastián) Cabo Policía Nacional

15/05/1980 José Manuel Rodríguez Fontana

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

15/05/1980 Jesús Holgado Sabio

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

12/05/1980 Ramón Baglietto Martínez

(Alto de Azcarate) Industrial

09/05/1980 Antonio Moreno Nuñez

(Santurtzi) Policía Nacional

08/05/1980 José Maria Espinosa Viscarret

(Pasajes San Juan) Comandante Artillería

01/05/1980 Jose Oyaga Maranon

(Pamplona) Civil

01/05/1980 Jesus Maria Vidaurre Olleta

(Pamplona) Civil

28/04/1980 Rufino Muñoz Alcalde

(Oiartzun) Sargento Guardia Civil

16/04/1980 Luis Martos García

(Irún) Guardia Civil

16/04/1980 José Torralba López

(Irún) Guardia Civil

13/04/1980 Eugenio Lázaro Valle

(Vitoria-Gasteiz) Comandante Infantería

06/04/1980 Francisco Pascual Anchio

(Orio) Guardia Civil

06/04/1980 Florentino Lopetegui Barcajoba

(Orio) Pescador

29/03/1980 José María Piris Carballo

(Azpeitia) Escolar

25/03/1980 Enrique Aresti Urien

(Bilbao) Empresario Subdirector LA UNIÓN Y EL FENIX

24/03/1980 Dámaso Sánchez Soto

(Durango) Industrial Propietario de relojería DASAN

24/03/1980 José Arcedo Quiles

(Eskoriatza) Marmolista

18/03/1980 José Luis Ramírez Villar

(Madrid) Soldado

20/02/1980 Eugenio Saracibar Gonzalez de Durana

(Donostia-San Sebastián) Coronel Infantería retirado

17/02/1980 Mario Cendán Geimonde

(Islares) Taxista

15/02/1980 Ignacio Arocena Arbelaiz

(Oiartzun) Taxista

08/02/1980 Angel Astuy Rodríguez

(Oñati) Policía Municipal

08/02/1980 Miguel Rodríguez Fuentes

(Pasaia) Comandante Infantería

01/02/1980 José Martínez Pérez-Castillo

(Ispaster) Guardia Civil

01/02/1980 Carlos José Gómez Trillo

(Ispaster) Guardia Civil

01/02/1980 José Gomez Mariñán

(Ispaster) Guardia Civil

01/02/1980 Alfredo Díez Marcos

(Ispaster) Guardia Civil

01/02/1980 Antonio Marín Gamero

(Ispaster) Guardia Civil

01/02/1980 Victorino Villamor González

(Ispaster) Guardia Civil

27/01/1980 Juan Manuel Román Moreno

(Basauri) Policía Nacional

25/01/1980 Luis Dominguez Jiménez

(Bergara) Sepulturero

23/01/1980 Alfredo Ramos Vázquez

(Barakaldo) Industrial Propietario bar Estadium

20/01/1980 Liborio Arana Gómez

(Barakaldo) Civil

20/01/1980 Manuel Santacoloma Velasco

(Barakaldo) Civil

20/01/1980 Maria Paz Armiño Boran

(Barakaldo) Ama de casa

20/01/1980 Pacifico Fica Zuloaga

(Barakaldo) Obrero

19/01/1980 Jose Miguel Palacios Domínguez

(Getxo) Agente Comercial

15/01/1980 Carlos Saldise Corta

(Donostia-San Sebastián) Miembro de Gestoras Pro-Amnistía

14/01/1980 Francisco Moya Jimenez

(Elorrio) Guardia Civil

10/01/1980 Jesús Maria Velasco Zuazola

(Vitoria-Gasteiz) Comandante Caballería

09/01/1980 Sebastián Arroyo González

(Altsasu/Alsasua) Empleado Guardia Civil retirado

05/01/1980 Jesús García García

(Barakaldo) Industrial Propietario de bar

1979

Fecha Nombre Profesión

18/12/1979 Juan Cruz Montoya Ortueta

(Vitoria-Gasteiz) Conserje Colegio Mayor

28/11/1979 Angel García Pérez

(Azpeitia) Guardia Civil

28/11/1979 Antonio Álex Martínez

(Azpeitia) Guardia Civil

28/11/1979 Pedro Sánchez Marfil

(Azpeitia) Guardia Civil

16/11/1979 Juan Luís Aguirreurreta Arzamendi

(Arrasate/Mondragón) Administrativo

12/11/1979 Fernando Rodríguez Espinola

(Oiartzun) Guardia Forestal de ICONA

02/11/1979 Antonio Mesa Murillo

(Bilbao) Comisario de Policía

31/10/1979 Manuel Fuentes Fontán

(Portugalete) Guardia Civil

27/10/1979 Germán González López

(Urretxu) Fotógrafo Militante PSOE

08/10/1979 Carlos Sanz Biurrun

(Pamplona/Iruña) Jefe de Brigada de Investigación Criminal

07/10/1979 Eugenio Recio Guzmán

(Bilbao) Sargento de la Guardia Civil

07/10/1979 Manuel Pérez Comerón

(Bilbao) Sargento de la Guardia Civil

05/10/1979 Luís Maria Uríarte Alzaa

(Bilbao) Ex-Alcalde de Bedia

30/09/1979 Santos Sampedro Lozano

(Donostia-San Sebastián) Inspector de Policía

30/09/1979 Alfonso Vilariño Doce

(Gernika-Lumo) Jefe Policía Municipal

30/09/1979 Pedro Gori Rovira

(Las Arenas) Camarero

26/09/1979 Sixto Holgado Martín

(Errenteria) Taxista

23/09/1979 Lorenzo González Valles

(Donostia-San Sebastián) General de Brigada Gobernador Militar

23/09/1979 Carlos Seijas Fernández

(Ferrol) Capitán de Infantería de la Marina

19/09/1979 Aurelio Pérez Zamora

(Bilbao) Coronel de Caballería

19/09/1979 Julián Ezquerro Serrano

(Bilbao) Comandante de Infantería Estado Mayor

13/09/1979 Modesto Carriegas Pérez

(Barakaldo) Director Banco Hispano Americano de Baracaldo

30/08/1979 José Maria Pérez Rodríguez

