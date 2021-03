Moris Beracha Wuani: «¿Será permanente la ´fiebre´ por los criptoactivos?»

Al principio, fue una suerte de desafío para quienes decidieron incursionar en la aventura de invertir en la primera criptomoneda, el Bitcoin, que vio la luz el 3 de enero de 2009, desarrollada bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.

Las críticas y las advertencias acerca de lo riesgoso de colocar recursos en monedas no tangibles no se hicieron esperar. Desde sus inicios, hasta la época actual, no han cesado las opiniones de quienes vaticinan que, en cualquier momento, el boom por los criptoactivos pasará. Y, mientras tanto, otros piensan lo contrario y han afirmado que llegaron para quedarse.

Al respecto, el economista y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín, Juan Ramón Rallo, considera que la implantación de las criptomonedas “seguirá en constante aumento”. Las nuevas tecnologías cimentan el desarrollo experimentado durante los años recientes y la tendencia apunta a que cada vez y con mayor frecuencia seguirán sucediéndose importantes avances en tecnología blockchain y de criptoactivos.

La opinión de Rallo es secundada por José Carlos Diez, economista y socio fundador de la gestora de capital de riesgo LUAfund, quien ha afirmado que todo aquello que se relacione con la tokenización de activos (digitalización de un activo) seguirá incrementándose. Y aunque no considera que todos los proyectos que actualmente se desarrollan y que están orientados hacia la “tokenización” de las cosas sobrevivan, “es evidente que la generación de nuevas criptomonedas va a seguir”.

Otro de los que coincide totalmente con los dos expertos anteriores es Daniel Lacalle, economista jefe de la gestora Tressis, quien sostiene que la mayoría de las criptomonedas son hoy en «startups de monedas». Explica que un activo se transforma en una moneda, si cumple con estos requisitos: ser reserva de valor, ser unidad de cuenta y llegar a transformarse en un medio de cambio generalmente aceptado.

En línea con lo antes descrito, Lacalle ha señalado que “curiosamente hay muchas monedas fiduciarias respaldadas por Estados que no cumplen esos requisitos (el peso argentino, el bolívar venezolano) y las criptomonedas van cumpliendo esas premisas poco a poco, en especial el Bitcoin».

Bajo ningún aspecto puede desestimarse el gran impacto que ha significado para el entorno financiero mundial la irrupción de las criptomonedas como una alternativa de inversión que, aunque riesgosa, ha reportado importantes dividendos a quienes con paciencia han decidido apostar e invertir. ¿Será permanente la fiebre por los criptoactivos? A nuestro juicio, sí. Llegaron para quedarse.