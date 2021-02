Angela Merkel: muy merecidos aplausos de los alemanes. Necesitamos políticos como Merkel. Merkel en Santiago

MUY MERECIDOS SEIS MINUTOS DE APLAUSOS DE LOS ALEMANES, DESDE SUS BALCONES, EN SU DESPEDIDA, A LA GRAN POLÍTICA ALEMANA, ANGELA MERKEL, COMO CANCILLER-PRIMERA MINISTRA DE ALEMANIA. VIVAN ANGELA MERKEL, POLÍTICOS COMO ANGELA MERKEL



ANGELA MERKEL APOYA EL CAMINO DE SANTIAGO, ACUDE A LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y SE ALOJA EN EL GRAN, MAGNÍFICO HOSTAL DE LOS REYES CATÓLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, BUQUE INSIGNIA DE LA EXCELENTE RED DE PARADORES NACIONALES DE ESPAÑA



ESPAÑA Y EL MODELO ALEMÁN

Se esta despidiendo de la política, Angela Merkel, que nació en Hamburgo (Alemania Occidental), el 17 de julio de 1954, pero ese mismo año su familia se trasladó a la República Democrática Alemana (RDA), a la Alemania oriental comunista; Angela Merkel, física y que se doctoró en química cuántica con sobresaliente, gran figura, NÚMERO UNO, moderada, austera, ejemplar, Presidenta del partido de centro-derecha, Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Alemania; Angela Merkel se esta despidiendo de la política por voluntad propia y tras 16 años de estar al frente de la nación alemana como Canciller/Primera Ministra (lo que hará, se despedirá, definitivamente, cuando acabe su mandato en setiembre 2021); se despide de la política después de hacer una gran, excelente labor en Alemania, Europa y el mundo, y, por ello y entre otros reconocimientos, ha recibido seis (6) minutos de aplausos de los alemanes desde sus balcones; APLAUSOS MUY JUSTOS, MERECIDOS Y A LOS QUE ME SUMO CON ENTUSIASMO.

Necesitamos políticos como Angela Merkel; necesitamos políticos, responsables públicos, privados, eclesiales, creyentes, no creyentes, en los medios de comunicación y demás instancias de encarnación y socialización, sobre todo en las mas influyentes, etc., que sean deontológicos, honrados, humildes, responsables, moderados, competentes, rigurosos, eficientes, etc.; necesitamos políticos, responsables, profesionales, etc., como Angela Merkel y otros, que, siempre, sepan, con honradez, mucha humildad y rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, reconocerlos y para tratar de contribuir al mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, responsable, critico positivo fundado, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, humana, sanitaria, asistencial, profesional, laboral, educativa, cultural, medio-ambiental, ética, espiritualmente…; para trata de contribuir al bien, local, regional, nacional, internacional y globalmente, individual, familiar, grupal, social y colectivamente.

Creo que Angela Merkel, como otros grandes políticos alemanes moderados, de centro-derecha y centro-izquierda, ha sabido aprender de los muy graves errores que, entre otras naciones, cometió Alemania debido a políticos, medios, fuerzas, etc. extremistas, totalitarios, fundamentalistas, populistas, etc., y que llevaron a la nación alemana, Europa y al mundo a lo peor. Lo cual ha sucedido y, como se viene verificando, ayer y hoy, puede seguir sucediendo. Por ello, Angela Merkel, como otros grandes políticos, responsables alemanes, etc., ha venido aplicando una política democrática moderada, responsable, competente, rigurosa, eficiente, bien medida, controlada, etc., que, NO NOS CANSAREMOS DE REPETIRLO, sabe, debe saber aprender, con honradez, mucha humildad y rigor, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, y que llega, sabe llegar a acuerdos, coaliciones, pactos, etc. por el bien de Alemania, la Unión Europea y el mundo.

