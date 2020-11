Defensa del español en la radio, los medios de comunicación españoles

EN DEFENSA DEL ESPAÑOL EN “HERRERA EN COPE”, EN LA COPE Y DE ACUERDO CON LO QUE DICE EL IDEARIO COPE, CON LA JUSTA DEFENSA DE LA PRESENCIA DEL ESPAÑOL EN LA MÚSICA, CANCIONES DE “HERRERA EN COPE”; EN LA COPE, EN TODA LA RADIO ESPAÑOLA, DONDE, EN LA MÚSICA, LAS CANCIONES, SE VE MUY MARGINADO, DESPLAZADO POR EL INGLÉS-AMERICANO. LO QUE, TAMBIÉN SUCEDE, EN ESPAÑA, EN OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INSTANCIAS DE SOCIALIZACIÓN, ETC.



DEFENSA DE ESPAÑOL POR ACADÉMICOS, PRESTIGIOSOS INTELECTUALES ESPAÑOLES



LA GRAN RIQUEZA DEL ESPAÑOL

Blas de Lezo y Olavarrieta, gran héroe español: “Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden”



El martes 17 noviembre 2020, en la sección musical del programa referencial de la cadena española de radio “COPE/Cadena Española de Ondas Populares” (cuyo mayor accionista es la Conferencia Episcopal Española/CEE), “Herrera en Cope”, que hacen, junto a Carlos Herrera y su gran equipo de antes de las diez (10) de la mañana (entre otros, Jorge Bustos, Francisco Rosell y Bieito Rubido) y después de las diez (10) de la mañana (entre otros, Maria José Navarro, el Grupo Risa que debería intervenir más, Jon Uriate y la excelente publicidad y sus comentarios de Antonia “Toni” Martínez); en “Herrera en Cope” del martes 17-11-20, los colaboradores de dicho programa, Fernando Salaverri, Mar Amate y Alberto Herrera, se pusieron, emitieron todas las canciones en inglés-americano menos una del cantante español de mi tierra, el asturiano Melendi.

Curiosamente, se insiste en el programa radiofónico “Herrera en Cope”, que dirige, que hace el gran conductor radiofónico español, Carlos Herrera Crusset (uno de los mejores conductores radiofónicos de la historia de la radio española); se insiste en el inglés-americano en la música, canciones del programa, cuando se sabe, por el “Instituto Cervantes” (Instituto público, organización pública española, creada en mayo 1991, para defender y promover, en el mundo, el español, la cultura española), informe de octubre 2020, que el español ha mejorado su gran presencia en el mundo, pues, lo hablan más de 585 millones de personas y lo aprenden cada año más de 22 millones. Los datos anteriores son que lo hablaban más de 570 millones y lo aprendían cada año más de 20 millones de personas. Y cuando el español, de forma anticonstitucional, totalmente inadmisible, ha sido suprimido como lengua vehicular en España, la nación española, por el extremista Gobierno socialista-comunista PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas izquierdistas, nacionalistas separatistas, racistas supremacistas, superioristas, anti-España, anti-nación española, anti-Constitución española, anti-sistema democrático constitucional español de monarquía parlamentaria de 1978, anti-español, etc., entre los que están el brazo político de la banda terrorista nacionalista, socialista-comunista vasca, ETA, y los extremistas nacionalistas, izquierdistas separatistas, golpistas ilegales catalanes, etc.

En “Herrera en Cope”, en los programas de la Cope, incluidos los deportivos, prácticamente toda la música, canciones, de forma muy dominante, son en inglés-americano cuando, en el mundo español, hispano, ibérico (gallego-portugués-brasileiro) hay una gran riqueza de la música, las canciones y que, en los medios de comunicación españoles, no tienen que ser todas o casi todas en inglés-americano, pues, en español, hispano, ibérico, hay muy buena música, canciones y, también, en italiano, francés, alemán, etc., etc.

