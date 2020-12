EXCELENTE MENSAJE NAVIDEÑO DEL REY DE ESPAÑA, CERVANTES Y BLAS DE LEZO

POR EL MEJOR DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL, LEGAL, EFICIENTE, ETC. DE ESPAÑA, LA GRAN NACIÓN ESPAÑOLA, DE LA UNIÓN EUROPEA, DE LAS NACIONES HERMANAS HISPANAS, IBÉRICAS, DE “LOS PUEBLOS DE LA TIERRA” (COMO DICE NUESTRA VIGENTE CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA DE MONARQUÍA PARLAMENTARIA DE 1978)

Miguel de Cervantes, escritor español universal: “De altos espíritus es apreciar cosas altas; Es dulce el amor a la patria; La verdadera nobleza consiste en la virtud; La sensaciones mas gratas, el esfuerzo por ser mejores sin ser prefectos y, sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que esté; La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea » (y, sobre todo, frente a tanta soberbia, prepotencia, arrogancia, engreimiento, chulería…; frente a tanto narcisismo individual y de grupo, egocentrismo, grupocentrismo, egolatría, grupolatría, idolatría…)

Creo que nuestro Rey de España y Jefe de Estado español, Felipe VI de España, en su tradicional mensaje navideño (que se puede ver y leer en Internet), retransmitido por los medios de comunicación españoles, de las 21 horas del 24 diciembre 2020, Día de NocheBuena 2020, junto a las muy oportunas imágenes, hizo lo que debía, de acuerdo con su Papel, Funciones Constitucionales, un justo, excelente, positivo y necesario discurso, intervención en lo relativo a los siguientes puntos:

1. Defender la ética, es decir, la deontología, la honradez, el cumplimiento justo de la responsabilidad, del deber, individual y social, para todos los españoles, por todos los españoles y sea cual sea, como dijo, su posición individual, familiar, etc.

Lo que es fundamental, esencial, clave, conditio sine qua non, prioritario para todos los responsables públicos, privados, eclesiales, creyentes, no creyentes, etc., pero, también, para los agentes y grupos sociales. Lo que ya había hecho, en la realidad-práctica real, el Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI, con parte de su familia, al apartarla de la Casa Real, etc.

Por cierto, lo que no hacen, entre otros, PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas anti-España, antiConstitución española, antiMonarquía española, anti-español, etc., racistas supremacistas, superioristas, divinistas, endiosados, socialistas-comunistas, izquierdistas, nacionalistas, separatistas, guerracivilistas, fomentadores de odio, racismo, exclusión, desintegración, divisiones, violencias (materiales, inmateriales, etc.), graves enfrentamientos, etc., que incluyen a ETA-Bildu, a los extremistas nacionalistas, socialistas-comunistas, izquierdistas golpistas, ilegales, separatistas, etc. Y que, además, como PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, etc., algunos, bastantes, se vienen haciendo muy ricos y/o poderosos gracias a la política politiquera, partidista, sectaria, clientelar, todo vale por el poder y muy injustos privilegios, etc.; gracias a instancias de encarnación y socialización muy influyentes, etc.

2. Defender con muy buenos fundamentos, argumentos, acciones, la vigente Constitución democrática española de 1978 y frente a los rupturistas extremistas de izquierda, nacionalistas, separatistas, etc., anti-España, anti-nación española y contra su vigente Constitución democrática de 1978, contra su sistema democrático constitucional de monarquía parlamentaria de 1978, contra la monarquía parlamentaria constitucional española, contra el español, etc. Es decir, los socios extremistas, izquierdistas, nacionalistas, separatistas, etc. de PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, que hicieron posible su Moción de Censura de 2018, llevada a cabo en base a la denuncia de la corrupción del Caso Gürtel del Partido Popular (PP) liderado por Mariano Rajoy. Moción de Censura, claramente, montada con apoyo de un magistrado politiquero, partidista, etc., de una justicia politiquera, partidista, etc. y que el Gobierno del PSOE de Felipe González puso en marcha, tras ganar las elecciones generales por mayoría absoluta del 28 de octubre 1982, después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981; puso en marcha, al acceder al poder, al Gobierno de España a partir de 2 de diciembre de 1982, al igual que otras politiquerías, partidismos, sectarismos, clientelismos, nepotismos-familiarismos, amiguismos, etc. en el campo de la medios de comunicación, las instancias de encarnación, socialización, representación, mediación, acción, movilización, etc. sociales. Lo cual le permitió al PSOE y las instancias, medios, etc. que controlaba, llevar a cabo una inadmisible contaminación, lavado de cerebros, manipulación, corrupción, todo tipo de juegos sucios, etc., en el campo de la lengua, información, comunicación (sobre todo, los medios mas influyentes), educación, universidad, ciencia, técnica, cultura, deporte, justicia, seguridad, Administración, de las encuestas como el caso del “Centro de Investigaciones Sociológicas” (CIS), del Banco de España, de los servicios públicos, privados, etc., de diversos medios, instancias, sectores y campos sociales en España, en todas y cada una de sus partes, dentro y fuera de España, de la gran nación española.

