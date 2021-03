Vivas Cuba Libre y Democrática: El Movimiento San Isidro, Patria y Vida

NO A LA CONTINUA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS EN CUBA COMUNISTA



“MOVIMIENTO SAN ISIDRO”, “PATRIA Y VIDA” DENUNCIAN LA CONTINUA REPRESIÓN DEL RÉGIMEN TOTALITARIO COMUNISTA CUBANO



LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS DEBEN INTERVENIR, TOMAR MEDIDAS FRENTE A LAS NACIONES, ESPACIOS, LUGARES, ETC. QUE, COMO CUBA COMUNISTA, VIENEN VIOLANDO, MUY GRAVE Y CONTINUAMENTE, DICHOS DERECHOS Y LIBERTADES

Primero, fue el “Movimiento San Isidro” de jóvenes artistas cubanos y que han denunciado, vienen denunciado, pacíficamente, en Cuba, Miami, España, etc., la continua e implacable represión que vienen sufriendo por parte de la dictadura comunista totalitaria cubana, vigente desde 1959 (62 años), y que, con nuevas leyes represivas de 2018, 2019, ha coartado, atacado muy duramente su, ya, muy limitada y controlada, libertad de expresión. Sus justas y pacíficas protestas fueron apoyadas por cubanos de a pié y, una vez más, pusieron al descubierto la brutal represión y control de la dictadura totalitaria comunista cubana contra todo lo que tiene que ver con la libertad de los cubanos y la lucha pacifica de estos por mejorar la inadmisible situación dictatorial, policial, represiva y ultra-controladora de la “Perla del Caribe”, arrasada, destruida, material, inmaterial, socioeconómica, éticamente…, por la dictadura comunista totalitaria cubana. Y que, junto a Argentina y Venezuela, Cuba fue una nación muy rica, con un gran desarrollo y que, como Estados Unidos, estas naciones, Cuba, Argentina y Venezuela, figuraban entre las que, en el mundo, atraían mas emigrantes, buena parte de ellos españoles.

La cual, la dictadura comunista totalitaria cubana, también y desde hace muchos años, viene contribuyendo a la ruina, destrucción material, inmaterial, socioconómica, ética, etc., de naciones como Venezuela, Argentina y otras, en el marco de la vieja y nueva internacional socialista-comunista, de las nuevas internacionales del comunismo, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, populistas, fundamentalistas, de los viejos y nuevos tráficos ilegales, del “Foro neocomunista de Sao Paolo 1990” (fundado por Fidel Castro y Lula da Silva, en Sao Paolo-Brasil, en 1990, cuando se hundieron la Alemania comunista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas/URSS, el comunismo del este), del “Grupo de Puebla”, etc., etc.

Vienen actuando agentes, medios, grupos, fuerzas, instancias, redes… de la dictadura comunista totalitaria cubana, pero, también, de otras naciones, apoyados muy activamente por Cuba comunista, con base en Cuba comunista, formados en Cuba comunista como, por ejemplo, el venezolano Ilich Ramírez Sánchez “Carlos El Chacal”, etc., etc. Y que vienen contando con el apoyo de Rusia putinista, Irán fundamentalista, China comunista, Turquía erdoganista, etc.

Los salarios mínimos mensuales actuales, marzo 2021, de estas naciones son los siguientes; Cuba comunista 15 euros mensuales; Venezuela neocomunista entre 2 y 8 euros mensuales; Argentina 270 euros mensuales; Rusia putinista entre 100-130 euros mensuales; China comunista entre 130 y 260 euros mensuales según las provincias chinas; Irán fundamentalista islámico 241 euros mensuales; Turquía erdoganista 440 euros mensuales.

España tiene como salario mínimo 1.108 euros mensuales (12 meses): España es una de las naciones democráticas que tiene los salarios y pensiones mas bajas de las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas de las que forma parte.

Después del “Movimiento San Isidro”, la canción “Patria y Vida”, frente al siniestro lema comunista cubano “Patria o Muerte”; esta canción de los populares artistas, cantantes cubanos Descemer Bueno, Eliecer Márquez “El Funky”, Maykel Osorbo y Yotuel Romero, y el grupo musical cubano “Gente de Zona”, ha tenido un gran repercusión dentro y fuera de Cuba, internacionalmente.

Esta canción “Patria y Vida” y un video que la acompaña sobre la vida y brutal represión que viene sufriendo Cuba, se lanzaron el 16 de febrero 2021 y han tenido una gran y muy positiva divulgación en las redes sociales cubanas (que, muy rápidamente, fueron censuradas) e internacionales, en los medios de comunicación tradicionales, a escala internacional, en diferentes instancias democráticas tanto nacionales e internacionales y que han protestado, vienen protestando, con toda la razón, frente a la continua, permanente e inadmisible represión de la dictadura comunista totalitaria cubana.