LA CANCILLER/PRIMERA MINISTRA ALEMANA, ANGELA MERKEL, EN VISITA OFICIAL A ESPAÑA, A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Angela Merkel, cuando hizo un viaje oficial a España, a Santiago de Compostela (Galicia-España), el 24 y 25 de agosto 2014, como Canciller-Primera Ministra de Alemania, entre otras cosas, además de alojarse en el magnífico Parador-Hostal de los Reyes Católicos (antiguo hospital de peregrinos creado por los Reyes Católicos y que terminó de construirse en 1511, declarado “Monumento Nacional”, una gran joya monumental, artística, cultural, etc., de gran belleza, del mejor nivel internacional, mundial, situada en la monumental Plaza del Obradoiro, una de las mas bellas del mundo y adonde llegan los peregrinos del Camino de Santiago; Plaza del Obradoiro de la Ciudad Monumental-Ciudad Vieja de Santiago de Compostela, donde, también, están situados, a muy pocos metros, otros destacados monumentos, a saber, la Catedral de Santiago de Compostela, el Rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela); gran, excelente Hostal de los Reyes Católicos, buque insignia de la excelente red pública de Paradores Nacionales de España (98 Paradores Nacionales españoles y que sirven, deben servir para promocionar, de la mejor manera, el turismo en España, el gran patrimonio histórico, monumental, artístico, cultural, gastronómico, etc. de España, de la gran nación española y que es uno de los mejores y mas importante del mundo; deben servir, con el mejor nivel, para tratar de promocionar lo mejor que tiene España, la gran nación española, para contribuir a la creación del mejor valor añadido, cadenas de valor. A finales de junio 2020, se inauguró, en Galicia, en la provincia de La Coruña, en la villa de Muxía-Mugía, el “Parador Costa da Morte”-“Costa de la Muerte”, y que ha tenido una gran acogida, está siendo un gran éxito y que sirve, contribuye a potenciar, como viene sucediendo con los Paradores Nacionales, dicha zona de Muxía, de la Costa de la Muerte y por donde, también, pasa el Camino de Santiago, por el “Finisterre-Fin de la Tierra”, el “Camiño de Fisterra é Muxía”-Camino de Finisterre y Mugía); como estábamos diciendo, Angela Merkel hizo un tramo de seis kilómetros del Camino de Santiago acompañada por el Presidente del Gobierno de España, de la nación española, por Mariano Rajoy del Partido Popular (PP) de España y, entre otras actividades, Angela Merkel, visitó la Catedral de Santiago de Compostela acompaña por el Presidente Rajoy y por el Presidente de Galicia, de la Comunidad Autónoma Gallega, Alberto Núñez Feijóo, del PP de Galicia.

Angela Merkel declaró de su viaje oficial a Santiago de Compostela: “Esta ha sido una invitación de amistad, no solo hemos tenido las conversaciones políticas habituales. He podido conocer una parte de la historia española y me conmovió especialmente recorrer el Camino de Santiago con Mariano (Rajoy). Aquí ha habido un ambiente especial, me llevo un recuerdo para toda la vida. He conocido la historia de la ciudad natal de Rajoy (Santiago de Compostela), también de este Parador (el gran Hostal de los Reyes Católicos, donde se celebró la cumbre y donde se alojó) y de la Catedral”.

Excelente política, Angela Merkel, un gran ejemplo, lideresa/líder de los mejores del mundo y desde hace bastante tiempo. Viva Angela Merkel (Vivan los políticos como Angela Merkel) y cuyo gran, muy justo, apropiado y merecido reconocimiento hacia su labor política es, no solo alemán, sino europeo, internacional, mundial.

