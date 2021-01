Pablo González: «Sesión Continua, la mentira nos gobierna»

No hace muchos años los pequeños y mayores iban a una sesión de cine que se llamaba “Sesión continua” eso significaba que por un módico precio se podían ver la/s películas cuantas veces se quisiera, pues bien, ahora estamos asistiendo a varias películas con esa denominación cuyo argumento repetitivamente es el mismo, es de esos argumentos que aburren y……..aburren, pero aquellos que los cuentan no se cansan de repetir y……. repetir, son muy cansinos; seguramente es una estrategia que tienen analizada unos maravillosos expertos desconocidos cuyos salarios los reciben de los impuestos que pagan los trabajadores, para conseguir más votos a fuerza de dar con el martillo en el mismo clavo por si se clava en la dura madera. El método es sencillo y por supuesto la estrategia utilizada para los ciudadanos ignorantes también; el clavo representa la mentira, el martillo la comunicación que se utiliza y la madera es el “cerebrito” de los ignorantes; la consecuencia es fácil de averiguar, se lanzan mentiras continuamente por los medios de comunicación y se consigue que muchos se las crean, por lo tanto más adictos a la mentira y por supuesto más votos. Está claro el título de la película: LA MENTIRA

Simplemente por recordar algunas MENTIRAS, podemos empezar por aquella según la cual no iban a realizarse cierto tipo de coaliciones pre-electorales y post-electorales, que por supuesto se produjeron después, supongo que los votantes socialistas no deben estar muy contentos porque incluso les engañaron a ellos, seguramente fue “sin querer”, pero por supuesto son los responsables de lo que votaron y de sus consecuencias.

Otra MENTIRA es la que nos han contado innumerables veces sobre el coronavirus: los datos numéricos no son reales, los datos técnicos tampoco, la aplicación de las normas tampoco, los expertos tampoco, pero los protagonistas son siempre los mismos y hacen muy bien su papel: MIENTEN.

Ahora resulta que no les interesa la Sanidad, se llenan la boca con el tema sanitario y no son capaces de reconocer una buena acción como es el nuevo Hospital que ha inaugurado nuestra Presidenta de la Comunidad, que por cierto, puede hacer las elecciones cuando quiera porque ¡¡¡ARRASA!!! MIENTEN una vez más, les interesa “su” Sanidad, no la que necesitamos los españoles. Son los que más hospitales han cerrado durante los gobiernos que han tenido y los que menos han inaugurado. Son los que más paro han producido, producen y producirán, pero dicen que les interesa el empleo, ¿el empleo de quién? Otra MENTIRA MÁS, seguramente será el de los asesores, familiares, amiguetes y conocidos.

Dicen que en Barajas no aterrizó un avión que les interesaba, cuando se ha demostrado que sí aterrizó, algunos de los protagonistas comentaron que sus ocupantes venían a saludarles y a darles unos maletines de regalo. Otra MENTIRA más.

Es casi seguro que en las próximas elecciones generales les votarán muchos indocumentados porque ahora, en la Era Moderna, el socialismo y el comunismo no consisten en las ideas que todos, de una u otra forma, hemos estudiado, ahora consisten en vivir como un capitalista SIEMPRE, sin haber producido el dinero del que viven y claro a esa nueva MENTIRA se apunta todo el mundo, aunque dentro de la mencionada MENTIRA hay otra MENTIRA que es la siguiente: esa idea no es para todos, es sólo para algunos, es decir, tenemos unos socialistas y comunistas ricos y muchos comunistas y socialistas de un nivel muy inferior.

