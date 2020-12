Javier Cabrerizo Daniel: «Enciclopedias escolares»

No sé cual será mi regalo de Navidad, pero ya me doy por regalado; esta mañana he encontrado en casa de mi abuela dos enciclopedias escolares de 1947 y 1954. Buscando en el baúl de los recuerdos me he dado cuenta de que cualquier tiempo pasado no me parece siempre mejor, sino, que como parece ser propio de la historia, repetitivo.

En la primera página de la más antigua puede leerse: “Con censura eclesiástica Aprobada por la Autoridad”. La primera lección trata sobre religión y establece el cristianismo como la única religión verdadera (sic). Más adelante, en las páginas de historia de España, se narra ésta según la versión del Bando Nacional: “La segunda república española, como la primera, fue el fruto de la conspiración de los partidos extremistas y agitadores, que querían acabar con las bases permanentes de nuestra tradicionalidad religiosa y patriótica. La república fue degradando en marxismo (…)”

Podemos extraer la conclusión, estemos de acuerdo con estas palabras o versión, de que la historia (nuestra historia) se narraba desde la visión del bando vencedor o, dicho de otra forma, del bando que ostentaba el poder. He hecho un esfuerzo buscando las diferencias entre aquellos libros de texto y los de ahora. Si las encuentro son en cuanto al formato, pues la forma sigue siendo la misma. Antes la historia estaba narrada por una banda de extremistas y ahora por otra.

Yo, como mártir del actual sistema educativo, he presenciado como la historia se prostituye ahora hacia el otro bando. ¿En medio que queda? La neutralidad, la paz, el civismo, la convivencia, el respeto (…) Conceptos que parecen interesar cada día menos, y es precisamente así porque estos implican actuar como adultos, es decir, siendo conscientes de lo que somos, de nuestros problemas y carencias para no caer en lo más fácil; encontrar un culpable de todo.

Muchos de los pocos (poquísimos) jóvenes que tenemos algo de visión crítica, al igual que en aquella época, es gracias a nuestras propias lecturas.

“Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado» escribió Orwell en 1984. Este país está plagado de imbéciles, o también llamados extremistas.