Es decir, el PSOE presentó una Moción de Censura para denunciar la corrupción del PP y cuando el PSOE venía siendo, viene siendo uno de los partidos de la Unión Europea, de Occidente, de los mayores corruptores-corruptos, del mayor juego sucio a partir del campo político y en múltiples direcciones. Solo el caso de corrupción de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) supone mas de 680 millones de euros y el PSOE es responsable de un gran número de casos de corrupción, de muy graves casos de corrupción…

En España, se han escrito bastantes libros sobre la grave corrupción del PSOE y otras fuerzas políticas, económicas, sociales, etc.

Ahora bien, esta muy grave corrupción y juego sucio no fueron combatidos, como es debido, por el PP y el resto de las fuerzas democráticas españolas, políticas, económicas, sociales, etc.

En España, desde la puesta en marcha de la democracia en 1977 y hasta la actualidad, finales del año 2020, principios del 2021; en España, en todas y cada una de sus partes, dentro y fuera de España, de la nación española, viene habiendo un muy grave problema de corrupción estructural, endémica, de juego sucio, protagonizado por una parte de los responsables, fuerzas, medios, etc. políticos, económicos, sociales, etc., y en lo que viene participando, también, individual, familiar, grupal, social y colectivamente, local, comarcal, provincial, autonómica, nacional e internacionalmente, en los diferentes medios, instancias, sectores y campos sociales, a todos los niveles, una parte de la población española, de los agentes, grupos, medios, etc. sociales presentes, actuantes en España, dentro y fuera de España.

Lo cual, dicha corrupción y juego sucio, deben ser combatidos, democráticamente, por arriba, muy arriba, en medio, abajo y muy abajo, de forma deontológica, honrada, continua, muy rigurosa, competente, firme, eficiente y a todos los niveles, en todos los medios, instancias, sectores y campos sociales, de forma muy justa, bien medida, explicada, aplicada, difundida y controlada. Y para que España, la nación española, deja de formar parte, cuanto antes de los países, de las naciones de Europa occidental, de Occidente, etc., mas corruptores-corrupto, con mayor juego, competencia, cooperación sucios, etc., etc. Lo que, entre otras cosas muy negativas, viene dando lugar a que España sea una de las naciones europeas, occidentales, etc. que viene teniendo el mayor paro general, juvenil, femenino, de mayores de 40, 50 años, una mayor precariedad laboral, graves déficits y deudas públicos, una menor competitividad, productividad, etc.

En este sentido, el Rey Felipe VI dijo, en su mensaje de la NocheBuena 2020: “nuestra Constitución nos garantiza nuestro modo de entender la vida, nuestra visión de la sociedad y del ser humano; de su dignidad, de sus derechos y libertades. Una Constitución que todos tenemos el deber de respetar; y que en nuestros días, es el fundamento de nuestra convivencia social y política; y que representa, en nuestra historia, un éxito de y para la democracia y la libertad”. “Y junto a nuestros principios democráticos y el cumplimiento de las leyes necesitamos también preservar los valores éticos que están en las raíces de nuestra sociedad. Ya en 2014, en mi Proclamación ante las Cortes Generales, me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos sin excepciones; y que están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares”…

Sin embargo, los socios extremistas izquierdistas y nacionalistas anti-España, anti-nación española, anti-español, etc., del PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, con los que sacó adelante la Moción de Censura de 2018, con los que ha pactado el Gobierno de España, la muy negativa ley de Educación de la ministra PSOE de Educación, María Isabel Celaá Dieguez, los Presupuestos Generales del Estado español, la distribución de las muy grandes ayudas de la Unión Europea para hacer frente a la pandemia del coronavirus, etc.; estos socios extremistas izquierdistas, nacionalistas separatistas, etc. vienen atacando, constante, sistemáticamente, la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978…

El líder de ETA-Bildu, Arnaldo Otegui, ha declarado: “Para alcanzar la República vasca hay que empezar por votar Sí a los Presupuestos” Generales del Estado 2021, de España, de la nación española.

