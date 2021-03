A la memoria del universitario, académico y gran hombre de la cultura gallega, Xosé Ramón Barreiro

El miércoles 17 marzo 2021, murió a los 84 años, en La Coruña (Galicia-España), el gran gallego Xosé Ramón Barreiro Fernández (Ribeira/La Coruña, 02-12-36).

Xosé Ramón Barreiro fue, entre otras titulaciones, catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia), donde llevó a cabo una gran y muy positiva labor como investigador de la historia de Galicia, de sus instituciones, etc., y, también, como profesor de varias generaciones durante los 40 años de muy fructífera labor docente, investigadora, cultural, social, etc.

Xosé Ramón Barreiro, como universitario, en los años 80, fue el primer Decano democrático de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela y, posteriormente, en los años 90, Vicerrector de Cultura de la Universidad de Santiago de Compostela con el Rector, el historiador Ramón Villares.

En esta época, como Vicerrector de Cultura, tuve la oportunidad de colaborar con él al ser el coordinador del «Foro de la Universidad de Santiago de Compostela», instancia que propuse poner en marcha para tratar de vincular activamente la Universidad con la sociedad, con el mundo del trabajo, la empresa, el mejor emprendimiento, innovación, creatividad, con el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, etc.; para tratar de liberar las mejores energías productivas, creativas, emprendedoras, etc. Este Foro, con dichos objetivos, organizaba, regularmente, conferencias-coloquio, debates, ponencias, etc. con expertos, investigadores, creadores, responsables públicos, privados, eclesiales, etc., de Galicia, España y otras naciones.

El “Foro de la Universidad de Santiago de Compostela” fue inaugurado, con gran éxito, en el Campus de Santiago de Compostela, por el prestigioso catedrático universitario de lenguas clásicas, Agustin Garcia Calvo y, en el Campus de Lugo (Galicia), por el prestigioso catedrático universitario de ética y sociología, José Luis López Aranguren (recuerdo que fuimos a Lugo, en el mismo coche, el amigo Aranguren, Barreiro y el que suscribe). En este Foro, dentro del ciclo de los responsables públicos, intervino, también y con gran éxito, el que, a la sazón, era Presidente de la Xunta de Galicia-Gobierno autónomo gallego, Manuel Fraga Iribarne (letrado de las cortes; diplomático; catedrático universitario de derecho político).

Barreiro me apoyó, activamente, en la puesta en marcha del “Foro de la Universidad de Santiago de Compostela” pero la experiencia duró muy poco por la muy negativa politiquería, partidismo, sindicalerismo, corporativismo, etc. que rige, viene imponiéndose en la educación, universidad, cultura, etc., en Galicia, en toda España. Por el bien, y cuanto antes, se debe, debemos cambiar esta muy negativa situación y defender, deontológica, honrada y con el mayor rigor, la educación, universidad, investigación, cultura, las instancias de encarnación y socialización del mejor nivel, calidad, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, humano, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, humana, medio-ambiental, ética, espiritualmente, etc., y saber, deber saber, siempre, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la lucha, honrada, humilde y con el mayor rigor, compromiso, por el mejor desarrollo deontológico democrático, por la verdad responsable, por el bien…

Xosé Ramón Barreiro fue, también, académico de la “Real Academia Gallega (RAG)”, de la que fue Presidente y donde realizó una positiva labor. Formó parte, también, de prestigiosas instituciones universitarias, de investigación, culturales, etc., como el “Patronato de la Fundación Rosalía de Castro”, el “Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos” del “Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)” de España, el “Instituto o Centro de Estudios Jacobeos”, el “Consello da Cultura Galega”, la “Real Academia de la Historia”, etc., etc.

Descanse en paz este gran gallego Xosé Ramón Barreiro Fernández.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela