Maradona, Argentina, Camus, la deontología, la honradez, la ética, el juego, competencia y cooperación limpios, el fútbol, el deporte

El Articulo 20 de la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, “reconoce y protege, el derecho”, entre otros, “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y señala los derechos que se reconocen en este articulo, a saber, el que acabamos de citar, el “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, “a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”, “a la libertad de cátedra”; señala este articulo, también, que “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”

El francés Albert Camus (1913-1960), de origen muy humilde, nació en la Argelina francesa. Su padre era un humilde agricultor que falleció, a los pocos días de nacer Albert Camus, en la Batalla del Marne (Francia) y su madre, analfabeta, casi totalmente sorda, de origen español de Menorca, trabajó como empleada de hogar para sacar adelante a sus hijos Lucien y Albert. Camus, muy buen estudiante y becario en la Universidad de Argel en la carrera de Filosofía y Letras, que trabajaba al mismo tiempo que estudiaba para ayudar a su madre, a su familia; Camus, con un mérito inmenso dado sus muy humildes orígenes, fue Premio Nobel de Literatura en 1957, gran escritor, intelectual y defensor de los derechos humanos y democráticos con seguridad, garantías y justicia justas frente a los totalitarismos socialista-comunista y fascista, nacional-socialista/nazi; totalitarismos que ha condenado el parlamento europeo en una votación histórica, con amplia participación, el 19 de septiembre 2019, en base a una excelente documentación, pruebas sobre dichos totalitarismos y ha acordado, lo que es muy importante, justo y necesario, que las naciones de la Unión Europea tomen medidas para evitar el apoyo, difusión, etc. a dichos totalitarismos.

El parlamento español, en octubre 2020, aprobó la Moción de Censura contra el Gobierno del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, presentada, en base a la corrupción del Caso Gurtel del PP y con el apoyo parcial, partidista, sectario de Jose Ricardo de la Prada, juez progre, de izquierdas; Moción de Censura presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, responsable de una muy grave corrupción en España) de Pedro Sánchez Cum Fraude y que salió adelante al ser apoyada por fuerzas extremistas de izquierda, socialistas-comunistas, nacionalistas anti-nación española, antiConstitución española, anti-Monarquía española, anti-español, etc., como Bildu, el brazo político de la banda terrorista nacionalista, socialista-comunista, procastrista-tupamara-montonera-chavista-etc., ETA, como las fuerzas golpistas, ilegales, nacionalistas, izquierdistas, separatistas catalanas, etc., que vienen apoyando al Gobierno en España de PSOE Sánchez Cum Fraude desde la Moción de Censura aprobada el uno (1) de junio 2019. Otegui, exterrorista de ETA, líder de Bildu: “La defensa de la república vasca empieza por apoyar los presupuestos” (del Gobierno extremista socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas izquierdistas, nacionalistas, anti-nación española y su sistema democrático constitucional de monarquía parlamentaria de 1978, anti-español, etc.).

El parlamento español, en noviembre 2020 y bajo el Gobierno extremista socialista-comunista de PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude; el parlamento español, con el apoyo del PSOE y sus socios extremistas izquierdistas, nacionalistas antiConstitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, etc.; el parlamento español se ha opuesto, a lo aprobado históricamente por el Parlamento europeo, el 19 de setiembre 2019, es decir, a la condena de los totalitarismos socialista-comunista y fascista, nacional-socialista/nazi, pues, el parlamento español solo ha condenado el totalitarismo fascista, nacional-socialista/nazi, pero no el totalitarismo socialista-comunista.

Como estábamos diciendo, el gran escritor, intelectual y defensor, muy activo, de los derechos humanos y democráticos, con seguridad, garantías y justicia justas, de gran repercusión internacional, el francés Albert Camus, gran amante del fútbol, que iba para jugador de fútbol profesional (fue portero en el “Racing Universitario de Argel/RUA”), lo que le impidió una grave enfermedad y que fue nombrado presidente honorario del equipo de su pueblo francés, Lourmarin (de la región francesa de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Vaucluse), donde esta enterrado; Camus dijo que “lo mejor que sabía de la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al deporte, al futbol, lo aprendí en el RUA”.

El gran jugador argentino de fútbol, Diego Armando Maradona, también, fue de origen muy humilde, su padre, que murió a los 87 años, era albañil, trabajaba en una fábrica, también trabajó transportando pasajeros en bote y su madre, ama de casa, murió a los 81 años. Maradona tuvo siete hermanos. Durante la infancia del campeón del mundo argentino, el padre de Maradona dirigía una pequeña cancha de fútbol y era dirigente del equipo “Estrella Roja”, en la ciudad argentina de Villa Florito, donde estaba su familia y donde, de niño, comenzó a entrenar su hijo Diego Armando.

