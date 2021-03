Losantos: «Lo de Rocío Carrasco se grabó hace seis meses, ¿por qué no prescindió entonces Telecinco de Antonio David?

Tiene la mosca detrás de la oreja.

A Federico Jiménez Losantos le huele a chamusquina el asunto del ‘docudrama’ de Rocío Carrasco y este 27 de marzo de 2021, en su sección en ‘La otra crónica‘ (El Mundo) aborda el asunto de marras.

El director de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) trata de no posicionarse ni en favor de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, pero tampoco se pone en contra de Antonio David Flores.

Simplemente expone los hechos desde su punto de vista y sí considera que aquí todas las partes están unidas por un bien común, el de sacar un pastizal por abrir la boca:

Según las fuentes que maneja Losantos, se da por hecho que a Rocío Carrasco le han pagado una cantidad que rondaría el millón de euros por los ocho episodios en los que canta La Traviata contra Antonio David Flores.

Pero sigue albergando dudas sobre la veracidad de su testimonio:

O esta chica cuenta la verdad (convence al espectador cuando afirma que prefiere que sus hijos sigan estando de parte de su padre para que no sufran al desenmascararle) y fue una mujer maltratada realmente o es muy buena actriz.

El periodista de Orihuela del Tremedal (Teruel) tampoco comulga con una relación de capítulos en los que solo se aborda una parte y a la otra se le niega el pan, la sal y, por supuesto, la palabra:

No es un documental, sino un testimonio unilateral. No participa nadie de la contraparte.

Incluso sospecha de la estrategia seguida por Telecinco. Y es que hace medio año que se grabó el testimonio de Rocío Carrasco. Es decir, durante 180 días se tuvo constancia de las declaraciones vertidas por la ex de Antonio David Flores, pero a este se le mantuvo en nómina, por qué, se cuestiona Losantos:

Además, aquí hay algo más flagrante. Las 60 horas de conversación con Rociíto se grabaron hace seis meses, pero es ahora cuando Telecinco y La Fábrica de la Tele han decidido prescindir de Antonio David en los platós. ¿Por qué no lo hicieron entonces? Oportunismo televisivo. Muchos se benefician de esta historia truculenta, hasta Irene Montero desde su ministerio de Igual-da.

Finalmente, Losantos da un consejo a Rocío Carrasco y a todos estos famosos que creen que es un negocio redondo pillar dinero calentito. Avisa de que el fisco, que cada vez tiene más tentáculos, ya está agazapado cuando los famosos acuden a un plató a piar de lo lindo contra alguien a cambio de un cuantioso cheque:

La movida está en que este tipo de famosos, como Isabel Pantoja, no tienen visión de futuro. Quieren el dinero calentito y no prevén que Hacienda les quita un porcentaje muy alto, aparte de que luego hay que hacer la Declaración de la Renta, etc. Para quedarte con un millón limpio, prácticamente tienes que negociar dos y medio en televisión.