España, la nación española, que siguió, para hacer la vigente Constitución democrática española de 1978, sobre todo, el modelo constitucional federal alemán, debería, debe, también, seguir el modelo de desarrollo alemán y que ha llevado a Alemania a un gran desarrollo, a tener unas cifras bajas de paro, incluso con la pandemia del coronavirus que tiene lugar a partir del año 2020, paro Alemania en noviembre 202,: 4,5%, uno de los mas bajos de la Unión Europea, donde el paro en la Zona Euro en noviembre 2020 era, de media, el 8,3%; el paro español, incluidos los que están en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, es del orden del 20% y sin estos parados, el 16,13%, es decir, 3,7 millones de parados. Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada; esta institución privada española, Fedea, estimaba que el paro, en España, a finales del año 2020, era de 20,4%. Durante los doce meses del año 2020, en España, se han perdido, han desaparecido 600.000 empleos, puestos de trabajo, se han creado 125.800 empleos del sector público y se han perdido en el sector privado 740.000 empleos. Las ventas del pequeño comercio español han caído mas de un 17% en 2020. Conviene tener en cuenta que en España mas del 94% de las empresas son pequeñas, es decir, de uno a nueve empleados y que en España, la nación española, entre otras cosas, hay un muy grande problema de precariedad en el empleo, de subempleo, hay exceso de titulados universitarios subempleados y deficit de la buena y muy positiva formación profesional dual y que tan buenos resultados viene dando en Alemania, Suiza, etc., etc.

Siguiendo con Alemania, esta nación tiene una baja deuda pública, 73,3% del Producto Interior Bruto (PIB), al finalizar el año 2020; la deuda publica española superó el 118% del Producto Interior Bruto/PIB y el deficit publico alemán, al finalizar el año 2020, fue del 4,8% del PIB debido a la pandemia del coronavirus y cuando, incluso, Alemania, antes de la pandemia del coronavirus había tenido superávit. España, al finalizar el año 2020, tenía un déficit público superior al 11% y antes de la pandemia del coronavirus, en el año 2019, el déficit público ya era alto, del 2,8%, mientras que Alemania tenía un superávit del 1,5%. Alemania viene teniendo una gran productividad, competitividad, etc.

Alemania es una de las naciones democráticas mas influyentes, no solo en Europa, sino en el mundo, debido, entre otras cosas, a poner en marcha, tanto con gobiernos socialdemócratas como de centro-derecha, un muy positivo modelo de acuerdos, pactos, coaliciones, etc. de las principales, moderadas, fuerzas políticas, económicas, sociales, etc. democráticas constitucionales alemanas, de las diversas tendencias y con el fin de tratar de conseguir el mejor desarrollo para Alemania, la Unión Europea, “los pueblos de la Tierra”, como dice, literalmente, la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978 y que señala lo siguiente: “La Nación español, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanías, proclama su voluntad de”, entre otras cosas: “Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz colaboración entre todos los pueblos de la Tierra”.