Sin embargo, la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria dice, entre otros artículos, lo siguiente: Artículo 1: “1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”; Artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”; Articulo 10: “1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”; Articulo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”; Artículo 138: “1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales; Artículo 139: “1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”.

3. Nuestro Rey de España, Jefe del Estado español y “mando supremo de las Fuerzas Armadas” (artículo 62 de la vigente Constitución democrática española de 1978), Felipe VI, defendió, también, en su mensaje público de la NocheBuena 2020, el papel del Ejército español, de dichas Fuerzas Armadas y que, de acuerdo con la vigente Constitución democrática española de 1978, artículo ocho (8), “tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. El Rey de España, también, se refirió, junto a las Fuerzas Armadas españolas, a “nuestros Cuerpos de Seguridad, Protección Civil y servicios de Emergencias, y otros muchos servidores públicos, que han demostrado su vocación de servicio y su plena sintonía con nuestra sociedad”.

4. El Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI, como es, debe ser su obligación, en su mensaje de la NocheBuena 2020, se preocupó de la muy, muy grave situación económica creada por la pandemia del coronavirus y que la politiquería, partidismo, sectarismo, etc. de PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, convirtieron a España en la nación del mundo, una de las primeras, sino la primera, en número de contagiados y muertos por coronavirus por cien mil habitantes, número de ancianos muertos en residencias, número de personal sanitario contagiado, aumento del paro, tanto general, como el juvenil (el mayor de Europa, Occidente, a lo que se refirió el Rey de España, entre otros sectores sociales gravemente afectados por la muy grave crisis creada por el coronavirus, a los jóvenes, de los que dijo: “su nivel de desempleo es altísimo, y no pueden ser los perdedores de esta situación. Nuestra juventud merece tener la formación más adecuada, crecer personal y profesionalmente, y poder llevar a cabo sus proyectos. España no puede permitirse una generación perdida”), la mayor caída del Producto Interior Bruto (PIB) junto a Argentina bajo un régimen extremista populista (y cuando, anteriormente, Argentina, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue una de las naciones mas desarrolladas del mundo e, incluso, llegó ocupar la primera posición en 1895, 1896), muy grave caída de empresas, autónomos, socioeconómica, empresarial, etc.

En esta línea, el Rey Felipe VI dijo muy bien, muy justa y oportunamente en su intervención navideña 2020: “Proteger a los más vulnerables y luchar contra las desigualdades que la pandemia ha creado o ha agravado es una cuestión de dignidad entre quienes formamos una misma comunidad política. Pero también será fundamental recuperar nuestra economía. Y para ello es decisivo fortalecer el tejido empresarial y productivo, industrial y de servicios. El reconocimiento y el apoyo a nuestras empresas, la protección a nuestros autónomos y comerciantes, tan golpeados estos meses, será imprescindible para crear empleo, ese empleo que tanto necesita nuestro país. Necesitamos, por tanto, consolidar las bases que nos den un horizonte claro de impulso, estabilidad y confianza económica, que anime la inversión y la creación de puestos de trabajo”.

Sin embargo, el Gobierno socialista-comunista, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, iglesias, etc. Cum Fraude, todo marketing, propaganda embaucadora, contaminadora, manipuladora, tóxica; este Gobierno socialista-comunista es el mas extremista izquierdista de la Unión Europea (UE), donde la mayoría de los gobiernos vienen siendo de centro-derecha y los de izquierda de centro-izquierda moderados.

5. Nuestro Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI, se refirió, también, en su mensaje de la NocheBuena 2020, a la necesidad de que España participe muy activamente en la Unión Europea y lleve a cabo las muy necesarias, imprescindibles y urgentes reformas (como la laboral y otras muchas), en linea con Alemania y las naciones democráticas del mundo mas desarrollas y avanzadas, de las que forma, debe formar parte España, la gran nación española, y donde, entre otras cosas, el paro (paro general, paro juvenil, paro femenino, etc.), la precariedad, el deficit y deuda públicos, la caída del PIB, la corrupción, juegos sucios, etc., son mucho menores que en España y tienen una productividad, competitividad mas altas.