En España, y cuando el español, en naciones diferentes a la propia, entre otras cosas, es la lengua mas hablada en el mundo tras el inglés-americano, es la segunda lengua mas empleada en las transacciones económicas, supone del orden del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y es la tercera lengua mas empleada en Internet tras el inglés-americano y el chino-mandarín; como decíamos, a pesar de la gran presencia y difusión del español en el mundo y que cada año va a más, sin embargo, en España, en la radio y otros medios de comunicación (televisión, etc.), el español se ve, claramente, desplazado por el inglés-americano a la hora de emitir, divulgar música y canciones, y que, de forma muy mayoritaria, se emiten en inglés-americano como en el caso del programa de radio “Herrera en Cope” y en los programas de más difusión de la cadena española de radio COPE. Lo que, también, sucede en otras grandes cadenas de radio españolas, en otros muchos programas españoles de radio, de los medios de comunicación españoles, etc., tanto públicos como privados.

Creo que en los medios de comunicación y demás instancias de encarnación, socialización, etc. es muy necesario seleccionar, promocionar y controlar, con justicia justa muy bien medida, a los mejores-deontológicos, honrados, al margen de nepotismos-familiarismos, amiguísimos, clientelismos, tajadismos (materiales, inmateriales, sexuales, etc.) varios, de politiquerías, partidismos, sectarismos, fanatismos, fundamentalismos, racismos surepemacistas, superioristas varios, al margen de corrupciones, juegos sucios varios. Y, para ello, es necesario tomar las debidas medidas que lo hagan posible, que deben ser evaluadas regularmente, tanto en España, en todas y cada una de sus partes, en la Unión Europea (de la que forma parte España, la nación española y que esta, la UE, ha sido constituida para mejorar las cosas), etc.

Los medios de comunicación y demás instancias de encarnación, socialización, etc., deben cumplir los necesarios códigos deontológicos, deben ser honrados, de, por y para el juego, competencia y cooperación limpios. Y, por ello, deben tomar las medidas para que, dichos códigos deontológicos, se apliquen en la realidad-práctica real y no se queden en meras declaraciones propagandísticas para quedar bien, dar gato por liebre, contaminar, lavar los cerebros, manipular, etc. Lo que dispara el todo-vale, la corrupción y juego sucio a todos los niveles, en todos los sectores y campos sociales.

De nada sirve proponer medidas de justo y necesario cambio para mejorar las cosas, hacer propuestas ejemplares bien controladas sino se predica, individual y socialmente, con el ejemplo, si dichas medidas no se aplican bien, no mejoran las cosas, etc. Por ello, es necesario aplicar bien las medidas, definirlas, explicarlas y evaluarlas, controlarlas bien, con justicia justa, rigor, competencia, eficiencia, etc.

PRESTIGIOSOS INTELECTUALES Y MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Y OTRAS REALES ACADEMIAS ESPAÑOLAS, DEFIENDEN EL ESPAÑOL FRENTE A SU INCONSTITUCIONAL E INADMISIBLE SUPRESIÓN COMO LENGUA VEHICULAR EN ESPAÑA, LA NACIÓN ESPAÑOLA POR PARTE DEL EXTREMISTA GOBIERNO SOCIALISTA-COMUNISTA PSOE, UNIDOS PODEMOS, SÁNCHEZ, IGLESIAS, ETC. CUM FRAUDE Y SUS SOCIOS EXTREMISTAS, ANTI-ESPAÑA, ANTI-NACIÓN ESPAÑOLA Y SU CONSTITUCIÓN, ANTI-ESPAÑOL, ETC., BILDU, SORTU, ETC., EL BRAZO POLÍTICO DE LA BANDA TERRORISTA NACIONALISTA, SOCIALISTA-COMUNISTA VASCA, ETA, LOS GOLPISTAS ILEGALES NACIONALISTAS SEPARATISTAS CATALANES, ETC., ETC., SUS SOCIOS INTERIORES Y EXTERIORES (LA NUEVA INTERNACIONAL COMUNISTA DEL FORO DE SAO PAOLO 1990 Y SUS EXTREMISTAS REGÍMENES NEOCOMUNISTAS, DE LOS NUEVOS EXTREMISMOS IDENTITARIOS, DE TRÁFICOS ILEGALES, FUERZAS, INSTANCIAS, MEDIOS, MOVIMIENTOS, REDES, ETC., ETC.)

