Sobre el asalto golpista promovido por el presidente Trump, el «Impeachment» y el ocupa-rodea el Parlamento, extremismos varios

SOBRE LA CARPA DONDE EL PRESIDENTE TRUMP, SU FAMILIA, ETC. ANIMARON A LOS MANIFESTANTES QUE ASALTARON VIOLENTAMENTE EL CAPITOLIO Y A LOS QUE PREVIAMENTE EL PRESIDENTE TRUMP HABIA CONVOCADO ANTE LA CASA BLANCA



SOBRE LA IMPLICACIÓN, TOTALMENTE CLARA Y PROBADA, DEL PRESIDENTE TRUMP EN EL ASALTO VIOLENTO AL CAPITOLIO Y EL “IMPEACHMENT”-REPROBACIÓN-RECUSACIÓN DEL PRESIDENTE TRUMP



SOBRE EL EXTREMISMO POPULISTA, IZQUIERDISTA, NACIONALISTA, SOCIALISTA, COMUNISTA, ANARQUISTA, ANTICAPITALISTA, ETC. EN ESPAÑA Y OTROS PARTES DEL MUNDO



NO A LOS EXTREMISMOS, HIPERNARCISISMOS, RACISMOS SUPREMACISTAS, SUPERIORISTAS, ENDIOSADOS, DIVINISTAS, ETC., VENGAN DE DONDE VENGAN; SÍ A LA UNIÓN, INTEGRACIÓN, LA LUCHA, DEONTOLÓGICA, HONRADA, RESPONSABLE, MUY HUMILDE Y RIGUROSA, POR EL MEJOR DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRÁTICO, CONSTITUCIONAL, INTEGRADOR, EFICIENTE, ETC.



EL Presidente Trump dijo ante los extremistas que, posteriormente, asaltaron el Capitolio: “A los republicanos que son débiles, les vamos a tratar de dar orgullo y la valentía que necesitan para que recuperemos nuestro país. Así que ahora vanos a marchar por la avenida Pensilvania (la calle que une la casa Blanca y el Capitolio)”; “Si no peleáis como el demonio, ya no vais a tener un país”

El video que hemos podido ver en Internet, la redes sociales, que ha circulado, viene circulando mundialmente, en el que sale el extremista, hipernarcisista, populista, presidente Donald Trump, su familia y miembros de su equipo mas directo, en una carpa con amplios medios audiovisuales, en Washington (Estados Unidos), siguiendo a los extremistas violentos que, el seis de enero 2021, se manifestaron en la capital de Estados Unidos, convocados, previamente, ante la Casa Blanca por el presidente Trump y, posteriormente, tomaron, asaltaron violentamente el Capitolio (una parte de ellos iban armados, con explosivos, etc.), incitados, claramente, por Trump, donde legalmente se estaba procediendo, de acuerdo con la normativa legal americana, por la Camara de Representas y el Senado americano en sesión conjunta, a la elección del presidente de los Estados Unidos; este video fue grabado por encargo del hijo mayor del presidente Trump, Donald Trump Jr. (Junior).

El asalto violento al Capitolio de los Estados Unidos, que desprestigia muy gravemente a la nación norteamericana y su democracia constitucional (la mas antigua democracia constitucional, la norteamericana de 1787-1788, después la francesa de 1791 y, después, la española de 1812, la de “La Pepa”), al igual que el continuo, permanente montaje del presidente Trump de denunciar el robo de las elecciones presidenciales 2020, lo que supone, también, un gran desprestigio democrático para los Estados Unidos; este asalto violento al Capitolio, en el que participaron tres grupos de extrema-derecha norteamericanos, causó cinco muertos (uno de ellos, policía), numerosos heridos (varios de ellos policías) e, inicialmente, dio lugar a mas de cincuenta (50) detenciones. Posteriormente, fueron identificados 170 asaltantes del Capitolio y 70 han sido imputados por vandalismo. El día 11 de enero 2021 ya habían sido detenidos noventa personas procedentes de distintas partes de Estados Unidos.

El fiscal Michael Sherwin, de Washington, dijo que la policía judicial esta tratando el asalto al Capitolio “como si fuera la escena de un crimen”.