(Zumarraga) Policía Nacional

30/08/1979 Aureliano Calvo Valls

(Donostia-San Sebastián) Policía Nacional

18/08/1979 Jose Manuel Juan Boix

(Madrid) Deportista Estudiante

16/08/1979 Antonio López Carreras

(Bilbao) Obrero jubilado

13/08/1979 Manuel Ferreira Simoes

(Portugalete) Policía Municipal

08/08/1979 Antonio Nieves Cañuelo

(Sondika) Guardia Civil

04/08/1979 Juan Tauste Sánchez

(Eibar) Guardia Civil

02/08/1979 Dionisio Gonzalo Rey Amez

(Madrid) Policía Nacional retirado

29/07/1979 Florentino García Siller

(Madrid) Policía Militar

29/07/1979 Dorothy Fertz

(Madrid) Turista alemana Estudiante

29/07/1979 José Manuel Amaya Pérez

(Madrid) Civil

29/07/1979 Juan Luna Azol

(Madrid) Guardia Civil retirado

29/07/1979 Jesús Emilio Pérez Palma

(Madrid) Estudiante

29/07/1979 Guadalupe Redondo Villar

(Madrid) Ama de casa

29/07/1979 Moisés Cordero López

(Donostia-San Sebastián) Brigada Guardia Civil

29/07/1979 Antonio Pastor Marín

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

28/07/1979 Miguel Angel Saro López

(Bilbao) Cabo 1º Policía Nacional

28/07/1979 Emilio López de la Peña

(Bilbao) Cabo Primero Policía Nacional

21/07/1979 Jesús María Colomo Rodríguez

(Beasain) Camarero

12/07/1979 Santos Ainsa Cristóbal

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Juan Ramón Albanell Córdoba

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Cristóbal Albero Sánchez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Joaquín Antolín Berenguer

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Serafín Ares Espiñeira

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Begoña Alvarez Velasco

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Louisa Laure Augusta-Farcy

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Asunción Baeza Escolano

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Carmen Ballaruelo Turón

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Marta Bamala Duch

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Teresa Berdor Labe

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Andrés Bonet Bofill

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Emilia Bouza Alvarez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 María Asunción Cabello Baeza

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Angel Cabello Iruela

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Miguel Cárcamo Lastra

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Blanca Iris Carllini de Castellini

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Juan Castellini

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Francisco Cosme Quer

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Juan de Juan Martínez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José del Amo Villar

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Eugenio Díaz Iglesias

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Eugenio Díaz Montes

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Francisca Diufaín de Alba

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Domingo Pujadas

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Patrick du Breuil Anchagnon

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Isabel Durán Milara

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Rosa Mª Ezquerro Escribano

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Kim Klaus Felmann

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Inmaculada Fernández Caballero

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

A

12/07/1979 José Fernandez Olive

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Walace Foster

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Angel Fullana Llodra

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Jean Arthur Furnelle

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Mª Concepción Garcia Llorente

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Genara García O’Neill

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 David Giménez Pérez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Amparo Gimeno Puyol

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Francisco Gómez Quero

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Santiago González Camiruaga

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Pilar González Fuentes

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Giménez Gil

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Angel Hernández Pérez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Benita Leno

