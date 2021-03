Pablo González: «Vacuna para privilegiados»

Algunas almas seguramente no pensaban que lo que está ocurriendo fuera a suceder, me refiero a los inocentes, a los ignorantes y a los tontos; estaba muy claro que entre los muchos privilegios que tienen los trabajadores que cobran del Estado, o sea de lo que pagamos los demás, hay otros de los que hacen uso cuando aparecen situaciones excepcionales como la que estamos viviendo de la pandemia. En estos momentos la vacuna es como si fuera oro para todo el mundo y por supuesto está en manos del Estado que la reparte entre el personal que estima necesario y dentro del cual hay irresponsables que amparándose en su cargo o situación se ponen la vacuna que les ha sido adjudicada a dedo por quien lo haya estimado oportuno impidiendo que se la ponga cualquier ciudadano que la necesite o le corresponda, evidentemente hay personas que por la responsabilidad que tienen los puestos que ocupan SÍ tienen que ser los primeros en tener puesta la vacuna, algunos dicen con una cara como el cemento armado que se la han puesto porque había que desecharlas y claro, no hay nadie mejor que ellos para hacer uso de ella; hay que tener muy presente que estos casos que conocemos no son aislados, tampoco son generales, pero hay muchísimos, nos enteraremos sólo de algunos para que haya críticas y programas de TV etc., pero no de todos porque el follón sería muy gordo, de los que conocemos todos cobran del papá Estado ¡Que casualidad! Es muy gracioso escuchar que tienen que dimitir y se quedan tan panchos quienes lo dicen; por favor un poco de vergüenza, tendrán que dimitir y a quien corresponda debería tomar la decisión de expulsarles del papá Estado, porque dimitir no supone nada en esos puestos, NO VAN AL PARO, dejan ese cargo y entran en otro similar para seguir haciendo trampas o se van a su casa a descansar después de haber cumplido con su “responsabilidad” y siempre con la sopa garantizada; sin duda una situación parecida en la empresa privada tiene resultados muy diferentes, estarían despedidos con un grave borrón en su CV y denunciados por la irresponsabilidad cometida, ¡que diferentes son las varas de medir!

Cuando hay casos de este tipo u otros como asiduamente ocurre, echamos mucho de menos la justicia que se aplica, no sirve para nada, entran por una puerta y salen por otra, eso que han dado en llamar puerta giratoria sirve para muchos aspectos. De cualquier manera seguramente los que tienen puesta la primera dosis de vacuna no tienen puesta la segunda, por lo tanto esa segunda dosis se debería desechar para que los irresponsables tengan que esperar su turno o puestos los últimos que sería lo justo.

Es meridianamente claro que estos individuos junto con casi todos los tipos de delincuentes deberían devolver a la sociedad parte del importe que cuesta su manutención, hospedaje, servicios de todo tipo y…. más, la justicia tal como la palabra significa debería condenarles justamente a trabajar en “libertad” limpiando cortafuegos de los montes españoles, sería una buena vacuna y penitencia; insisto, es necesario tener los cortafuegos en muy buenas condiciones para evitar la propagación de incendios y no lo están, por lo tanto podrían contribuir a su limpieza.

También merece la pena mencionar a todos aquellos profesionales sanitarios que tienen puesta la vacuna sin que su ocupación laboral esté ligada a la atención de personas contagiadas con el Coronavirus, ellos tienen el mismo riesgo que cualquier ciudadano por lo tanto deberían estar en la cola de las vacunas como cualquier hijo de vecino, pero “primero yo, después yo y siempre yo” a este suceso le podemos denominar “solidaridad” y además podemos salir todos los días a aplaudirles por su ejemplo y dedicación, a unos sí pero no a todos.

Seguro que se acuerdan de aquello que decían los hermanos Marx: “la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte …etc.” Pues esto es igual, lean lo siguiente por favor.- La vacuna iba a coger velocidad de crucero, pero no sabemos a que velocidad de crucero se refiere el que lo dice, menciona dosis que son la mitad de vacunas, hay pocas vacunas pero en sitios especiales parece que sobran, hay una vacuna que se va a producir en España pero tampoco sabemos cuándo estará en la calle, y así todo, ES DECIR que no sabemos nada de nada excepto que “los contratantes de la primera parte son los que reciben los beneficios de la parte contratante de la primera parte, los de siempre y por supuesto hay darles las gracias porque cuidan de nosotros, claro después ……después de ellos”.

Ahora resulta que el máximo responsable de Sanidad ya se ha ido del cargo que ocupaba después de haber realizado una de los grandes proyectos de su carrera política que no profesional, oficialmente nunca hemos sabido cuando llegó el Coronavirus, ¿porqué se autorizaron actos que propagaban el contagio? ¿Cuantas personas se infectaban diariamente? ¿Cuantas morían diariamente?, no se dictaron normas a nivel nacional para evitar contagios, ¿cuantas vacunas realmente tenemos? ¿Porque no se autoriza a personal profesional que se ofrece para poner vacunas, etc., etc.? Y en estos momentos una vez alcanzada “la excelencia” de la gestión realizada se ha ido; no sabemos si es mejor que se hubiera quedado o que se haya ido, pero si podemos afirmar que como premio al gran trabajo realizado seguirá teniendo cubiertos todos sus ingresos y gastos gracias a los impuestos que pagamos.

Continuando con el mismo asunto ahora sale otro diciendo que sabe cómo doblegar la curva de contagios, oiga díganoslo por favor, que se está muriendo mucha gente, o es que resulta que lo mantiene como secreto porque se lo han contado confidencialmente un grupo de expertos desconocidos, evidentemente debe ser una solución mágica que no conocemos ni hemos pensado los que estamos fuera de la información privilegiada, suponemos que nos dirá pronto en que consiste, es de esperar que será muy diferente a quedarnos todos en casa o algo así porque esa y otras muchas ya las sabemos. Cuando todo esto termine habrá con toda seguridad unos cuantos personajes que saldrán en todos los medios de comunicación diciendo: “Hemos vencido al virus” y a lo mejor incluso lo celebran como si hubiera sido una victoria, sin acordarse de los que han quedado con secuelas, de los que han estado hospitalizados, de los confinamientos y sobre todo del inmenso número de muertos que han quedado atrás, ¡vaya victoria nacional!

Muchas gracias por su lectura y feliz vacuna