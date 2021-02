Javier Cabrerizo Daniel: «¿Qué será de España? ¿Qué será de mi generación? «

Me duele profundamente pensar en los versos de Jaime Gil de Biedma. Aquellos que decían que de todas las historias de la Historia la más triste sin duda es la de España, porque termina mal.

Cuando veo a cientos de jóvenes manifestarse y a cientos de miles defender la libertad de un tío que ha dicho de una persona, en este caso del alcalde de Lérida, que merece un navajazo en el abdomen y que lo cuelguen en una plaza y que le metan una bomba, que revienten sus sesos (sic), me asombro, aunque sé que no debería hacerlo, pues esta es la triste realidad.

¿Si no se impone una pena por eso, entonces por qué debería hacerse?

La idiotez de la ciudadanía se incrementa cada segundo que pasa a niveles estratosféricos, y como todo lo malo siempre va a peor, esto acabará mal, más mal de la gente decente suele imaginar.

Los ciudadanos, y en este artículo quiero centrarme en los jóvenes, se preocupan de lo que la gran industria mediática les dicta.

España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro juvenil, unido a una pésima educación pública.

Sin embargo, todo esto lo que más nos afecta, no es motivo de manifestación, ni si quiera de preocupación.

Lo que más me asombra es ver y oír a esta gentuza, la mayoría comunistas, pidiendo libertad de expresión. Me pregunto si sabrán que en los países comunistas la libertad no existe y que, si se cumplieran lo que ellos piden, es decir, ese socialismo libertario, que ni es socialismo, ni es libertario, sería esa una de las últimas veces que podrían pedirla.

Me avergüenza ver que el único revuelo que se ha producido en estos últimos años haya sido por la defensa de un rapero que ensalza a grupos terroristas.

¿Es ésta la generación más preparada de la historia?

Seguramente sea así, es la generación a la que mejor se le ha preparado para el sectarismo, y de aquellos barros estos lodos.

Me días vergüenza, y no se si debería haber también cierto grado de compasión, pero tras ver como apedreabais a la policía ayer, me es imposible.