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Angel Martínez Torres

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Luis Martínez Muñio

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Santiago Martín Pérez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Carlos Alberto Mauro Albricio

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Molina Campayo

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Gonzalo Montes Martínez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Manuel Moro Hernández

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Manuel Moya Jimeno

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Fernando Noguero Noguero

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Leocadio Olabarría García-Ribero

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Mercedes Payol

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Rodrigo Peñalosa Esteban-Infantes

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Rodrigo Peñalosa López-Pin

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Ana Mª Pérez Gimeno

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Enrique Pérez Gimeno

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Joaquín Ismael Peris Coret

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Francisco Javier Puig Villaro

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Alfonso Queipo de Llano Acuña

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Tomás Revuelta García

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Arnold Rivero

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Vicente Ruber Chermay

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Mª Fernanda Ruber Gimeno

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Miguel Angel Santos Alvarez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Mª Sanz Herranz

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Erosina Segarra Narváez de López

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 José Luis Serrano Sánchez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Francisco Sidera Casals

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Jim Thaelman

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Arabia Torres Bardo

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Basilia Torres

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Joaquín Valero Pérez

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Mercedes Vega Neira

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Karl Theodor Walle Yoris

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

12/07/1979 Robert Waslow

(Zaragoza) Hotel Corona de Aragón

01/07/1979 Emeterio de la Fuente Aller

(León) Guardia Civil Brigada

22/06/1979 Francisco Medina Albala

(Donostia-San Sebastián) Albañil

22/06/1979 Diego Alfaro Orihuela

(Basauri) Agente Comercial

19/06/1979 Hector Muñoz Espinosa

(Irún) Anticuario

13/06/1979 Angel Baños Espada

(Lemoiz) Montador Central Nuclear

07/06/1979 Andrés Antonio Varela Rua

(Tolosa) Comandante retirado de Infantería

06/06/1979 Luis Berasategui Mendizabal

(Bergara) Industrial

25/05/1979 Luis Gómez Ortigüela

(Madrid) Teniente General

25/05/1979 Agustín Laso Corral

(Madrid) Coronel

25/05/1979 Jesús Abalos Jiménez

(Madrid) Coronel de Infantería

25/05/1979 Luis Gómez Borrero

(Madrid) Conductor Parque Móvil

17/05/1979 Antonio Pérez García

(Lemoa) Propietario de Bar

02/05/1979 Jose Miguel Maestre Rodríguez

(Ordizia) Guardia Civil

02/05/1979 Antonio Peña Solís

(Ordizia) Guardia Civil

30/04/1979 Juan Antonio Díaz Román

(Oñati) Guardia Civil

28/04/1979 Pedro Ruiz Rodríguez

(Durango) Policía Municipal

17/04/1979 Juan Bautista García

(Ordizia) Guardia Civil de Tráfico

09/04/1979 Dionisio Imaz Gorostiza

(Ordizia) Industrial Propietario de taller

07/04/1979 Ginés Pujante Garcia

(Donostia-San Sebastián) Sargento Policía Nacional

07/04/1979 Miguel Orenés Guillamón

(Donostia-San Sebastián) Cabo 1º Policía Nacional

07/04/1979 Juan Bautista Peralta Montoya

(Donostia-San Sebastián) Cabo 1º Policía Nacional

05/04/1979 Pedro Fernández Serrano

(Pamplona/Iruña) Industrial Propietario de bar

23/03/1979 Antonio Recio Claver

(Vitoria-Gasteiz) Inspector Subcomisario de Policía

16/03/1979 José Maria Maderal Oleaga

(Bilbao) Presidente Hermandad de Antiguos Caballeros de la Legión

09/03/1979 Miguel Chávarri Isasi

(Beasain) Jefe Policía Municipal

05/03/1979 Agustín Muñoz Vázquez

(Madrid) General Brigada

14/02/1979 Sergio Borrajo Palacín

(Vitoria-Gasteiz) Teniente Coronel

14/02/1979 Benito Arroyo Gutiérrez

(Deba) Guardia Civil

12/02/1979 Cesar Pinilla Sanz

(Mungia) Jefe Policía Municipal

08/02/1979 Simón Cambronero Castejón

(Barcelona) Cabo Policía Nacional

07/02/1979 Vicente Irusta Altamira

(Ibarruri) Civil

06/02/1979 José Antonio Vivo Undabarrena

(Olaberria) Alcalde de Olaberria

04/02/1979 Esteban Sáez Gomez

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

03/02/1979 José Diez Pérez

(Andoain) Guardia Civil

