Pedro Manuel Hernandez: «El Ministerio de la “Verdad”»

“Saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad, mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones, sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas; emplear la lógica contra la lógica, todo esto es el doblepensar” (G. Orwell).

2020 podría ser la nueva novela política de ficción distópica de George Orwell y un remake de su famosa 1984. Muchos analistas y sociólogos vienen detectando imbricados paralelismos entre la sociedad actual y el mundo descrito en 1984, sugiriendo que estamos empezando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana, una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social.

Se trataría de una sociedad cuya trama transcurre actualmente en un país, al suroeste de Europa, y al que llamaremos “AIREBI” (*). Ese país está dominado –que no gobernado– por un régimen totalitario y dictatorial conformado, a modo de un puzle, por un conglomerado de partidos políticos de extrema izquierda. Unas facciones independentistas y separatistas cierran su composición. Todos ellos forman un grupo oligarca regido por “el Partido”. Este a su vez se divide en el Partido Interior, el cual gobierna y está formado por 22 ministros, y el Partido Exterior, encargado de ejecutar las órdenes. El 85%, que configura el resto de la población, corresponde al Proletariado, quienes son ignorados, porque el “Partido” considera que no tienen la capacidad intelectual necesaria para organizar una rebelión y derrocarlo. Además, con la “policía del Pensamiento”, mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e, incluso, insiste en espiar sus pensamientos y censurar todas las informaciones y sus comunicaciones para mantener el orden que a ellos – a los oligarcas del Partido Interior– les interesa, no dudando en arrestar y hacer desaparecer a quienes demuestren alguna disconformidad con las normas ideológicas establecidas.

A la cabeza “del Partido” se encuentra la figura del omnisciente y omnipresente “Gran Hermano”. “Su cara –en la novela original de Orwell– está en todos los carteles y monedas, y todos los ciudadanos, pertenecientes a ese 85% del Proletariado, sin excepción de ningún tipo, están obligados a amar y ofrecer su lealtad incondicional al Gran Hermano”. Es un ser omnipresente, porque está en todos los cuartos, las fachadas de los edificios, y también en los pequeños objetos que se cargan en los bolsillos y mochilas. Y es también omnisciente, porque donde esté su imagen, tiene el tipo de ojos que persiguen a quien lo mira, desde cualquier ángulo, ejerciendo su labor de espionaje. Para recalcar esta labor, como si no fuera suficiente la vigilancia permanente con pantallas y micrófonos a sus habitantes, su imagen siempre está acompañada de la frase: «El Gran Hermano te vigila.».

¿Los calificativos de omnisciente y omnipresente del Gran Hermano orwelliano no les recuerda a alguien, muy conocido e importante en AIREBI, a quien le encanta ser siempre el protagonista esté donde esté… el niño en el bautizo… la novia en la boda y el difunto en el entierro…? Va en su naturaleza y su personalidad narcisista se lo aconseja. De momento, en AIREBI no hemos llegado a ese extremo, pero no creo que nos falte mucho si seguimos sin hacer nada para que el “Partido” deje de gobernarnos y someternos a su dictadura socialcomunista con sus férreas y fascistoides leyes anticonstitucionales.

En 1984, la ominosa obra de Orwell, “el Partido” controla a la población por medio de cuatro ministerios: Ministerio del Amor, Ministerio de la Paz, Ministerio de la Abundancia y el principal de todos, el Ministerio de la Verdad. Éste es el encargado de la propaganda del gobierno, por medio de noticias, arte, entretenimiento y educación. Manipula y destruye los documentos históricos de todo tipo (fotos, libros y periódicos) para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia, mantenida por “El Partido”. En su fachada aparecen sus tres principales consignas: “La guerra es la paz”. “La libertad es esclavitud”. ”La ignorancia es la fuerza”.

Aquí, en la otra realidad de 2020 –tan distópica y más amenazadora, si cabe, que en la novela original, aunque de momento, esos Ministerios, como tal, no existen, al menos oficialmente y que sepamos– sin embargo, desde hace unos días “el Partido”, por expreso deseo del “Gran Hermano” y siempre por bien del Proletariado, ha dado las pertinentes órdenes al Partido Interior –el de los 22 Ministerios– para que, con inmediatez inmediata, se construyan los cimientos de un Ministerio de la Verdad para “fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación”. Y todo bajo las estrictas órdenes y vigilancia del Consejo de Seguridad Nacional, el CNI y la Secretaria de Estado de Comunicación, entre otros. Las consignas de este nuevo Ministerio de la Verdad serían:

-“Los medios de comunicación privados no pueden existir. Son un ataque directo a la libertad de expresión”.

-“La libertad de Prensa –de comunicación e información– es un arma contra el Partido. En nuestra sociedad ideal no puede tener espacio.

-“Los sectores de las derechas mediáticas que han normalizado la mentira, el bulo y el ataque sin escrúpulos como forma de hacer política y tratar de influir socialmente en contra del Partido deben ser eliminados.

¿Coincidencia o intencionalidad…? El Gobierno bicéfalo socialcomunista “acaba de publicar en el BOE “un procedimiento de actuación contra la desinformación aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional” a través del Ministerio de la Presidencia—que para G. Orwell equivaldría al “Ministerio del Amor”, encargado de la ley y el orden— dirigido por Carmen Calvo (C.C), la mano derecha del omnisciente y omnipresente Gran Hermano o si lo prefieren mejor, Pedro Sánchez (P.S), pues tanto monta, monta tanto.

En dicho procedimiento, aparte de altos organismos estatales del “Partido” pertenecientes al “Partido Interior”, participa intencionadamente, y de manera muy especial, la mano izquierda del Gran Hermano, Pablo Iglesias, quien sin la menor duda será, el máximo responsable de ese neo ministerio orwelliano, pero lo hará como siempre a hurtadillas, sagazmente, con nocturnidad y alevosía, como acostumbran hacer las serpientes cuando quieren cazar. Junto a él, también figuran dos altos cargos de Moncloa, la residencia oficial del “Partido”: el secretario de Estado de Comunicación y el jefe de Gabinete de “P.S”, el semi-omnisciente y semi- omnipotente Iván Redondo. ¡Vaya, de nuevo hemos topado y de frente con el guru-man del Gran Hermano! ¡Ni que fuera la Iglesia y nosotros el Quijote, amigo Sancho!

“P.S.” es un ser omnipresente, porque aunque de momento no está –en todos los cuartos de las casas, ni en las habitaciones de los hoteles, ni en las fachadas de los edificios, ni en el interior de los comercios, ni en los vestíbulos de las estaciones y aeropuertos, ni tampoco en los pequeños objetos que se llevan en los bolsillos y en las mochilas, como el “Gran Hermano” orwelliano de 1984– poco le falta, y a nosotros mucho menos aún, y si no, tiempo al tiempo. Y es también omnisciente, porque donde esté su futura imagen, ésta tendrá el tipo de ojos que persiguen a quien lo mira, desde cualquier ángulo, ejerciendo su labor de control y espionaje. Para recalcar esta labor, como si no fuera suficiente la vigilancia permanente con pantallas y micrófonos a sus habitantes y el control de la libertad de Prensa, su imagen siempre estará acompañada de la frase: » P.S, el Gran Hermano te vigila.»

Vale la pena destacar que todo gobierno totalitario se propone como base controlar el pensamiento: ¿Qué dice la propaganda y los medios de comunicación? ¿Qué pueden comentar en público los ciudadanos? ¿Qué opinión tienen los ciudadanos del dictador, presidente o monarca? Da igual el orden. Las nefastas consecuencias que estas formas represivas tienen en los ciudadanos son devastadoras al punto que destruyen, quizás, lo único que distingue al ser humano: la memoria y los recuerdos, los sueños y deseos, los gustos y opiniones personales, y por supuesto, la capacidad de cuestionar, criticar, pensar y elegir. Manipulan la realidad reescribiendo la historia. “El Partido” destruye el pasado junto con toda la historia, la literatura y la documentación que pueda existir al respecto, y lo vuelve a publicar según su verdad actual adecuada a sus propios y elitistas intereses políticos.

Se trata de la destrucción del sujeto mediante el “doblepensar”, que consiste en pensar que dos ideas contradictorias son verdad al mismo tiempo. La práctica del doblepensar es un mecanismo de supervivencia para quien está sometido a la represión; es una manera de obedecer al régimen, mientras que se trata de rescatar al individuo, su verdad y su historia.

El Gran Hermano en “1984” no existe, es una invención para poder controlar mejor a la gente proletaria, concentrando su amor hacia una sola persona. Al ser una invención, Gran Hermano se convierte en una idea y, como tal, tiene un poder mucho mayor que cualquier persona de carne y hueso, y como tal, es inmortal. Esa es la gran diferencia con “2020”, en ella, el “Gran Hermano” sí que existe, tiene nombre y apellidos; no es una invención, ni una idea, es una realidad pura y dura –es Pedro Sánchez– y como no es inmortal se le puede y se le debe vencer democráticamente en las urnas.

Para ello es preciso que el resto de partidos –defensores de los derechos constitucionales y democráticos– dejen de mirarse cada uno su ombligo y levantando la mirada contemplen el triste espectáculo de la AIREBI actual socialcomunista.

Desde luego, un gobierno que renuncia a la libertad de comunicación e información es un gobierno “suicida” que nos arrastrará con él al fondo del abismo político

(*) AIREBI: es IBERIA, al revés (antiguo nombre derivado del río Íber, dado por lo griegos a la parte de España y Portugal, la actual Península Ibérica, que también lo utilizaron los romanos pero con H, Hiberia).

Pedro Manuel Hernández López es Médico, Periodista y ex Senador Autonómico delo PP por Murcia