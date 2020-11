Javier Cabrerizo Daniel: «Bailen un rato»

El desprecio a la verdad es absoluto. Quizás se deba a la incapacidad, cada vez mayor, de comprender el complejo y triste mundo que se va formando, unida a esa derogación de la cultura del esfuerzo.

Esa pereza y complejidad nos convierte en indigentes que, al no tener ninguna inquietud intelectual por conocer, favorecen ese gris oscuro.

Como a todo problema complejo, el pueblo ha establecido una solución fácil: la opinión.

Si tenemos una, aunque el tema del que hablemos no haya merecido ni siquiera un minuto de nuestro interés, lo tenemos todo. –¡Es mi opinión! -Oiga, pero mire que China, gracias al cambio en su modelo económico, ha conseguido sacar a más de ochocientos millones de personas de la pobreza desde 1980 – ¡Eso es mentira!

Creo que usted, como yo, ha dejado de tener estas absurdas conversaciones, pues crean ardor.

Esta degradación ha generado en un odio exacerbado, y precisamente es así de impetuoso porque nace de la podredumbre.

A pesar de todo, ese hueco en la moral es alabado y crea una, otra vez exacerbada, superioridad moral.

¿Y por qué es jaleada? Porque algunos la necesitan, necesitan a esa masa aborregada, esa ignorancia. Si el objetivo no fuera otro que la suciedad, no existiría este deprimente modelo educativo, ni informativo, ni político (…)

Pónganse Another Brick in the Wall de Pink Floyd y bailen, bailen un rato.