31/01/1979 Félix De Diego Martínez

(Irún) Guardia Civil

30/01/1979 José Fernandez Artola Goiciechea

(Antzuola) Representante de comercio

27/01/1979 Jesús Ulayar Liliaga

(Etxarri-Aranatz) Ex-alcalde

15/01/1979 Francisco Mota Calvo

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

13/01/1979 Francisco Gómez Jiménez

(Azpeitia) Guardia Civil

13/01/1979 Miguel García Bayo

(Azpeitia) Guardia Civil

09/01/1979 Ciriaco Sanz García

(Laudio/Llodio) Guardia Civil

06/01/1979 Antonio Ramírez Gallardo

(Beasain) Guardia Civil

06/01/1979 Hortensia González Ruiz

(Beasain) Estudiante Novia del anterior

03/01/1979 Constantino Ortín Gil

(Madrid) General de División Gobernador Militar

02/01/1979 José Maria Herrera Hernandez

(Donostia-San Sebastián) Comandante

02/01/1979 Francisco Berlanga Robles

(Pamplona/Iruña) Cabo Policía Naciona

1988FechaNombreProfesión22/12/1988Engraciano González Macho(Zarautz)Propietario de bar18/12/1988José Antonio Barrado Recio(Eibar)Policía Nacional22/11/1988Jaime Bilbao Iglesias(Madrid)Civil22/11/1988Luis Delgado Villalonga(Madrid)Civil07/11/1988Andrés Marcet Balsells(Barcelona)Civil16/10/1988Juan José Pacheco Cano(Legazpi)Ertzaina16/10/1988Julio Gangoso Otero(Pamplona/Iruña)Guardia Civil16/10/1988Cristóbal Díaz García(Bilbao)Policía Nacional07/10/1988Ramón Bañuelos Echevarria(Bilbao)Civil17/09/1988Jose Luis Barrios Capetillo(Santurtzi)Concejal Ayuntamiento Santurce10/09/1988Martín Martínez Velasco(Izueta)Inspector Policía Nacional10/09/1988Pedro Antonio Fonte Salido(Izueta)Policía Escala Básica21/08/1988Antonio Fernández Alvarez(Estella/Lizarra)Guardia Civil Trafico21/08/1988José Antonio Ferri Pérez(Estella/Lizarra)Guardia Civil Trafico06/06/1988Patxi Zabaleta Aizpitarte(Elgoibar)Empleado de MAPFRE25/05/1988Sebastian Aizpiri Lejaristi(Elgoibar)Hostelero15/04/1988Francisco Espina Vargas(Vitoria-Gasteiz)Policía Nacional15/04/1988Antonio Gómez Osuna(Vitoria-Gasteiz)Policía Nacional27/03/1988Luis Azcaraga Pérez Caballero(Salvatierra/Agurain)General Brigada19/03/1988Pedro Ballesteros Rodríguez(Durango)Guardia Civil1987FechaNombreProfesión11/12/1987Emilio Capilla Tocado(Zaragoza)Guardia Civil11/12/1987Mª del Pilar Franco Muñoz(Zaragoza)Civil (Esposa Emilio Capilla)11/12/1987Rocío Capilla Franco(Zaragoza)Civil (Hija Emilio Capilla)11/12/1987José Pino Arriero(Zaragoza)Sargento Guardia Civil11/12/1987María Carmen Fernández Muñoz(Zaragoza)Civil (Esposa Pino Arriero)11/12/1987Silvia Pino Fernández(Zaragoza)Civil (Hija Pino Arriero)11/12/1987José Ballarín Gava(Zaragoza)Cabo de la Guardia Civil11/12/1987Miriam Barrera Alcaraz(Zaragoza)Civil11/12/1987Esther Barrera Alcaraz(Zaragoza)Civil11/12/1987Silvia Ballarín Gay(Zaragoza)Civil (Hija Ballarín Gava)11/12/1987Ángel Alcaraz Martos(Zaragoza)Escolar11/12/1987José Luis Gómez Solís(Soraluze/Placencia de las Armas)Guardia Civil01/11/1987Antonio Mateo Melero(Ordizia)Guardia Civil17/10/1987Mari Cruz Yoldo Orrardre(Pamplona/Iruña)Repartidora de periódicos02/10/1987Vicente Montoya Salazar(Barakaldo)Policía Nacional27/09/1987Wenceslao Maya Vázquez(Donostia-San Sebastián)Policía Nacional09/09/1987Federico Carro Jiménez(Gernika-Lumo)Cabo Guardia Civil09/09/1987Manuel Ávila García(Gernika-Lumo)Guardia Civil08/09/1987Cristóbal Martín Luengo(Bilbao)Subteniente Guardia Civil06/08/1987Rafael Mucientes Sanz(Vitoria-Gasteiz)Policía Nacional06/08/1987Antonio Ligero Geins(Vitoria-Gasteiz)Policía Nacional14/07/1987Antonio López Martínez(Oñati)Guardia Civil14/07/1987Pedro Gaznarres Barrera(Oñati)Guardia Civil19/06/1987Rafael Morales Ocaña(Barcelona)Civil19/06/1987Teresa Daza Cecilia(Barcelona)Civil19/06/1987Jorge Vicente Manzanares(Barcelona)Civil19/06/1987Silvia Vicente Manzanares(Barcelona)Civil19/06/1987María Carmen Mármol Cubillo(Barcelona)Civil19/06/1987Susana Cabrerizo Mármol(Barcelona)Civil19/06/1987Sonia Cabrerizo Mármol(Barcelona)Civil19/06/1987Luis Enrique Salto Viñuelas(Barcelona)Civil19/06/1987María Emilia Eyre Dieguez(Barcelona)Civil19/06/1987Milagros Amez Franco(Barcelona)Civil19/06/1987Matilde Martinez Domínguez(Barcelona)Civil19/06/1987Mercedes Manzanares Servitja(Barcelona)Civil19/06/1987José Valero Sánchez(Barcelona)Civil19/06/1987Luisa Ramírez Calanda(Barcelona)Civil19/06/1987Felipe Caparros Ubierna(Barcelona)Civil19/06/1987Consuelo Ortega Pérez(Barcelona)Civil19/06/1987Mercedes Moreno Moreno(Barcelona)Civil19/06/1987María Rosa Valdellou Mestre(Barcelona)Civil19/06/1987Barbara Serrer Cervantes(Barcelona)Civil19/06/1987María Paz Diéguez Fernández(Barcelona)Civil19/06/1987Javier Valls iBauza(Barcelona)Civil17/05/1987Carmen Pascual Carrillo(Madrid)Civil03/05/1987Félix Peña Mazagato(Portugalete)Civil28/04/1987María Teresa Torrano Francia(Portugalete)Civil02/04/1987Juan Fructuoso Gómez(Barcelona)Civil27/03/1987Antonio González Herrero(Barcelona)Guardia Civil19/02/1987María Luisa Sánchez Ortega(Bilbao)Civil30/01/1987Manuel Rivera Sánchez(Zaragoza)Comandante30/01/1987Angel José Ramos Saavedra(Zaragoza)Soldado conductor27/01/1987Javier Biurrun Monreal(Pamplona/Iruña)Civili