El video, que estamos comentando, se grabó antes de que el presidente Trump se dirigiese a los miles de sus seguidores (se ha estimado que asistieron a la manifestación en Washington unas 33.000 personas procedentes de diversas partes de los Estados Unidos y que, según se ha informado públicamente, fue debidamente preparada); seguidores extremistas que se congregaron ante la Casa Blanca por la mañana para respaldar las denuncias del Presidente Trump que, en varios lugares en los que perdió y podrían decidir la elección presidencial, sistemáticamente, el presidente Trump y sus seguidores, acusaron, sin pruebas, dicha elección de fraude, de que le habían robado la elección presidencial.

El Presidente Trump presentó 60 denuncias judiciales contra la elección del demócrata Joseph Biden y ninguna fue estimada por los tribunales, incluido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de mayoría conservadora. Sin embargo, donde ganó Trump, como ya sucedió cuando consiguió la presidencia en las elecciones del martes, ocho (8) de noviembre 2016, no hizo protestas, ni denuncias.

El presidente Trump, tenía muy buenas perspectivas para ganar, de nuevo, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, habida cuenta de los muy buenos resultados económicos, el muy bajo paro que tenía Estados Unidos, lo bien que iba la bolsa, etc., pero su muy grave, gravísima irresponsabilidad, inadmisibles provocaciones en todo lo que tuvo que ver con la pandemia del coronavirus, enfermedad “Covic-19”, de la que se vio contagiado a sus 74 años, le llevó a perder dichas elecciones presidenciales del martes 3 de noviembre 2020, frente al demócrata Joseph “Joe” Biden, que sacó 81,2 millones de votos, el 51,38%, y Donald Trump 74,2 millones, el 46,91% de los votos, con una gran participación electoral del 67,7%, 158,2 millones de americanos, la mayor participación electoral en porcentaje desde las elecciones presidenciales del martes 6 de noviembre de 1900, en que la participación electoral fue del 73,2% y votaron 13,93 millones de americanos.

La mayor participación electoral en porcentaje en las elecciones presidenciales norteamericana tuvo lugar, el martes 7 de noviembre 1876, con el 81,8% y votaron 8,4 millones de votantes.

Los votos absolutos sacados por Biden y Trump en las elecciones del martes 3 de noviembre de 2020, son el mayor número de votos que sacaron, en la historia de las elecciones presidenciales norteamericanas, los dos candidatos presidenciales finalistas y desde que se celebraron las primeras elecciones presidenciales norteamericanas (diciembre 1788-enero 1789) hasta las ultimas, las elecciones del martes 3 de noviembre 2020.

El otro candidato a las elecciones presidenciales norteamericanas que sacó el mayor número de votos y que ocupa la tercera posición en número absoluto de votos tras Biden y Trump, es Barack Obama, que, en las elecciones presidenciales, del martes 4 de noviembre 2008, con una participación del 58,2% (131,31 millones de votantes), ganó las elecciones con 69,4 millones de votos (el 52,93%) y las volvió a ganar en las elecciones presidenciales del martes 6 de noviembre 2012, con 65,9 millones de votos (el 51,06%), y con una participación electoral del 54,9% (129,08 millones de votantes).

En la carpa del Presidente Trump, a la que nos hemos referido anteriormente, sonó la música de la canción discotequera “Gloria” (de 1979, compuesta, en italiano, por los italianos Umberto Tozzi y Giancarlo Bigazzi, y que la cantante norteamericana Laura Branigan, en inglés-americano, llevó a gran éxito internacional en 1982); canción, “Gloria”, que algunos/as bailaron, incluso, el presidente Trump dio muestras de seguirla, como se ve en el video que mandó grabar su hijo Donald.

En el video, el hijo mayor del presidente Trump, Donald Trump Jr., declara, con relación a los manifestantes que invadieron violentamente el Capitolio: “Son grandes patriotas que están hartos de las mentiras. Así que gracias a todos por ello”. El video lo cerró Kimberly Guilfoyle (la que mas bailó “Gloria”), novia de Donald Trump Jr. y que le pidió, a los extremistas seguidores del Presidente Trump, lo siguiente: “Tengan el coraje de hacer lo correcto, luchen”.

Mike Sington, ejecutivo de “NBC Universal” (compañía norteamericana de medios de comunicación), fue uno de los que, en la red “Twitter”, compartió el video del Presidente Trump, su familia y equipo mas directo, y declaró lo siguiente: “Esta es la carpa de producción de la ‘Marcha para salvar América’, que el Presidente Trump montó frente a la Casa Blanca y para animar a la multitud a marchar sobre El Capitolio e, incluso, declaró que se uniría a ellos. Por supuesto, no tenía intención de hacerlo y solo estaba calentando a la multitud”.

