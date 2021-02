Victor Entrialgo: «La España real contra la España oficial»

Hace muchos años que el pueblo español y sus gobiernos se detestan cordialmente. En el caso del actual gobierno socialcomunista, -salido de carambolas electorales, un golpe continuado y pactos con el diablo que tergiversan la voluntad popular-, el rechazo es clamoroso, por más que el chantaje se perpetúe gracias a una democracia que de representativa tiene solo el nombre y un sistema electoral de “castas cerradas”, cuya falta de proporcionalidad volveremos a comprobar tras las elecciones catalanas.

Además de las circunstancias excepcionales que determinarán un aluvión de impugnaciones, concurren a ellas partidos que llevan años sublevándose contra el orden constitucional y que la última vez incluso llevaron las urnas llenas de casa.

Todo ello sin que la división de los españoles haya permitido hasta ahora declarar “ilegales ” partidos que pretenden la ruptura de la unidad de la Nación, o que tratan de vivir chantajeando al Estado con esa excusa, -como sí han hecho el resto de democracias europeas, Francia, Alemania o Luxemburgo….- donde son directamente ilegales los partidos entre cuyos fines esté la ruptura de esa unidad. El art 2 de la Constitución española no deja dudas al respecto: España se fundamenta en la “unidad indisoluble” de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” .

En Cataluña, tres partidos al menos tienen como objetivo romperla mientras el Gobierno de la Nación pacta con golpistas, los saca de la cárcel y pretende cambiar incluso el Código penal para aplicarlo retroactivamente por puro interés partidista, alimentando a un monstruo insaciable con concesiones que tienen que ver con la soberanía, que corresponde exclusivamente al pueblo español en su conjunto.

Los ministros, por su parte, son titulares de un poder que parece omnipotente pero en realidad está igualmente prisionero, -como denunció Antonio Maura hace un siglo, de los jefes de los partidos-, mostrando con su silencio, su parálisis y su besamanos, su agradecimiento eterno al presidente Sánchez o al vicepresidente Iglesias por el regalo de su designación, ya sean ministro-distracción, ministra cuotadorno-feminista, ministro multiusos “puch in ball”, como Illa, Daria, o ministro de la patada hacia arriba para quitarlo de en medio, como es el caso de Iceta, el último nombramiento.

Vivimos pues bajo un régimen populista y clientelar en el que el máximo responsable, -que está escondido de la pandemia-, pacta para conservar el poder con el infantilismo populista e hipócrita de los podemitas, o con el infantilismo sentimental de los separatistas.

El resto de la nación, que no está agremiada en “esta farsa”, manifiesta en privado o en público, -aunque sin hacerlo todavía en las calles diariamente,- su desafección, su protesta o el rencor largamente merecido contra toda la España oficial. Pero eso a ellos les da igual, mientras no vean a la Nación entera puesta en pie, para despegarles del sillón.

España, el primer estado moderno de la Historia, el único que derrotó al comunismo, no cesa de debilitarse y perder sus industrias y activos en luchas cainitas desde hace siglos, al servicio o en favor de las potencias e intereses a quienes beneficia su desunión, su desorganización y sus flaquezas. Nuestra diversidad torpe y nuestros títeres les ayudan a hacerlo sin apenas esfuerzo.

Llena de sinvergüenzas en tiempos difíciles, el Gobierno fuerza a la Nación, los separatistas la violentan y la Nación se deja, sin que el pueblo manifieste en las plazas y calles de España lo que repite en los cafés.

Y en esas estamos, soportando al gobierno con menos votos, más poder y menos controles de la democracia, el gobierno que en dos años se ha cargado la Transición que tanto costó a generaciones enteras de españoles. El gobierno de mayor descaro, desvergüenza y atrevimiento de nuestro larga Historia que puede ignorar su nivel de incompetencia, pero no asi el de su traición, pues el rumbo contrario al interes general ha sido elegido intencionadamente.

¿Por qué la España real no se rebela frente a tanto abuso de la España oficial, el poder tiránico que aprovecha incluso una pandemia para destruir o mermar sus libertades?

Amén de la falta de liderazgo necesario que bastaría para unir a la mayoría de los españoles en la reconstrucción de la debilitada y asediada Nación y del pesimismo que eso genera, no encuentro otra explicación a tanta mansedumbre más que la dependencia del Estado, de una u otra forma, de cada vez más ciudadanos, políticos, funcionarios o empresas, que el Gobierno socio-comunista trata de aumentar a marchas forzadas.

“Somos el país de no sabemos lo que tenemos”, dice Coronado en una publicidad, “ni lo que queremos”, me permito añadir yo. Mientras la España real despierta de su letargo, la España oficial de Sanchez, igual que la de Zapatero, dejará España como un solar y aquel acabará recompensado desde fuera con un cargo inútil por haber servido más a los intereses de otros que a los de su país. Y si no, al tiempo.