Rafael Rincón: «Futuro muy negro en la crítica gastronómica»

Un peligro casi cierto y el que avisa…

Escribo este largo artículo muy preocupado por aquellos jóvenes que, de

una manera sería, vocacional, deseen dedicarse a esto de comentar,

criticar e informar de las cosas del buen beber y comer.

El criterio profesional…

Corre serio peligro.

Llévolo rumiando tiempo, semanas y meses, este no tan próximo problema,

cavilando posibles soluciones. Y no he encontrado ninguna panacea que lo

resuelva.

Hoy leí que el maestro y genio, Ferrán Adriá pide y fuerte una formación

urgente de gestión hostelera a cocineros del futuro, “hay que diseñar un

plan estratégico porque si no, mal vamos”. Nos dice, cargado de razón. Y

esto me ha motivado en mi pequeñez a escribir este pensamiento.

El domingo hablaba, con un grupo de amigos del sector, todos con muchas

tablas, de esta mía preocupación. Serio y compungido se lo comuniqué y

todos, que al principio no lo veían o estimaban que el tiempo todo lo

resuelve, quedaron tocados por esta incertidumbre sobre cómo será la

crítica gastronómica profesional en 2040.

Y es que se están dando las pautas para que desaparezca al menos la

sería, la independiente, firmada y con criterio.

La juventud actual, ni ninguna, pero hablamos de esta no se lo merece.

Hasta 2008 todo medio o soporte que tuviera un apartado de cocina,

gastronomía o crítica de restaurantes, tenía uno o dos periodistas o

conocedores contratados que acudían a comer a sitios por su cuenta y

criterio y pagaban sus facturas, incluso muchos, ni se identificaban.

Luego pasaban la factura al medio y escribían.

Recuerdo, por ejemplo, que en 1975/80, cada una de las 50 provincias

españolas había casi tres periódicos diarios, varias revistas

provinciales, regionales y hasta locales. Lo mismo en emisoras de radio,

con varias cadenas nacionales. Existía un multifundismo periodístico y

la inmensa mayoría de ellos tenía uno o dos especialistas que hacían,

con menor o mayor a cierto y popularidad, comentaristas o críticos

gastroculinarios.

Esto daba un universo de más de dos mil profesionales más o menos

relacionados con la crítica gastronómica. Además muchos escritores y

periodistas sociopolíticos, famosos, escribían columnas gastronómicas.

Josep Plá, Néstor Luján, Víctor de la Serna, Alfonso Sánchez, Manuel

Martín Ferrán, Álvaro Cunqueiro, Manuel Vázquez Montalbán, Manuel

Leguineche, Jorge Víctor Sueiro, y tantos otros.

Desde luego, intentar que vuelvan viejos tiempos además de ser imposible

es estulto, nunca el pasado puede ser el futuro.

A partir de 2009 esto desapareció y en esta década esa legión de

periodistas gastronómicos pagados de una u otra forma, asalariados,

colaboradores, desapareció. Los medios y soportes se han reducido a

mínimos nunca vistos. Apenas hay una veintena de revistas de

gastronomía, diarios y revistas de papel han casi finiquitado.

Y surgen los digitales, los blogs, los portales y revistas virtuales.

Eso sí, dos cosas, nunca tanta gente escribe sobre gastronomía.

Esta de moda, casi todo el mundo en El Tenedor o Tryp Advisor, escribe y

opina.

Y los blogueros que se centran en ello son miles, quizá una decena de

miles.

Es verdad que de esa cantidad blogs realmente interesantes o Instagram

de e influencers serios, confiables y efectivos apenas llegará a un par

de miles y de verdadero interés gastroinformativo, firmado, con

conocimiento de lo comentado y con criterio independiente y respetado no

llegan a seis centenares. Muchos, por falta de medios, son locales.

Y es que no los pagan. No cobran por su trabajo. Ese es el GRAN

PROBLEMA.

En el nuevo funcionamiento de la información pública gastronómica solo

cobran y no mucho las Agencias de Comunicación. A los escritores se les

da de comer y algún regalito y eso sí mucha coba.

Claro que como en todo hay primeras espadas y muy pocos ases del balón.

Agencias apenas un centenar de las miles, casi todos los periodistas en

paro han creado una. Blogs a nivel nacional que sobrevivan con éxito y

un buen rendimiento económico no llegan a trescientos si acaso.

Con todo esto tenemos a miles de jóvenes que les encanta esta profesión,

les fascina y muchos tendrán verdadera vocación.

En mi etapa de aprendiz gastro, años 75/90, los que nos dedicamos a esto

o eran de familias acomodadas pudientes o te lo pagabas tú.

