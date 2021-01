VIOLENTO ASALTO GOLPISTA AL CAPITOLIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

INTENTO DE GOLPE DE ESTADO PROMOVIDO POR EL EXTREMISTA POPULISTA DONALD TRUMP QUE DEBE SER CESADO, LLEVADO ANTE LA JUSTICIA



Donald Trump, presidente de los Estados Unidos: “No podemos aceptar una elección robada”

El extremista populista Donald Trump, procedente de los “Realities Shows” televisivos, donde se hizo famoso; Donald Trump que fracasó en más de 60 recursos sobre los resultados de las elecciones presidenciales americanas que perdió, ante los tribunales de justicia, incluido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que tiene mayoría conservadora; Donald Trump que viene procediendo de forma golpista y totalmente antidemocrática al perder las elecciones presidenciales en los Estados Unidos del tres (3) de noviembre 2020; Trump, acaba de cerrar su gravísima espiral extremista populista, demagógica, al convocar, de forma totalmente irresponsable y muy peligrosa, a una horda de salvajes y violentos extremistas, disfrazados en plan peliculero, que llevaban banderas de Trump, gorras como la de Trump, etc., a sus seguidores más fanáticos, entre los que había tres importantes grupos de extrema-derecha de Estados Unidos.

Donald Trump los convocó, “No podemos aceptar una elección robada”, etc.; los convocó a tomar el Capitolio de lo Estados Unidos, la sede de la soberanía popular de la democracia representativa americana (la nación del mundo, la americana, que tiene la constitución democrática más antigua, la de 1787-1788, seguida de la francesa de 1891 y de la española de 1812, “La Pepa”).

De esta manera, el mundo pudo ver, gracias a la televisión, el muy lamentable espectáculo de la toma, del asalto violento del Capitolio, es decir, el gravísimo cuestionamiento de la democracia de los Estados Unidos con seguridad y garantías, de justa división de poderes, con el sistema americano de «Checks and Balances», de justos contra-poderes democráticos, etc.

Esta gravísima y violenta invasión extremista populista del Capitolio de los Estados Unidos; este asalto violento del Capitolio promovida/o, de forma absolutamente irresponsable y muy peligrosa, por el presidente Trump, cuando, en sesión conjunta de la Camara de Representantes y el Senado norteamericanos, se estaba eligiendo, dentro de la legalidad, al presidente de los Estados Unidos; esta gravísima y violenta invasión extremista populista, este gravísimo y violento asalto fomentada/o, claramente, por el presidente Trump, que se viene negando a admitir el resultado de las últimas elecciones presidenciales de noviembre 2020, pero solo cuando pierde él y que viene creando una gravísima polarización, división de los Estados Unidos, muy graves enfrentamientos, supone un muy grave, gravísimo desprestigio para los Estados Unidos y su gran democracia representativa, con seguridad, garantías, justicia justas, con justa división de poderes, etc.

En las redes sociales, hemos podido ver videos en los que estaba el presidente Trump, su esposa, miembros de su familia y equipo, en una carpa con medios audiovisuales, alentando a los extremistas que se manifestaban en Washington a tomar el Capitolio y a los que había convocado personalmente a la capital de los Estados Unidos, su capital política, y que, por la fuerza, lo asaltaron. Sin embargo, el presidente Trump se resistió autorizar el envío de los reservistas de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Posteriormente, al pronunciarse sobre el asalto violento al Capitolio, al poder legislativo de los Estados Unidos, lo hizo para decir, sobre todo, que entendía la rabia que había propiciado dicho ataque violento. Posteriormente, mas de 24 horas después del gravísimo asalto al Capitolio y que se pudo ver por la televisión, el presidente Trump, tal vez por las posibles implicaciones legales, cambió de tono, condenó la violenta invasión y admitió el relevo presidencial por el demócrata Joseph Biden, ganador de las elecciones prersidenciales americanas.

