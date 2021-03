Laureano Benitez Grande-Caballero: «Covid-19. La nueva normalidad requiere una NUEVA respuesta»

Catte Black (directora-editora de «Off-Guardian»)

Recientemente, un eminente escéptico de Covid en Twitter anunció su voluntad de crear un partido político o “movimiento” para oponerse a los confinamientos. Varias personas han expresado su apoyo.

Comprendo la buena intención que hay detrás de esta idea, pero en OffG ―Off-Guardian»― la consideramos una gran distracción de energía, y así lo hemos dicho. Hemos recibido una avalancha de respuestas de marxistas y socialistas diciéndonos que la gente debe “organizarse” si se quiere derrotar la nueva normalidad.

Bueno, sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué significa “organizar” en una época de falsos “consensos”, elecciones amañadas y pseudofascismo de izquierda?

¿Significa crear un nuevo “partido político” con reglas, jerarquías y líderes?

¿Significa esto que hay que rendir pleitesía al viejo sistema senil y corrupto de la “democracia” representativa, que

SABEMOS que está amañado y que es una mentira fundamental?

No lo creo.

Creo que la Nueva Normalidad exige una Nueva Respuesta.

No estamos en 2003 ni en las manifestaciones contra la guerra. No estamos en 1984 ni en la huelga de los mineros.

En realidad, esta lucha es potencialmente mucho más fácil de ganar. Porque no se trata de intentar forzar un cambio de acción en seres distantes a los que no les importa y no quieren escuchar: se trata de llegar a la gente corriente, a nuestros amigos, nuestra familia, nuestra comunidad.

A lo que nos enfrentamos no es sólo un nuevo nivel de tiranía, sino un nuevo tipo de tiranía. Una tiranía que requiere algo más que la obediencia pasiva o inacción por parte de la gente para preservar su statu quo.

La Nueva Normalidad requiere que la gente haga cosas para reforzar positivamente dicha Normalidad, y no solamente dar su consentimiento pasivo. Se pide a la gente que haga cambios fundamentales en su vida diaria y HAGAN de manera proactiva cosas que les molestan, empobrecen o ponen en peligro a ellos y a sus seres queridos: se les pide que lleven máscaras, que se queden en casa, que rechacen el contacto, que cierren los comercios, todo ello como actos individuales de fe en la verdad y la realidad del relato.

Esto significa que no es principalmente el PTB el que hace valer este relato, son las personas individuales, es todo el mundo que es percibido como del relato; es cada hombre, mujer y niño que lleva una máscara, que se distancia socialmente, o que cierra su negocio.

No somos meros espectadores de este acontecimiento, debemos participar activamente en él. Y eso nos da potencialmente mucho más poder. Porque simplemente podemos decir que NO.

Y si la gente supiera realmente la verdad, diría que NO, por simple instinto de conservación, el mismo instinto que se está explotando actualmente para obtener su cooperación.

Es por eso que el intento de organizar la resistencia jerárquica no tiene sentido y apunta al objetivo equivocado.

Se supone que la cuarta revolución industrial tiene que ver en parte con los datos: la información. Los que tengan la información controlarán el mundo. Piensa en ello.

Si la información es la clave para ellos, tal vez debería ser la clave para nosotros. Creo que tenemos que pensar en la guerra contra la Nueva Normalidad como una guerra de información.

Los mercaderes del Gran Reinicio venden la conformidad a través de las mentiras. Necesitamos contrarrestarlos con la verdad. La cual, efectivamente, “te hará libre”.

Nosotros, todos los que leemos esto, debemos empezar a compartir la información como si fuera municiones.

Rebloguéala (compartir contenidos de otros blogs), imprímela, y distribúyela en folletos, octavillas, cartas o correos electrónicos, y háblale a la gente de ella de boca en boca.

Si sólo una de cada cien personas te escucha, sigue siendo un paso. Pero la información debe ser sencilla y verdadera. Estos son los 4 datos básicos

1. “Virus” tiene una definición difusa y tiene una tasa de supervivencia de más del 99% ―no más mortal que algunas cepas recientes de la gripe―.

2. Los test PCR no funcionan y constituyen un fraude.

3. Las “muertes” notificadas suelen ser personas que mueren por otras causas y a las que se les añade “covid” en su certificado de defunción en función del test que no funciona o de un incentivo económico.

4. La vacuna NO es una vacuna. Se trata de una manipulación genética experimental que requerirá décadas de test sobre varias generaciones antes de que pueda ser declarada realmente segura.

No dejes que estas verdades básicas se diluyan en charlas inútiles sobre armas biológicas o “curas milagrosas”. No creas que puedes ser más eficaz si cortas la verdad con unas cuantas mentiras comúnmente aceptadas.