Anexo:Asesinatos cometidos por ETA hasta la muerte de Francisco Franco

La siguiente lista muestra los asesinatos cometidos por la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) desde el primer asesinato que se le atribuye, en la década de 1960, hasta la muerte de Francisco Franco en 1975.

Índice

1 Año 1968 2 Año 1969 3 Año 1972 4 Año 1973 5 Año 1974 6 Año 1975 (hasta el 20 de noviembre) 7 Referencias 8 Véase también 9 Enlaces externos

Año 1968[editar]

Total: 2

Fecha Nombre y apellidos Provincia Lugar Tipo de Atentado Observaciones

07/06/68 José Pardines Arcay1 Villabona (Guipúzcoa) en un control de carretera N-I 5 disparos Cinco disparos a corta distancia de Txabi Etxebarrieta, que muere en un tiroteo posterior. Su compañero de patrulla aquel día, Félix de Diego Martínez, fue asesinado el 31/1/1979. José Pardines tenía 25 años. Sin resolver

02/08/68 Melitón Manzanas 1 Irún (Guipúzcoa) Domicilio 7 disparos Comisario de Policía, antiguo colaborador de la Gestapo y conocido torturador. Casado y con una hija. Tenía 58 años. Sin resolver

Año 1969[editar]

Total: 1

Fecha Nombre y apellidos Provincia Lugar Tipo de Atentado Observaciones

09/04/69 Fermín Monasterio Pérez1 2 Arrigorriaga (Vizcaya) Trabajando 4 Disparos Taxista. Sin resolver

Año 1972[editar]

Total: 1

Fecha Nombre y apellidos Provincia Lugar Tipo de Atentado Observaciones

29/08/72 Eloy García Cambra1 Galdácano (Vizcaya) Estación de autobuses Ametrallamiento Policía Municipal. Casado y con 4 hijos entre 8 y 16 años. Tenía 44 años.

Año 1973[editar]

Total: 6

Fecha Nombre y apellidos Provincia Lugar Tipo de Atentado Observaciones

24/10/73 José Humberto Fouz Escudero1 Pirineos Atlánticos, Francia Entre Irún y San Juan de Luz Secuestro Empleado de una empresa de transportes. Secuestrado cuando iba con dos amigos a San Juan de Luz a ver una película prohibida en España, El último tango en París. Tenía 28 años. Desaparecido.

