Javier Cabrerizo Daniel: «Hipocresía»

Tengo una fotografía de Margaret Thatcher encima de mi escritorio con una frase suya: “Disciplinarse para hacer lo que se sabe que es correcto e importante, aunque es muy difícil, es el camino hacia el orgullo, la autoestima y la satisfacción personal”

Admiro profundamente su figura; una mujer de origen humilde que logró estudiar en Oxford y ser la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en la historia del Reino Unido. Se dice que al recibir un premio escolar a los 9 años dijo “No he tenido suerte, me lo merecía”

En España hemos tenido (y tenemos) mujeres ejemplares: Carmen de Burgos, María Moliner, Clara Campoamor, Emilia Pardo Bazán, Maruja Mallo (…)

Lo que no me explico es como las mujeres que acogen el feminismo actual no se sienten humilladas al tener a la pareja de un vicepresidente como ministra de Igualdad.

Recuerdo que cuando la nombraron pensé, ingenuamente, que estas se echarían las manos a la cabeza. Llamé a una conocida feminista y me dijo qué era un machista al pensar que ella había llegado allí por tener una relación sentimental con su jefe. Yo le dije, atónito, si creía que existía la meritocracia en la política. “Te tengo que dejar” me contestó y allí se acabó la conversación.

Hoy este siniestro personaje (o esa siniestra personaja) se ha emocionado en público por los cientos de mujeres asesinadas este año por violencia de género – y digo cientos porque según las estadísticas solo cuentan aquellas que han sido asesinadas por sus parejas y no casos como el de Laura Luelmo, por ejemplo. Yo pensaba, ingenuamente claro está, que se sentía culpable por haber animado a las mujeres a una manifestación en la que “existía un altísimo riesgo de transmisión”, según los informes de la OMS y la UE. ¿Cuántas mujeres se hubieran beneficiado de esa información que usted tenia? Y por lo tanto ¿Cuántas seguirían vivas? ¿Va a pedir perdón y se va a poner a llorar por no haberlos hecho públicos? Pediría su dimisión, pero soy consciente que usted no va a dimitir porque para eso hay que tener un mínimo de decencia y escrúpulos, algo de lo que usted carece por completo