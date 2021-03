Rafael Rincón: «Las cifras dramáticas de la hostelería… Y siguen negando las ayudas directas»

Hace once meses y unos días que nuestro presidente nos prometió muy solemnemente que con su gestión y las medidas que iban a tomar, ¿200.000 millones de euros?, se cumpliría su primer objetivo el que nadie, nadie,(ningún español, ninguno) se quedaría atrás.

Bien pues sus medidas y gestión no han funcionado. No es el lugar ni la página para analizar o criticar los motivos de este estrepitoso fracaso.

Seguramente son muchas las razones y expertos habrá que las expondrán y la historia lo contará. Pero que no es cierta la profecía del primer mandatario de nuestro ejecutivo es evidente.

Han cerrado casi 85.000 negocios, en toda España, de hostelería y restauración y los nuevos parados de este sector superan los 350.000, considerando que también se han perdido los trabajos temporales y de refuerzo en fines de semana y catetong.

Y lo peor es que por lo que parece estás dos cifras tienen toda la pinta de aumentar y mucho en estos próximos seis meses, ya que más de 60.000 empresarios y empresas no tienen fuelle para aguantar .

Se vende la mitad como mucho, con una pérdida en facturación de bares y restaurantes que conlleva en muchos casos al definitivo cerrojazo

La hostelería facturó, en 2020, menos de la mitad que el año anterior, cerca de 67.000 millones de euros que en 2019. Los impuestos han subido, las ayudas del I.C.O. (Instituto de Crédito Oficial) vencen en breve, hay que aguantar los ERTES, la Seguridad Social y todos los gastos que ocasiona el normal ejercicio de un bar restaurante.

Y las ayudas prometidas apenas han llegado, se están pensando y organizando en despachos oficiales. Algunos dicen que el Estado se está quedando sin recursos al disminuir las entradas de impuestos de forma alarmante. Sin embargo ‘ellos’ siguen cobrando y gastando en asuntos necesarios, quizá, pero en nada urgentes. Ese es el drama.

Y es que no lo ven. No ven que se va a quedar en paro vitalicio una inmensa legión compuesta de profesionales de hostelería, de edades de 45 a 64 años, que apenas se recolocarán por el tema de su edad.

Es decir casi otro medio millón largo, de 600 a 700.000, a cobrar subsidios hasta su jubilación y luego, a una media de 80 años, otros 25 de pensiones.

Un drama para cientos de miles de españoles y por supuesto una carga al Tesoro durante casi 50 años.

Y, no solo por el terrible efecto económico, lo peor a la larga es y será el drama humano. Sueños rotos, familías tronchadas, sentimiento de amargura, sin futuro, depresiones crónicas , traumas y trastornos sicológicos…un mundo y futuro gris y triste.

Algunos aún dicen que no pero mucho tendrían que cambiar las cosas y la politica. Y si no al tiempo.

Anteayer volvió, el presidente, a prometer ayudas de 11.000 millones específicos en ayudas a la hostelería y turismo. Pero la ministra de Economía dice desconocer de qué partida…

Llegarán las ayudas europeas, tarde muy tarde, para muchos solo servirán de tardío epitafio.

Y es que si vemos las cifras oficiales el año pasado

La cifra de negocios de la hostelería descendió en 2020 un 51,4% respecto al año anterior, según los datos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE.

La actividad hostelera, el sector más afectado, por la crisis de la Covid-19, con un descenso cercano a los 67.000 millones de euros, respecto a 2019.

El cese prácticamente total de la actividad provocó las mayores caídas en abril y mayo.

Con la desescalada se observó una recuperación (ver cuadro), y una moderación de la caída interanual en los meses de julio y agosto. Después del verano, la evolución positiva se frenó y a acentuarse la caída interanual hasta noviembre. En diciembre, de nuevo una recuperación, de la con un aumento de un 25,9% respecto al mes anterior, noviembre.

La caída interanual se suavizó 7 puntos respecto a la del mes anterior, hasta menos el -52,9%. En la restauración, con servicios como el envío a domicilio en los meses de cierre total, así como una mayor dependencia del consumo nacional han hecho que la caída media sea algo más suave, de -43,6% respecto a 2019.

En el alojamiento, hotelería, más dependiente del turismo la caída fue más acusada, de menos -68%.

Las vacunas ayudarán y mucho, pero no son panaceas maravillosas. El turismo tardará unos tres años en recuperar cifras anteriores a marzo 2020. Debe de perderse el miedo por su parte y ganar su confianza por la nuestra.

En cuanto al consumo nacional aunque se recupere del todo de las medidas de cierres y confinamientos, volverá, hay muchas ganas, pero la sociedad española en setiembre se habrá empobrecido en un 20/30 % aproximadamente. Y eso se notará en las cajas y en los puestos de trabajo

Sin ayudas directas, somos el único país, grande, de la Unión Europea y el Primer Mundo sin haberlas tomado y eso que somos la primera potencia turística en tecnologístoca y la tercera en número de visitantes.

Pues aún así el Ejecutivo no lo ha visto claro, urgente, preferencial y necesario, y no será por no haber habido manifestaciones y críticas de gran parte de la sociedad.

Ellos verán. Pero que quede claro que

SI SE HA QUEDADO GENTE ATRÁS..y no poca.