24/10/73 Jorge Juan García Carneiro1 Pirineos Atlánticos, Francia Entre Irún y san Juan de Luz Secuestro Parado. Secuestrado, con Fouz Escudero. Tenía 23 años. Desaparecido.

24/10/73 Fernando Quiroga Veiga1 Pirineos Atlánticos, Francia Entre Irún y San Juan de Luz Secuestro Empleado de una empresa de aduanas. Secuestrado, con Fouz Escudero. Tenía 25 años. Desaparecido.

20/12/73 Luis Carrero Blanco1 Madrid A la altura del número 104 de la calle Claudio Coello Bomba Presidente del Gobierno designado por Francisco Franco (desde julio) y almirante (desde 1966). Sus asesinos alquilaron un bajo de la calle por la que pasaba todos los días para ir a misa, excavaron un túnel hasta el centro de la calle y lo llenaron de explosivos. La explosión provocó un enorme cráter y el coche en el que viajaba junto a su conductor y su escolta terminó en el patio interior del edificio que tenía al lado. Tenía 69 años. Sin resolver

20/12/73 Juan Antonio Bueno Fernández1 Madrid A la altura del número 104 de la calle Claudio Coello Bomba Inspector de Policía, escolta del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Tenía 51 años. Sin resolver

20/12/73 José Luis Pérez Mogena1 Madrid A la altura del número 104 de la calle Claudio Coello Bomba Conductor del parque móvil, conductor del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Tenía 32 años. Sin resolver

Año 1974[editar]

Total: 18

Fecha Nombre y apellidos Provincia Lugar Tipo de Atentado Observaciones

03/04/74 Gregorio Posada Zurrón1 Azpeitia (Guipúzcoa) Calle Juan XXIII Ametrallamiento Cabo primero de la Guardia Civil.

02/06/74 Manuel Pérez Vázquez1 Ataun (Guipúzcoa) Disparo Agente de la Guardia Civil. Tenía 29 años.

11/09/74 Martín Durán Grande1 Bilbao 2 Disparos Agente de la Guardia Civil. Tenía 21 años.

13/09/74 María Ángeles Rey Martínez1 Madrid Cafetería Rolando

(calle del Correo) bomba Cliente de la cafetería Rolando. Estudiante. Había acudido con dos amigas, que resultaron heridas leves. Nunca se encontró a los asesinos que pusieron la bomba. Varias décadas después, en su último boletín interno, ETA reconoció la autoría de este atentado.3 Otras 76 personas resultaron heridas de diversa consideración. Tenía 20 años.2

13/09/74 Baldomero Barral Fernández1 Madrid Cafetería Rolando bomba Cliente de la cafetería Rolando. Panadero. Estaba casado con María Josefina Pérez Martínez. Tenía 24 años.

13/09/74 María Josefina Pérez Martínez1 Madrid Cafetería Rolando bomba Cliente de la cafetería Rolando. Ama de casa. Tenía 21 años.

13/09/74 Félix Ayuso Pinel1 Madrid Cafetería Rolando bomba Cliente de la cafetería Rolando. Inspector del Cuerpo General de Policía. Falleció el 16/1/77 a consecuencia de sus heridas. Tenía 46 años aquel día.

13/09/74 Antonio Alonso Palacín1 Madrid Cafetería Rolando bomba Cliente de la cafetería Rolando. Mecánico en la fábrica de motores «Abril».

13/09/74 María Jesús Arcos Tirado1 Madrid Cafetería Rolando bomba Cliente de la cafetería Rolando. Telefonista. Casada desde el 7 de ese mes con Antonio Alonso Palacín. Tenía 28 años.

13/09/74 Luis Martínez Marín1 Madrid Cafetería Rolando bomba Cliente de la cafetería Rolando. Agente comercial jubilado. Tenía 76 años.

13/09/74 Antonio Lobo Aguado1 Madrid Cafetería Rolando bomba Cliente de la cafetería Rolando. Ferroviario. Casado y con dos hijos. Tenía 55 años.

13/09/74 Francisco Gómez Vaquero1 Madrid Cafetería Rolando bomba cocinero de la cafetería Rolando. Casado y con dos hijos. Tenía 31 años.

13/09/74 Manuel Llanos Gancedo1 Madrid Cafetería Rolando bomba Jefe de camareros de la cafetería Rolando. Tenía 26 años.2

13/09/74 Gerardo García Pérez1 Madrid Cafetería Rolando bomba camarero de la cafetería Rolando. Casado y con tres hijos.

13/09/74 Concepción Pérez Paino1 Madrid Cafetería Rolando bomba Cliente de la cafetería Rolando. Administrativa. Tenía 65 años

13/09/74 Francisca Baeza Alarcón1 Madrid Cafetería Rolando bomba Cliente de la cafetería Rolando. Maestra. Había acudido con su prima, que resultó herida. Tenía 45 años.

