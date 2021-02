EN RECUERDO, HOMENAJE A ARMANDO MANZANERO EN EL DÍA DE LOS ENAMORADOS

A LA MEMORIA DE ARMANDO MANZANERO: CANTANTE MEJICANO UNIVERSAL, SIEMPRE VIVO POR SUS CLÁSICOS, IMPERECEDEROS BOLEROS



VIVIR ES SER, ESTAR, LUCHAR, AMAR, CANTAR… NOBLEMENTE POR EL BIEN



Que mejor que recordar, homenajear, en el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín, el 14 de febrero 2021, al gran Armando Manzanero



A partir del gran poeta, escritor y periodista español José Miguel Ullán: “Debemos atizar las palabras que provocan el estallido del buen amor, la verdad responsable, la buena amistad, música, canciones, poesía e ironía, el buen trabajo, arte, humor, cante, baile…»

La esencia del ser, su existencia fundamental, se basa, entre otras cosas, en el amor, en la pasión del amor y que se crea y recrea, se hace y deshace, se potencia, multiplica…, entre otras instancias, vías, caminos, modos, maneras, representaciones, relatos, significantes, significados, iconografías, simbologías, vivencias, por la imaginación, por la realidad generada por la música, la canción entorno al amor y sus pasiones, a su presencia real, material, inmaterial, imaginada, soñada, mitificada…

Se trata de que el ser, en la vida y el mundo, en lugar de dejarse llevarse por las bajas pasiones, por ganar, no perder e imponerse como sea, pueda hacerlos mejor, con deontología, mucha humildad, rigor y compromiso, por medio del amor, la amistad, el buen trabajo, el emprendimiento, la libertad responsable, la critica y justicia justos, la buena cultura, la humildad, la eficiencia, la creatividad…, sabiendo siempre, debiendo de saber, siempre, aprender, honradamente, con mucha humildad y rigor, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, etc., en la lucha por el bien y a lo que contribuyen la buena música, las buenas canciones, en este caso, el bolero.

El amor y sus pasiones viene siendo representados, vividos (en la realidad real, en la imaginación…), sentidos, difundidos…, entre otras músicas, tanto clásicas como populares, tradicionales, modernas…, por el bolero, música, balada lenta, melódica, romántica…Y, dentro del bolero, Mexico-Méjico, nuestra gran y querida nación hermana mejicana, ocupa un lugar fundamental junto a Cuba (de donde procede el bolero), Puerto Rico y el resto de naciones de América de Centro, el Caribe y el Sur.

A partir de ahí, el bolero se difundió por todo el mundo y los mas grandes cantantes, tanto clásicos como populares, han venido, vienen cantándole al amor por medio de esta balada romántica, de la música lenta, de la música y sus representaciones del amor y sus pasiones…

Entre los mas grandes cantantes y compositores del bolero esta el mejicano Armando Manzanero (Mérida-Yucatán/Mexico, 7 diciembre 1935 – Ciudad de México, 28 diciembre 2020), compositor, pianista, cantante, productor musical y que ha muerto a los 85 años, en la Ciudad de Mexico, el viernes, 28 de diciembre 2020, el Día de los Santos Inocentes, debido al coronavirus. Su familia le decía que no saliese pero él les respondía, sino salgo y estoy con la gente me muero…

Manzanero, que ha tenido una gran vinculación con España y donde actuó en numerosas ocasiones, ha sido muy querido, seguido y ha recibido numerosas distinciones, entre las cuales, el “Premio Grammy a la carrera artística”, el “Premio Bilboard de la música latina a la trayectoria artística”, el “Premio Grammy por sus duetos”, etc., etc. Hasta el día de su fallecimiento fue Presidente de la “Sociedad de Autores y Productores de Mexico”.

Manzanero compuso mas de 400 canciones, de las cuales una parte importante de las mismas, del orden de cincuenta, alcanzaron gran éxito internacional. Entre estas canciones, destacamos: «Somos novios»; «Adoro»; «Mía»; «No»; «Contigo Aprendí»; «Esta tarde vi llover»; «Voy a apagar la luz»; «Esperaré»; «Cuando estoy contigo»; «Llévatela»; «Si me faltas tú»; «Parece que fue ayer»; «Te extraño»; «Pensando en ti»; «Yo se que te amo»; «Nos hizo falta tiempo»; «Nada personal»; «No sé tú»; «Corazón amigo»; «Perdóname»; «Todavía»; «Tengo»; «Será que hoy»; «Por debajo de la mesa»; «Mientras existas tú»; «Me vuelves loco»…

“Esta tarde vi llover” y “Somos novios” fueron elegidas entre las mejores canciones de la historia de la música latina.

