Germán Gorraiz Lopez: «¿Crisis en el Gobierno de Navarra?»

La formación de un “Gobierno Progresista” presidido por María Chivite e integrado por miembros de Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, (contando con la colaboración externa de I-E y Bildu), dejó a Navarra Suma en el limbo político a pesar de ser la candidatura más votada y obtener 20 escaños en el Parlamento Foral.

¿Intenta Maya reeditar la Teoría del Quesito?

El éxito conseguido por Enrique Maya al lograr el apoyo del PSN municipal para la aprobación de los Primeros Presupuestos de su legislatura supone el agigantamiento de su figura política y su posicionamiento como hombre fuerte de UPN al tiempo que sería un claro movimiento de la derecha navarra para preparar el terreno a la reedición en un futuro mediato de la Teoría del Quesito de Miguel Sanz.

El pensamiento de Maya en el primer tramo de su mandato se distinguió por ser rígido e incorregible lo que le impelía a no tener en cuenta las razones contrarias (ausencia de la necesaria empatía política para lograr acuerdos al no disponer de la necesaria mayoría absoluta) y tan sólo recogía datos o signos que le confirmaban el prejuicio para convertirlo en convicción. Asimismo,su conducta destilaba una especie de delirio de grandeza que provocaba que se creyera dotado de un talento y un poder extraordinarios debido a que las deidades le habían elegido para la alta misión de eliminar todo vestigio del legado asironiano, por lo que no dudó en actuar incluso al margen de los Plenos municipales con tics autocráticos en la creencia de que seguiría contando con la eterna fidelidad del PSN de Esporrín. Sin embargo, sus excesos personalistas habrían provocado el toque de atención del PSN y ante esta coyuntura, Maya supo encontrar las debilidades ajenas y utilizarlas en beneficio propio (falta de empatía entre Esporrín y Asirón) así como realizar acciones complejas(ceder a las exigencias del PSN) que pueden no ser entendidas en un principio por sus votantes pues sus metas se proyectan hacia un futuro mediato (reeditar la Teoría del Quesito de Miguel Sanz consistente en el reparto del Poder en Navarra entre UPN y el PSN).

¿Crisis en el Gobierno de Chivite?

EH Bildu decidió revisar su actual estrategia política e incorporar a su bagaje político la llamada inteligencia maquiavélica, consistente en realizar acciones complejas que pueden no ser entendidas en un principio por sus votantes pues sus metas se proyectan hacia un futuro mediato (República vasca), de lo que sería paradigma el apoyo sin complejos de Bildu a los Presupuestos del Gobierno Chivite. Este movimiento magistral de sus piezas, habría descolocado a Navarra Suma que quedaba condenado al ostracismo para el resto de legislatura al tiempo que escenificaba la asunción de Bildu como colaborador externo de los Gobiernos de Chivite, lo que de facto supone otorgarle “la legitimidad democrática al otrora paria político”.

Sin embargo, el apoyo del grupo municipal del PSN en Pamplona a los presupuestos de Navarra Suma aunado con el tratamiento del euskera por parte del PSN, provocará la desafección tanto de Geroa Bai como de Bildu. Así, el PSN ha defendido hasta el momento el mantenimiento de la zonificación lingüística como garantía del respeto a la pluralidad de Navarra y han rechazado el modelo uniformista aplicado en el País Vasco con la Ley 10/1982 Básica del Euskera para lograr “una euskaldunización dirigida de todo el territorio”. En consecuencia, los cotos lingüísticos virtuales e impermeables a toda influencia externa implementados en 1986 en Navarra por la ley del Vascuence aún permanecen vigentes aunque con síntomas de resquebrajamiento en sus paredes pues el Parlamento de Navarra aprobó el 18 de febrero de 2010 la primera y única modificación hasta la fecha de la Ley Foral del Vascuence, mediante la cual varios ayuntamientos de la Comarca del Sur de Pamplona (Galar, Belascoain y Aranguren) pasaron a incorporarse a la Zona Mixta tras lograr mayoría absoluta en la votación de los Plenos de sus respectivos Consistorios. Todo ello podría generar una Crisis de Gobierno que supondría la salida de los miembros de Geroa Bai y Podemos y la formación de un Gobierno monocolor que contaría con el apoyo externo de Navarra Suma, lo que supondrá de facto la reedición de la Teoría del Quesito sanziana.