29/10/74 Jerónimo Vera García1 Pasajes (Guipúzcoa) confluencia de la variante de San Sebastián con la calle que desemboca en el puerto de Pasajes Disparo Sargento de la Guardia Civil. Su asesino falleció unos días después debido al tiroteo. Tenía 45 años.

17/12/74 Argimiro García Estévez1 Mondragón (Guipúzcoa) Calle del Ferial, frente al cine Gurea Ametrallamiento Agente de la Guardia Civil. Casado y con 7 hijos con edades entre 14 y 26 años. Tenía 50 años.2

17/12/74 Luis Santos Hernández1 Mondragón (Guipúzcoa) Calle del Ferial, frente al cine Gurea Ametrallamiento Subteniente de la Guardia Civil. Casado y con dos hijos de 24 y 25 años. Compañero de patrulla de Argimiro García Estévez. Ambos asesinatos siguen sin resolver.2

Año 1975 (hasta el 20 de noviembre)[editar]

Total: 16

Fecha Nombre y apellidos Provincia Lugar Tipo de Atentado Observaciones

29/03/75 José Díaz Linares1 San Sebastián (Guipúzcoa) en la puerta de su casa 9 Disparos Subinspector de Policía. Diferentes pistolas se usaron en su asesinato. Su mujer presenció su asesinato desde el balcón. Casado y con una hija. Tenía 29 años. Sin resolver.

22/04/75 José Ramón Morán González1 Guecho (Vizcaya) en la confluencia de las calles Alango y Alangobarri Disparo Inspector de Policía. Casado y con una hija de 3 años. Tenía 32 años. Sin resolver.2

06/05/75 Andrés Segovia Peralta1 Guernica (Vizcaya) Vía férrea Bilbao-Bermeo 20 Disparos Agente de la Guardia Civil. Casado y con una hija de 5 y un hijo de 9 años. Sin resolver.

07/05/75 Fernando Llorente Roiz1 Bilbao (Vizcaya) en la puerta de su casa, calle Calixto Díez 6 Disparos Inspector de Policía. Casado y con 3 hijas de 20, 17 y 3 años. Una de sus hijas presenció el asesinato desde el balcón. Tenía 51 años. Sin resolver.

13/05/75 Domingo Sánchez Muñoz1 Guernica (Vizcaya) portal del nº47 de la calle Señorío de Vizcaya 2 Disparos Teniente de la Guardia Civil. Casado y con 4 hijos de entre 16 y 21 años. En el tiroteo también fallecieron los dueños de la vivienda, Ignacio Garay Lejarreta y su esposa Blanca Saralegui Allende, no reconocidas como víctimas de ETA. El agente tenía 48 años. Sin resolver.2

05/06/75 Mariano Román Madroñal1 Recalde, San Sebastián (Guipúzcoa) estación de Añorga ametrallamiento Agente de la Guardia Civil. Casado y con 5 hijos, dos chicas y tres chicos. Su compañero de patrulla, Higinio Martín, de 37 años, resultó herido. Sin resolver.

06/06/75 Ovidio Díaz López1 Barcelona Oficina del Banco Santander en la calle Caspe 7 Disparos Cabo primero de la Policía Nacional. Casado y con su primogénita en camino. Los acusados testificaron bajo tortura , fueron juzgados por tribunal militar y fusilados el 27/9. Tenía 31 años.

07/07/75 Carlos Arguimberri Elorriaga1 Deva (Guipúzcoa) entre Deba e Itziar Ametrallamiento Conductor de autobuses. ETA le había amenazado anteriormente quemándole el autobús. Tenía 43 años. Sin resolver

31/07/75 Francisco Expósito Camio1 Usúrbil (Guipúzcoa) cerca de su casa, en la parada de taxis Varios disparos Taxista. Casado y con 4 hijas, acababa de ser abuelo hacía poco por 5ªvez. Su mujer presenció el asesinato desde el balcón. Tenía 54 años

08/08/75 Demetrio Lesmes Martín1 Hernani (Guipúzcoa) de camino a su casa, andando Ametrallamiento Guarda Jurado en la empresa Pedro Orbegozo desde 1946. ETA intentó asesinarle el 15 de julio, pero resultó ileso. Casado y con tres hijas. Tenía 55 años.2

05/10/75 Jesús Pascual Martín Lozano1 Oñate (Guipúzcoa) santuario de Aránzazu bomba Agente de la Guardia Civil. Falleció junto a las dos siguientes víctimas de esta lista. Los otros dos guardias civiles que les acompañaban, el cabo José Gómez Castillo y el conductor, Juan García Lorente resultaron gravemente heridos. Tenía 25 años. Sin resolver.2

05/10/75 Juan Moreno Chamorro1 Oñate (Guipúzcoa) santuario de Aránzazu bomba Agente de la Guardia Civil. Casado y con 3 hijos. Tenía 26 años. Sin resolver.

