Javier Cabrerizo Daniel: «La nómina»

¡Qué doloroso es callar! Hoy he cometido tal esfuerzo en morderme la lengua, que creo poder separarla en dos mitades.

¿Te puedes creer que los alumnos me envían correos electrónicos en fin de semana?

Hoy en día ya cualquier cosa.

¡El fin de semana pasado me enviaron uno en domingo!

¡Qué vergüenza!

Les he dicho que solo se pueden enviar de lunes a viernes.

¡Y ya es!

Esta semana tengo un montón de exámenes, ellos los hacen, si, pero yo los tengo que corregir.

Claro

Por lo menos la semana que viene es puente.

¡Ánimo!

Los personajes son: sabandija del estado y dependienta. No puedo llamar maestra a la primera porque me parece un insulto a la profesión.

«Lo menos que podemos hacer, en servicio de algo, es comprenderlo» decía Ortega y Gasset. Debería haberle invitado a comprender el valor que tiene para la sociedad la educación y el que la lleva a cabo, en gran medida, el maestro, pero el filósofo también decía que uno es esclavo de lo que dice, pero dueño de lo que calla. Aunque, pensándolo fríamente, yo no me he callado como tal, pues me encuentra ahora escribiendo sobre ello.

Nos hemos convertido en niños mimados que lo han recibido todo sin hacer nada, y que, en vez de guardar, preservar, e incluso mejorar esa maravillosa herencia, se dedican a destruirla, como es propio de todo malcriado, incapaz de valorar algo y profundamente capaz de arrasar con todo.

¿Se imaginan a aquellos hombres y mujeres que dedicaron su vida por el acceso universal a la educación escuchando a una profesora atormentada por corregir exámenes y contestar a sus alumnos?