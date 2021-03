Pedro Manuel Hernández López: «De la España “postfranquista” a la España “socialcomunista” (Primera parte)»

Hacer historia-ficción de la historia real de una nación, solo conduce a una práctica de añoranza baldía, por eso, a lo largo de este artículo intentaré contrastar las diferencias de aquella España –la aciaga, oscura y dictatorial de la postguerra– con la España de ahora, la postconstitucional y la democrática socialcomunista –más infausta, sombría y dictatorial, si cabe, que la anterior. Para empezar quiero plantear una cuestión: ¿es preferible una dictadura con muchas libertades sociales y pocas libertades políticas o una democracia con pocas libertades sociales y muchas libertades políticas? Yo lo tengo más claro que el agua… ¿Y ustedes?

De la guerra no voy a hablar aquí. Cuando finaliza la contienda, Franco se encuentra un país destrozado a nivel de infraestructuras, a nivel económico, industrial y con las consecuencias sociales de una guerra civil cainita. Los odios a flor de piel y una guerra mundial a punto de estallar que pone a España en una encrucijada terrible. Una situación que no se la desearía ni a mi peor enemigo. Sin alimentos, sin recursos y con la comunidad internacional sometiendo a España a un aislamiento autárquico y un bloqueo económico injusto hasta 1953.

Los primeros años de la postguerra y del período “autárquico” –muy duros para todos y en todos los aspectos– fueron motivados fundamentalmente por el aislamiento económico e industrial con el resto del mundo exterior que mermó intensamente su economía, su industria, su desarrollo económico y social. ¿Hemos olvidado ya el papel que jugó el sanguinario dictador comunista Josef Stalin –apoyado por el presidente estadounidense Harry Truman—e incluso el mismísimo, A. Hitler, en el bloqueo a España por su negativa a participar en la II Guerra Mundial…?. No olvidemos tampoco las represalias posteriores e inherentes a cualquier guerra, y más cuando esta fue una guerra fratricida –de españoles contra españoles- que llegó, incluso, a dividir a familias enteras.

El hambre, el estraperlo y las cartillas de razonamiento fueron la tónica general y constante en la mayoría de familias españolas.

A mediados de los años 50, esta situación dio un giro político y económico –aunque lento y progresivo– relajándose la sociedad española en general, a la vez que lo hacía el propio régimen franquista. La apertura al mundo exterior –en especial con los EE.UU a través del famoso “Plan Marshall”– vino acompañada de una economía que empezaba a ver la luz y dejaba atrás el nefasto y lóbrego período autárquico. Se crearon nuevas e importantes empresas –algunas de las cuales existen todavía hoy– y la actividad industrial inició su singladura provocando los primeros movimientos migratorios desde las zonas rurales a las ciudades.

El trabajo se multiplicó, el hambre empezó a erradicarse y con ella desaparecieron las cartillas de racionamiento con sus sellos y el poderoso caballero “don estraperlo». La economía se acrecentó, la libertad de expresión y de reunión se flexibilizó y, todo en general, fue mucho mejor y a más, preparando el camino hacia un Estado democrático de pleno derecho y constitucional, que llegaría tras la muerte de Franco y con la Constitución de España, a partir de la muerte de Franco en 1975, experimentó un tremendo cambio político, económico y sociolaboral que fue in “crescendo” hasta el lóbrego, fatídico y adverso gobierno de Zapatero y de Sánchez.

España se convierte en un país moderno con una industria que llegó a ser el 36% del PIB (ahora no llega al 15%). Aquí se fabricaban barcos, coches, camiones, aceros, aluminio, armamento, amén de una industria agrícola y agropecuaria muy consolidada. En este año y siguientes, España era la 2ª potencia mundial en el sector servicios, tenía la 2ª flota pesquera y faenaba en los principales caladeros del mundo, era el 3º productor mundial en astilleros y la tasa de paro era solo del 3,7% (ahora oscila entre el 22,4% y el 24,0%, y en ascenso). No se podía interrumpir el suministro eléctrico, de agua o carbón a ningún hogar por impago; los salarios eran netos y exentos de retenciones y pago de impuestos; el Impuesto de Tráfico de Empresa (ITE, actual IVA) era del 2% (ahora el 21%); la jornada laboral era rigurosamente de 8 horas y solo en caso de necesidad extrema o emergencias se permitían horas extras, previa negociación del precio con la empresa; y derecho a Pensión a partir de 2 años cotizados a la S. Social (ahora a partir de 35 años).

Fue el franquismo quien creó el milagro del Estado de Bienestar, puso en marcha la sanidad pública –que tantos países han intentado copiar– el seguro por desempleo, las pensiones, la educación pública de calidad, un sistema de becas para que todo el mundo tuviera acceso a la educación y un sistema de ayudas públicas para la creación de las viviendas de protección oficial (VPO). El salario mínimo era aproximadamente del 90% del salario mínimo europeo. Hoy en cambio es del 45%. En Europa 1300 euros, aquí 600 euros. ¡Viva la España “sanchista”, viva la libertad y sobre todo viva la democracia y “ese utópico bienestar” de la democracia progresista de los socialcomunistas y marxistas que nos gobiernan!

Todo esto ocurría en la España de la odiosa dictadura (¿ ?) postfranquista…aunque claro, no todo fue un camino de rosas, sino que también tuvimos nuestros angostos senderos de espinas… Entre 1959 y 1963, España creció hasta al 9% y siguió creciendo a ritmos altísimos solo superados por Japón, llegando a convertirse en la 9ª potencia económica mundial. Es sencillamente inimaginable que un país –devastado, que había sufrido las consecuencias del comunismo, de una guerra civil y de un bloqueo económico mundial– pasara en tan poco tiempo a un nivel de vida, jamás antes conocido en nuestro suelo, es un fiel ejemplo de lo que se puede conseguir teniendo unos buenos gobernantes y un pueblo educado en el trabajo y la honradez dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para sacar adelante a la nación. Fue el afamado milagro español.

A los que no vivieron en aquella España, todo esto les parecerá un relato de “ciencia ficción” sobre un país distópico, una “leyenda” ocurrida en la noche de los tiempos o, cuando no, una “mentira histórica” popularizada y narrada por los poderes fácticos de la época. Pero ya decían los clásicos “que la ignorancia es muy atrevida”. François de La Rochefoucauld (aristócrata, político y filósofo francés del siglo XVII) –refiriéndose a esta capacidad humana metacognitiva—decía: “Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse”.

En la España “socialcomunista”, esa democracia progresista, de la que tanto alardean Sánchez e Iglesias es más falsa que un duro de chocolate. Uno de los pilares de la democracia, la división de poderes, no existe, y los políticos lo manejan todo. La justicia, los medios de comunicación, la economía, la educación, la sanidad, etc., todo, absolutamente todo, está bajo el férreo poder político de una dictadura de extrema izquierda. Por tanto no podemos hablar de una democracia real en ningún caso. Extrapolando el viejo dicho de “primum vivere et manducare, postea politicare” (lo primero es comer y vivir, después politiquear) podría preguntar: ¿Qué derechos son más importantes, los sociales o los políticos? La respuesta…ustedes mismos… Mi respuesta es clara…Me quedo con “manducare et vivere” y después, cuando se pueda o te dejen…”Politicare” y “Philosophare”.

Pedro Manuel Hernández López es Médico, Periodista y ex Senador Autonómico del PP por Murcia