05/10/75 Esteban Maldonado Llorente1 Oñate (Guipúzcoa) santuario de Aránzazu bomba Agente de la Guardia Civil. Tenía 20 años. Sin resolver.

18/10/75 Manuel López Treviño1 Zarauz (Guipúzcoa) a la altura del nº 15 de la calle San Ignacio, frente al chalé Villa Reineta 3 Disparos Agente de la Guardia Civil. Casado y con 6 hijos. Tenía 48 años. sin resolver

1978

Fecha Nombre Profesión

31/12/1978 José Luis Vicente Cantón

(Laudio/Llodio) Industrial

30/12/1978 Lisardo Sampil Belmonte

(Iurreta) Taxista

27/12/1978 Jose Maria Arrizabalaga Arcocha

(Ondarroa) Empleado Jefe Provincial de Comunión Tradicionalista

23/12/1978 Pedro Garrido Caro

(Donostia-San Sebastián) Industrial Comerciante de Ultramarinos

19/12/1978 Joaquín Azaola Martinez

(Algorta) Delineante(miembro de ETA)

17/12/1978 Diego Fernández Montes Rojas

(Donostia-San Sebastián) Coronel de Infantería retirado

13/12/1978 Saturnino Sota Argaiz

(Vitoria-Gasteiz) Industrial

13/12/1978 Juan Jiménez Gómez

(Pasaia) Jefe Policía Municipal

06/12/1978 Vicente Rubio Ereño

(Santurtzi) Militar retirado

05/12/1978 José María Serrais Llasera

(Donostia-San Sebastián) Comisario de Policía

05/12/1978 Gabriel Alonso Perejil

(Donostia-San Sebastián) Subcomisario de Policía

05/12/1978 Angel Cruz Salcines

(Donostia-San Sebastián) Policía Municipal

01/12/1978 Manuel León Ortega

(Oñati) Guardia Civil Segundo

29/11/1978 Alejandro Hernández Cuesta

(Irún) Conserje

27/11/1978 Eliodoro Arriaga Ciaurriz

(Villabona) Guardia Civil Brigada

25/11/1978 Elías Elexpe Astondoa

(Amorebieta-Etxano) Taxista

20/11/1978 José Benito Sánchez Sánchez

(Basauri) Cabo Policía Armada

20/11/1978 Benjamín Sancho Mejido

(Basauri) Policía Armada

16/11/1978 Francisco Mateu Canovas

(Madrid) Magistrado Tribunal Supremo

15/11/1978 Emilia Larrea Sáez De Adana

(Arrasate/Mondragón) Sus labores

11/11/1978 Jose Rodriguez De Lama

(Urretxu) Cabo 1º Guardia Civil

11/11/1978 Lucio Revilla Alonso

(Urretxu) Guardia Civil

09/11/1978 Luis Candendo Pérez

(Antzuola) Trabajador Altos Hornos de Bergara

05/11/1978 Mariano Criado Ramajo

(Tolosa) Guardia Civil

02/11/1978 José Legasa Ubiría

(Irún) Constructor

02/11/1978 Juan Cruz Hurtado Fernández

(Gernika-Lumo) Carpintero

02/11/1978 Rafael Recaola Landa

(Lezo) Obrero Orbegozo

30/10/1978 Ignacio Olaiz Michelena

(Andoain) Chofer Transportista

26/10/1978 Andrés Silverio Martin

(Bilbao) Guardia Civil

25/10/1978 José Benito Díaz García

(Bilbao) Policía Armada

25/10/1978 Epifanio Benito Vidal Vázquez

(Durango) Obrero

22/10/1978 Luciano Mata Corral

(Las Arenas) Sargento Guardia Civil

22/10/1978 Luis Carlos Gancedo Ruiz

(Las Arenas) Guardia Civil

14/10/1978 Alberto Villena Castillo

(Lekeitio) Guardia Civil

13/10/1978 Ramón Muiño Fernández

(Bilbao) Policía Armada

13/10/1978 Elías García González

(Bilbao) Policía Armada

09/10/1978 Anselmo Durán Vidal

(Elgoibar) Cabo Guardia Civil

09/10/1978 Ángel Pacheco Pata

(Markina-Xemein) Guardia Civil

03/10/1978 Francisco de Asís Liesa Morote

(Bilbao) Segundo Comandante de la Marina

02/10/1978 Ramiro Quintero Ávila

(Lizartza) Guardia Forestal Icona

25/09/1978 José Zafra Régil

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil

25/09/1978 Lorenzo Soto Soto

(Donostia-San Sebastián) Guardia Civil