La cual, España, la gran nación española, debe ocupar en el mundo el lugar que le corresponde, pues, entre otras cosas, en toda la Tierra, en la actualidad, finales del año 2020, principios del 2021, hablan español mas de 585 millones de personas, lo aprenden cada año mas de 22 millones de personas, el español representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial en las transacciones económicas, además, también, hablan gallego-portugués-brasileiro mas de 250 millones de personas y cuando el español y el gallego-portugués-brasileiro son iguales en un 89%. Lo que ofrece al mundo español, hispano, ibérico un gran potencial mundial para el mejor desarrollo socioeconómico, empresarial, cultural, etc., pues, además, en Estados Unidos hablan español 60 millones de personas y en Brasil 30 millones de personas.

En esta línea, al hablar de la Unión Europea, dijo el Rey de España Felipe VI: “Europa es también muy importante para afrontar esta crisis. Contamos con la Unión Europea, que ha asumido un compromiso firme con la sostenibilidad y recuperación económica frente a esta pandemia. La Unión nos ofrece una oportunidad histórica para progresar y avanzar; abre una nueva época para que España se una en un proyecto común para modernizar nuestra economía; adaptar nuestras estructuras productivas a la nueva revolución industrial, tecnológica y medioambiental que vivimos. Y asentar con ambición y cohesión nuestro papel colectivo como miembros de la UE ante el mundo”.

6. El Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI, en su mensaje de NocheBuena 2020, llamó al reencuentro y pacto entre los españoles, a la unión de los españoles, ciudadanos de bien y por el bien, a la unión desde la ética, la deontología, honradez, responsabilidad… y para defender, de la mejor manera, España, la gran nación española.

El Rey Felipe VI, para superar los enormes retos a los que nos enfrentamos, sanitarios, económicos y sociales, llamó a realizar “un gran esfuerzo colectivo en el que cada uno siga dando lo mejor de sí mismo en función de sus responsabilidades y en la medida de sus capacidades”; llamó a la unidad, la suma de esfuerzos individuales. Como dijo “el nuestro no es un pueblo que se rinda o que se resigne en los malos tiempos”…

En concreto, el Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI de España, dijo en su mensaje navideño de 2020: “No olvidemos que los avances y el progreso conseguidos en democracia son el resultado del reencuentro y el pacto entre los españoles después de un largo período de enfrentamientos y divisiones. Son el resultado de querer mirar juntos hacia el futuro, unidos en los valores democráticos; unidos en un espíritu siempre integrador, en el respeto a la pluralidad y a las diferencias, y en la capacidad de dialogar y alcanzar acuerdos. Son principios que no pierden nunca vigencia por el paso de los años. Y junto a nuestros principios democráticos y el cumplimiento de las leyes necesitamos también preservar los valores éticos que están en las raíces de nuestra sociedad”.

PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude dicen, con la boca pequeña, apoyar al Rey de España y Jefe del Estado español por su mensaje en la Nochebuena 2020, sin embargo y al mismo tiempo, han pactado con las fuerzas extremistas izquierdistas, socialistas-comunistas, nacionalistas, etc. que han criticado muy duramente el mensaje del Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI, de la Nochebuena 2020, que quieren sacarse de en medio, liquidar la Monarquía parlamentaria constitucional española, el sistema democrático constitucional español de Monarquía parlamentaria de 1978, la unidad, integridad democrática constitucional de la nación española, el español (al que ya han liquidado como lengua vehicular de España, minimizado, perseguido, penalizado en determinadas Autonomías españolas y cuando, como dice la vigente Constitución democrática española de 1978 en su articulo tres, “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”), etc.

Por cierto, dirigentes extremistas nacionalistas separatistas catalanes criticaron muy duramente al Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI, por no haber rectificado, en su mensaje de Nochebuena 2020, su muy justa, oportuna, excelente, responsable y constitucional intervención pública del tres (3) de diciembre 2017, en defensa de la España, la nación española constitucional, de su unidad-integridad democrática constitucional y frente al referéndum ilegal y golpista celebrado en Cataluña el uno (1) de octubre 2017; referéndum ilegal y golpista que fue apoyado por la Nueva Internacional Comunista, creada por Fidel Castro y Lula da Silva, en 1990, cuando se hundieron la Unión Soviética y el comunismo del este, y cuando pusieron en marcha el Foro neocomunista y de los viejos y nuevos extremismos identitarios, el “Foro de Sao Paolo 1990”; referéndum ilegal y golpista de Cataluña del uno (1) de octubre 2017 que, como estamos diciendo, fue apoyado en su reunión, “Encuentro Número 23”, de este “Foro de Sao Paolo 1990”, celebrado en Managua (Nicaragua) en julio 2017; “Encuentro” de Managua del Foro de Sao Paolo 1990 que contó con la presencia de las fuerzas extremistas llegadas desde España, Izquierda Unida (IU) de la coalición Unidos Podemos (UP), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Candidatura de Unidad Popular (CUP).