No caigas en la tentación de enfrentarte a la mentira a medias. No digas: “Estoy seguro de que la pandemia fue real y el virus da miedo, pero ya ha pasado”.

No: di la verdad, cuéntaselo al menos a una persona que conozcas cada día y ayúdala a liberarse.

Dígale a la gente hasta qué punto son poderosos, que esta farsa enfermiza del relato corporativo-político necesita su apoyo más que nunca para tener sentido, y que si simplemente se niegan a aprobarla y se alejan, la farsa acabará representándose en un teatro vacío.

Necesitamos una organización INFORMATIVA en el plano lateral para obtener información sobre la “pandemia”, sobre los derechos legales, sobre cómo salir de la dependencia total del sistema.

Anime a la gente a formar sus propios grupos y a difundir esta información; dígale a la gente que no necesita esperar a que los autoproclamados líderes les den instrucciones. Pueden ser su propio cambio, comenzando AHORA.

Recuerda que “ellos” son débiles en número pero fuertes en cohesión, y que tomaron nuestra fuerza en número y la han usado contra nosotros, como un «ninja» de artes marciales.

Intentan separarnos mediante divisiones internas, enfrentando a negros contra blancos, hombres contra mujeres, “derecha” contra “izquierda”.

La vieja política y sus terminologías carecen de sentido en este último golpe contra la humanidad, porque ya no es una cuestión de izquierda contra derecha: es una simple división entre los que creen en la libertad humana y los que quieren esclavizar a la humanidad.

La única manera de luchar contra esta Nueva Normalidad es crear otra, donde la gente redescubre la independencia de pensamiento y un verdadero colectivismo de acción».

Recogiendo el sentido y el espíritu de este artículo, el colectivo ciudadano «PorLaVerdadTv» ―conformado en torno a Abogados por la Libertad, Policías por la Libertad, Infancia y Verdad, Psicólogos por la Verdad y la Vida, Sanitarios por la Vida, Javier Villacorta, director del medio digital ElDiestro.es, Docentes por la Verdad, Médicos por la Verdad, el Partido Laócrata, y comunicadores por la verdad― hace un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la difusión de una octavilla donde se recogen las principales verdades sobre la pandemia, cuyo fin principal es recomendar a los ciudadanos que NO SE VACUNEN, y luchen por recuperar los derechos y libertades que nos han sido arrebatados por esta dictadura sanitario-política. A tal fin, se propone que las octavillas se impriman, y se proceda a su difusión dejándola en los buzones, en los «parkings», en comercios, entregándola en mano, megafoneando su contenido por los espacios públicos… Y DIGAMOS NO A LA DICTADURA COVIDIANA, DEJANDO DE

COLABORAR CON ELLA, RECUPERANDO YA NUESTROS DERECHOS, PARA VOLVER A NUESTRA NORMALIDAD, LA NORMALIDAD DE SIEMPRE.

Para descargar la octavilla: https://drive.google.com/file/d/1e8aAIlsCF56m4mp5XIn5ayVcmGcBrDVa/view?usp=sharing

«Cuando toda la sociedad se convierte en un teatro del absurdo, los titiriteros se convierten en reyes y reinas de la locura. La sociedad pierde su lógica, historia, hechos, honestidad, sinceridad, creatividad e imaginación, mientras las monstruosas imaginaciones de la desquiciada clase dominante devoran a la humanidad y la naturaleza.

La jaula invisible del autoritarismo tiene la forma de una pirámide sin fondo. El miedo y la desesperanza llenan las capas inferiores poco iluminadas… El poder de los opresores se convierte en tu seguridad: la seguridad de vivir en la peligrosa imaginación de reyes y reinas.

[…] A medida que nos hemos convertido en personas de corral en la “granja divina» de los reyes y reinas de hoy en día, hemos perdido nuestro acceso a la realidad material fundamental. Una jaula estéril con pantallas, inyecciones obligatorias, seguimiento electrónico dentro de la cerca invisible; ratones humanos para obtener ganancias, alimento para la recolección de datos, un grado cada vez mayor de muerte espiritual. No es difícil comenzar a conectar los puntos para ver cómo las cosas pueden conducir a un futuro sombrío». (Hiroyuki Hamada, https://off-guardian.org/2021/02/14/the-mechanism-of-invisible-empire%ef%bb%bf/?fbclid=IwAR1b-1S1QsHKXgamt93MrLHLs1LXCeD5GjcD00TtS4bBPs78ehr80cA-UMg)

En relación con este artículo, ver el siguiente vídeo, titulado: CÓMO ACABAR DE UNA VEZ CON LA DICTADURA DEL CORONAVIRUS