Creo que este muy peligroso extremista populista, Donald Trump, de acuerdo con el Imperio de la Ley, debería ser destituido de todos sus poderes presidenciales por el gravísimo peligro que supone y que viene dando lugar a muy graves enfrentamientos en los Estados Unidos que, durante el asalto violento al Capitolio, han causado varios muertos (cinco), heridos y numerosas detenciones, y debería dar cuenta ante la justicia, al igual que los que asaltaron, invadieron violentamente las instituciones democráticas representativas americanas; debería dar cuenta de sus gravísimos actos y cuando se estaba decidiendo, democráticamente, el resultado de las elecciones presidenciales americanas de noviembre 2020, de acuerdo con los resultados electorales y siguiendo el procedimiento constitucional. legal americano.

El presiden Trump, que pudo haber hecho propuestas para cambiar el sistema electoral americano sino estaba de acuerdo con el mismo, que no protestó cuando, anteriormente, ganó el ocho (8) de noviembre 2016, las eleciones presidenciales, sin embargo, sólo donde ha perdido las elecciones presidenciales viene promoviendo: primero, reclamaciones legales, que todas han sido desestimadas judicialmente, incluido por su propio partido, el republicano y al más alto nivel, por su vicepresidente, Michael Richard “Mike” Pence, presidente del Senado, por el líder republicano en el Senado, Mitchell “Mitch” McConnell, etc.; y, después, acciones golpistas, extremistas, ilegales, como el asalto violento del Capitolio y cuando se estaba decidiendo, legalmente, la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos.

El presidente Trump, que sólo admite los resultados electorales donde ha ganado, después de este gravísimo asalto violento al Capitolio norteamericano, debería ser destituido legalmente por su inadmisible comportamiento golpista y llevado ante la justicia.

EXTREMISMO IZQUIERDISTA, NACIONALISTA, DEMAGÓGICO, POPULISTA, FUNDAMENTALISTA, ETC. EN ESPAÑA

En España, también, fuerzas extremistas izquierdistas, socialistas-comunistas, anarquistas, nacionalistas y no nacionalistas, populistas, fanáticas, etc., los ilegales golpistas nacionalistas separatistas catalanes, etc., también, cuando han perdido electoralmente, no les gustaba la política democrática que se estaba aplicando, decidieron rodear-ocupar parlamentos, promover manifestaciones, acciones violentas, negar la democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas. Lo que es absolutamente inadmisible.

Ello sucedió, entre otros casos, en 2011, en el parlamento autonómico catalán y en el parlamento español en 2012, con el lema “Ocupa el Congreso” y que sustituyeron, debido al rechazo del mismo, por “Rodea el Congreso”, cuando, además, el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy había ganado las elecciones generales del año 2011 con la mayor votación conseguida por el PP hasta la fecha, 10,8 millones de votos, el 44,63%, 186 parlamentarios (de 350 parlamentarios). El lema, en 2012, de las fuerzas extremistas izquierdistas, nacionalistas, etc., que se manifestaron, instalaron violentamente ante el Congreso español y dieron lugar a varios heridos, varios de ellos policías; el lema, entre otros, y cuando el PP, en la moción de investidura, estaba tomando posesión del Gobierno de España; el lema era “asediar el Congreso indefinidamente y no abandonar hasta que el Gobierno (español) dimitiese en bloque”.

Dentro de estas movilizaciones extremistas izquierdistas, nacionalistas, antidemocráticas, violentas, contrarias a la democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas, al sistema de justa división de poderes, al sistema político democrático español de Monarquía parlamentaria de 1978, etc., tanto Pablo Iglesias, Alberto Garzón, etc. hicieron declaraciones, claramente, antidemocráticas y provocadoras, defendiendo las acciones violentas, los ataques, agresiones a las fuerzas del orden (Pablo iglesias declaró que “le emocionaban”), considerando a España un “Estado policial” (Alberto Garzón); declaraciones contra partidos como el Partido Popular (PP), Unión, Progreso y Democracia (UPyD), a los que culpaban de la violencia policial, etc.