7. Finalmente, el Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI, en su mensaje de Nochebuena 2020, dijo, muy bien y oportunamente: “Siempre he pensado que España es un país extraordinario, de una enorme riqueza y diversidad cultural, construido a lo largo de los siglos gracias al esfuerzo en muchas generaciones de españoles, y con una gran historia que ha sido, durante una época, la historia misma de nuestro mundo”.

“No somos un pueblo que se rinda o que se resigne en los malos tiempos. No va a ser nada fácil superar esta situación, y en cada casa lo sabéis bien. Pero yo estoy seguro de que vamos a salir adelante. Con esfuerzo, unión y solidaridad, España saldrá adelante. Con todos y para todos. Y, como Rey, yo estaré con todos y para todos, no solo porque es mi deber y mi convicción, sino también porque es mi compromiso con todos vosotros, con España”.

Efectivamente, y de acuerdo con el excelente mensaje del Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI, de Nochebuena 2020, España es una gran nación y los españoles, individual y socialmente, de forma deontológica, honrada, comprometida, con el mayor rigor, responsabilidad, competencia, cooperación, eficiencia, entrega, sabiendo siempre aprender de nuestros errores, fallos y fracasos propios y ajenos; los españoles debemos defender España, la gran nación española, todas y cada una de sus partes, su mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, humanitario-solidario, eficiente, etc., junto a la Unión Europea, a la que pertenecemos, a las naciones hermanas hispanas, ibéricas y “colaborando en el fortalecimiento de una relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”, como dice nuestra vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978 y que, viene defendiendo y representando muy bien, dentro y fuera de España, Felipe VI.

Son otros los que necesitan reformas, buenos, justos y necesarios controles y en profundidad, en linea con las mejores, mas desarrollas, avanzadas democracias del mundo, como Alemania y otras, y para funcionar, para trabajar, de forma deontológica democrática, constitucional, legal, muy transparente, responsable y eficiente, para/por España, la gran nación española, su unidad, integridad, mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, responsable, respetuoso, critica positivo fundado, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, integradora, medioambiental, ética, espiritualmente, nacional, internacionalmente, etc.

PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, en lugar de recomendar a los demás, transparencia, ejemplaridad, etc., debe predicar con el ejemplo y aplicarse los buenos principios que, de forma continua, proclama, repite de forma propagandística, contaminadora, lavadora de cerebros, manipuladora, etc.; los principios de transparencia, ejemplaridad, es decir, de deontología, honradez, juego, competencia y cooperación limpios, de defensa de España, de la nación española, de todas y cada una de sus partes, de su mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, competente, riguroso, responsable, eficiente, etc., de la Unión Europea, de las naciones hermanas hispanas e ibéricas, de “los pueblos de la Tierra” (como bien dice nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978) y de acuerdo con la legislación democrática nacional e internacional, con el comportamiento, libertad, trabajo, cultura, critica, justicia, etc. justos, bien medidos, definidos, explicados, aplicados, difundidos y controlados.

Empero, los valores deontológicos, los valores de honradez, juego, competencia y cooperación limpios, de transparencia, ejemplaridad, responsabilidad, respeto, rigor, eficiencia, de humildad, de critica positiva fundada, de saber aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, de comportamiento, libertad, trabajo, cultura, critica, justicia, etc. justos, etc., bien medidos, necesariamente; estos justos, buenos valores, y otros en la misma línea, deben ser justamente aplicados y controlados, en la realidad-practica real, por los agentes, líderes, grupos, fuerzas, medios, instancias, sectores sociales españoles, presentes en España, etc.

El mensaje navideño 2020 del Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI, ha sido, de este tipo de mensajes, el que ha tenido mas audiencia televisiva hasta la fecha y lo han visto 10,76 millones de espectadores.

Viva España, la gran nación española, Viva el Rey de España y Jefe del Estado español, el gran Felipe VI de España.

Saludos muy cordiales y Felices Navidades (Nochebuena, Navidades, Santos Inocentes, Año Viejo, Año Nuevo y Reyes Magos) desde Santiago de Compostela (Galicia-España), Ciudad del Camino, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino, O Bo Camiño, Camino Largo, Camino de nuestras vidas, en el más acá y más allá, por el Bien, Camiño longo, Camiño das nosas vidas, no máis acó e máis alá, polo Ben…

Blas de Lezo y Olavarrieta, gran héroe español: “Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; jueves, 31 diciembre 2020, Santiago de Compostela (Galicia-España)