Maradona murió, después y de nuevo, de graves problemas de salud; murió el miércoles 25 de noviembre 2020, a los 60 años, en la ciudad de Tigre (Argentina) debido a su muy desordenada, muy agitada vida, llena de numerosos, continuos y graves excesos, de consumo de alcohol, otras drogas, que le venían causando graves problemas sanitarios, de vinculación con la mafia italiana (La Camorra), de maltrato machista a varias mujeres, de un comportamiento violento, indigno y totalmente inadmisible. Maradona tuvo varios hijos que no reconoció, etc. Estamos hablando del comportamiento inadmisible, intolerable de uno de los principales representantes, interior y exteriormente, del futbol argentino, de su selección nacional.

Maradona y que, según numerosos analistas, publicaciones y clasificaciones del deporte del fútbol, ha sido uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, junto al argentino Alfredo Di Stéfano (fallecido en Madrid-España, junio 2014, a los 88 años. Para mí, Di Stéfano es el mejor y, además, lo que me parece fundamental, sabiendo hacer y estar dentro y fuera de los campos de fútbol, y con una excelente y muy positiva ironía), el brasileño, Edson Arantes do Nascimiento “Pelé” (que tiene 80 años cuando se hace este escrito, finales de noviembre 2020), el holandés Johan Cruiff (fallecido en Barcelona-España, en marzo 1016, cuando le faltaba un mes menos un día para cumplir 69 años), y los jugadores que siguen en activo, el argentino Lionel Messi (33 años) y el portugués Cristiano Ronaldo (35 años); como estábamos diciendo, Maradona figura entre los mejores jugadores del mundo del fútbol y que acabamos de citar, en una época, además, en la que se permitía una violencia futbolística mucho mayor y que sufrió Maradona en sus carnes, que sufrían, especialmente, los mejores delanteros.

Época en la que no había avances técnicos como el VAR (“Video Assitant Referee”-“ Asistencia al árbitro por video”), lo que le permitió a Maradona meter un decisivo e ilegal gol con la mano en los cuartos de final contra Inglaterra en el campeonato mundial de selecciones nacionales de fútbol celebrado el año 1986 en Méjico y que ganó Argentina liderada por Maradona. Es decir, hablamos de la muy famosa e ilegal “Mano de Dios” de Maradona que le permitió eliminar a Inglaterra, es decir, el fin del gol, de ganar como sea, justificó, promovió la mano ilegal del campeón del mundo Maradona y de lo que, además, se alardea, se viene alardeando de este inadmisible juego sucio…

Maradona, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, según diferentes analistas, publicaciones y clasificaciones, sin embargo, no aprendió, no encarnó, no socializó lo que dijo Albert Camus (también de origen muy, muy humilde); Maradona no aprendió, encarnó, socializó lo que dijo del fútbol Albert Camus, es decir, la gran importancia, la importancia fundamental, individual y socialmente, de la deontología, la ética, la honradez, el juego, competencia y cooperación limpios, la humildad, el saber aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, dentro y fuera del fútbol, del deporte, para mejorar, superarse, rigurosa, permanentemente y con la debida honradez, humildad… Lo que creo debe ser una de las funciones fundamentales del fútbol, del deporte, a saber, por medio del buen entrenamiento, trabajo, juego, competencia, cooperación limpios, capacidad de sacrificio, superación, etc., tratar de hacer a la persona mejor, individual y socialmente, en el fútbol, en el deporte y en el resto de los medios, instancias, sectores y campos sociales.

Por ello, sería conveniente, como se ha hecho con la puesta en marcha del “VAR” y otras medidas, hacer todo lo posible para que sea así y los jugadores de fútbol, los deportistas, todos lo que tiene que ver con el fútbol, el deporte, dentro y fuera de los medios, campos deportivos, deben saber, deben/ tienen que comportarse de forma deontológica, ética, honrada, humilde, con juego, competencia y cooperación limpios, de forma responsable, respetuosa, rigurosa, etc.; deben saber, deben/ tienen que aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc. y con el fin de hacer las cosas, individual y socialmente, lo mejor posible, en forma y fondo, y por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, por el bien…

Por su parte, las autoridades, los responsables públicos, privados, etc., de acuerdo con el juego, competencia y cooperación limpios, con la deontología, la ética, la honradez, la humildad, el rigor, etc., contemplados, regulados en las leyes, las normas de democracia de juego, competencia y cooperación limpios, dentro y fuera del fútbol, del deporte, de los medios deportivos, etc., deben hacer que sea así y tomar las justas y necesarias medidas para ello, debidamente reguladas, definidas, explicadas, aplicadas, difundidas y controladas.

