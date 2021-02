«¡Quitar vuestras manos de la Corona y de la Constitución! Y estudiar, ignorantes»

Los servicios jurídicos del Congreso han sido claros: “Lo elementos esenciales de la Corona no pueden reformarse por ley”, y han concluido que una regulación “limitativa” de las figuras configuradas en la Constitución para la Monarquía supondría “invadir la reserva constitucional existente” para el Título II, “lo que es inconstitucional”.

Pero los líderes de Más País y Compromís, el niñato y palanganero Iñigo Errejón Galván y el no menos chisgarabís Joan Baldoví Roda, no pretendían introducir con la proposición de ley la “responsabilidad” de la Corona en el marco jurídico, diferenciando los actos del Monarca como Jefe del Estado de los desarrollados como “persona privada”, sino trabajar con Pablo Iglesias Turrión en el derribo de la Monarquía, de la Carta Magna y de la unidad de España. Por eso y tras negarse a asumir la tesis de los letrados, los representantes de Unidas Podemos en la Mesa del Congreso: Gloria Elizo Serrano, el argentino Gerardo Pisarello Prados y Javier Sánchez Serna, pusieron el toro en suerte para que el ínclito Pedro Sánchez Pérez-Castejón soltase después la liebre de una ley sobre la Corona “para modernizarla”. Una añagaza más para entretener al personal, distraer al socio de Gobierno y alargar los días en Moncloa.

Para el catedrático de Valencia Carlos Flores Juberías, si el Congreso quiere legislar sobre esa materia tiene que hacerlo sobre aquello a lo que la Constitución le emplaza: las abdicaciones y renuncias que pueden ocurrir en el orden sucesorio, la tutela de la Princesa de Asturias si fuera menor de edad y la Regencia en caso de incapacidad del Rey. Pero no sobre materias que requieren la reforma de la Carta Magna porque la inviolabilidad del Rey “se proyecta sobre su persona”, lo que alcanza a todos los actos que desempeñe, tanto públicos como privados. “No es posible diferenciarlos. Si el artículo 56.3 no gusta, hay que modificarlo mediante procedimiento agravado, pero lo que no puede hacer la ley es redefinir la inviolabilidad del Rey porque ese concepto tiene un contenido que no es posible reinterpretar, modular ni recortar”. Y para el catedrático en Santiago de Compostela Roberto Blanco Valdés, no es necesario “modernizarla”. “La nuestra ya es una monarquía parlamentaria, constitucionalizada, por cierto, desde 1978, y no desde hace un siglo, como otras”.

En lugar de hacer seguidismo a este pandemonium montado por Errejón, Baldoví e Iglesias, los poderes públicos libres del virus UP deberían profundizar en el conocimiento de España, de la Nación y de la Monarquía hispánica, estudiando, por ejemplo, al alemán y protestante Alexander von Humboldt (Berlín, 14 de septiembre de 1769-Berlín, 6 de mayo de 1859), padre de la geografía moderna, naturalista y, quizás, el explorador más famoso del Siglo XVIII, que viajó en la década de 1800 por los territorios de las Españas, poco antes de su disgregación en 25 Estados enfrentados, con un salvoconducto del Rey Carlos IV y que dejó escrito, entre otras afirmaciones, que:

“No veo pueblos más felices que los gobernados por el Imperio español”.

“En general, el indio es pobre pero libre. Su situación es mucho mejor que la de los campesinos del norte de Europa, en especial rusos y alemanes. El número de esclavos es prácticamente cero”.

“Los indios están protegidos por las leyes españolas, que son en general sabias y humanas”.

“Esto debe saberse en Europa: los mineros mexicanos son los mejor pagados del mundo. Ellos reciben entre seis y siete veces más salario por su labor que un minero alemán”.

“La Nueva España tiene una ventaja notable sobre los Estados Unidos. Y es que el número de esclavos, así africanos como de raza mixta, es casi nulo. El número de esclavos africanos en los Estados Unidos pasa de un millón, que es la sexta parte de su población”.

“Ninguna ciudad de América, sin exceptuar las de Estados Unidos, puede exhibir tan grandes y sólidas instituciones científicas como la Ciudad de México. La capital y otras ciudades de México tienen establecimientos científicos que llevan a comparación con las de Europa”

“La humanidad debe gratitud eterna a la Monarquía española, pues la multitud de expediciones científicas que ha financiado ha hecho posible la extensión de los conocimientos geográficos”.

Mientras la monarquía española, sin nada que ocultar, facilitaba la libre circulación de Humboldt por nuestro Imperio, Inglaterra le prohibía visitar todas y cada una de sus Colonias para evitar así toda crítica. Esta realidad fue sepultada por la mentirosa propaganda histórica orquestada por nuestros enemigos de entonces, empezando por Países Bajos, Francia e Inglaterra, “faro de libertad anglosajón” como la bautizaron los escribanos de ese primitivo marketing político de la leyenda negra contra España (“opresión oscurantista española”). A estos momificados enemigos se unieron siglos después los independentistas vascos y catalanes, y ahora el hipócrita y holgazán Pablo Iglesias Turrión y sus alcahuetes Iñigo Errejón Galván, Joan Baldoví Roda y Gerardo Pisarello Prados.

La verdad es otra y está difundiéndose gracias a Elvira Roca Barea, Agapito Maestre Sánchez, Jon Juaristi y una pléyade de intelectuales nacionales y extranjeros; instituciones como Orgullo de las Españas, The Hispanic Council, Sociedad Civil Ahora, y organismos oficiales como la Secretaria General de Política de Defensa, que han dicho ¡basta ya! Y como declaró S.M. el Rey Felipe VI en el solemne acto de la Pascua Militar: “Todos estamos incondicionalmente comprometidos con la Constitución porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado; una legitimidad que se renueva cada día respetándola y observándola”.