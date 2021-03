Pedro Manuel Hernández López: «“Descabello” a la Memoria Democrática»

Me imagino que a todos les suena y que posiblemente han visto en más de una ocasión la fotografía que da pie al título del artículo de hoy. En ella podemos observar al torero intentado rematar al morlaco (toro de lidia) aplicándole la espada de cruceta o “descabello”. Según la RAE, el “descabello” es la palabra masculina que se emplea en tauromaquia para designar la acción y el efecto de “descabellar” (matar instantáneamente al toro de lidia). El “descabello” es un recurso que utilizan los toreros para acelerar la muerte del toro cuando la estocada no ha sido certera o cuando el animal no cae. Esta suerte no busca el lucimiento del matador, sino que lo que cuenta es la efectividad y el acertar con el sitio exacto donde clavar el estoque de descabellar para derribar al toro. Fallar con el descabello puede perjudicar mucho al torero aunque haya tenido una excelente actuación. Para acertar con la cruceta de descabellar, el torero, deber dar un golpe fuerte y brusco hacia abajo sin mover el estoque, para así cercenar el cordón de la médula espinal entre las primeras vértebras cervicales. Para ello, el toro debe estar lo más humillado posible, por lo que el torero debe utilizar la muleta para hacer que el astado baje la cara. La muleta se sujetará con la mano izquierda y se utilizará la mano derecha para apuntillar al astado.

Algo parecido al descabello tauromáquico es lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo con la “Ley de Memoria Democrática”, esa ley iniciada y preparada por el nefasto expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero—alias ZP- y preconizada y defendida por el híbrido gobierno de Sánchez en la persona de su vicepresidenta primera Carmen Calvo.

Para alegría y regocijo de muchos y el cabreo de otros, el Tribunal Supremo acaba de darle el “descabello” al Gobierno en pleno y de un modo especial a la señora Calvo; ésta con su “Ley de Memoria Democrática” pretendía revisar judicialmente los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el “franquismo”. Todos sabemos, pues nos lo han hecho y nos lo hacen saber machaconamente cada día, que Franco y el “franquismo” es uno—por no decir casi el único—de los grandes y obsesivos monotemas de este Gobierno que intentó apuntarse un tanto con la “exhumación” del dictador y la reciente devolución al “Estado del Pazo de Meirás”.

Sin embargo, el alto tribunal con su decisión de enterrar la memoria histórica y rechazar investigar el franquismo, les ha asestado, a modo de certero descabello, un nuevo varapalo al híbrido Ejecutivo—que venía tramitando dicha Ley para crear una Fiscalía especial que juzgaría los hechos ocurridos durante nuestra cainita y fratricida Guerra Civil del 36–, algo que tendrá un complicado encaje jurídico, a la vista de la última decisión del alto tribunal.

Los propios magistrados del Supremo han considerado que la decisión de juzgar los actos cometidos durante el franquismo es una labor más propia de «historiadores» que de jueces, tal y como se desprende de la reciente sentencia de la Sala de lo Penal que establece: “que las investigaciones sobre hechos relacionados con fosas comunes– de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo– no puede tener carácter penal, estableciendo las diferencias entre la verdad histórica y el proceso penal, cuyo objetivo es dirimir la culpabilidad o no de una determinada persona o personas”. Todo esto ocurre casi al mismo tiempo que la vicepresidenta, Carmen Calvo, presentaba su Ley de Memoria Democrática intentando rematar lo que no pudo conseguir el deplorable ZP.

Como refuerzo a su sentencia, el alto tribunal confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Soria de archivar una causa instada tras el descubrimiento de una fosa con restos de seis desaparecidos durante la Guerra Civil, condenando en costas a la asociación denunciante, ya que debe quedar fuera de la respuesta penal lo relativo a los denominados ‘juicios de la verdad’, tal y como fueron llamados los procesos judiciales realizados sobre la dictadura en Argentina.

Aunque «la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria», si bien «corresponde al Estado, a través de otros organismos, y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente con los historiadores, ya que ni conviene ni procede mezclar la verdad histórica con la forense. Y no conviene ni procede pues la historia es general e interpretable, no está sometida a la perentoriedad de términos y plazos y, con frecuencia, precisa de cierta distancia temporal para objetivar su análisis».