Sin embargo, el Gobierno extremista socialista-comunista, PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Unidos Podemos, Sánchez, Zapatero, Illa, Iceta, etc. Cum Fraude, todo propaganda, marketing politiqueros, partidistas, sectarios, el mas extremista izquierdista de la Union Europa (UE), donde, en la UE, la mayoría de los gobiernos son, vienen siendo, desde la fundación de la UE, de centro-derecha y los de izquierda, de centro-izquierda moderados y que vienen llegando a pactos, acuerdos, coaliciones, etc. con las fuerzas de centro-derecha, etc., y por el mejor desarrollo de sus naciones, de Europa, del mundo…; este extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, Iceta, Illa, etc. Cum Fraude, es el que, en Europa y a escala internacional, da lugar a que España se encuentra, entre las naciones del mundo, que tiene el mayor paro, cerca del 14%, antes de la pandemia del coronavirus, y, después de la pandemia, del orden del 20%, incluidos los parados que están en Expedientes de Regulación Temporal de Empleos (ERTEs); España, paro juvenil mas de 30% antes de la pandemia y más del 40% después de la pandemia del coronavirus (el mayor paro juvenil de la Unión Europea. El de Alemania, en setiembre 2020, era del 6,1%); España, 11,6% caída del Producto Interior Bruto (PIB), una de las mayores caídas del mundo del PIB y solo superada por Argentina con mas del 12%; España, gran deficit y deuda públicos superiores, el 11% el deficit público y la deuda pública el 118% del Producto Interior Bruto (antes de la pandemia del coronavirus, el deficit publico español era, ya, alto, del 2,8% del PIB, por lo que la Unión Europea, Obama, etc. advirtieron a España que debería tomar medidas para bajarlo y la deuda publica era del 95,5% del PIB, entre las naciones del mundo con mayor deuda pública); España, debido a la pandemia del coronavirus ha sufrido, esta sufriendo un gran cierre de empresas y autónomos (mas de cien mil empresas y la situación de los autónomos es, aún, peor); España viene teniendo un gran malgasto público, un grave problema estructural de corrupción y juego sucio, un intento de control politiquero, partidista, sectario, clientelar, etc. del poder judicial, de las instancias de control de la justicia justa y, en línea, en lo de la politiquería, partidismo, sectarismo, clientelismo, juego sucio, contaminación, lavado de cerebros, manipulación etc., como en el caso del Centro (“público”) de Investigaciones Sociológicas (CIS), las radio y televisión “publicas”, etc., etc.; en línea con la extremista Venezuela necomunista, la extremista populista Argentina, etc., y que, de momento, lo del control politiquero, partidista, sectario, etc. del poder judicial por parte del Gobierno extremista socialista-comunista, PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, lo viene impidiendo la Unión Europea, etc.

Y a lo que, el extremista Gobierno socialista-comunista, PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, añade, tras la Moción de Censura de junio 2018, los pactos con las fuerzas extremistas izquierdistas, nacionalistas, anticapitalistas, anti-España, anti-nación española y su vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria española de 1978, anti-unidad e integridad democrática constitucional de España, de la nación española, anti-Monarquía parlamentaria de 1978, anti-español (el alemán, en el año 2021, lo hablan en el mundo del orden de 130 millones de personas y el español lo hablan mas de 585 millones de personas), anti democracia representativa y economía de mercado de juego, competencia y cooperación limpios, con seguridad, garantías y justicia justas, etc.; fuerzas extremistas izquierdistas, nacionalistas, anticapitalistas, separatistas, etc., entre las que están, Bildu, el brazo político de la banda terrorista nacionalista, socialista-comunista, castrista-chavista, etc., ETA, los golpistas ilegales, nacionalistas, izquierdistas, separatistas, racistas supremacistas, superioristas, catalanes, etc. Arnaldo Otegui, exterrrorista de ETA, líder de Bildu: “Para alcanzar la República vasca hay que empezar por votar sí a los Prepuestos” (Generales del Estado/PGE de España 2021).

España tiene mas del triple de paro general y paro juvenil que Alemania y mas doble de paro general y paro juvenil que la Unión Europea, Zona Euro…

Alemania, con una población, en 2021, de 83,2 millones de habitantes, tenía, el lunes, uno de febrero 2021, con relación a la pandemia del coronavirus: 2.221.971 contagiados de la enfermedad del coronavirus, “Covic-19”, es decir, 2.670,6 contagiados por cien mil habitantes; y 57.120 muertos de la enfermedad del coronavirus, es decir, 68,6 muertos por cien mil habitantes.

España, con una población, en 2021, de 47,2 millones de habitantes, tenía, el lunes, uno de febrero 2021, con relación a la pandemia del coronavirus: 2.743.119 contagiados de la enfermedad del coronavirus, “Covic-19”, es decir, 5.811,6 contagiados por cien mil habitantes; y mas de 85.000 muertos de la enfermedad del coronavirus, es decir, 180,08 por cien mil habitantes; de acuerdo, con las cifras de muertos de coronavirus en España facilitadas por el Gobierno extremista socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, iglesias, etc. Cum Fraude, es decir, 58.319 muertos de la enfermedad del coronavirus, es decir, 123,5 muertos por coronavirus por cien mil habitantes. A lo que se añaden, en España y entre otras cosas, mas de 25.000 ancianos muertos en residencias y mas de 100.000 personas contagiadas entre el personal sanitario.

