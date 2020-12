GARCI Y CUARTANGO

Estoy totalmente de acuerdo con uno de los mejores periodistas, articulistas de España y del mejor nivel internacional, Pedro García Cuartango (licenciado en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid-España, donde fue profesor universitario en el master de Economía, amplió estudios de filosofía, a partir de 1975, en París-Francia, en la famosa, alternativa, desaparecida y con grandes y prestigiosos profesores-investigadores franceses y de otras naciones, Universidad Paris VIII-Vinncennes); como decía, estoy, plenamente, de acuerdo con Cuartango en su excelente colaboración periódica, artículo de “ABC”, titulado “Garci. El mundo es mucho mejor gracias a sus recuerdos, su inteligencia y su mirada» (ABC, martes 08-12-20, pág. 7).

En efecto, el director español de cine, miembro de la “Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood” (Oscar en 1983 a la película española “Volver a empezar”, escrita, dirigida y producida por Garci. Fue la primera película española que consiguió un Oscar a la mejor película extranjera, de habla no inglesa y fue propuesto, nominado en otras tres ocasiones para este muy importante premio cinematográfico: hasta ahora, ha sido el director español de cine que mas veces lo consiguió), guionista, productor, critico cinematográfico, autor de libros (mas de 23 libros) y creador de revistas, publicaciones, colaborador en los medios de comunicación, etc., José Luis Garci, uno de los principales creadores, animadores, dinamizadores, investigadores, estudiosos de cine en España y que lo explica muy bien, de forma muy rigurosa, positiva, amena, al que sigo en la radio, los medios de comunicación, etc., y desde hace mucho tiempo; Garci es un gran, excelente profesional español, una gran, destacada personalidad española. Y que, como muy bien explica Cuartango en su muy buen artículo del gran diario monárquico español “ABC”, Garci nos hace la vida y el mundo mucho mejores, con buenos, justos, positivos y necesarios valores, representaciones, propuestas, relatos, análisis, criticas positivas, acciones… en forma y fondo.

Garci, para mí, es uno de los mejores colaboradores, en forma y fondo, de la historia de la radio española, donde, también, colabora, y muy bien, en programas de radio de fútbol, boxeo, deportivos.

Garci formó parte de los grandes profesionales mediáticos, etc. que hicieron la radio “Antena 3”, creada por el gran periodista español Manuel Martin Ferrand (La Coruña-Galicia 1940 – Madrid 2013; mi recuerdo emocionado a su persona, a esta gran personalidad española y al que tuve la suerte de conocer) y que llevó al Número 1 de audiencia, lo que no le perdonó el poder de PSOE Cum Fraude y sus socios, aliados, etc., y que la liquidaron por no ser progre, de izquierdas y, además, convertirse en la Numero Uno (1) de audiencia.

Soy de la generación de la radio. Sobre la radio, los medios de comunicación he publicado libros, vengo publicando trabajos, artículos, vengo colaborando en los mismos (medios públicos y privados, locales, provinciales, regionales, nacionales, internacionales, etc.) desde los años 70 hasta la actualidad (diciembre 2020) y con el fin de defender la mejor información, comunicación, los mejores medios que, junto al resto de instancias de encarnación y socialización (judiciales y de seguridad; educativas, universitarias, científicas y técnicas; culturales, deportivas y de ocio; laborales, profesionales, económicas, empresariales, de la Administración; sanitarias y asistenciales; políticas, sindicales, sociales; etc.); los mejores medios que contribuyan, de forma honrada, humilde, rigurosa, creativa y activamente, a hacer posible, a escala personal, familiar, grupal, social y colectiva, local, regional, nacional, internacional y global, etc.; que contribuyan a la libertad, trabajo, cultura, crítica, justicia, verdad, etc. justos, responsables, bien medidos, definidos, explicados, aplicados y controlados; que contribuyan al mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, competente, critico positivo fundado, humilde (que, siempre, sabe, debe saber, con honradez, mucha humildad y el máximo rigor, aprender de los errores, fallos, fracasos propios, ajenos, etc.), responsable, respetuoso, riguroso…; que contribuyan al mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, integradora, mediática, educativa, universitaria, científica, técnica, cultural, deportiva, recreativa, laboral, profesional, empresarial, medio-ambiental, ética, espiritualmente, etc.; al bien, etc.; que contribuyan a luchar contra la mentira, el engaño, la trampa, la falsedad, la estafa, el fraude, la desinformación, la mala información y comunicación, la dominación, la contaminación, el lavado de cerebros, la manipulación, contra múltiples y diversas, formas de corrupción y juego sucio, de extremismo, radicalismo, fanatismo, fundamentalismo, demagogia, populismo, tajadismo, oportunismo, de arribistas, trepas…; contra el todo vale, incluido lo peor, para ganar-no perder, acceder, mantenerse, reproducirse en el poder y descalificar, deslegitimar, perseguir y linchar a los principales adversarios, competidores y críticos, a todos los que no se sometan a sus muy injustas imposiciones, etc., para sacar grandes y muy injustas tajadas (materiales, inmateriales, sexuales, etc.); contra el racismo supremacista, superiorista, endiosado, divinista, contra viejos y nuevos extremismos identitarios, contra el narcisismo individual y de grupo, contra el egocentrismo y grupocentrismo, contra la egolatría, grupolatría, idolatría, etc.

