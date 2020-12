Victor Entrialgo De Castro: «El 5 por ciento»

Cuando empezó todo esto no reparamos suficientemente en que la manera de luchar contra el 3 por ciento era contrarrestarlo con el 5. No quieres taza. Taza y media.

Maragall cantó en el parlamento catalán lo que sabía todo el mundo de la era Pujol y ahí se desencadenó todo. El trampantojo que es el separatismo para tapar el contubernio del Pujolismo, la corrupción familiar y clientelar con el matriarcado Ferrusola al frente, al más puro estilo de las cabilas de Gadafi. Con flores y Palau, en lugar de jaimas.

Y la solución la teníamos en la mano. Cuestión de números. No lo hicieron. Serían todos de letras, digo yo, los que hoy son iletrados. Por no haberlo contrarrestado en su dia ni Psoe ni Pp con nuestro 5 por ciento, seguimos padeciendo como sociedad un sinfin de padecimientos, deficits y ruinas que seguirán pagando nuestros nietos, -de algún sitio se lo sacarán-, por culpa de gobernantes ineptos que aun no han aprobado la exigencia de un mínimo de cinco por ciento de los votos electorales para acceder al Congreso de los diputados.

Con el 5 por ciento perderían su pérfida posición de chantaje permanente quienes pretenden la ruptura del pais, PNV, Bildu, Esquerra republicana, Junts pel si, Pdcat, Tuyamía, Candemor, Teruel existe, Revilla y su vocero, Unidas Podemos, en descomposición en cuanto se caiga del gobierno, y demas grupúsculos, enemigos la mayoría de la Unidad nacional,- (con excepción de los asturianos de Foro Asturias, siempre Pelayo, la UPNavarra de Carlos Garcia Adanero, los canarios de la valiente Ana Oramas) etc.. que contribuyen y mucho a la Unidad de España.

Pero con el 5 por ciento, -qué menos que pedir un cinco-, nos liberaríamos de todos los «ocotitos», los creadores de discordias, que pululan hoy por la politica nacional.

Nada de lo que estamos viviendo, salvo el otro bicho, sucederia. No tendríamos que vivir la mayor parte de los desasosiegos que hemos vivido este año y vamos a seguir padeciendo.

La Nación y sus representantes estarían centrados en cuestiones fundamentales y no en gilipolleces para provocar y mantener prietas las filas de los que quedan, puras maniobras electorales a que se dedican las sectas que quieren destruir España y la unidad e igualdad de los españoles ante la Ley.

Por ejemplo garantizar, como ha denunciado Amnistia Internacional el derecho de igualdad ante la ley de nuestros mayores, que ha sido flagrantemente violado, con nuestras instituciones, empezando por el Consejo de Ministros y su vivepresidente Iglesias responsable de las Residencias, silbando para otro lado, cuya indolencia y muy especial negligencia no permitió derivar a los centros sanitarios en una discriminación macabra y macarra con resultado de muerte de nuestros abuelos.

Muerte indigna que sigue sucediendo a fecha de hoy mientras el gobierno no responde nada, Marchena disculpa hablando de «ensoñaciones», y ellos se bunkerizan con los presupuestos bildugolpistas y su cara de cemento mientras preparan traslados e insultos y deciden cuantos nos sentamos a la mesa, si el cuñado es allegado o subvencionan estudios para ver si la gente, durante el estado de alarma, el covyd y el confinamiento, se siente hombre o mujer.

El dia que algún grupo consiga la mayoria y el valor de aprobar el 5% de los votos para acceder al Congreso, -qué menos para lograr la ansiada estabilidad-, nos libreramos de toda esta chusma de trepas, niñatos y moscas cojoneras.

Con la sóla exigencia del 5 por ciento, España, de izquierdas y de derechas, sin nostalgia alguna del pasado, sin necesidad de referirse a tiempos pasados, en la plena literalidad y modernidad de lo que hoy significa la expresión,

sería entonces una, grande y libre.