Pablo González: «Odio oculto»

Ante tal cantidad de mentiras y barbaridades que se están cometiendo no cabe pensar otra cosa que existe un odio oculto totalmente irracional de la izquierda política hacia la derecha, centro u otros.

Escribo irracional porque no puede ser racional bajo ningún aspecto, sería curioso a nivel social saber de dónde nace y por qué luego se mantiene y aumenta con el paso de los años; no parece lógico que venga de la manoseada guerra civil porque ni los de ahora ni sus padres estuvieron en ella, pero si hay algunas frases que se pronuncian en el Congreso que la recuerdan, hay quienes firmaron un acuerdo de respeto que se denominó Memoria Histórica, pero ahora surgen otros más jóvenes que no respetan ese acuerdo mencionado ¿por qué? Está muy claro que los sucesos desagradables ocurrieron en ambas partes no en una sola. Parece que tienen interés en que nos enfrentemos nuevamente los españoles en otra contienda civil afortunadamente existe la Unión Europea para parar estos temas y otros muchos, gracias. Aquellos que están minando las conciencias para que se produzcan enfrentamientos tienen un resentimiento tan grande que llega al odio, pero no está clara cuál es la razón. Es muy difícil de averiguar, una razón sería el odio que les produce la envidia hacia los que gracias a su esfuerzo y sacrificio han alcanzado un nivel social acomodado, pero ahí hay de todos los pensamientos políticos por lo tanto no parece que esa sea la respuesta y mucho menos cuando todos esos políticos que buscan el enfrentamiento viven con unos sueldos y unas condiciones solamente al alcance de las clases sociales muy altas. Si razonamos un poco pensaremos que es inadmisible que se defienda a clases sociales bajas por políticos que viven al nivel de las clases sociales muy altas, ¿de dónde viene el resentimiento? Una muestra entre miles es la que vimos el otro día en TV, aparece el texto del escrito que ha dirigido un individuo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid en el que manifiesta que hay 2.000 niños sin luz en la Cañada Real Galiana y que por no decir más cosas……….. se va a morder la lengua; no se la muerda estamos deseosos de escucharle ¿Qué pretende este personaje?

Debería salir explicando a todos los madrileños que hay en ese lugar, quien ha permitido y ayudado a que se haya convertido en lo que es y cuáles son las razones de que no tengan luz, todo lo que acabo de escribir y mucho más lo sabe perfectamente el personaje citado, pero en vez de decir las verdades: primera, segunda, tercera y sucesivas, sale poniendo en su escrito como excusa a los niños para crear una alarma social cuya consecuencia es el enfrentamiento. Es muy difícil imaginar que haya tanto odio político sin razón que lo pueda sustentar, pero así es; SE MANIPULAN LAS VERDADES PARA ENFRENTAR A LAS PERSONAS. De cualquier forma podían hacer uso de la responsabilidad social que predican y acoger en las maravillosas casas que les pagamos a cuatro o cinco niños cada uno, de esa forma de momento el número de 2.000 bajaría muchísimo, evidentemente no es la solución final pero de momento baja la cifra y algunos niños se benefician.

Hace muy poco que nuestra Presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que es necesaria la ayuda del Gobierno para que la vacunación se haga con toda la rapidez necesaria, pues bien, el mismo día aparece un responsable del Gobierno diciendo que la vacunación lleva un ritmo excelente, queda meridianamente claro que para él “excelente” es exactamente igual que “ralentí”, traducido al lenguaje del ciudadano la velocidad de crucero que ha mencionado en repetidas ocasiones debe ser la velocidad de crucero de un avión de vuelo sin motor, o sea, muy lenta; los de a pie entendemos que la velocidad de crucero debería ser, cuando menos, la de un avión comercial como los que aterrizan en Barajas con inmigrantes ilegales o con Coronavirus para que no cesen las olas, debe ser que habla otro lenguaje muy diferente al que utilizamos los paisanos normales y si a la del avión de vuelo sin motor la califica de “excelente” no digo ya qué adjetivo utilizaría si la dichosa velocidad de crucero fuera equiparable a la velocidad del sonido. Resumiendo, por un lado escuchamos que se necesita ayuda del Gobierno y por otro que el ritmo de vacunación es excelente, no cabe mayor separación entre una declaración y otra, por supuesto es mucho más verosímil la primera con lo cual volvemos al principio para ratificar que la mentira está basada en el odio y enfrentamiento político. A lo mejor es que algunos no pudieron ir a clase cuando explicaron el significado de “excelente”. Resulta gracioso oír que el objetivo que se han puesto es tener vacunados al 70% de la población a finales del segundo trimestre, pues parece un objetivo obviamente muy mejorable aunque claro para mejorarle hay que poner: inteligencia, medios, esfuerzo y sacrificio; algo impensable porque estos últimos conceptos no saben ni que existen y como consecuencia no podemos esperar que la ciencia infusa que pudiera llegar por la inspiración laboral les ilumine, dijo una eminencia mundial: “LA INSPIRACIÓN EN EL CONOCIMIENTO EXISTE, PERO LLEGA CUANDO SE ESTÁ TRABAJANDO”

El odio con el que caminan diariamente no sabemos si viene del resentimiento que han creado ellos mismos, de la envidia por no haber conseguido fuera de la política lo que otros sí o de la falta de inteligencia, pero odio llevan en sus mentes desde que se levantan a diario; escuchan el Himno Nacional forzados, no dicen ¡Viva España! nunca, pero ¿estos quienes son? Afortunadamente el odio lo ocultan mientras no aparecen en las pantallas de TV o hablando en sus diferentes medios de difusión y esos son los momentos en que por fin descansamos.

La parte positiva, aunque pequeña existe, mientras estén en el gobierno los que están nos cuestan menos los destrozos que se originarían si los que gobernaran no fueran ellos, se imaginan con otro partido político gobernando la cantidad de material urbano que habríamos tenido que pagar para subsanar los actos vandálicos que hubieran ocurrido, llevaríamos un año con manifestaciones unidas a enfrentamientos, quemas de contenedores, roturas de lunas, etc., aunque parezca mentira algo hemos ganado.