COMO SE PREPARARON, DESARROLLARON LOS HECHOS DEL ASALTO GOLPISTA AL CAPITOLIO

El presidente Trump, en su intervención ante los extremistas manifestantes, a los que convocó ante la Casa Blanca, el miércoles 6 enero 2021, los invitó a rodear el Capitolio (donde, en sesión conjunta, la Cámara de Representantes y el Senado estaban certificando el resultado de las elecciones presidenciales celebradas el martes 3 de noviembre 2020) tras decirles: “Os quiero y entiendo vuestro enfado”; “Es increíble lo que debemos padecer, por ello debemos pelear, todos deben pelear. Los republicanos pelean constantemente como un boxeador con las manos atadas a la espalda. Sí, queremos ser amables. Queremos ser respetuosos con todos, incluidos los tipos malos. Pero vamos a tener que luchar mucho mas duro”. También, el presidente Trump les dijo a los extremistas: “A los republicanos que son débiles, les vamos a tratar de dar orgullo y la valentía que necesitan para que recuperemos nuestro país. Así que ahora vanos a marchar por la avenida Pensilvania (la calle que une la casa Blanca y el Capitolio)”; “Si no peleáis como el demonio, ya no vais a tener un país”; etc., etc. Ya sabemos como acabó la cosa, con el asalto violento, golpista al Capitolio.

El presidente Trump, también, dijo en el mitin ante la Casa Blanca: “Debemos librarnos de los diputados débiles, los que no valen para nada, los Liz Cheney del mundo”. Se estaba refiriendo a Elizabeth “Liz” Cheney, numero tres de los republicanos en la Camara de Representantes, hija de Richard “Dick” Cheney que fue vicepresidente de los Estados Unidos con el presidente republicano George W. Bush. Liz Chaney se puso al frente de un grupo de republicanos hastiados de las provocaciones del hipernarcisista y extremista populista, presidente Trump y votó su reprobación, el “Impeachment”. Liz Chaney justificó su voto a favor del “Impechment” diciendo: “nunca ha habido una traición mayor por parte de un presidente de Estados Unidos a su juramento a la Constitución”

Trump había convocado una manifestación con un mitin ante su propia residencia en la Casa Blanca y, en “Twitter”, dijo “Será salvaje”.

El FBI, la policía judicial, preparó un informe, previo a la jornada de protesta, en el que advertía de una posible “guerra” en el Capitolio. Las agencias de inteligencia tenían pruebas de que los extremistas que apoyaban a Trump habían llamado a la insurrección, a asaltar el Capitolio y detener a diputados, senadores y al vicepresidente Michael “Mike” Pence. Incluso, algunos de estos extremistas, proclamaron que había que liquidarlos… En Internet, estos extremistas comparaban las acciones que querían llevar a cabo con la guerra revolucionaria de 1775 contra la potencia colonial británica.

El presidente Trump estuvo varios días sin contactar con su vicepresidente Pence, al que tildó de “cobarde” en redes sociales al no impedir la validación de los resultados de las elecciones presidenciales americanas. Lo que era su obligación legal (de Pence). Los extremistas que asaltaron el Capitolio, después de que el vicepresidente Pence dijera públicamente que no podía ceder ante las presiones de Trump, gritaron “ahorcad a Pence”.

Según varios mensajes analizados y mostrados por el “Site Intelligence Group”-“Instituto de Búsqueda de Entidades Terroristas Internacionales” en Internet, Organización No Gubernamental de Bethesda-Maryland (Estados Unidos); según “Site”, el plan era tomar el Capitolio y esposar al vicepresidente Pence y a los líderes demócratas. De ahí que varios de los asaltantes detenidos hayan aparecido en imágenes tomadas el día del asalto con bridas o esposas de plástico. Otros extremistas, asaltantes del Capitolio, proclamaron que había que lincharlos al igual que al vicepresidente Pence y a otros republicanos, críticos de Trump, a los que tildaban de “traidores republicanos”.

Según Kita Katz, directora del grupo “Site”, la organización del asalto al Capitolio comenzó después de un mensaje del presidente Trump en “Twitter”, el 19 de diciembre 2020, en el que dijo “Gran protesta en Washington el 6 de enero. Venid, va a ser brutal”. Según Rita Katz, directora de “Site”: “es asombroso que la policía no estuviese mejor preparada, dadas las claras y explícitas advertencias de los partidarios de Trump, que expresaron su intención de rodear y asaltar el Congreso y usar esposas y bridas, y sus planes claros en foros públicos y el reciente precedente de un complot para asaltar el Capitolio de Michigan (Estados Unidos)”.