Sus canciones fueron cantadas, interpretadas por grandes figuras de la canción, entre las que destacamos, de una lista muy grande, a: Frank Sinatra; Elvis Presley; Perry Como; Tony Bennett; Shirley Bassey; Dionne Warwick; Bill Evans; Ray Conniff; Mina; Laura Paussini; etc., etc.; de la música clásica, Placido Domingo (con el que, a duo, tocó el piano y canto “Adoro”); Andrea Bocelli, Il Divo; de Méjico, entre otros, Chavela Vargas; Javier Solís; Pedro Vargas; Jose Alfredo Jimenez; Vicente Fernandez; Luis Miguel; de Cuba, entre otros, Antonio Machín; Olga Guillot; Paquito D’Rivera; Pablo Milanés; Francisco Céspedes; de Puerto Rico, entre otros, Tito Rodriguez; Olga Tañón; Cheo Feliciano; Danny Rivera; Luis Fonsi; de Brasil, Elis Regina; Roberto Carlos; Simone; de España, entre otros, Lola Flores, Antonio González “El Pescadilla” (excelente cantante de boleros, etc. y de forma aflamencada) y Lolita (que grabó la canción “Mía” de Manzanero y un video de la misma, muy bien, excelentemente. Estamos hablando de una familia genial de artistas, la de Lola Flores y El Pescadilla); Rocío Dúrcal (una de las mejores interpretes de la música mejicana y que grabó un dueto con Armando Manzanero, “Contigo aprendí”, en el que Manzanero, además, toca el piano e interviene, también, un mariachi; ¡que grandes!); Moncho; Diego El Cigala; el gran Bambino de Utrera; María Jiménez; Antonio Carmona; La Barbería del Sur; Falete; José Mercé; Alejandro Sanz; Pasión Vega; Carmen París; Sole Giménez; Buika; Ana Torroja; Pastora Soler; Manzanita; Los Estoicos (Vegadeo-Asturias/España), etc.

Cuando estaba haciendo este escrito, los medios de comunicación dieron la noticia de que había muerto, en Lisboa (Portugal), el uno de enero del 2021, y a los 81 años, el gran cantante portugués de fados (“a música da saudade”, la música de la nostalgia; gran música popular urbana, lenta, portuguesa, de impacto mundial como el bolero), Carlos do Carmo, uno de los mas grandes cantantes del fado junto a la mas grande, elegante, universal, temperamental, que tanto me gustaba y me gusta, Amália Rodrigues (Lisboa, 1920-1999) “A Rainha do Fado”-“La Reina del Fado”, a la que tanto le gustaban España y, de forma especial, el flamenco y los españoles. Descansen en paz y, siempre, seguirán vivos y muy presentes con sus maravillosos, eternos, impresionantes, emocionantes fados.

LA LUCHA SOCIAL, EL AMOR, LA MÚSICA, LAS CANCIONES…

Volviendo a lo que estábamos, Armando Manzanero ha sido uno de mis cantantes y compositores preferidos en el campo del bolero, música que me encanta y que siempre cantaba con mi gran amigo de Vegadeo (Asturias-España), guitarrista en el gran conjunto «Los Estoicos», gran experto en bolsa, Manolo Blanco «Negrito-Blanquito», cuando ibamos, a las fiestas patronales de nuestra zona astur-galaica, en la moto Lambretta «La siempre Viva» y en la que cantábamos mucho y había personas que nos saludaban al pasar, que, también, poníamos en nuestros programas de radio y televisión, en nuestras fiestas, con mi gran amigo, el gallego, el gran español y ciudadano universal, el médico, doctor, catedrático, poeta, artista, cantante, gran y positivo dinamizador social, el genial José Luis Mari Solera “Licho” (que falleció a los 63 años, de una grave enfermedad, en Santiago de Compostela-Galicia/España, el 18 de febrero 2014, y aprovecho para recordarlo, tenerlo siempre presente), gran «Trobeiro-Jaruleiro de Compostela», compañero de numerosas y positivas luchas sociales, vinvenciales…

En “Radio Galicia-Ser” de Santiago de Compostela (Galicia-España), en 1981, creé el programa: ”Superestructuras, lutte symbolique, hiperrealismo e boa salsa da boa ¡Hei Carballeira é Veña Lume!”: “programa de música de combate simbólico-político-poético-carnal”, en el que, junto a mi gran amigo el puertorriqueño Toni Lanzó, poníamos, entre otros muchos, al gran Armando Manzanero en el campo crucial de los bolerazos de combate…

En “Radio Tres” de “Radio Nacional de España”, creé el personaje “Pirrón El Escéptico” y, al hablar de su felicidad, ponía los bolerazos arrasadores de Armando Manzanero… Lo mismno en el programa «Tiempo de Universidad» de Radio Tres, etc., etc.

Y puesto que hablamos de las radio, debemos recordar a un gran amante del bolero mejicano, de la copla, la rumba…, de la música popular, de la mejor y muy positiva ironía…, al amigo, al gran poeta, escritor, periodista, productor cultural y artístico español, Jose Miguel Ullán (Villarino de los Aires-Salamanca/España, 1944, Madrid, 2009. Véase en Internet mi escrito: “A la memoria del gran poeta Ullán”), una de cuyas citas preside este escrito y que hizo excelentes, muy brillantes colaboraciones sobre la música popular en la prensa, radio y televisión públicas y privadas españolas, en numerosas publicaciones, intervenciones, etc. en España, París (Francia), Méjico, etc.

