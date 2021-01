Javier Cabrerizo Daniel: «Matar moscas a cañonazos»

Este pueblo padece una osadía de gobernantes cuyas principales características, salvo contadas excepciones, son la codicia, el analfabetismo, la mentira, la hipocresía, la vulgaridad y la incompetencia.

Como cualquier ser poco propenso a la actividad del pensamiento, el españolito medio se cree todo lo que sale de esa asquerosa maquinaria propagandística y malvada que, por regla general, aunque con alguna que otra distinción, son los medios de comunicación españoles. El periodismo se está convirtiendo en una actividad utópica.

Estos medios de incomunicación nos han ofrecido, a golpe de subvención, una respuesta al galimatías de sin sentidos que nos vemos expuestos: la irresponsabilidad individual.

Todos los que se han creído esta farsa presentan las mismas características; cortos de mente y, a la inversa, largos de lengua. ¿Quién puede creer que la respuesta a esta situación puede ser tan simplona? Los simplones.

Los problemas complejos merecen un análisis profundo e independiente. Algo que se ha realizado, pero claro, que pereza coger ese objeto rectangular con tapa lleno de letras. Mejor encender el otro objeto rectangular que nos habla, aunque lo que dice sea verdaderamente estúpido.

La imbecilidad de la mayoría de los ineptos, torpes e ignorantes que gobiernan este pueblo solo puede explicarse mediante la teoría del “que parezca que hago algo”.

Puede parecer un tanto absurda, pero no lo es. La mayoría de las restricciones a las que nos vemos sometidos no tienen criterio objetivo alguno: mascarilla en todo momento y lugar, horarios reducidos, cierres de hostelería, etc. Si se hacen parece que la gente piensa que estás haciendo algo por erradicar el problema, pero nada más lejos de la realidad. Estás, como se dice vulgarmente, matando moscas a cañonazos, pero lo mejor es que estas mentes privilegiadas nos han destrozado la casa con bombazos y la mosca sigue allí. Aún más: han logrado que la gente comprenda que la mejor forma de matar la mosca es esa; destrozarlo todo.

Les mandaría ánimos, pero creo que no soy el más oportuno para hacerlo. Ya saben lo que dice el evangelio: “¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?”