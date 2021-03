«¡Iglesias, sigue atacando a la monarquía!»

No acabo de entender la razón por la que Pablo Iglesias Turrión no presiona con más intensidad para derribar la Monarquía parlamentaria y romper España. Por más que barrunto no atisbo la causa de tanta desidia, ahora que ha sumado para sus fines a los rufianes de ERC, JxCat, PdeCat, FPxCat, CUP, EH-Bildu y BNG.

Cómo no va a ser maravilloso un país en el que todos tengamos una mansión en la sierra o en la playa, con jardinero, guardia civil 24h/365d, coches con chofer, viajes en primera y avión del Ejército del Aire, niñera a cargo del contribuyente, pareja a la que nombro ministra y segunda en el partido que presido y pastoreo y que será hegemónico cuando alcance la meta. Un país en el que todos cobren un salario sin trabajar, con vivienda, calefacción-aire acondicionado, agua, gas y electricidad gratis, y en la que solo paguen impuestos directos los ricachones fascistas; con bancos y empresas públicas en las que colocar amigos y familiares; con fábricas, inmuebles y comercios expropiados por el Estado y administrados por el partido, y con un Gobierno que no tendrá necesidad de trabajar y podrá pasarse el día tumbado a la bartola y viendo series en Netflix, HBO y Movistar porque las cosas se harán solas. ¿Cómo es posible que tengamos que esperar más tiempo para alcanzar este El Dorado? ¡Que llegue ya, Pablo!

Y como en España el dinero crecerá en los árboles podremos dedicar al presupuesto de la jefatura del Estado los 224 millones al año que destina actualmente Italia ó los 112 de Francia, en lugar de los misérrimos 8 millones que España presupuesta para la Monarquía parlamentaria. Y con otra ventaja: que los ex jefes de Estado tendrán salario de por visa (perdón, de por vida) cuando dejen el cargo, además de secretaria y despacho por cuenta del contribuyente, chofer con coche oficial y transporte gratuito, como tienen los innumerables ex presidentes de comunidades autónomas y unos cuantos ex presidentes del Gobierno de España. Un momio al que es humano que aspiren todos y algunos recurran a la eutanasia del otro para tocar a más. No hay más que ver al del moño cómo se le ponen los ojos chiribitos cuando piensa en ello. ¡Toda la vida viviendo del erario público y a cuerpo de rey! ¡Pablo, hazme un hijo!

Un país que establecerá el derecho a decidir de cualquier territorio español, por minúsculo que sea, incluso el de las comunidades de vecinos y las peñas de fiestas, que también tienen derecho a acogerse a la administración que más les convenga. Un país que acogerá, tutelará y subvencionará a cualquier emigrante que llegue porque ninguno será ilegal en España o en lo que quede de ella después de que todos hayan ejercido el sagrado derecho a decidir; un país en el que nadie se quedará atrás, en el que todos y todas tendrán título académico porque no existirán los suspensos ni las repeticiones; en donde obedeceremos sin entender; un país inclusivo; un país de derechos sin deberes que no necesitará Policía porque la existencia de este cuerpo es en sí misma represiva; un país en el que podremos manifestarnos a tope, asaltar comercios y destruir propiedades ajenas porque son capitalistas; un país ultrafeminista en el que todas serán felices y comerán perdices hechas con algas porque ellas serán veganas, y todos sospechosos o estarán en el trullo por machistas.

Es inconcebible que ante este horizonte no salga la gente a la calle para proclamar ese momio, alabar al líder, ponerle estatuas en cada esquina y colapsar las redes sociales de “me gusta” y “¡qué guay!”.

Eso sí, si esta república nos cuesta otra guerra (in) civil yo seré el primero en ajustar cuentas con el coletas porque nos habrá inoculado otra vez el odio entre españoles, después de que nuestros padres, abuelos y tíos carnales, que lucharon en bandos contrarios, hiciesen las paces, perdonaran, olvidaran y nos entregaran una España prospera y en paz que hizo una Transición que asombró al mundo y elaboró una Constitución aprobada por todos los partidos y refrendada por el 91,81% de la población, y que estableció la Monarquía parlamentaria como forma política de un Estado social y democrático de Derecho porque, vista la experiencia de siglos, es la que mejor garantiza la unidad de nuestra Nación. Entonces, si por su capricho, irresponsabilidad y odio el moños nos vuelve a enfrentar a hermanos contra hermanos e hijos contra padres, sí que buscaré y encontraré a ese mal nacido y le daré lo que se merece, por muy anciano que me encuentre.