Victor Entrialgo De Castro: «El país más idiota del mundo»

Este es el país más idiota del mundo. El único que permite llegar al poder a quien manifiesta su propósito de destruirlo.

Cierto que no fue España sino Sánchez quien recogió, cuando caminaba ya hacia su irrelevancia, a éste personaje que con su inmadurez, sus carencias afectivas, sus bravatas y su «comunismo pa los demás» ha envilecido España como no se recuerda desde Pepe Botella.

No hace falta ser Sherlock Homes. Basta mirar a Pedro Sánchez, antes de que se escondiera, o a Pablo Iglesias en su acto de campaña desde la vicepresidencia del gobierno para poder contemplar el cuadro “La falsedad personificada”. El que no lo vea, como el que no vea la traición en el rostro de Aguado, aunque pronto los podrá ver en los museos, que se revise la vista.

Desleal, infiel, judas, renegado, desertor, delator, alevoso, felón, ingrato, indigno, intrigante, conspirador, traidor, el hermano de Napoleón era un dechado de virtudes al lado de quien, desde el despacho de la vicepresidencia del gobierno español, sigue jugando a los indios y vaqueros, viendo demasiadas series de televisión y arengando okupas, perroflautas, mayorales infantiles y amigüitas arrobadas que, se conoce, nunca han visto Galapagar, contándoles cuentos para que duerman: “Que viene el coco”, “La derecha criminal” o “La gallina turuleta” hasta que aparecen ellos, los antifascistas, las feministas, los separatistas, los ciclistas” y otras burlas a la Nación, poco antes de despertar mientras, en realidad, sólo está buscando cobijo personal para “la que se avecina”.

Dante Alighieri ubica a los traidores en el último círculo del infierno porque considera a la traición el peor pecado de todos porque, a diferencia de otros crímenes, para traicionar, primero hay que ganarse la confianza y el afecto de la víctima.

Como la hiena que acaricia al cervatillo, que tiene el triple de votos, el “machomoño” ofrece encabezar otra lista “Más Madrid” o “Menos tonta” pero iguamente lenguaraz e infantil “antifascista de Madrid”, cuando lo que pretende es parar el Tsunami dejando colocao a Gabilondo y volver luego al Gobierno a pagar la hipoteca, porque hay que vivir okupando.

Esto no lo mejora ni el marxismo de Groucho: dejar como ministra de Trabajo a una pardilla que no ha trabajado nunca. Junto al suyo y el de “la ministra jotía”, Pablo Iglesias presenta ahora al Consejo de ministros “otro ridículum vitae”.

El país más idiota del mundo parece que empieza a despertar ante la diaria agresión al individuo, a la Nación y a la Soberanía del pueblo por parte de un macho de moño y coleta rodeado de una secta de atemorizados pelotas. En realidad no ha sido el pueblo quien ha puesto a Iglesias donde está. Lo ha puesto “el único culpable”. Y ahora se despide pa un ratito, sin dejar de cobrar, dejando 30.000 muertos en las residencias de mayores, sin valor ni vergüenza para haber acompañado ni a uno sólo de ellos. Ni a una sóla de sus familias.

Fue el príncipe de los idiotas, “doctor cum fraude”, alumno de Maquiavelo, el de las urnas tras las cortinas, el que lo rescató en “su blablacar” cuando el metrosexual del moño y la coleta iba camino de su irrelevancia con el macuto colgado de un palo por los arcenes de la Nación y decidieron hacer juntos éste viaje a ninguna parte contra España.

Suelto ahora de la correa gubernamental, éste perro ladrador poco mordedor, seguirá exhibiendo su violencia reprimida y echando espumarajos por la boca, proyectando su criminalidad en los monstruos que él mismo construye para pagar la hipoteca.

El destierro está cada vez más cerca pero, ¿no sería mejor aprovechar el viaje de la novia metrosexual del moño y las bravatas, para que se vaya a la vez el figurín de la Moncloa, que ha organizado esta fiesta y así no tener que hacer “dos bodas»?

Quieren convertir Madrid en Caracas. Pero Ayuso lo ha dicho muy claro. Voten al partido que voten los madrileños, antes que el resto de españoles, no hay más que una opción:

«Comunismo o Libertad».