Posteriormente, la coalición de extrema-izquierda Unidos Podemos, liderada por Pablo Iglesias, Alberto Garzón, etc., convocó, con estos al frente, manifestaciones, acciones marcadamente antidemocráticas, entre otras, cuando estaba teniendo lugar, en 2016, la investidura de Mariano Rajoy del PP como presidente del Gobierno de España. De nuevo, el año 2019, en Andalucía (España), cuando ganaron las elecciones autonómicas la suma del PP, Cs/Ciudadanos y Vox, la coalición de extrema-izquierda Unidos Podemos, de nuevo, promovió acciones violentas, rodear el parlamento, el día que Juanma Moreno del PP fue investido presidente de la Autonomía-Junta de Andalucía.

A alguna de estas manifestaciones, acciones extremistas, en Andalucía y tras perder las elecciones y el poder, se sumó el PSOE andaluz y con numerosos autobuses.

Es decir, dichas fuerzas extremistas izquierdistas, nacionalistas, anti-españolas, anti-Constitución española, anti-Monarquía parlamentaria española, anti-sistema democrático constitucional español de Monarquía parlamentaria de 1978, anti-español, etc., y a las que se sumó el PSOE, en plan racista supremacista, superiorista, endiosado, divinista, solo admitían el resultado de las elecciones si ganaban ellos, pues, de lo contrario se manifestaban violentamente en contra, rompían la baraja democrática, en línea con lo que sus antecesores hicieron en la Primera y Segunda República españolas; en línea con el caso del Prestige en Galicia (España), el 11M-13M, etc.

Recordemos que, en este contexto que estamos tratando, en el marco de la grave crisis económica y financiera que se inicia en 2007-2008, en España se convocaron, en 2012, en el Pais Vasco y Navarra, y en España, dos huelgas generales contra el Gobierno PP de Mariano Rajoy.

Al mismo tiempo, los extremistas golpistas ilegales nacionalistas, izquierdistas, separatistas catalanes, también, rompían la baraja democrática y, entre otras muchas acciones violentas, antidemocráticas, por medio de los extremistas «Comités de Defensa de la República”, etc., copiados de los totalitarios «Comités de Defensa de la Revolución” de la dictadura totalitaria comunista, marxista-leninista, socialista-comunista cubana, en 2018, seguían la consigna violenta del presidente de la autonomía catalana, el extremista nacionalista separatista racista, Joaquin Torra, y que les mandó: “Apreteu i feu bé d’apretar”-“Apretad y hacéis bien en apretar”…

PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude calificó a Torra del “Le Pen español y el PSOE le va a hacer frente” pero, posteriormente, pactó con él, con su fuerza extremista nacionalista separatista, la del huido de la justicia, Carlos Puigdemont, y al igual que, también pactó con Pablo Iglesias-Unidos Podemos, del que dijo, una semana antes, en plena campaña electoral, que ni él ni el 95% de los españoles podrían dormir tranquilos con Podemos en algunos ministerios; pactó con los extremistas nacionalistas separatistas izquierdistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), con el brazo político de la banda terrorista nacionalista vasca ETA, etc. Todos ellos votaron la Moción de Censura, en 2018, del PSOE Sanchez Cum Fraude contra el PP de Mariano Rajoy…

PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude, anteriormente, había declarado: “Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 veces o 20. Con Bildu no vamos a pactar”…

NO AL EXTREMISMO POPULISTA, DEMAGÓGICO, FANÁTICO, FUNDAMENTALISTA, RACISTA, VIOLENTO, ETC., VENGA DE DONDE VENGA

En fin, algunos extremistas, populistas, demagogos, radicales, fanáticos, fundamentalistas, etc., de un color y otro, de una y otra tendencia, dentro y fuera de España, llevados por su narcisismo individual y de grupo, por su egocentrismo, grupocentrismo, autoidolatría, grupolatría, racismo supremacista, superiorista, endiosado, divinista, por su extremismo, populismo, demagogia, radicalismo, fanatismo, fundamentalismo, violencia material, inmaterialmente, etc., vienen estando dispuestos a lo peor, a romper la baraja democrática cuando pierden, no se hace lo que ellos quieren. Lo cual es, absolutamente, inadmisible desde el punto de vista democrático con buenos principios; desde de la vigencia de la democracia representativa y economía de mercado con seguridad, garantías y justicia justas, con justa división de poderes; desde el punto de vista deontológico, honrado, humilde, con crítica positiva fundada (sabiendo siempre, debiendo saber, siempre, con honradez, humildad y el máximo rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc.), del juego, competencia y cooperación limpios en el campo político y resto de los medios, instancias, sectores y campos sociales.