“Asuntos Internos” esta investigando la actuación de la policía del Capitolio, a la luz de varios videos que muestran a agentes dejando pasar a los asaltantes, aunque otros muestran forcejeos claros. Han dimitido, a petición de los líderes políticos democráticos constitucionales, el jefe de la policía del Capitolio, Steven A. Sund, y el sargento de armas de la Cámara de Representantes, Paul D. Irving, un cargo que se dedica a garantizar los plenos. De los detenidos por la invasión del Capitolio, mas de cincuenta (50), varios son agentes policiales. Diversos cuerpos de seguridad, en Estados como California, New Hampshire, Texas y Washington, han iniciado expedientes disciplinarios al recibir información de que varios agentes suyos habían acudido a las acciones de protesta en la capital Washington. Dimitió, también, el diputado por el Estado de Virginia Occidental, el republicano Derrick Evans, que participó en la insurrección, el asalto al Capitolio y se grabó a sí mismo al entrar en el Capitolio con el resto de los violentos asaltantes.

Entre otros destacados republicanos que han pedido la cabeza de Donald Trump, el senador republicano de Pensilvania, Patrick Joseph “Pat” Toomey, el domingo 10 enero 2021, en una entrevista en la cadena de televisión americana “CNN” (“Cable News Network”), declaró que Trump debe dimitir y que, además, debe enfrentarse a cargos penales por incitar a los extremistas a asaltar el Capitolio. El gobernador republicano del Estado de Maryland, Lawrence “Larry” Hogan, declaró, el jueves 22 enero 2021, “Este es el momento de decidir si vamos a seguir la estela de Donald Trump o si vamos a volver a nuestras raíces. El partido estaría mucho mejor si se purgara a Donald Trump”. Larry Hogan es uno de los que se cita como candidato a la presidencia de los Estados Unidos para las elecciones de 2024.

“IMPEACHMENT” CONTRA EL PRESIDENTE TRUMP

El presidente Trump, número 45, es el único presidente, de los 46 que ha tenido los Estados Unidos, desde 1789 hasta ahora (Joseph “Joe” Biden es el número 46; Barack Obama es el número 44), enero 2021, recusado dos veces con un “Impeachment”, proceso de destitución, juicio político, contemplado en la Constitución de Estados Unidos.

La resolución del “Impeachment” dice lo siguiente: A) “El presidente Trump repitió falsamente que los resultados de las elecciones presidenciales fueron fraudulentos y que no deberían ser aceptados por el pueblo estadounidense ni certificados por las autoridades estatales o federales”. B) “El presidente Trump reiteró las falsas alegaciones ante una multitud cerca de la Casa Blanca e, intencionadamente, hizo declaraciones a la muchedumbre que fomentaron, y previsiblemente resultaron, en acciones ilegales en el Capitolio”. C) “Miembros de la multitud, incitados por el presidente Trump, irrumpieron ilegalmente y cometieron actos vandálicos en el Capitolio, se involucraron en otros actos violentos, destructivos y sediciosos, incluida la muerte de un agente de las fuerzas de seguridad”. D) “La conducta del presidente Trump siguió a sus previos esfuerzos por subvertir y obstruir la certificación de la elección presidencial”. E) “El presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno, amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió con el traspaso pacífico del poder y puso en peligro a una rama de gobierno equivalente”.

Al presidente Trump con el “Impeachment” se le acusa de “Incitación a la insurrección”.

Por primera vez en la historia de EE. UU., la Cámara de Representantes votó a favor de realizar un segundo juicio político a un mismo presidente, Donald Trump. El resultado de la votación fue 232 a favor del “Impeachment” y 197 en contra. Votación en la que diez republicanos dieron su aprobación así “Impeachment”. Ahora, queda pendiente la votación en el Senado donde el Partido Demócrata tiene 50 escaños y el voto de la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que preside el Senado y cuyo voto solo cuenta cuando sirve para desbloquear un resultado, y el Partido Republicano tiene otros 50 escaños. El “Impeachment” necesita para aprobarse una mayoría de dos tercios a favor, es decir de 66,6 votos.

El artículo II sección 4 de la Constitución de Estados Unidos establece: “La Constitución le otorga al Congreso la autoridad para hacer un juicio político y retirar del poder al Presidente, Vicepresidente y todos los cargos civiles del gobierno federal de EE.UU. por traición, soborno u otros altos crímenes y delitos”.

