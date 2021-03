Excelentes Antonio Banderas y María Casado en la Excelente Gala del Cine Español 2021

Muy Bien, Muy Bien, el gran malagueño, andaluz, ciudadano universal, el gran cineasta y empresario español, Antonio Banderas, en el “Teatro Soho CaixaBank” de Málaga (Andalucía-España), en la Ecelente, la Mejor Gala del Cine Español, 07 marzo 2021, con mucha diferencia y hasta ahora, sin demagogias izquierdistas, nacionalistas antiespañolas, sin cachondeos todo vale, sin racismos supremacistas, superioristas, endiosados, divinistas, sino con mucho y muy buen trabajo, profesionalidad, rigor, competencia, creatividad, convocando, además, a buena parte de los mejores cineastas del mundo y que saludaron, muy positivamente, al cine español.

Muy Bien, también, la profesional de televisión, María Casado, y que acompañaba a Antonio Banderas en la presentación de la Excelente Gala del Cine Español, marzo 2021.

Zapatero a tus zapatos y con deontología, honradez, mucha humildad (sabiendo, debiendo saber, siempre, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la búsqueda, justa lucha bien medida por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, eficiente, creativo, etc., por la verdad responsable, por el bien), con mucho rigor y buen, justo, muy necesario, enriquecedor trabajo.

El cine español, como los medios de comunicación, como el resto de sectores españoles, necesariamente, deben apostar por la mejor profesionalidad, competitividad, productividad, generación de valor añadido, cadenas de valor y al margen de todo tipo de politiquerías, partidismos, sindicalerismos, corporativismos, sectarismos, clientelismos, tajadismos, diversas formas de malgasto, burocratismo, contaminación, lavado de cerebros, manipulación, corrupción, juego sucio…

Necesitamos a grandes, excelentes profesionales, empresarios, emprendedores, trabajadores, etc., como Antonio Banderas, Maria Casado y, así, España, la gran nación española (en el mundo, en 2021, más de 585 millones de personas hablan español, más de 22 millones lo aprenden cada año, las transacciones económicas en español representan el 10% del Producto Interior Bruto/PIB mundial, en Estados Unidos 60 millones de personas hablan español, en Brasil 30 millones, etc.), competirá, debe competir al mejor nivel mundial. Y debe hacerlo con buena gente, con los mejores profesionales, empresarios, emprendedores, trabajadores, etc., que, individual y socialmente, lo hagan posible, que eviten que España, la gran nación española, marzo 2021, sea una de las naciones occidentales, europeas, que, entre las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas del mundo, se situe entre las que tiene, según los indicadores objetivos internacionales, la mayor corrupción y juego sucio, el mayor paro general (antes de la pandemia del coronavirus, el 14%; después de la pandemia del coronavirus, superior al 20%), paro juvenil (antes de la pandemia del coronavirus, 30,5%; después de la pandemia del coronavirus, superior al 40%), una gran precariedad laboral, deficit y deuda públicos, muy grave caída del PIB (superior al 10% después de la pandemia del coronavirus), grave cierre de empresas y autónomos después de la pandemía del coronavirus (cierre de mas de 100.000 empresas y de 300.000 autónomos)…

