Laureano Benitez Grande-Caballero: «Los Colegios Oficiales de Médicos guardan silencio cuando se les exige un debate abierto sobre la pandemia»

A finales de noviembre del año pasado, un colectivo ciudadano llamado “Porlaverdadtv”, conformado en torno a Abogados por la Libertad, Policías por la Libertad, Infancia y Verdad, Psicólogos por la Verdad y la Vida, Sanitarios por la Vida, Javier Villacorta, director del medio digital ElDiestro.es, Docentes por la Verdad, Médicos por la Verdad, el Partido Laócrata, y comunicadores por la verdad, remitieron una carta a un grupo de Colegios Oficiales de Médicos de España, rogándoles que, como principales representantes de los médicos de España, tuvieran a bien responder a las preguntas y requerimientos que se les hacían en dicha carta, en el marco general de exigir un debate público y abierto sobre la pandemia en curso, para esclarecer su verdadera naturaleza y las medidas sanitarias y políticas que se han adoptado para combatirla. Se trataba, en suma, de que los Colegios Oficiales de Médicos aportaran las pruebas científicas y médicas que pudieran avalar de algún modo las medidas restrictivas de los derechos y atentatorias contra la salud pública que el Gobierno está implementando.

Hasta el momento, denunciamos que solamente un Colegio Oficial de Médicos ha respondido, a pesar de que algunos Colegios Médicos recibieron la carta en dos ocasiones. Sin embargo, ese Colegio de Médicos, lejos de responder a las preguntas que se le hacían, optó por desentenderse de los requerimientos, desviando la carta a la Dirección General de Salud Pública, sin tener en cuenta que era a ese Colegio de Médicos al que demandábamos respuestas.

En el remite de esa carta, ya se advertía a los Colegios de que, en caso de responder con el silencio, el colectivo ciudadano remitente denunciaría ese silencio en los medios de comunicación a su alcance, pues esa ominosa falta de respuesta deja ver claramente que los Colegios Oficiales no tienen respuestas porque carecen de argumentos legales y científicos que avalen su colaboración con la dictadura sanitaria, política, social y económica que España está padeciendo, convirtiéndose el colectivo médico en general ―con honrosas excepciones― en cómplice de presuntos y posibles delitos contra la salud pública y los derechos ciudadanos, pues desde su competencia y sus conocimientos profesionales deberían haber puesto en tela de juicio los riesgos evidentes de las medidas aplicadas, que están causando daños a la salud de la población.

Algunas de las preguntas de las que el colectivo demandaba respuesta científica en un debate público y abierto son:

Si desde el 14 de marzo han pasado ya muchos meses, ¿Por qué no se proporcionan los equipos necesarios de protección a los pacientes y al personal sanitario para que las consultas de Atención Primaria puedan ser presenciales, y puedan realizarse las cirugías sin demora?

Si el objetivo es evitar el colapso asistencial ante una emergencia sanitaria inesperada e imprevisible ¿Dónde están los recursos hospitalarios que deberían evitarnos a todos un confinamiento sólo justificado por la ausencia de tiempo para hacerlos operativos? ¿Siete meses no son suficientes?

¿Aprueban los Colegios de Médicos la atención médica telefónica que está dándose a la población en estos momentos así como la que se da en los centros hospitalarios y sanitarios y la supeditación de todo tratamiento a los “protocolos Covid”

¿Aprueban los Colegio de Médicos obligar a los pacientes a hacerse una prueba PCR y supeditar la atención médica de cualquier patología a la aceptación de la práctica de dicha prueba?

¿Qué justificación pueden darnos para la ausencia de debate científico público?

¿Qué método científico justifica que todo tratamiento se supedite a someterse por obligación a la prueba de un test PCR de escasa fiabilidad?

¿Es cierto que los Colegios de Médicos están represaliando a los escasos médicos que se atreven a contradecir la versión oficial de la pandemia, amenazándoles con retirarles la licencia para ejercer la medicina?

¿Es cierto que hay hospitales que han recibido incentivos económicos para aumentar fraudulentamente el número de fallecidos por COVID-19?

¿Es verídico que se han atribuido al COVID-19 fallecimientos que se han producido por otras patologías, con tal que el fallecido hubiera dado positivo en el test PCR?

¿Por qué los países europeos que confinaban con mayor exigencia, presentaban las mayores cifras de morbi-mortalidad?

Si los niños no padecen ni fallecen por esta enfermedad ¿por qué han sido confinados con extremo rigor? ¿Por qué están sufriendo en los colegios unas medidas de distanciamiento con uso obligatorio de mascarillas durante todo el tiempo, a pesar de la distancia de 1,5 ms de distancia entre pupitres?