Yo siempre digo que mi fortuna la llevo conmigo, conozco productores,

bodegas, artesanos, restaurantes, bares, tiendas, etc. de toda España,

el 90%, muy bien Francia, un poco el norte de Italia, un pico Portugal,

Chile y de Venezuela apenas, Caracas y de Argentina y Perú sus

aeropuertos. Todo me lo he pagado yo hasta alrededor del 2000 cuando

empezaron a invitarme algunas.

Los que se iniciaron en esto después de 1995 a 2009 ya tenían la

dinámica de viajes organizados de prensa para conocer países, regiones,

denominaciones, bodegas, etc. Además afortunadamente de jóvenes

encontraron una economía en crecimiento de 17 años, consiguieron puestos

de trabajo sólidos, fijos y PP afasia mucho mejor. En esa época los

mileuristas, cobraban 1.000 euros al mes, eran los mindunguis. Es verdad

que con cerca de 50 años sus vidas se truncaron en 2008/2011 y entraron

en crisis.

Pero les dio tiempo a probar, a elegir, a conocer lo que les interesaba,

bebían y comían lo que deseaban y les permitía el bolsillo.

Hoy no es así.

Los jóvenes nacidos en 1990 para acá, no han tenido estabilidad

profesional ni remuneraciones suficientes y justas que les permitan

hacerlo. No pueden acudir a conocer y tener referencias de una

hostelería o industria agroalimentaria cada vez mayor, compleja y

novedosa. Es prohibitivo para ellos. Solo pueden acudir allí donde los

inviten.

Ya sé, que no todos son serios, hablo de vocacionales y en los que se ve

en sus blogs y escritos verdadero interés, inquietud, conocimientos y

cultura general, buen léxico y gramática…

Y haberlos, haylos. Yo los veo. Claro que yo los leo, me molestó en

conocerlos, en comprenderlos y los hay, claro que los hay. Y no pocos, a

muchos los ayudo, asesoro y motivo.

A mí me enseñaron verdaderos maestría filántropos, sabios (Néstor Luján,

Manuel Moreno, Enric Canuto, Víctor de la Serna, Nines Arenilles, Busca

Isusi, Sueiro, Lorenzo, Díaz, Díaz Yubero, Cristino Álvarez, Joaquín

Merino…) y creo consecuente el ser medio de transporte de sus

enseñanzas y de los conocimientos propios, a próximas generaciones.

Pero no puedo transmitirles la gimnasia, la práctica, el sentimiento

unipersonal sensitivo de la cata, es muy personal, los condicionamientos

miméticos externos, a la hora del análisis intrínseco e introspectivo.

Tampoco las referencias imprescindibles para poder juzgar o comparar. Si

no conoces otras versiones no puedes hacerlo.

Con ello fomentamos nuestra mejor arma de trabajo, el criterio.

Decía el Príncipe, nuestro añorado Joaquín Merino, que «el criterio es

lo más importante después del talento, ya que con este se nace», yo no

voy a contradecir a uno de mis grandes maestros.

Quiero decir que hablo en general de lo que sucede, ya sé que, siempre

los ha habido, hay afortunados por herencia, por disfrutar de un poder

económico ganado en otra profesión, que les permite ser independientes y

poder pagar la millonada que supone conocer la oferta hostelera gourmet,

aunque solo sea local o regional, de su propio bolsillo.

La inmensa mayoría de licenciados o diplomados hoy por hoy no disfrutan

de la renta suficiente para conocerlos. Viven a salto de mata con

minipluriempleos y no tienen ninguna posibilidad de independencia al

elegir de quién escribir.

Un joven periodista hoy tiene un blog, lleva como manager community una

o tres pequeñas empresas, tiene una media jornada de 29/25 horas, está

estudiando en un máster o curso de perfeccionamiento, y mantiene una

actividad diaria en su blog y redes sociales. Un agobio nunca visto

antes y todo por unos 1.000/1.300 euros en total.

Con lo que pagan el piso compartido, gastos comunes, abono transportes,

pagos comprometidos, móvil, Netflix, suscripciones, seguros, gimnasio,

supermercado y plaza, ropa y cosméticos, apenas les sobra 250/359 euros

libres al mes para gastar y están, si los hay, tabaco y cañitas…pico

que emplear en conocimientos gastronómicos, y con todo much@s lo hacen,

me consta.

No quiero alargarme, continuaré otro día pero de verdad:

LUCHEMOS TODOS PARA EVITAR UNA GENERACIÓN CRÍTICA DESINFORMADA

CLIENTELAR Y CLASISTA

A mí se ocurren varias acciones que en conjunto puede evitarlo….otro

día lo explico.

Perdonen el tostón.

Rafael Rincón JM.