El peruano-español, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, miembro de la Real Academia Española (RAE), etc., con toda la razón, y fundamento, ha declarado sobre la supresión del español como lengua vehicular en España, que “es una idiotez sin limites”; “Un disparate que no tiene cabeza, que no tiene sentido”; “El Gobierno quiere que le aprueben sus presupuestos. Por eso necesita los votos de Esquerra, la izquierda catalana. Y Esquerra, que quiere acaba con España, se limita a pedir que le suprima el español como la lengua de España. Y le da gusto “Podemos” y le da gusto “Bildu”, que también quiere acabar con España”. Vargas Llosa hizo estas declaraciones durante la presentación, virtual/on line, en Madrid (España), el miércoles 18 de noviembre 2020, de su nueva obra titulada “Sobras Completas” (“La realidad de un escritor”; “Diálogos en el Perú; y “Vías paralelas: Vargas Llosa y Savater”) y que reúne sus conferencias, entrevistas, etc.

Además de Mario Vargas Llosa, también, se han pronunciado contra la supresión del español como lengua vehicular de España, otros miembros de la Real Academia Española y de otras Reales Academias Españolas, prestigiosos intelectuales, personalidades de la cultura española, de diversas tendencias, a saber: Albert Boadella; Juan Manuel Bonet; Anna Caballé; Ernesto Caballero; Joaquin Coll; Juan Pablo Fusi; Jordi Garcerán; Carmen Iglesias; Andreu Jaume; Jon Juaristi; Fernando R. Lafuente; Manuel Lucena; Mercedes Monmany; Enrique Moradiellos; Cesar Antonio Molina; Hugo O’Donnell; Gonzalo Pontón; Carmen Posadas; Santiago Posteguillo; José Enrique Ruiz Domenec; Fernando Savater; Ferran Toutain; Andrés; Trapiello; Oscar Uceda.

El idioma español supone una gran riqueza y que debería ser mucho mas y mejor potenciada en la radio, los medios de comunicación españoles, las instancias de encarnación, socialización, mediación, representación, etc.; es una gran riqueza tal y como demuestra, entre otras, la muy importante investigación española sobre la importancia global del español, editada, a partir del año 2007, por “editorial Ariel”, financiada por la “Fundación Telefónica” de España, con el título “Valor económico del español: una empresa multinacional” y dirigida por José Luís Garcia Delgado, catedrático universitario de economía aplicada, José Antonio Alonso, catedrático universitario de economía aplicada y Juan Carlos Jiménez, profesor titular de economía aplicada.

“Valor económico del español: una empresa multinacional” es una muy importante y necesaria investigación española (que debería continuarse en otros sectores, campos sociales) sobre el idioma español, la lengua española, que consta de los siguientes títulos ya publicados en libros: 1 “Economía del español. Una introducción” por José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez, primera edición, 2007, segunda edición ampliada, 2008. 2 “Atlas de la lengua española en el mundo” por Francisco Moreno y Jaime Otero, primera edición, 2007 segunda edición, 2008. 3 “La economía de la enseñanza del español como lengua extranjera. Oportunidades y retos”, 2009, por Miguel Carrera Troyano y José J. Gómez Asencio, Directores. 4 “Las ‘cuentas’ del español”, 2009, por Francisco Javier Girón y Agustín Cañada. 5 “Emigración y lengua: el papel del español en las migraciones internacionales”, 2010, por José Antonio Alonso y Rodolfo Gutiérrez, Directores. 6 “Lengua y tecnologías de la información y las comunicaciones”, 2010, por Cipriano Quirós. 7 “El español en la red”, 2010, por Guillermo Rojo y Mercedes Sánchez. 8 “Economía de las industrias culturales en español”, 2011, por Manuel Santos Redondo, Coordinador. 9 “El español en los flujos económicos internacionales”, 2011, por Juan Carlos Jiménez y Aránzazu Narbona. 10 “Valor económico del español”, 2012, por José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez.

Creo que los españoles y, especialmente, los grandes conductores mediáticos españoles, los responsables públicos, privados, eclesiales, etc. españoles, etc., como señala nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, deben defender, aplicar, promover, difundir y controlar, debidamente, el español y por el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, responsable, respetuoso, riguroso, competente, critico positivo fundado, humilde (que, siempre, sabe, debe saber, con honradez, mucha humildad y rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc.), eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, integradora, humana, educativa, universitaria científica, técnica, cultural, deportiva, laboral profesional, medio-ambiental, ética, espiritualmente etc., de España, la nación española, los españoles, ciudadanos de bien, por el bien, etc.

Entre otros, articulo 30 de la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978: “Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 23-11-22, Santiago de Compostela (Galicia-España): Principio y Fin del Camino de Santiago: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…