El gobierno extremista socialista-comunista, PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, iglesias, etc. Cum Fraude, se ha negado a hacer una auditoría independiente, sobre la pandemia del coronavirus en España, con los mejores indicadores internacionales, sin politiquería, partidismo, etc., que han propuesto expertos científicos de reconocido prestigio y en línea con lo que se viene haciendo, desde hace tiempo, en las naciones democráticas mas desarrolladas.

POR EL ACUERDO, PACTO, COALICIÓN, ETC. DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS CONSTITUCIONALES REALMENTE ESPAÑOLA EN LÍNEA CON ALEMANIA, ETC.

Creo que, al igual que vienen sucediendo en Alemania y otras grandes naciones democráticas, las fuerzas democráticas constitucionales realmente españolas, políticas, económicas, sociales, etc., moderadas, de las diversas tendencias, deben saber ponerse de acuerdo, llegar a pactos, coaliciones, etc., dentro y fuera de España, en la Union Europea, Occidente etc., para hacer frente, no solo a la muy grave situación sanitaria, asistencial, socioeconómica, empresarial, etc., de España, de la nación española, creada, agravada por la pandemia del coronavirus y que es de las peores de la Union Europea, de Occidente, del mundo en contagiados y muertos por coronavirus por cien mil habitantes, en muy graves consecuencias sanitarias, asistenciales, económicas, empresariales y sociales, sino, también, para defender, democrática, constitucional, muy rigurosa y firmemente, en todas y cada una las partes de España, de la nación española, dentro y fuera de España, la unidad, integridad constitucional de España, de la nación española (España cuenta con la tercera constitución democrática mas antigua del mundo, la de 1812, “La Pepa”, tras la constitución francesa de 1891 y la constitución de Estados Unidos de 1787-1878).

La unidad, integridad democrática constitucional de España, de la nación española, está muy gravemente amenazada por fuerzas extremistas nacionalistas, izquierdistas, anticapitalistas, etc. catalanas, vascas, etc., racistas supremacistas, superioristas, endiosadas, dvinistas, contrarias a España, la nación española y su modelo democrático constitucional de Monarquía parlamentaria de 1978, contrarias al modelo de democracia representativa y económica de mercado, de justa división de poderes, con seguridad, garantías y justicia justas, etc.

Lo que, además, cuenta con el apoyo, entre otros, del Foro neocomunista de Sao Paolo 1990, fundado, en Sao Paolo-Brasil, en 1990, por Fidel Castro y Lula da Silva cuando, entre 1989 y 1990, se hundieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas/URSS, el comunismo del este); y que, en su reunión, Encuentro Numero 23, julio 2017, en Managua (Nicaragua). Dicho Foro neocomunista de Sao Paolo 1990, aprobó un documento de apoyo al referéndum ilegal, golpista, separatista celebrado en Cataluña (España) el uno (1) de octubre 2017. A este Encuentro de Managua del Foro neocomunista de Sao Paolo 1990, celebrado en julio 2017, asistieron, desde España, las fuerzas extremistas, Izquierda Unida de la coalición Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Candidatura de Unidad Popular (CUP).

Es fundamental, prioritario que las fuerzas democráticas constitucionales realmente españolas, moderadas, políticas, económicas, sociales, etc., de las diversas tendencias, sepan ponerse de acuerdo, pactar, etc. en la defensa de España, de la nación española, de su salud y, especialmente, de los sectores sociales mas vulnerables, de su mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, responsable, integrador, eficiente, etc., y en línea con Alemania y otras grandes naciones democráticas, las mas desarrolladas del mundo.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, uno (1) febrero 2021, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino, “O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien, Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…