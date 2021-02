Javier Cabrerizo Daniel: «Gran Hermano para todos»

Uno de los pensamientos más frecuentes y dolorosos que rondan por mi mente es el del tiempo perdido. Carmen Laforet escribió Nada con 23 años, es decir, tenía dos años más que yo. “¡Cuánto tiempo sin importancia! (…) El tiempo sin importancia me pesaba como una cuadrada piedra gris en el cerebro” dice el primer párrafo de la página ochenta y tres de mi edición.

¿Qué es el tiempo perdido? ¿Qué es el tiempo sin importancia? ¿Es lo mismo? No lo sé. ¿Usted sí?

Ayer me pasaron el video más impactante que he visto jamás. “¿De qué te sorprendes?” Me espeta una amiga.

Este es de uno de esos programas vomitivos, pero que, sin embargo, tantas cosas explican de este país y que además presenta la última ganadora del Premio Planeta. Carmen Laforet ganó el Premio Nadal un año después de publicar su primera novela, siendo hasta entonces desconocida por el público, y lo que es más importante, para el jurado. Esto último quizás no tenga importancia. ¿O quizás sí?

Bueno, aparece una imagen del famoso grafiti del beso (por así decirlo) que se encuentra en Muro de Berlín. Una chica pregunta a sus compañeros de reality si saben de que se trata. Uno dice que le parece maravilloso. Acto seguido les explica, mientras los demás escuchan con interés y sin disentir, que se trata de un muro que había en América que separaba a ricos y pobres. “Lo aprendí en el bachillerato” es la frase que inicia esa breve explicación histórica.

Yo me pregunto constantemente si realmente se aprende algo en los colegios públicos. Esa niña ha recibido clases de historia (o sociales) desde primaria, es decir, que suponiendo que sean cuatro a la semana son un total de 40 semanas por cuatro horas cada uno son un total de son 160 horas cada curso. Si multiplicamos eso por los seis cursos de primaria son 960 horas. Ha cursado la E.S.O. Esto suma 640 más y otras 320 de bachillerato. En total suman 1920 horas de estudio solamente de historia.

Seguramente piensen ustedes que este es un caso peculiar. Les refuto eso con dos argumentos: el primero es que esa chica ha aprobada la asignatura, es decir, que ha superado los objetivos del curso. El segundo es que no es un caso anormal; el otro día le preguntó un médico a mi amigo, que tiene tatuado el Guernica en su brazo, qué cuadro era ese.

PD: 1920 horas son 115.200 minutos.