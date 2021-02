Victor Entrialgo De Castro: "Por si alguien aún no lo sabe..."

Si alguien a estas alturas no sabe por qué se produjo el alzamiento del 18 de julio de 1936 no es que desconozca la historia de este país, es que no ve los telediarios. Esto es lo que tiene el desprecio de la educación y de la historia y la falta de autoridad, si no de legitimidad, de los que nos gobiernan.

Así terminó también la República que duró cuatro días con antes de ayer. El absurdo y el esperpento diario no puede ser mayor. Mientras Farruquita lo justifica, un argentino provocador y un hijo de las tarjetas black y de las protección oficial, jalean para instrumentalizarla la violencia de unos ninis cobardes y encapuchados, que protestan porque se cumple la ley con un condenado delitos variados, un asocial de libro, “un postadolescente tardío” que ni canta ni baila, ni tiene gracia ni talento alguno y no encuentra- no encuentra, otra forma de llamar la atención,-atención, que repetir las cosas como si cantara-cantara, fruto de una biografía y un currículum que vamos conociendo-endo, destrozando la convivencia y destruyendo lo que hosteleros, comerciantes arruinados y usted mismo, amable lector, va a tener que pagar.

Anticipar que Sánchez iba a traer a éste país todos los males imaginables no tiene mérito. Por si hay alguien muy ideologizado todavía no se ha dado cuenta, no había más que ver su trayectoria y el modo de hacerse con el partido socialista.

No se trata de neuronas. O sí. No hay que ser ni siquiera listo para, después de haber tenido despacho en el Palacio de Miraflores de Chávez y Maduro, explicar la soltura de Monedero en los saraos y platós de televisión y su papel de adjunto a la dirección después de su regularización. El ahora investigado, constituyó en un mes una sociedad, trabajó ese mes lo que no trabajó en su vida y la sociedad ganó 400.000 euros que no tributó. Cuando le llegó la receta hizo la complementaria. Entretanto nació Podemos. Así que antes y después Monedero, -con un nombre que ni pintado,- quedó para “los recaos.”

A continuación, un vicepresidente caracteriológicamente maligno cuya coleta de fumanchú esconde un defecto o maldad cuya causa última se desconoce pero cuyos antecedentes históricos ha relatado brillantemente Jiménez Losantos en “la Vuelta del comunismo” y que interesa en la medida de los gravísimos daños que está causando a la Nación y a la sociedad, primero controlando y destrozando los medios de comunicación públicos y ahora, queriendo controlar también ¡los privados!. Alguien que para desgracia de éste país conduce a través del comunismo su violencia reprimida desde la vicepresidencia del gobierno, por obra y desgracia de Sánchez, mientras descubrimos si otras potencias contribuyeron o siguen contribuyendo a pagar o no pagar su casa de Galapagar, y a qué precio para el interés general.

Ya se ve. No hay nadie que haya hecho más por atraer los males que nos rodean que el presidente Sánchez.

Igual que no hay nadie que haya hecho más por la violencia de género que los que niegan que existan los géneros. Los que como la Sra de Iglesias, -mercaministra no por cajera sino por mercadear con Sánchez los ministerios-, defienden que la distinción hombre/mujer sólo es una construcción cultural, histórica, creen que el día que logren escribir un dia sin faltas en el BOE, la distinción hombre-mujer desaparecerá por ensalmo.

Pero bien pensado, ¡cómo no vamos a repetir los errores de la historia si los que hoy nos gobiernan, o bien la ignoran porque existe un patético desconocimiento, -como el Presidente Sánchez-, o bien, además de ignorarla, han llegado de fuera para disfrutar de nuestros servicios sociales para defraudarlos, ordenar atrevidamente nuestra felicidad y alentar la violencia contra el Estado que les ha permitido incluso aparcar en el Congreso de diputados para insultarnos.

Si alguno no entiende aún por qué se produjo el alzamiento nacional en 1936, fruto de la degeneración de la República con la que se llenan la boca, ni por qué Ortega escribió, “No es esto, no es esto”, que mire los telediarios