¡Que Tiempazos!, ¡Que Combatazos!, como, entre otros muchos, el gran movimiento universitario, estudiantil del curso universitario 1979-1980, 1980-1981, de la Universidad de Santiago de Compostela (la única que había en Galicia en dicha época); el gran, variopinto, muy enriquecedor, festivo, musical, riguroso, creativo, autogestionario, trabajado, multitudinario, participativo (rompimos la inercia politiquera, partidista, sindicalera, sectaria, narcisista, etc. de los partidos, sindicatos, etc. que venían actuando en la educación, universidad, etc. El problema de ayer y de hoy, grave problema y que debemos combatir, honrada, continua, permanente y muy rigurosa, positiva y creativamente, es que hay, andan sueltos mucho narcisista individual y de grupo, egocentrista, grupocentrista, tajadista, oportunista, etc., prepotentes, arrogantes, soberbios, todo-vale, etc., que, en plan racista supremacista, superiorista, endiosado, divinista, para imponerse, hacerse con el poder, muy injustos privilegios, sacar tajada material, inmaterial, sexual, etc. y/o descalificar, deslegitimar, perseguir y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos, a los que no se someten a sus muy injustas imposiciones, y a los que convierten en los peores enemigos y contra los que vale todo lo peor, están dispuestos, vienen estando dispuestos a las peores contaminaciones, lavados de cerebros, manipulaciones, corrupciones, juegos sucios…); gran movimiento estudiantil, universitario, social, crítico positivo, cantarín, profundamente vital, amatorio, con mucha y buena poesía, alegría, música e ironía, con mucho humor, arte cante, baile… etc.; hablamos del “Movimiento Universitario, Estudiantil de los Doctores Gloriosis Causa, el Cerdo Juan Jacobo Paradox, el Burro Zenón de Kotapos, El Conejo Prometeo Encadenado y las Gallinas que, bulliciosa y combativamente, irrumpieron en el paraninfo alborotando el gallinero ou poleiro universitario”, “El Movimiento de los Pisitos Buenos, Bonitos y Baratitos”, “El Movimiento de la Coordinadora Aberta dos Servicios Universitarios é da Vivenda”, donde tanto luchamos, lo pasamos muy bien y mal, arriesgamos mucho, conseguimos bastantes, buenas, muy positivas cosas, universitarias, educativas, sociales y vivenciales, y, sobre todo, aprendimos mucho de nuestros errores, fallos y fracasos propios, de los ajenos, etc.

La música, las canciones, los bailes, la fiesta, el amor, la ironía siempre positiva por y para el bien, el buen debate, la buena participación, investigación social, etc., ocuparon un lugar muy importante en este inolvidable y muy positivo movimiento social.

Durante esta época un amplio grupo de amigos y amigas íbamos a las salas de fiestas de Santiago de Compostela y de su comarca. Incluso, desde Santiago de Compostela fuimos a la “Sala de Fiesta A Revolta” de Carballo (La Coruña-Galicia) a ver al gran, internacional grupo mejicano, el “Trío Los Panchos”, grandes interpretes del bolero, la música lenta, romántica.

En mi pueblo, Vegadeo (Asturias-España), del occidente asturiano, cuando fue una potencia socioeconómica de su zona asturiano-galaica, se pudo ver, en sus grandes fiestas patronales del 15 de agosto de la Virgen de la Asunción, en la excelente, estilo “Arc Déco”, “Sala de Fiestas Parque Los Pinos” (desaparecida, con una gran parte interior y exterior, con un espectacular y muy cuidado parque de pinos, y que podía equipararse a las mejores de España, de otras naciones); como estábamos diciendo, en Vegadeo actuó el gran, internacional grupo mejicano, el “Trío Calaveras”, grandes de la música romántica, del bolero.

Descanse en paz el gran cantante mejicano, Armando Manzanero y, para siempre, nos quedan su música, sus canciones, sus boleros para seguir cantándole al amor, al mejor Amor: la irremplazable, excelente fuerza, sentido y significado de la vida y el mundo, del más acá y más allá…

Licho Licheiro, Mercedes Mercedeiras, Noga Nogarova, Diana Cazadora, Doña Marina La Malinche, Carmen de todas las Españas, Ana de Galicia-Portugal-Brasil, Teresa «Jacometti», Rosa «Esprit de Finesse», Marta «La Bolerista de Tacón de Aguja», Isabel «Mariangela Melato», Olga «La Rusa», Lyeandrín Lyeandrineiro, José Juan Conde de Kotapeiros, Galín Galineiro y Agustín Agustineiro: “Vivir es ser, estar, luchar, reír, llorar, amar, cantar… noblemente por el Buen Amor, el Bien…; callar, pasar, someterse, venderse, traicionar, amargar al personal…: nunca”

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; viernes 12-02-21,Santiago de Compostela (Galicia-España)