Fijémonos que naciones hermanas de España, como Cuba, Argentina y Venezuela, que formaban parte de las naciones mas ricas del mundo, las que, junto a Estados Unidos, atraían mas emigrantes, buena parte de ellos españoles; estas naciones hermanas, debido a la muy mala gobernación y gestión, a la muy grave dominación, contaminación, lavado de cerebros, manipulación, todo tipo de corrupción, juegos sucios, etc., llevados a cabo por viejos y nuevos extremistas socialistas-comunistas, populistas, corruptores-corruptos, etc. interiores y exteriores, con viejos y nuevos extremismos identitarios, medios totalmente contaminadores, lavadores de cerebros, manipuladores, etc.; estas naciones hermanas, Cuba, Argentina y Venezuela, que formaban parte de las mas ricas del mundo, se han hundido, muy gravemente, socioeconómica, empresarial, ética y moralmente: año 2020, salario mínimo mensual cubano, 15 euros; salario mínimo mensual venezolano, entre 2 y 8 euros; y salario mínimo mensual argentino, 270 euros.

La Union Europea, por medio del Parlamento Europeo, en una sesión histórica del 19 de setiembre 2019, con una excelente documentación y amplia votación, decidió condenar los totalitarismos socialista-comunista y nacional-socialista/nazi/fascista y proponer a todas las naciones de la Unión Europea que tomen las debidas medidas para combatir, evitar la difusión, aplicación de dichos totalitarismos socialista-comunista, nazi, fascista. Sin embargo, el Parlamento Español, en noviembre 2020, bajo el gobierno extremista socialista-comunista PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Unidos Podemos (UP), Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, se negó a condenar el totalitarismo socialista-comunista y solo condenó el totalitarismo nacional-socialista/nazi, fascista.

Algunos, de un tiempo para acá, de forma muy peligrosa, extremista, quieren conducir a España a una situación tan negativa y destructiva como la de Cuba, Venezuela, Argentina, e, incluso, peor, pues, en España, la nación española, se quiere liquidar su unidad-integridad democrática constitucional.

El salario mínimo español, en 2020, es de 1.108 euros al mes y España, que forma parte de las naciones democráticas mas desarrolladas, sin embargo, España tiene uno de los salarios y pensiones mas bajos entre dichas naciones.

Necesitamos a grandes profesionales, ciudadanos como los grandes españoles Pedro Garcia Cuartango y José Luis García Muñoz “Garci”, que luchen, desde los diferentes medios, instancias, sectores y campos sociales, por el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, mediático, eficiente, creativo, etc. de España, la gran nación española, de la Unión Europea, de las queridas naciones hermanas hispanas, ibéricas, de los “pueblos de la Tierra”, tal y como dice nuestra vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978 (y que, también, quieren liquidar, a la Monarquía constitucional española…).

En este año 2020, Pedro Garcia Cuartango, publicó, en febrero, el libro “Elogio de la quietud” y José Luis Garci publicó, en noviembre, el libro “Películas malas e infravaloradas”.

Muchas Gracias a Cuartango y Garci, y que sigan actuando, en los medios de comunicación y demás instancias de encarnación y socialización, con su excelente buen decir, hacer, analizar, representar… y por la mejor cultura, el mejor desarrollo deontológico democrático, por el bien…

Fdo. Miguel Cancio