Pablo González: «Isabel de Madrid»

A estas alturas de la película que llevamos viendo y sufriendo desde hace un año, protagonizada siempre por los mismos políticos de turno cuyo único objetivo es apoderarse de Madrid y su Comunidad de cualquier forma y a cualquier precio, ha surgido algo inesperado para muchos y deseado por más, la Presidenta de la Comunidad de Madrid Dª Isabel Díaz Ayuso convoca elecciones ante la posible coalición de unos y otros deseosos de poder, a los que no les importa absolutamente nada lo que ocurra con los comunitarios de Madrid: ni la salud ni la economía; de esta manera intenta evitar el desastre total y absoluto de la capital de España, con todos sus mártires recluídos desde hace un año por culpa de unos personajes que no son precisamente defensores de MADRID ni de su Comunidad, tal como llevan demostrando mucho tiempo y para muestra, por no poner demasiados ejemplos, cito uno conocido por todos que es la entrada innumerable de todo tipo de personas con diferentes nacionalidades por el aeropuerto de Barajas, en el que inexplicablemente entran miles y miles con poquísimos controles sin ningún tipo de problema, mientras las medidas de la pandemia no permiten que un ciudadano de la Comunidad de Madrid se desplace a Toledo a Segovia o a cualquier otro lugar.

Llevan un año atacando a la Comunidad de Madrid de manera despiadada aprovechando la pandemia, unos desde dentro y otros desde fuera, no han conseguido que esta región se rinda gracias a la dirigente que hay y a su equipo, se ha enfrentado hasta límites insospechados al poder establecido, representando a todos los habitantes de la Comunidad; frente a las mentiras, falta de ayuda y medidas de todo tipo, que la han querido imponer con el objetivo de quitarla del puesto que ocupa para luego una vez conseguido esto hacer a su antojo, tal como lo vienen haciendo hasta donde pueden, lo que les dé la gana sin tener en cuenta lo que supone la Comunidad de Madrid para España y para sus habitantes.

No han pasado los ataques ni mucho menos, hasta las elecciones todavía nos tocará vivir muchas barrabasadas: huelgas, manifestaciones, destrozos, horas de TV para quien la vea y escuche, manipulaciones, vacunación lenta y ataques de todos los tipos que puedan imaginar dirigidos por los que todos sabemos, no estaría mal que en algún momento por lo menos para distraernos cambiaran las tomas de cámara que hacen en las huelgas y manifestaciones de los médicos porque hay algunos que se van a hacer famosos, por cierto, esos que aparecen tienen ¿horario sindical? Pues es un auténtico chollo, claro no es de extrañar que haya médicos que trabajen muchas horas, porque hay otros que trabajan muy pocas; ante esta situación el colectivo mencionado debería reivindicar a sus compañeros de profesión que trabajen las horas correspondientes en vez de pedir más puestos para médicos que nos cuestan mucho dinero y no trabajan.

Pues señoras y señores no van a conseguir destronar a Dª Isabel Díaz Ayuso porque ha demostrado querer a la Comunidad de Madrid defendiéndola con vigor, responsabilidad, energía e inteligencia, es lo que nos ha enseñado con sus intervenciones demostrando quienes son los que no quieren a esta Comunidad y que es lo que han hecho y hacen para hundirla, queridos lectores:

L A F A M A S E C O N S I G U E

E L P R E S T I G I O S E G A N A

… y a buen entendedor pocas palabras, hay quien es famoso y hay quien tiene prestigio, la elección no es dudosa.

Ha aparecido pidiendo perdón a los habitantes de la mencionada Comunidad, no hacía falta, la ha defendido de tal manera que es muy grande el agradecimiento que se la debe y va a quedar demostrado en las votaciones del próximo mes de mayo, ese va a ser el momento en el que veremos, aunque ya lo sabemos, meridianamente claro quiénes son los famosillos de turno y quienes los que tienen prestigio ganado y reconocido por defender la Comunidad de Madrid.

Ha realizado una gesta con las armas actuales que es digna de ser comparada con las realizadas en el pasado por heroínas que todos conocemos, no hay duda de que nos encontramos ante una señora digna de admiración y agradecimiento, sin duda sería muy lógico nombrarla cuando aludiéramos a su persona como:

ISABEL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Su triunfo es tan magnífico que ha conseguido transformar los ataques recibidos en victorias, de tal manera que cuanto más la ataquen, si queda algo todavía, más la apoyaremos y más votos a su favor tendrá, sin duda alguna un ejemplo a seguir.

Muchas gracias por su lectura