Seguimos, dentro de la muy cuestionable Ley de Educación está implícita una asignatura que tiene una gran difusión y muy fácil aprendizaje: LA MENTIRA, los que se mueven dentro de ella están muy a gusto, es lógico, se mueven en su medio de vida y más ahora que el nivel de MENTIRAS ha alcanzado límites insospechados, la conocíamos a nivel general, fundamentalmente como FRAUDE, de uno u otro tipo, pero lo que no podíamos imaginar es que la tuviéramos que conocer en el mundo docente. Parece MENTIRA que un estudiante pueda pasar al curso siguiente con varias asignaturas suspendidas, eso es engañar, es mentir en su formación académica, es hacerle un flaco favor, esto parece importar muy poco a los responsables de la educación porque LA MENTIRA como asignatura la han aprobado ellos.

La MENTIRA está con nosotros desde hace muchísimos años como actor secundario y ahora la tenemos como protagonista principal en la política actual porque ha llegado a hacerse crónica, a lo mejor dentro de nada se reúnen otro grupo de expertos desconocidos y desarrollan una vacuna para este virus, a ver si tenemos suerte y la fabrican en una sola dosis, lo escribo porque no sabemos todavía si el Gobierno ha comprado dosis o vacunas, porque como saben cada vacuna son dos dosis; tiene mucha pinta de que hay que dividir por dos el número que nos quieren camuflar en su información diaria.

El mundillo de “somos cultura europea” es otra MENTIRA, esa frase es un slogan tras el cual se esconden muchos votos y una serie de intereses económicos importantes, ¿a qué denominan cultura europea? Aunque sí es cierto que necesita atención especial, pide ayuda continuamente y no hay duda de que la necesitan con mucha urgencia y en cantidades muy grandes, para darse cuenta sólo hay que ponerse delante de la pantalla de TV y entretenerse un poco, viendo por ejemplo algún programa en el que participan miembros de ese sector y en el que las preguntas son de culturilla general, distinta a la europea, es habitual que no contesten a las preguntas que les hacen o que suelten barbaridades de un enorme calibre, hace poco una pregunta que hicieron al cultural que le tocaba contestar fue: ¿Qué país europeo tiene parte de su territorio en Asia? La respuesta que dio, incluso sonriendo, dentro de las cuatro posibilidades que le ofrecían, fue: LUXEMBURGO, esperemos que los asiáticos luxemburgueses no se enfaden porque lo dijo sin intención de molestar a nadie en especial, incluso como si le hiciera gracia ¡¡¡QUE BURRO!!! Ciertamente la ayuda que solicitan es muy urgente, porque esto no es una excepción es habitual.

También son dignos de citar en este capítulo de la MENTIRA, algunos de los medios de comunicación que se dedican a informar mintiendo continuamente para conseguir como simpatizantes a los ignorantes que formarán parte del equipo de LA MENTIRA. Se lo pasan bien informando mal y además como de esa manera se consiguen subvenciones que las pagamos los demás, pues nada: “por el mar corren las liebres…”

Por último cabe citar LA MENTIRA encubierta de querer crear cada vez más funcionarios públicos para disminuir las cifras del paro y dar empleo seguro a muchos de los suyos, cuando la verdad de este asunto es la siguiente: cuantos más funcionarios tengamos más impuestos tiene que pagar el sector productivo, por lo tanto más impuestos y como consecuencia más paro, el del sector privado COMO SIEMPRE, porque son los que tienen que pagar con sus impuestos a los funcionarios y están tan ahogados que terminan en el paro aumentando sus cifras, ¿quién va a pagar a los funcionarios cuando los trabajadores privados estén todos en el paro? Seguramente los funcionarios, los socialistas y comunistas ricos…..; se imaginan, esas cifras aproximadas serían más o menos:

.Trabajadores en el paro: 18.000.000 .Trabajadores activos a cuenta del Estado: 3.500.000 . Está claro que los del paro no cobrarían nada, pero… ¿Quién paga a esos 3.500.000?

Con otros LAS MENTIRAS eran aisladas, CON ESTOS SON DE SESIÓN CONTÍNUA.

Muchas gracias por su lectura y de VERDAD, no hagan caso de la MENTIRA.