FELICES NAVIDADES DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA POR Y PARA EL BIEN

Le deseo a usted, a su familia, a los suyos; te deseo a ti, a tu familia, a los tuyos, Muy Felices Navidades (NocheBuena, Navidad, Año Viejo, Año Nuevo y Reyes Magos). Y, Dios Quiera, que, por el bien de España, de la gran nación española, de la Unión Europea, de las naciones hermanas hispanas e ibéricas, de la vida y el mundo, de los “pueblos de la Tierra” (como dice nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978), en el más acá, mas allá…; Dios quiera que, frente a la pandemia del coronavirus, frente a los diferentes, mas graves problemas sociales, etc., encontremos El Buen Camino/O Bo Camiño por y para mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, para el Bien, etc., y, necesariamente, pongamos los medios, lo que se exige, lo muy necesario para ello. Pues, Dios, que es la Sapiencia, Bondad, Justicia, etc., Justas, Infinitas, Eternas, etc., empero, con su Divina Providencia, el Ejemplo de Su Hijo Jesucristo y la Luz del Espíritu Santo, con los mejores ejemplos, las mejores referencias, nos ha dado el Libre Albedrío para hacer las cosas, la vida y el mundo, bien o mal, para salvarnos o condenarnos, para encontrar el Buen Camino – O Bo Camiño…

Por eso, sabiendo, siempre, debiendo saber, siempre, de forma honrada, humilde y muy rigurosa, aprender de nuestros propios errores, fallos, equivocaciones y fracasos, y de los ajenos, nuestro Ideario, nuestro objetivo es, debe ser el deontológico, honrado, humilde, reformista, riguroso, competente, emprendedor, creativo, critico positivo fundado, Libre, Humanista (cristiano; creyente, no creyente, que luche, honrada, humilde, rigurosa y comprometidamente, por el bien, etc.), Humanitario-Solidario, de Juego, Competencia y Cooperación Limpios, por la Dignidad Ciudadana y Social, por las Buenas Creencias y Obras, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, eficiente, por el Bien, la Verdad Justa, Responsable…. Lo que da y exige a cada uno, individual, familiar, grupal, social y colectivamente, local, regional, nacional, internacionalmente, etc., lo que le corresponde en función del trabajo, critica, justicia, etc. justos, muy bien medidos, definidos, explicados, aplicados, difundidos y controlados. Y, siempre que sea posible, si cuadra-se cadra, con buena alegría, ironía, poesía y música, con buen arte, humor, cante, baile…

Todo lo cual, lo que acabamos de señalar, ha dado, viene dando lugar, en la vida y el mundo, en el más acá, mas allá…, a los mejores resultados en el campo del desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, eficiente, etc.; en el campo de la realización individual y social, local, regional, nacional, internacional, de la búsqueda del bien, la verdad, etc. Pero, siempre, en permanente mejora merced a la libertad, comportamiento, educación, trabajo, cultura, critica, justicia, etc. honrados, humildes, justos, responsables, respetuosos, positivos, competentes, rigurosos, eficientes, creativos, rentables-enriquecedores económica, social, sanitaria, asistencial, humana, integradora, medio-ambiental, ética, espiritualmente, etc.

Pero ¡MUCHO OJO!, ¡OLLO O PIOLLO!, siempre que dicho Ideario, que la búsqueda de las mejores acciones, practicas, de los mejores y mas justos objetivos individuales y sociales, locales, regionales, nacionales e internacionales, etc., no se vean contaminados, manipulados, falsificados, estafados, no sean Cum Fraude, traicionados…; siempre que se apliquen bien, como es debido, en la realidad-practica real, y no solo de boquilla, en el discurso, las/los proclamaciones, representaciones, simbologías, iconografías, imaginarios, relatos, propagandas, marketings, lavados de cerebros… varios; siempre que se lleven, bien, muy bien, a/en la realidad-practica real, individual y socialmente, local, regional, nacional, internacionalmente, etc., no nos cansaremos de repetirlo, pues, ello es fundamental, esencial, conditio sine qua non, clave; siempre que se apliquen de forma deontológica, honrada, integradora, con juego, competencia y cooperación limpios, con libertad responsable, critica positiva fundada; de forma muy justa, humilde, responsable, respetuosa, positiva, competente, rigurosa, eficiente, creativa, profundamente humana-fondamente human…

Corintios 10: 14: “Por tanto, amados míos, huid de la idolatría” y desnudaos de las mentiras, los engaños, las falsedades, las soberbias, prepotencias, de los todo vale, incluido lo peor, para ganar, imponerse; desnudaos de los narcisismos individuales y de grupo, de los egocentrismos, grupocentrismos, de las idolatrías, grupolatrías, de los racismos supremacistas, superioristas, endiosados, divinistas, de las corrupciones, los juegos sucios…

Corintios 10: 21: “No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios”…. Es decir, tal y como dice un dicho gallego: “Deus é Bo máis o Demo non é malo… – Dios es Bueno pero el Demonio no es malo…”.

Licho Licheiro, Mercedes Mercedeiras Duquesa de Regnum Legionense, Noga Nogarova Zarina de Vegapolov, Ribapolov, Castropolov, Tapiapolov, Ovipolov, Santipolov Y Parispolov, Diana Cazadora, Lyeandrín Lyeandrineiro, José Juan El Canario Conde de Kotapeiros: “En Navidades, en primavera, verano, otoño e invierno, vivir es ser, estar, hacer, trabajar, cantar, amar, luchar… honrada, positiva, justa, rigurosa, noblemente…; callar, pasar, cobardear, someterse, claudicar, mentir, engañar, falsear, contaminar, manipular, estafar, actuar Cum Fraude, hipernarcisear, idolatrar, traicionar, venderse… nunca. Luchar para seguir luchando, mejorar para seguir mejorando, amar para seguir amando, cantar para seguir cantando… La mort c’est plus fort que le corps, mais l’amour c’est plus fort que la mort – La muerte es mas fuerte que el cuerpo, pero el amor es mas fuerte que la muerte”.

Muy Felices Navidades desde Santiago de Compostela (Galicia-España), Ciudad del Camino, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino, O Bo Camiño, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y mas allá por el Bien… – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó é máis alá polo Ben…

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela (Galicia-España), jueves 24 de diciembre 2020