EL FÚTBOL, DEPORTE COMO JUEGO, COMPETENCIA, COOPERACIÓN LIMPIOS, PARA FOMENTAR EL BIEN, ETC., Y NO PARA FOMENTAR LO PEOR INDIVIDUAL Y SOCIALMENTE

El fútbol, que en Argentina es una de las primeras pasiones, donde mas se sigue del mundo y a todas horas, por todo tipo de medios, etc.; el fútbol, el deporte, los medios de comunicación deportivos, etc., en Argentina, otras naciones, regiones, etc., deben servir, no para fomentar el peor extremismo, populismo, nacionalismo, tribalismo, fanatismo, fundamentalismo, narcisismo individual y de grupo, egocentrismo, grupocentrismo, idolotatría, egolatría, grupolatría, racismo supremacista, superiorista, endiosado, divinista, la alienación, enajenación, la peor demagogia, contaminación, lavado de cerebros, manipulación social, la violencia (material, inmaterial, física, psicológica, simbólica, icónica, primaria, secundaria, etc.), el ganar como sea, el tajadismo, la corrupción, juego sucio a diversos niveles, incluido entre la afición, una parte de la cual se ha convertido en muy violenta con el hooliganismo, incluso mafiosa, corruptora-corrupta, etc., sino que, el futbol, el deporte, deben servir para contribuir a a la mejor formación, información, juego, competencia y cooperación limpios, al mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, para hacer el bien.

Lamentablemente, ayer y hoy, hay responsables públicos, privados, agentes, jugadores, técnicos, entrenadores, directivos, presidentes, líderes, grupos, medios, etc., dentro y fuera del futbol, del deporte, como, por ejemplo, en Argentina, Cuba, Venezuela, etc., que han promovido y vienen promoviendo la contaminación, lavado de cerebros, manipulación, fanatismo, fundamentalismo, corrupción y el juego sucio a todos los niveles.

Y, así, sucede, viene sucediendo que, estas naciones, entre otras, Argentina, Cuba, Venezuela, que figuraban entre las primeras del mundo en desarrollo, que junto a Estados Unidos, eran las que atraían mas emigrantes, buena parte de ellos españoles, debido a extremismos, fanatismos, fundamentalismos, demagogias, populismos, identitarismos varios, debido a una muy grave corrupción y juego sucio, al todo vale, incluido lo peor por el poder, descalificar, deslegitrimar y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos convertidos en los peores enemigos y contra los que vele lo peor de lo peor, etc., se hayan hundido socioeconómica, empresarial, ética, moralmente, etc., y vengan contribuyendo, en el mundo, al hundimiento, degradación de otras naciones, regiones, por medio, entre otras cosas, de la Nueva Internacional Comunista, el Foro neocomunista, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, socialistas-comunistas, izquierdistas, populistas, de diferentes tráficos ilegales, etc.; el Foro de Sao Paolo 1990 (fundado, en 1990, por Fidel Castro y Lula da Silva cuando se hundieron la Unión Soviética y el comunismo del este) y sus regímenes, fuerzas, partidos, sindicatos, medios, instancias, movimientos, redes, etc., interiores y exteriores. Y, en lo que, también, vienen colaborando, muy activamente, Rusia putinista (antes, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas/URSS/Unión Soviética), China comunista, Irán fundamentalista islámico, Turquía ergotista, etc.

Recordemos que Maradona venía apoyando, muy activamente, a los regímenes extremistas socialistas-comunistas, populistas, corruptores-corruptos, etc., a escala nacional e internacional, del cubano Fidel Castro (al que Maradona le regaló una camiseta), el argentino Ernesto Guevara “El Che” (del que Maradona llevaba grabado en su cuerpo un tatuaje), los venezolanos Hugo Chavez, Nicolás Maduro (Maradona visitó la tumba de Chavez y también le regaló una camiseta a Maduro), etc.

Argentina, que fue la primera nación del mundo en desarrollo en 1895 y 1896 y que figuró entre las diez (10) primeras del mundo hasta los años 40 del siglo XX; en el año 2020, Argentina, tiene un salario mínimo, como máximo, de 270 euros al mes, Cuba de 15 euros al mes y Venezuela entre 2 y 8 euros mes. España, año 2020, la nación española, tiene un salario mensual mínimo de 1108 euros mes y eso que España figura, en la Unión Europea, entre las naciones mas desarrolladas que tienen los salarios y pensiones mas bajos.

En la actualidad, finales de noviembre-diciembre 2020, cuando esta teniendo lugar la pandemia del coronavirus, entre las naciones mas golpeadas, afectadas del mundo por estas pandemia, en contagiados y muertos por cien mil habitantes, se encuentran España y Argentina. Las cuales, como se ha hecho publico el martes, uno de diciembre 2020, son, según el informe bienal “Perspectiva Económica” de la OCDE/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (conocida como el «Club de los países mas ricos), de 46 naciones del mundo analizadas; como decíamos, España y Argentina, según este informe de la OCDE son las naciones en las que mas caerá, el año 2020, el Producto Interior Bruto (PIB), a saber, en 2020 y según la OCDE, en Argentina el PIB caerá el 12,9% y en España caerá el 11,6%, mientras que la media de caída del PIB de las naciones de la Eurozona será del 7,5%, la media de la caída de las naciones del G20 será el 3,8%, la media de caída de las naciones de la OCDE será el 5,5% y la caída de Estados Unidos será del 3,7% del PIB.

