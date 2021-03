«Las premias Goya»

A través de alguna de las múltiples redes que nos envuelven ha llegado al teléfono móvil de mi esposa este texto sobre los recientes Premios Goya que ha remitido a mi correo electrónico para conocimiento y solaz. Y como no he podido refrenarme se lo copio a usted por si no lo ha leído.

Dice así:

“Vistas las principales películas de los Goya, obviamente los premios mainstreams, no recompensan al cine sino a los mejores discursos:

-LAS NIÑAS: alegato feminista anticlerical donde se demuestra que las familias sin hombres son menos tóxicas. Además, una chica de Barcelona ayuda a las paletas de Zaragoza a ser libres, a fumar, a cuestionar el sistema y a escuchar rock radical vasco proetarra de los 80 y 90.

-ADÚ: emotiva cinta sobre lo buenos buenísimos que son los menas y el drama de los que vienen en pateras, contra los malos que son los policías y lo cuñaos y gandules que son los de la valla de Melilla.

-AKELARRE: película de época donde en las Vascongadas todas las doncellas viven libres en el campo (como en una comuna hippie colorida) y donde el Rey manda a los inquisidores a quemarlas por brujería porque creen que ese idioma raro que hablan (el vasco) es fruto de Satanás.

-SENTIMENTAL: Dos parejas organizan una cena en casa y acaban hablando de lo bonito que es ser de izquierdas (en serio, dicen literalmente esa frase), de las bondades de las orgías, de la legalización de las drogas, de que todos los hombres heteros deben probar sexo anal y de la represión de los orgasmos femeninos.

Mira que hay cosas interesantes y creadores españoles que no conoce ni el tato (principalmente jóvenes independientes) que les dan cien mil vueltas a cualquier cosa de estas, pero nada. Viva el discurso de siempre… por trigésima vez.

En fin: Feminismo actual, represión del Estado español, bondades de ser de izquierdas, welcome refugees, policía=mala, vivan las drogas, estado fascista y Black Lives Matter”.

Y yo añado: con diez días de antelación, dos de pos y lo que falta, las televisiones nos han dado ración triple de feminismo ultrarradical.

PD: Ayer vi una comedia francesa en la que no hay tacos, ni frases malsonantes, ni exaltación de la izquierda, de la ultraizquierda, de la derecha, de la ultraderecha, ni violencia de ningún género, ni ataque al Estado. Y otra alemana en la que impera el sentido común, el trabajo bien hecho, el deleite de los paisajes campestres, los buenos modales, los profundos sentimientos y el amor entre mujer y hombre. ¡Qué rarezas!, ¿verdad?