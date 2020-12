Amadeo Muntane Sanchez: » Las Fuerzas Armadas»

El artículo 8 de la constitución dice lo siguiente: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Por tanto, si existe una trangresión de estos elementos que figuran en el citado artículo, las Fuerzas Armadas tienen que garantizar que los mismos sean no vulnerados y restablecidos.

Si se pretende crear una república o varias repúblicas, se está en perfecto derecho de pensarlo y de defenderlo. Para ello, se debe modificar la Constitución teniendo un número de diputados suficientes y haciendo el referendum como marca la Ley. Sin embargo no se puede llevar a cabo de manera ilegítima intentando vulnerar la Carta Magna por la «puerta de atrás». Eso tendría consecuencias nocivas porque se podría dar el caso de que llegado el momento se aplicara el artículo 8. Por tanto, las cosas deben hacerse correctamente sin engaños de ninguna clase. El problema está en la mentira. La mentira es la base de la debilitación de la democracia y el sustrato de las ideologías. ¿Porque debilita la democracia? Sencillamente porque se busca que la gente vote a aquel candidato que mediante el engaño promete aspectos que luego, no solo no cumple, sino que hace todo lo contrario a lo que había dicho en campaña electoral. He leído que alguien escribía que «la democracia es el sistema político menos malo pero puede ir a peor». Efectivamente, y la causa es la mentira. Propongo una ley que cuando un candidato a la presidencia del gobierno mienta y engañe al electorado cuando sea presidente sea expulsado del cargo.

La mentira además, es el sustrato de estas ideologías que manipulan las acciones y los destinos de los seres humanos. Estas ideologías no son más que una falta de adecuación del entendimiento a la realidad de las cosas, por consiguiente se intenta que la realidad se adecue a lo que se piensa dando lugar a verdaderos desastres. Lamentablemente nos damos cuenta cuando es demasiado tarde, así ocurrió con el nazismo. Sin embargo hay ideologías de corte marxista, doctrina que a pesar de haber ocasionado verdaderos disparates, genocidios y acciones liberticidas, se pretende edulcorar y vender como algo que propiciará un gran bien a la sociedad. Cuantos errores se cometen por no aprender de la historia.