La resolución aprobada por la Camara de Representantes de los Estados Unidos, el miércoles 15 de enero 2021, contiene un único artículo de “Impeachment” contra Trump, que lo acusa de incitar a la insurrección contra el gobierno, una imputación que encajaría en el apartado de “altos crímenes y delitos” que contempla el artículo constitucional.

El presidente Trump, entre otras cosas, incumplió muy gravemente su juramento de toma de posesión de la presidencia de los Estados Unidos y que hacen los presidentes con una mano sobre una Biblia, a saber: “Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de Estados Unidos, y hasta el limite de mi capacidad, preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos”, artículo II, Sección 1 de la Constitución de Estados Unidos.

El presidente Trump, en contra de la tradición, no asistió a la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos Joe Biden. La última ocasión, en la que, el presidente saliente de Estados Unidos, no asistió a la jura de su sucesor, tuvo lugar en 1869, es decir, hace mas de 150 años.

NO A LOS EXTREMISMOS, DEMAGOGIAS, POPULISMOS, RADICALISMOS, FUNDAMENTALISMOS, HIPERNARCISISMOS, EGOCENTRISMOS, GRUPOCENTRISMOS, AUTOIDOLATRÍAS, GRUPOLATRÍAS, ETC., VENGAN DE DONDE VENGAN

Además del extremismo populista de derechas de los Trump y los que lo apoyan, esta el extremismo populista, izquierdista, nacionalista, socialista, comunista, anarquista, anticapitalista, etc., y que, en España y otros partes del mundo, viene promoviendo el asalto, ocupación, rodear los congresos, parlamentos, etc., descalificar, deslegitimar, perseguir y liquidar-linchar la democracia representativa y la economía de mercado de juego, competencia y cooperación limpios, de justa división de poderes, con seguridad, garantías y justicia justas, con justos y responsables contrapoderes-sistema de “Checks and Balances”, con una muy necesaria y justa integración social y por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, integrador, eficiente, etc.; extremismos izquierdistas, populistas, nacionalistas, etc., tal y como sucedió, vienen sucediendo en Cuba comunista, Venezuela, Nicaragua, etc. neocomunistas y con muy graves tráficos ilegales de drogas y otros productos, en la Argentina extremista populista izquierdista, nacionalista, corruptora-corrupta, etc.

A todo esto y más, a la democracia representativa y la economía de mercado con seguridad, garantías y justicia justas, etc., lo que viene dando los mejores resultados en desarrollo deontológico democrático constitucional eficiente, etc., como Alemania, otras naciones y siempre en permanente mejora; a todo esto y más, se viene oponiendo los viejos y nuevos extremismos identitarios, las viejas y nuevas (Foro neocomunista y de los nuevos extremismos identitarios, etc.; Foro de Sao Paolo 1990, fundado, en 1990, por Fidel Castro y Lula da Silva cuando se hundieron la URSS-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el socialismo-comunismo del este. Recordemos que este Foro de Sao Paolo 1990, en su encuentro de julio 2017 aprobó un documento en apoyo del referéndum ilegal, golpista y separatista que se celebró en Cataluña-España el uno/1 de octubre 2017. A esta encuentro del Foro de Sao Paolo 1990, celebrado en Managua-Nicaragua, en julio 2017, asistieron, desde España, las fuerzas extremistas, Izquierda Unida-Partido Comunista de la coalición Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña/ERC y Candidatura de Unidad Popular); las viejas y nuevas internacionales comunistas, neocomunistas, izquierdistas, populistas, nacionalistas, fundamentalistas, etc.; los viejos y nuevos racismos supremacistas, superioristas, sistemas antidemocráticos y que, ayer y hoy, vienen sembrando la antidemocracia en el mundo como Rusia Putinista (donde, entre otras cosas, muy peligrosas mafias nomenklaturistas vienen imponiendo su muy implacable y criminal ley y que llegan a aniquilar con ácido, dentro y fuera de Rusia, a los disidentes, oponentes que quieren para Rusia un sistema de democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas, etc.), China comunista (que, entre otras cosas, ha llegado a condenar, a largas penas de cárcel, al Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, por pedir para China comunista un sistema democrático representativo con seguridad, garantías y justicia justas, etc., como en Alemania y otras naciones, y al que después linchó, se sacó de en medio cuanto estaba en la cárcel y no permitieron que fuera tratado del cáncer que tenía; también castigaron al joven medico chino de Wuhan, Li Wenliang, que denunció en China comunista, en diciembre 2019, el comienzo de la enfermedad del coronavirus y acabó muriendo de coronavirus, etc.), Irán fundamentalista islámico, Turquía erdoganista, etc.

