Victor Entrialgo De Castro: " La lucha contra las inmunidades del poder"

Como ha recordado Vicente Vallés, que acaba de recibir el Premio Francisco Cerecedo de manos de los Reyes de España, el periodismo es lo contrario del fanatismo y por eso a menudo es despreciado por quienes desde el poder exigen adhesión plena y pretenden sustituir el debate de la democracia por el monólogo de las dictaduras. Por eso nuestra democracia amenazada exige, hoy más que nunca, ser cuidada con la información. La información rigurosa y la opinión libre.

Esta vez el Premio ha querido reconocer la labor de alguien que resiste en la ciénaga de la televisión. De cómo, cuando y por qué los americanos, -los norteamericanos,- decidieron contar con imágenes lo que antes solo se contaba en letra impresa, es un misterio que tiene que ver con la continua transformación de una sociedad muy reciente. En ese momento se perdió profundidad e introspección en favor de agilidad y superficialidad, pero así, con imágenes, conquistaron el mundo.

Y lo hicieron, para lo bueno y para lo malo, con el efecto maravilloso de la distracción en el buen sentido, el espectáculo, el entretenimiento, la telesiesta, la desconexión de la «tarifa plana», pero al mismo tiempo el efecto pernicioso de la distracción en sentido peyorativo, por la persuasión subliminal o coactiva con el volumen insoportable de la publicidad o empleada directamente por el poder para que la gente no piense, una revolución que anestesia, lo mismo el dolor que el pensamiento.

Al final, ya se ve, siempre tendremos que recurrir al uso adecuado o inadecuado que se le dé a los inventos y las cosas; y a la intención, para determinar la bondad o maldad de las acciones humanas.

Entre medias de los anuncios y el entretenimiento, del circo, del espectáculo de la televisión, están los informativos y los auténticos periodistas sorteando los intereses del poder político y los grupos de presión. Y con ellos quienes colaboran en los periódicos incitados tambien por los escándalos, las provocaciones y arbitrariedades de la vida pública.

Quienes, como millones de españoles, estamos ahora resueltos a luchar contra las inmunidades del poder, o a sublevarnos contra la violación de las libertades y derechos fundamentales a las que perplejos, estamos asistiendo.

Decididos a protestar contra los retrocesos aberrantes que está sufriendo nuestra democracia que no ha mucho era espejo del mundo y hoy está siendo mancillada por «esta dictadura de mamarrachos» que pretenden destruir con sus abusos de poder y sus fraudes de ley los logros de aquella.

Estos políticos de tres al cuarto, éstos monicacos, trepas aupados a sí mismos mediante golpes, plagios y fraudes, embozados en rebaños u organizaciones clientelares sin prestigio alguno, sin más que una legitimación aparente fundada en un anticuado sistema de representación y un deficiente sistema electoral del que se prevalen y gracias al cual se lucran.

Y todo ante la impotencia de unos administrados que nada pueden hacer, desamparados por algunas instituciones, -aquellas cuyos miembros son nombradas por ellos-, ante el más absoluto de los desprecios de estos “nuevos tiranos de siempre», que se han alzado, -llevan tiempo alzándose,- contra el pueblo soberano.

Alzándose en un auténtico ultraje a la Constitución, éstos mamarrachos vulneran desde su articulo primero, que establece que la soberania reside en el pueblo español del que emanan, y han de hacerlo, -efectivamente-, todos los poderes del Estado.

Pasando por el segundo, que garantiza la unidad indisoluble de la Nación española patria común e indivisible de todos los españoles, violentado, por ejemplo, durante todo «el proceso separatista» hasta la traca final de la proclamación de una República dentro de una Monarquía.

Desde el propio Estatuto de Cataluña plagado de inconstitucionalidades que Zapatero pervirtió y apoyó como había anunciado, -fuese constitucional o no-, hasta todos los derechos y libertades constitucionales que infringen diariamente algunas autonomías, más el ataque a la lengua española como lengua vehicular, que se viene fraguando desde hace décadas ante la inacción y negligencia, cuando no complicidad de las autoridades, algo inimaginable en el Reino Unido, Francia o Alemania.

Son tales y de tal gravedad las vulneraciones que el Gobierno social-comunista está llevando a cabo premeditadamente con nuestra Constitución y nuestra democracia, las últimas la invasión y destrucción de Canarias, y la ruptura que, viene de largo, de la libertad de educación unida a la libertad religiosa y de creencias, en la que éste Gobierno que pretende seguir subvertiendo sigilosamente, y sin que el pueblo soberano se entere, las bases de nuestro sistema de convivencia, los padres son sustituidos por el Estado. Pero eso no es la educación. Eso es la mili. Todo lo cual, nos conduce a terminar con el que llamaremos «cierre categorial del artículo octavo de nuestra Carta Magna:

«Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

El problema de este artículo, que militares y civiles han jurado o prometido, -incluso algunos políticos no solemnemente sino como auténticos peleles,- es, como todos los demás, hacerlo cumplir y hacerlo bien, sin complejos, sin necesidad de entrar en provocaciones.

Pero que no sea fácil no quiere decir, -a ojos de cualquier demócrata sin complejos,- que ante la pretensión contumaz de amordazar, bloquear o dejar sin efecto la previsión constitucional y tratar de inutilizar, como intentan los enemigos de la Nación, a las Fuerzas armadas, como a la Corona, al poder judicial, o incluso a los medios de comunicación-, no sea constitucional para el Estado democrático de derecho, hacer cumplir la Constitución al amparo de ese art 8 y todos los medios que prevé nuestra norma fundamental para defenderla, cuando manifiesta, reiterada y flagrantemente es vulnerada y se actúa contra la voluntad manifiesta del pueblo.