Por lo que se ve, viene viendo, en el caso de Maradona y otras grandes figuras deportivas, etc., uno puede prepararse, entrenarse, formarse para ser una de las principales figuras de futbol, del deporte, etc. del mundo, pero, sin embargo, no puede comportarse, no se sabe comportar, actuar con deontología, honradez, humildad, la debida, justa y necesaria responsabilidad, respeto, rigor…, dentro y fuera de los campos de fútbol, deportivos.

Al no hacerlo, así; al no saber comportarse con deontología, honradez, humildad, rigor, juego, competencia y cooperación limpios; al no saber aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc., uno, como en el caso del gran jugador de fútbol, deportista, Maradona, y otras grandes figuras deportivas, etc., se convierte/en en juguetes rotos, responsables de comportamientos intolerables, inadmisibles, individuales y/o sociales, a los que el mito, la fama, el personaje, el narcisismo, el egocentrismo, la idolatría…, acaban conduciéndolos a lo peor, individual y/o socialmente, destruyéndolos…

El futbol, el deporte, a los diferentes niveles, grandes, pequeños, etc., no puede ni debe servir para que jugadores, profesionales, técnicos, entrenadores, directivos, presidentes, aficionados, familias, peñas, etc.; para que diferentes agentes, grupos, medios, sectores, instancias, movimientos, redes, etc., por arriba, muy arriba, en medio, abajo, muy abajo, promuevan lo peor, individual, familiar, grupal y social, colectivamente, fomenten lo peor local, comarcal, regional, nacional, internacional, globalmente, en los diferentes campos sociales, en los medios de comunicación viejos y nuevos, y demás instancias de encarnación, socialización, mediación, representación, acción, etc. sociales.

Los responsables públicos argentinos, pero, también, privados (salvo honrosas excepciones), han dado, vienen dando un espectáculo muy lamentable con todo lo que esta teniendo que ver con la muerte de Maradona, con la utilización, contaminación, manipulación, etc. politiquera, propagandística, alienante, enajenadora, intoxicadora… del fútbol, del deporte, de sus figuras, etc., en lo que Argentina ha sido campeona del mundo de fútbol en 1978 y 1986, y, por su gran palmarés futbolístico, en la actualidad, finales de noviembre-principios de diciembre 2020, figura a la cabeza del mundo al ocupar la cuarta posición.

Maradona, entre otros, es un ejemplo público y social muy malo, muy negativo de un gran deportista, jugador de fútbol.

Argentina es una de les naciones del mundo donde mas se sigue el fútbol (mañana, tarde, noche, por todo tipo de medios, etc.) y donde una parte de la población ha convertido el fútbol en una religión hasta el punto de que los seguidores mas creyentes, fieles de Maradona, en 1998, han creado la “Iglesia Maradoniana” con presencia en un importante número de naciones…

Esperamos y deseamos que, en Argentina, otras naciones, regiones, etc., frente a las diferentes, múltiples formas de narcisismo individual y de grupo, de egocentrismo, grupocentrismo, idololatría, grupolatría, etc., de mentira, engaño, dominación, contaminación, lavado de cerebros, manipulación, corrupción, juego sucio, etc., de muy peligrosos nacionalismos, internacionalismos, indigenismos, multiculturalismos, comunitarismos, tribalismos, extremismos, radicalismos, demagogias, populismos, fanatismos, fundamentalismos, viejos y nuevos identitarismos, etc.; esperamos y deseamos que se defienda, aplique, promueva, difunda y controle, entre otras cosas, el futbol, el deporte, la información deportiva, todo lo que tiene que ver con el deporte y otras instancias de encarnación y socialización, para contribuir a la mejor formación, preparación ética, deontológica, honrada, humilde, profesional, individual, social, al mejor trabajo, deporte, ocio, cultura, etc., que siempre debe saber aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, al comportamiento, libertad, trabajo, cultura, critica, justicia justos, positivos y bien medidos, fundados, definidos, explicados, aplicados, difundidos y controlados, al mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, critico positivo fundado, humilde (que sabe, debe ser, siempre, con honradez y máximo rigor, y no debemos cansarnos de repetirlo, aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc. en la lucha justa por el mejor desarrollo deontológico eficiente, constitucional, etc., por el bien), competente, riguroso, responsable, respetuoso, integrador, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, integradora, educativa, universitaria, científica, técnica, laboral, profesional, empresarial, cultural, deportiva, medioambiental, ética, espiritualmente, etc.

