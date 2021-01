¿Por qué empapelan a Cifuentes y Sánchez, el de la tesis plagiada y el doctorado fake, se va de rositas?

Ha sido Carlos Herrera, al amanecer de este 19 de enero de 2021, quien ha levantado la liebre: «Por qué sientan a Cristina Cifuentes en el banquillo y a Pedro Sánchez, que ha hecho trampas mucho más graves, no le dicen ni mus?».

Cristina Cifuentes se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por un presunto delito de falsedad documental relativo a su Trabajo de Fin de Máster, sobre el cual pesa la sospecha de que ni lo elaboró ni lo presentó ante el tribunal en persona, consiguiendo que se lo regalaran por una combinación de presiones de sus colaboradores y complicidad de la Universidad Rey Juan Carlos.

No se enjuicia si la expresidenta de la Comunidad de Madrid cursó los estudios y aprobó las asignaturas, como se ha dicho hasta la saciedad, sino si remató esos estudios con una pantomima ajena al esfuerzo personal que comporta y lo maquilló, ella o alguien en su nombre, con una especie de acta falsa que simuló un examen final que en realidad no hizo.

A este respecto, los testimonios en su contra son claros, aunque también interesados al proceder de arrepentidos que logran con ello ciertos beneficios. Y la prueba exhibida por la acusada, un pen drive que incluye una cita consignada a las horas exactas de ese examen final y avalada por un perito, avala por contra su versión de que sí cubrió ese trámite en persona.

En todo caso, Cifuentes pagó un altísimo precio político por este episodio que, unido a la difusión de un confuso vídeo donde parecía sustraer dos botes de crema en un supermercado, desató una cacería política y mediática con pocos precedentes, desde los mismos ámbitos que en tantos otros casos más escandalosos miran para otro lado o dan cobertura a los abusos.

El ejemplo más claro de esto es la tesis de Pedro Sánchez, un escándalo de mucho mayor envergadura que el de Cifuentes, cuyo máster apenas servía para engordar su currículum y no, como en el caso del actual presidente, para obtener un doctorado que le habilita para obtener algún día incluso una plaza de catedrático.

Como explica este martes Esdiario en un editorial, lo que diferencia ambos casos es solo la respuesta mediática y judicial que han tenido: con Cifuentes se desplegó la máxima contundencia imaginable. Con Sánchez, la mayor impunidad conocida, acompañada de la fabricación de coartadas infumables para tapar la evidencia de su comportamiento.

El líder del PSOE no hizo su tesis, de manera total y parcial; se la fabricaron o se la fabricó con vergonzosas copias de trabajos ajenos y se la aprobaron en un tribunal del que formaban parte amigos , uno de los cuales es coautor incluso del libro publicado a posteriori con el mismo contenido.

Y lo más escandaloso fue la utilización del sello de la Moncloa para difundir un supuesto test antiplagio que legitimaba la calidad de la tesina, convirtiendo a la propia Presidencia en cómplice de una mentira oficial: nunca se conoció el contenido de ese control de calidad, bien porque no existe, bien porque no arroja el resultado proclamado.

Que Cifuentes pueda acabar en la cárcel y Sánchez, por contra, vaya dando lecciones de transparencia al propio Rey tras construir su carrera con una moción de censura justificada por la necesidad de higiene en la vida pública; lo dice todo del ecosistema político, mediático y hasta judicial de España: no es que haya dos varas de medir ya; es que a unos se les atiza con crueldad mientras a otros se les despliega una alfombra roja inaceptable.

LOS 5 PLAGIOS MÁS DESCARADOS DE PEDRO SÁNCHEZ, ALIAS ‘DOCTOR FAKE’

1. El ‘power point’ del ministro Sebastián en EEUU. Sánchez, plagió en su tesis doctoral (ni citó con nota al pie ni en la bibliografía) el contenido esencial de un power point que utilizó el entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, para la presentación del ‘Plan Made in Spain’ en EEUU. Una material que usó, por ejemplo, en una conferencia en Nueva York el 16 de marzo de 2009.