Es gravísimo que el presidente de los Estados Unidos, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas Americanas, Donald Trump, haya estado, de forma permanente y desde que perdió las elecciones presidenciales de noviembre 2020, jaleando, promoviendo, azuzando, excitando la acción extremista gravísima que acaba de suceder en los Estados Unidos, el violento asalto golpista al Capitolio y que sitúa a Estados Unidos al nivel de los peores regímenes extremistas ilegales golpistas, de uno y otro color político, de los peores sistemas, regímenes antidemocráticos, que fomentan, activamente, la antidemocracia, el peor extremismo, demagogia, populismo, radicalismo, fanatismo, fundamentalismo, racismo supremacista, superiorista, endiosado, divinista, los peores juegos sucios, etc., todo vale por el poder y/o muy injustos privilegios, descalificar, deslegititimar, perseguir y linchar a los principales adversarios, competidores y críticos, a los que no se sometan a muy injustas imposiciones, contaminaciones, lavado de cerebros, manipulaciones, etc., incluido lo peor de lo peor…

Como es posible que las fuerzas de orden, de seguridad de los Estados Unidos, que vienen interviniendo con gran firmeza democrática y mucho más en lugares como el Capitolio y en toda su zona, es decir, en lugares como la sede de la democracia representativa de los Estados Unidos; como es posible que dichas fuerzas de orden y seguridad no hayan sido capaces de impedir el asalto violento al Capitolio y cuando estaban reunidas las dos cámaras americanas en sesión conjunta para elegir al Presidente de los Estados Unidos. Acaso se debe a la muy irresponsable actitud y comportamiento del extremista populista Presidente Trump…

LAS MUY BUENAS PROPUESTAS DEL REY DE ESPAÑA FELIPE VI

Es fundamental, como viene insistiendo, una y otra vez, el Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI; es fundamental que se cumpla, con honradez, juego limpio, humildad (sabiendo siempre, debiendo saber, siempre, honrada, humilde y muy rigurosamente, aprender de los errores propios, ajenos, etc.), con responsabilidad individual y social, con seguridad, garantías y justicia justas, con el rigor debido, el Imperio de la Ley, las vigentes Constituciones democráticas tanto españolas, americanas como del resto de naciones democráticas con seguridad, garantías y justicia justas, y frente a los extremistas, demagogos, populistas, radicales, fanáticos, fundamentalistas, etc., de uno y otro color, como Trump y sus seguidores, como los que vienen haciendo lo mismo en España y otras naciones, es decir, violar, gravísimamente, el Imperio de la Ley, las Constituciones democráticas vigentes, promover golpes de Estado, atacar gravísimamente el resultado de las elecciones democráticas, el funcionamiento constitucional democrático de juego, competencia y cooperación limpios, atacar, violentar, violar, sistemáticamente, la democracia representativa y economía de mercado de juego limpio, con seguridad garantías y justicia justas, con justa división de poderes, etc. Y por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, responsable, respetuoso, riguroso, competente, critico positivo fundado, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, integradora, medio-ambiental, ética, espiritualmente…

Es, absolutamente, fundamental, esencial, prioritario, a escala individual, familiar, grupal, social y colectiva, a escala local, regional, nacional e internacional, global, en los medios de comunicación y demás instancias de encarnación, socialización, mediación, representación, acción, emprendimiento, movilización, etc. sociales, defender, de forma honrada, humilde, muy rigurosa, comprometida y activamente, la democracia representativa y la economía de mercado, con seguridad, garantías y justicia justas, con justa división de poder, con justos contra-poderes democráticos, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, eficiente, etc. Y con los agentes, grupos, medios, etc., honrados, moderados, responsables, etc. que lo hagan posible sabiendo, siempre, debiendo saber, siempre, aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 11-01-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá por El Bien – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá polo Ben…