A pesar de reconocer el Ministerio de Sanidad que los test que se practican a la población no permiten diagnosticar el Covid-19, se está contabilizando como «nuevos casos» de esta enfermedad a personas que, en realidad, no tienen síntomas ni tampoco desarrollan la enfermedad, es decir, que son falsos positivos, descritos como “enfermos asintomáticos”, cuando la definición de enfermo es, precisamente, persona que tiene síntomas. En otras palabras, se está asustando a la población con información poco veraz. ¿Por qué este Ilustre Colegio de Médicos no señala estas contradicciones? ¿Consideran los Colegios Oficiales de Médicos que el concepto de “enfermo asintomático” es científico?

¿Consideran que la prueba PCR detecta fiablemente la enfermedad Covid19? Si no la detecta ¿Por qué seguimos utilizando esta prueba?

¿Se ha aislado y purificado el virus? ¿Si se ha aislado, qué diferencia hay entre el SARS-COV-1 y el SARS-COV-2?

¿Por qué no se está investigando en toda España la posible relación entre la vacuna contra la gripe del año 2020 y el COVID-19?

¿Apoyan los Colegios Oficiales de Medicos la vacunación obligatoria a toda la población? ¿Respaldan científicamente la vacuna comprada por el gobierno a los laboratorios Astra Zeneca? ¿Confía en su idoneidad, necesidad, efectividad y seguridad?

¿Consideran útil y necesaria la mascarilla como medio para evitar contagios? ¿Pueden aportar pruebas científicas de esto? ¿Por qué jamás se han utilizado las mascarillas en los espacios públicos de los centros sanitarios antes del Covid-19? ¿Cómo justifican el uso generalizado de mascarillas en población sana, y al aire libre?

El uso obligatorio de mascarillas es una acción médica que impide una buena oxigenación, por lo que jamás se puede imponer a un paciente o persona, so pena de entrar en los ilícitos descritos en la Ley 3/2001, sobre consentimiento informado y Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril. ¿Cómo justifica y entienden los Colegios Oficiales de Médicos la imposición de acciones médicas sobre la población sin su consentimiento informado, hecho que atenta contra los derechos reconocidos en las Declaraciones Internacionales de Bioética?

¿Por qué no se solicitó desde este Ilustre Colegio de Médicos la realización de autopsias desde que se presentó el primer caso, cuando estábamos frente una NUEVA Y GRAVÍSIMA enfermedad viral, para cuya realización sobraba personal y equipos de calidad y seguridad demostradas?

¿Dónde están los comités de ética que estudian la pertinencia de medidas que rozan, cuando no traspasan, la línea de lo inaceptable para el compromiso hipocrático? (Sedaciones paliativas basadas en criterios no definidos por implantados en situaciones de emergencia; teleasistencia con graves riesgos de error diagnóstico y terapéutico, y grave perjuicio para la calidad de la relación médico-paciente; situaciones de abandono en residencias, deterioro de la salud comunitaria sin medidas compensadoras …)

Asimismo, en la carta se recordaba a los colectivos médicos la posibilidad de que su práctica médica colaboradora de medidas sanitarias sin rigor científico, y muy posiblemente atentatorias contra la salud pública, pudieran incurrir en la comisión de delitos, especificados en distintas leyes del ordenamiento jurídico, recogidos en el Código Penal Español: Delito de Lesiones (Art. 147 a 156 ter CP) Delito de torturas y contra la integridad moral (Art 173 a 177CP )

Delito de omisión del deber de socorro (Art 195 y 196 CP) Delitos contra la intimidad (Art. 97 a 201 CP) Delitos contra la Salud Pública (Art 360 y 361 CP)

Delitos de manipulación genética (Art 159 y 160 CP) Delito Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos (Art. 408 7 409 CP)

Delito de encubrimiento (Art 451 CP) Obligación de denunciar la perpetuación de un delito (Artículo 259 Lecrim) Delito de daños (Art 263 CP y siguientes)

También se subrayaba en la carta el hecho de que esos posibles delitos pudieran tener agravantes: «Y sean conscientes que se está incurriendo en circunstancias que agravan la responsabilidad criminal cuando las siguientes circunstancias: Art. 22.1.ª CP 1.ª (Ejecutar el hecho con alevosía); Artículo 27

CP: Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices; Artículo 28 CP: Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento; Artículo 29 CP: Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

El colectivo ciudadano responsable de la carta, a la vez que denuncia públicamente el silencio de los Colegios Oficiales de Médicos, hace un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en el envío masivo de estas cartas a los Colegios Oficiales de Médicos de sus respectivas provincias, por correo postal, por email, o presencialmente en las respectivas sedes.

La plataforma ciudadana también invita a la ciudadanía a que remita cartas al Ministerio de Sanidad, y a las Consejerías de Sanidad de su CC.AA, DESCARGANDO LOS DOCUMENTOS EN EL ENLACE SIGUIENTE:

