Rafael López Charques: «Balones fuera «

Hay que reconocer que nuestro simulacro de gobierno sabe hacer algunas cosas bien, pocas, muy pocas como ha demostrado, pero algunas sí, no podemos negárselo.

Una de las escasas cosas en que ha evidenciado su habilidad es en echar balones fuera. No sabemos si alguno de sus componentes se dedicó algún tiempo, aunque fuese como aficionado al deporte del balón, pero tenemos claro que bastantes de ellos deben considerar al mismo como una posible salida profesional, una vez se les acabe el chollo del que disfrutan, y por eso entrenan.

Ya desde que se constituyó el no gobierno, y máxime a partir de la pandemia, nuestros altos políticos han dado repetidas muestras de creer que no tienen nada que ver con los múltiples problemas que aguanta el país.

Ellos están sufriendo por nosotros, en sus bien remunerados puestos, pues se devanan continuamente la sesera buscando el bienestar de todos los ciudadanos, pero para su mala suerte solo se encuentran con problemas, uno tras otro.

Así se han convertido en especialistas de echar balones fuera, pues nunca se consideran responsables de nada. Siempre hay una circunstancia, ya sea un imprevisto, una acción del exterior, una jugarreta de los contrarios, o cualquier otra causa, que justifica que se consideren siempre limpios de polvo y paja.

A pesar de todo lo que ocurre, de lo que estamos pasando, increíblemente ningún miembro del desgobierno dimite. En otro país hubiesen saltado varios, pero aquí, nada. Ni se van, ni los echan, aunque indudablemente los que tendrían que dar ejemplo en lo primero, son sus dos principales cabecillas. Esta es la posible explicación de tal comportamiento.

Hablando del problema más visible en la actualidad, “cum fraude” aseguro en el Congreso, a mitad del año pasado, “hemos vencido al virus”. Desde aquella el riesgo de contagio se ha multiplicado por cincuenta y tenemos más de ochenta mil muertos, sin embargo asegura que su simulacro de gobierno ha salvado miles de vidas. Se lo agradecemos, pero no nos explicamos cómo, pues lo único que ha hecho es lavar su cara y la de sus compadres, y culpar de todo a todos los que ha podido. Es decir balones fuera.

No nos extrañe. Está muy ocupado, por el bien de todos, en que su ministra de desigualdad garantice que las mujeres puedan “tumbarse en el sofá y ver una película”, siempre y cando no sea Pretty Woman, que califica como de ofensiva para la mujer, aunque en el mundo se la considera como un canto al amor y a la sinceridad. Otra maniobra para inducir al personal a que no piense en lo que a él no le conviene.

Quizás el ejemplo más claro de lo que comentamos es la cuestión de la subida del precio de la luz. De la elevación de su coste nadie es responsable, ni podía evitarse. ¿Se lo creen? Tiene un IVA muy elevado y desde el ejecutivo lo han justificado diciendo que es una exigencia de la Unión Europea, lo cual no es cierto. Además en las hemerotecas constan manifestaciones, hechas pocos años atrás, de varios de los que han tenido que ver con el incremento, oponiéndose y criticando tal posibilidad. Ahora echan balones fuera, pues ellos son los primeros que lo lamentan, intentando convencernos de que también son víctimas de tal medida, pues no hay otra posibilidad.

Quizás la han subido para poder financiar gastos imprescindibles, como el cuantioso que van a hacer en maquilladores y esteticistas para salir guapos y guapas en las ruedas de prensa y en la tele.

El colmo de echar balones fuera es culpar y calificar de fachas, a los que les cantan las cuarenta.