Este power point forma parte de esos documentos internos del Ministerio de Industria que el actual líder del PSOE fusiló en su tesis doctoral presentándolos como si fueran aportaciones suyas a la investigación universitaria, cuando en realidad no lo eran. Pese a ello, obtuvo la calificación «apto cum laude» de un tribunal cuya independencia ha quedado en entredicho por la amistad de sus miembros y la cercanía a Sánchez.

El presidente del Gobierno no referenció en ninguna de las 342 hojas de su tesis doctoral el llamado «Made in/Made by Spain. Plan de Apoyo a las Imagen de las Empresas Españolas en el Mercado de EEUU 2009-2010», elaborado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), adscrito al Ministerio de Industria. Así se titularon aquellas diapositivas que usó Sebastián en dicha presentación, a la que asistieron los entonces Príncipes de Asturias así como representantes de más de cien empresas españoles que operaban en suelo estadounidense.

2. Un informe del ICEX sobre la Marca España. El actual líder del PSOE también plagió «en mosaico» un informe sobre el «Proyecto Marca España» elaborado por el Instituto Español de Comercio Exterior ICEX, la Asociación de Directivos de Comunicación, el Foro de Marcas Renombradas Españolas y el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. En concreto, OKDIARIO detectó que las páginas 295 y 296 de la tesis de Sánchez reproducen contenido de las páginas 102 y 103 del informe «Proyecto Marca España», elaborado en mayo de 2003, es decir, 9 años antes de que el presidente del Gobierno se doctorase.

3. Un artículo del presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet. José Luis Bonet elaboró en el año 2010 un artículo como presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas. El FMRE es una alianza público-privada creada para defender la importancia de la marca y de la internacionalización para las empresas y para la economía española. Bonet tituló el artículo «El Foro de Marcas Renombradas Españolas, una experiencia para la competitividad internacional».

Dos años después, en 2012, en la página 292 de la tesis de Sánchez se puede leer un párrafo literal del artículo de Bonet. No obstante, este texto no entrecomillado viene precedido de varias referencias al artículo del presidente de Freixenet que sí están referenciadas como citas textuales. Esta técnica irregular de citar y luego plagiar o parafrasear cambiando de orden las frases se detecta a lo largo de toda la tesis del presidente del Gobierno.

4. Un informe de la Oficina Económica de Zapatero de 2010. Sánchez transcribió en su tesis un pasaje del Informe de la Oficina Economía del Presidente del Gobierno (OEP) correspondiente al año 2010. Entonces, esta oficina a las órdenes de José Luis Rodríguez Zapatero estaba dirigida por Javier Vallés, otro colaborador del ex ministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián, que estuvo al frente de la OEP entre 2004 y 2006.

En concreto, Sánchez escribe en la página 186 de su tesis: «Así, en 2009, el stock acumulado de IED en el exterior alcanzó los 646.000 millones de dólares, convirtiéndose España en la décima economía inversora del mundo. La IED española se ha dirigido preferentemente a Latinoamérica, EE.UU y Europa del Este».

Mientras que el informe de la OEP de 2010 recogía que «en el año 2009 el stock acumulado de IED española en el exterior alcanzaba los 646.000 millones de dólares, convirtiendo a España en la décima economía inversora del mundo. Este stock representa un 44% del PIB frente al 3% que representaba en 1990 y se concentra en los países de la UE y Latinoamérica, produciéndose en la última década la entrada de empresas españolas en EEUU, Europa del Este y, en menor medida, Asia». El líder socialista «parafrasea sin citar la fuente» en este caso.

5. Un artículo científico de una doctoranda rumana. El presidente del Gobierno plagió también a una investigadora rumana llamada Nicoleta Vasilcovschi, autora de un artículo sobre diplomacia comercial. Sánchez hizo un ‘copia y pega’ de un texto incluido en un paper firmado por esta doctoranda de la Universidad Alexandru Ioan Cuza de Iași (Rumanía). El documento ajeno plagiado en la página 45 de la tesis lleva por título Commercial diplomacy importance and the rol of peace promoter in the globalisation context (La importancia de la diplomacia comercial y el papel del promotor de la paz en el contexto de la globalización).