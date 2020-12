Victor Entrialgo De Castro: «España cobarde de mi esperanza»

La lotería es el medio sibilino que utiliza el Estado para recaudar los dineros de un pueblo que confía demasiado en el azar.

Un pueblo que deja al azar incluso su gobierno, porque este gobierno no es resultado de otra cosa más que de un azar, un albur consentido por una Nación que deja en sus manos la dirección de sus destinos, es un pueblo con poco espíritu.

Si, como dice el CIS de Tezanos y los medios del gobierno, Pedro Sanchez es el lider mejor valorado de ese pueblo, yo soy prusiano.

Que no hay debate sobre forma de Estado exige que no mencionemos ese supuesto debate, porque justamente eso, mencionarlo todos los días, es lo que pretende el Gobierno, para, con la apariencia de su defensa, avivar una polémica que no existe.

Un gobierno como éste, que ha provocado la animadversión como ningun otro desde su nacimiento, no deja tiempo para otra cosa que no sea ponerlo en ridículo y en evidencia, criticarlo, denunciarlo, combatirlo, defenderse de sus ataques a las libertades y derechos, pedir diariamente su dimisión, resistir.

Y ese es el mayor de sus delitos, que son tantos sus abusos y tropelías, tantas sus negligencias y desvaríos, que no dejan tiempo para tanto como en este país hay que hacer. Pelear contra estos gaznápiros y todo un rosario de palmeros, trepas y pelotas se ha convertido en una actividad a tiempo completo.

No se puede emprender, ni investigar, ni proyectar, ni cobrar, ni estudiar, ni cuidar, ni aunar esfuerzos, ni colaborar, ni atender, ni sanear, ni sanar. No hay siquiera tiempo para asombrarse de los desatinos de este gobierno cobarde mientras la muerte por covid, siempre presente, nos acompaña.

Cobardes los separatistas catalanes no asumiendo las consecuencias de su alzamiento cobarde. Cobardes los etarras que comenzaron a asesinar cuando se murió el dictador. Cobardes los podemitas que no se rebelan frente a la mentira de Vallecas formalizada por los marqueses de Galapagar. Cobardes quienes traicionan a la verdad o a sus principios y viven arrodillados ante el dedo que los nombró, con tal de permanecer en las Instituciones. Cobarde la derechita cobarde que prefiere a Sánchez y el del moño por miedo a perder poder en el urgente proceso de reunificación de la derecha. Y cobardes, en menor medida, el resto de españoles viviendo bajo la bota vieja y desatada de un gobierno que conculca su Constitución y esperando de su Rey lo que tiene que hacer él. España cobarde de mi esperanza.