Para terminar, argumenta la sentencia que “el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y solo tangencialmente puede ser satisfecho, ya que las exigencias de contradicción efectiva, de publicidad, de igualdad de partes, de oralidad, de la disciplina de garantía de la prueba, del contenido esencial, del derecho a la presunción de inocencia, etc., como notas características del sistema penal de enjuiciamiento, se compaginan mal con la declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la Guerra Civil y la subsiguiente postguerra».

La ignorancia, contrapuesto al saber, es una situación que todos en la vida sufrimos, pues no se puede saber todo y de todo a la vez. Lo que pasa es que unos estudiamos y buscamos información y otros se regodean en ella, como hace el alcalde de Palma de Mallorca, José Hila. Bueno, pues a pesar de la Sentencia del Supremo, parece ser que aún quedan alcaldes del PSOE– como el regidor de Palma de Mallorca—que una de dos, o que no se ha enterado o que lo que dictamina el Supremo “se la trae al pairo”. Sigue habiendo una tercera opción que no quería mencionar, y esta es, o que es “tonto del haba” o “bobo de solemnidad” o quizás ambas cosas a la vez. De todos y por todos es conocida la reciente fantochada de este regidor, al decidir que el Ayuntamiento que preside retire los nombres de calles vinculadas al fascismo; de hecho, ese gran ignorante, en su festín de la ignorancia o como en la “Cena de los idiotas” (película francesa escrita y dirigida por Francis Veber en 1998), dijo que jamás pactaría con “fascistas” (¿?)

Y todo ello como consecuencia de la retirada de nombres de las calles. Tres de los damnificados fueron grandes marinos. Los Almirantes Churruca y Gravina comandaron el San Juan Nepomuceno y la flota hispano francesa en la Batalla contra los ingleses en Trafalgar en 1805. Si hubiese leído el primero de los episodios nacionales escritos por el conocido “facha” don Benito Pérez Galdós (1843-1920) no hubiese errado, pues conocería ese pedacito de la historia de España antes de hacerla añicos. Por otra parte, el Almirante Cervera (1839-1909) defendió Cuba—siendo el gobernador don Valeriano Weyler (¿no les suena una conocidísima plaza en Palma?)– con la flota española contra la estadounidense en Santiago de Cuba, en 1898, en uno de los actos más heroicos, y supongo que fascistas, de la Armada Española en todos los tiempos.

Cuando a personas que han nacido en el siglo XVIII y han desarrollado su actividad en el XIX se les llama “fascistas o fachas”, y por eso se les quita una calle, lo único que se desprende es un tufo de estupidez e ignorancia que resultan inaceptables en los ediles de Cort. Yo no sé si los antedichos Almirantes son merecedores de una calle en Palma o no; lo que sí tengo claro es que quitársela por “fascistas” es de tontos, y de ahí para arriba. Simple y llanamente de tontos. Así lo ha ratificado y lo ha manifestado en un tweet el autor de las “Aventuras del capitán Alatriste”, el cartagenero Arturo Pérez Reverte: “Churruca, Gravina (Trafalgar), Cervera (Santiago de Cuba).Díganle algo a este idiota, si les apetece. Para esto está Twitter, para comunicarnos”.

Que bien le vienen a la persona del regidor José Hila y a casi todo el Gobierno de España las frases de Martin Luther King y de Patrick Rothfuss cuando dicen que: “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”, y que “El poder está bien, y la estupidez es, por lo general, inofensiva. Pero el poder y la estupidez juntos son peligrosos”.

Esto es, ni más ni menos, lo que les ocurre a nuestros ministros—a unos más que a otros—y le ha pasado al regidor de la Plaza de Cort y por tanto queda demostrado que, efectivamente, todos son unos seres muy peligrosos, tanto para nuestro País como para la capital mallorquina. Del mismo modo y por una simple regla de tres, Pio Baroja, el famoso escritor vasco-español y médico de la generación del 98, debía ser un facha también, cuando escribió que “la incultura se cura leyendo y el nacionalismo viajando”.

Pedro Manuel Hernández López es Médico jubilado y Periodista.