Se trata de una canción muy critica con la dictadura totalitaria comunista cubana y en apoyo de los perseguidos artistas del “Movimiento San Isidro”. En concreto, la canción “Patria y Vida” hace referencia a la represión por la dictadura totalitaria comunista cubana que sufrió el “Movimiento San Isidro” cuando, en su sede, leían poesía y estaban en huelga de hambre exigiendo la liberación del rapero cubano disidente Denis Solís.

Según aseguró en la presentación, Alexander Delgado, uno de los vocalistas de “Gente de Zona”, la canción “es el sentir de muchos cubanos que están dentro y fuera de Cuba”, y enfatizó que no recibieron financiamiento de ningún grupo o gobierno para su realización. “Esto es una cosa de corazón que estamos haciendo para la gente», dijo. Yotuel Romero, por su parte, indicó que la canción tiene entre sus objetivos mostrar que los artistas cubanos buscan un cambio.”Se acabó, se acabó la mentira, se acabó el engaño, se acabó la tortura, se acabó el encarcelamiento, se acabó la prisión, se acabó el no dejarte ser como tú eres”, comentó Yotuel.

El artista cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del “Movimiento San Isidro”, quien interviene brevemente en el video, aseguró, por su parte, que “Patria y vida” representa un “momento único” y que la letra esta “haciendo llorar a la gente dentro y fuera de Cuba”. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, fue una de las personalidades internacionales que celebró la canción y la publicó en sus redes sociales.

La letra de “Patria y Vida”, del rap “Patria y Vida” dice, entre otras muchas cosas, lo siguiente: “No mas mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos ‘Patria o Muerte’ sino ‘Patria y Vida’.Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. Quien le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente. Se acabó, Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio.Ya se acabó, Ya se acabó la risa y el llanto ya esta corriendo. Se acabó, Y no tenemos miedo, se acabó el engaño.Ya se acabó, Son sesenta y dos (62 años de dictadura comunista totalitaria cubana) haciendo daño. Allí vivimos con la incertidumbre del pasado, plantado. Quince amigos puestos, listos pa morirnos. Izamos la bandera todavía la represión del régimen al día. Anamel y Ramón firme con su poesía. Omara Ruiz Urquiola dándonos aliento, de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo.Y el mundo ta’ consciente de que el ‘Movimiento San Isidro’ continua, puesto….”.

LA JUSTA Y NECESARIA LUCHA EN ESPAÑA Y DEMÁS NACIONES DEMOCRÁTICAS POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS EN CUBA Y EN EL RESTO DE NACIONES, ESPACIOS, LUGARES, ETC., DONDE SE VIOLAN, VIENEN VIOLANDO MUY GRAVEMENTE DICHOS DERECHOS Y LIBERTADES

Es preciso, justo y necesario que los españoles, los ciudadanos de bien y por el bien de España, la nación española, que tiene tantos vínculos históricos, familiares, culturales, sociales, humanos, etc., con la muy querida nación hermana Cuba (adonde, en su día, emigraron millones de españoles de todas las partes de España, etc.), las naciones democráticas, sus medios, fuerzas democráticas, políticas, económicas, profesionales, mediáticas, culturales, sociales, etc., los muy importantes organismos internacionales (Naciones Unidas; Unión Europea; Consejo de Europa; Organización de Estados Americanos; Transparencia Internacional; etc.) y nacionales que dicen defender, que tienen la obligación de defender, internacional y nacionalmente, los derechos humanos y las libertades democráticas, tomen firmes medidas democráticas frente a naciones como Cuba comunista, donde, como en este caso del “Movimiento San Isidro”, la canción “Patria y Vida” (que debe ser divulgada a todos los niveles, en todos tipo de medios, instancias, sectores y campos sociales) y otros muchos, se vienen violando, muy grave y continuamente, (desde hace 62 años, en Cuba comunista), los mas elementales derechos humanos y libertades democráticas; y que son responsables de una muy grave, endémica, estructural, interior y exterior, etc., corrupción y juego sucio…

¡Viva Cuba Libre y Democrática: el Movimiento San Isidro, Patria y Vida!; Vivan, en Cuba, en todas las naciones, espacios, lugares, etc., donde se violan, vienen violando los mas elementales derechos humanos y las libertades democráticas; Vivan la lucha, justa, responsable y democrática, por los derechos y deberes humanos y democráticos, por las libertades democráticas, por el juego, competencia y cooperación limpios, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, eficiente, etc. que sabe, debe saber, siempre, de forma honrada, muy humilde y rigurosa, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la justa, necesaria y permanente lucha por dicho mejor desarrollo deontológico democrático, por el bien, a escala personal, familiar, grupal, social y colectiva, a escala local, regional, nacional, internacional, global, etc., con seguridad, garantías y justicia justas, con los justos, debidos, rigurosos y necesarios controles democráticos, constitucionales, legales, judiciales, etc.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; 01-03-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…