En Estados Unidos y otras partes del mundo, la extrema-izquierda y una parte importante de la izquierda, que se ha hecho con gran poder en el Partido Demócrata, en las educación, universidades, medios de comunicación, la cultura, el cine, etc., protagonizaron, vienen protagonizando diversas, muy graves y reiteradas acciones violentas, que causaron varios muertos, en diferentes partes de los Estados Unidos dentro del movimiento “Black Lives Matter/BLM”-“Las vidas de los negros importan”, de los llamados “Antifas/Antifacistas”, etc., y que se activaron mucho por la muerte de varios americanos negros en acciones policiales en diferentes partes de los Estados Unidos. Se trata de agentes, grupos, lideres, medios, movimientos extremistas populistas de izquierda, extrema-izquierda muy sectarios, defensores a ultranza de la radicalmente políticamente correcto y que consideran fascismo, fascistas, de extremaderecha, ultraderecha, etc. a todos los que no siguen sus planteamientos, extremismos identitarios, etc.

Esta radicalización, extremismo, fundamentalismo, odio, violencia, populismo, demagogia, muy grave confrontación, guerracivilismo, sectarismo, etc., de uno y otro color, de una y otra tendencia, son muy, pero que muy peligrosos y, de no pararse a tiempo y como es debido, con la mayor y mejor firmeza democrática juego, competencia y cooperación limpios, puede seguir conduciendo a lo peor, fomentado los peores extremismos por arriba, en medio, abajo…

El extremismo izquierdista, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, etc., del Partido Demócrata, etc., contribuyó, muy activamente, a la elección, en los Estados Unidos, en sus elecciones presidenciales del martes ocho (8) de noviembre 2016, del extremista derechista populista Donald Trump.

Creo que es mucho mejor, local, regional, nacional, internacional, globalmente, etc., aplicar una política justa, positiva, para sumar, multiplicar, moderada, responsable, competente, eficiente, de diálogo, pacto, integración, colaboración, bien medida, definida, explicada, difundida y controlada, que siempre debe saber, de forma deontológica, honrada, muy humilde y rigurosa, aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc.; una política como la que se ha venido aplicando, en naciones democráticas como Alemania, entre las mas desarrolladas y avanzadas del mundo, por la gran canciller, primera ministra, Angela Merkel, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania, en acuerdo con el Partido Socialdemócrata (SPD) de Alemania, etc., en lugar de aplicar políticas de muy fuerte división, confrontación sociales, de restar, desunir, enemistar…, y que vienen dando lugar a muy graves y violentos enfrentamientos políticos, sociales, de todo tipo.

Licho Licheiro, Mercedes Mercedeiras, Noga Nogorova, Diana Cazadora, Carmen de todas las Españas, Lyeandrin Lyendrineiro, José Juan Conde de Kotapeiros, Trobeiros-Jaruleiros-Combatientes de los Caminos de Santiago por el bien: “En Estados Unidos, España, en todo el mundo, las instancias internacionales y nacionales, individuales y sociales, que tienen por misión defender la democracia representativa y la economía de mercado con seguridad, garantías y justicia justas, el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, eficiente, etc., deben hacerlo mucho mejor y no como como ha sucedido, viene sucediendo, sucede en la actualidad. Lo cual, no solo no lo hacen como es debido, como en el caso de la pandemia del coronavirus y otros casos, sino que contribuyen, vienen contribuyendo a su muy grave deterioro, desprestigio y a que se impongan narcisistas individuales y de grupo dispuestos a todo, extremistas, demagogos, populistas, radicales, fundamentalistas, oportunistas, tajadistas, etc. varios, líderes, agentes, grupos, medios, instancias, etc. corruptores-corruptos, de juego, competencia, cooperación sucios e, incluso, dispuestos a lo peor para sacar tajada material, inmaterial, muy grandes y muy injustos privilegios, y descalificar, deslegitimar, perseguir y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos, a los que no se someten a sus muy injustas imposiciones, contaminaciones, lavados de cerebros, manipulaciones, narcisismos, corrupciones, juegos sucios…”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; martes 26 enero 2021, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más Acá y más Allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis llá polo Ben…